Το αεροσκάφος της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έχασε την πρόσβαση στις υπηρεσίες πλοήγησης GPS, ενώ πλησίαζε στο αεροδρόμιο του Πλόβντιβ στη Βουλγαρία την Κυριακή, αναγκάζοντας τους πιλότους να προσγειωθούν χρησιμοποιώντας παραδοσιακούς χάρτες.

Το περιστατικό που φέρνουν στο φως της δημοσιότητας οι Financial Times αντιμετωπίζεται ως πιθανή ρωσική ενέργεια.

«Το GPS ολόκληρης της περιοχής του αεροδρομίου έσβησε», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους. Αφού περιπλανήθηκε γύρω από το αεροδρόμιο για μια ώρα, ο πιλότος του αεροπλάνου πήρε την απόφαση να προσγειώσει το αεροπλάνο χειροκίνητα χρησιμοποιώντας παραδοσιακούς χάρτες, πρόσθεσαν. «Ήταν αναμφισβήτητα ύποπτη παρέμβαση».

Η Βουλγαρική Αρχή Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας επιβεβαίωσε το περιστατικό σε δήλωση προς τους Financial Times.

«Από τον Φεβρουάριο του 2022, έχει σημειωθεί αξιοσημείωτη αύξηση στα περιστατικά παρεμβολών στα συστήματα GPS», ανέφερε. «Αυτές οι παρεμβολές διαταράσσουν την ακριβή λήψη σημάτων GPS οδηγώντας σε διάφορες λειτουργικές προκλήσεις για τα αεροσκάφη και τα συστήματα εδάφους».

Αύξηση των παραβιάσεων

Η λεγόμενη παρεμβολή και πλαστογράφηση GPS, η οποία παραμορφώνει ή εμποδίζει την πρόσβαση στο σύστημα δορυφορικής πλοήγησης, παραδοσιακά χρησιμοποιούνταν από στρατιωτικές και μυστικές υπηρεσίες για την υπεράσπιση ευαίσθητων τοποθεσιών, αναφέρουν οι Financial Times.

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ έχουν προειδοποιήσει ότι η αυξανόμενη παρεμβολή GPS που αποδίδεται στη Ρωσία κινδυνεύει να προκαλέσει μια μεγάλη αεροπορική καταστροφή, ουσιαστικά «τυφλώνοντας» εμπορικά αεροσκάφη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Τα περιστατικά παρεμβολής GPS έχουν αυξηθεί σημαντικά στη Βαλτική Θάλασσα και σε κράτη της Ανατολικής Ευρώπης κοντά στη Ρωσία τα τελευταία χρόνια, επηρεάζοντας αεροπλάνα, σκάφη και πολίτες που χρησιμοποιούν την υπηρεσία για καθημερινή πλοήγηση.

Η φον ντερ Λάιεν πετούσε από τη Βαρσοβία προς την βουλγαρική πόλη για να συναντήσει τον πρωθυπουργό της χώρας Rosen Zhelyazkov και να επισκεφθεί ένα εργοστάσιο πυρομαχικών.

Περιοδεία για αμυντικές δαπάνες

Η πρόεδρος της επιτροπής βρισκόταν σε περιοδεία στα κράτη της πρώτης γραμμής της ΕΕ για να συζητήσει τις προσπάθειες βελτίωσης της αμυντικής ετοιμότητας του μπλοκ σε στήριξη προς την Ουκρανία.

«Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έχει αλλάξει και δεν θα αλλάξει», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν σε δημοσιογράφους από τη Βουλγαρία την Κυριακή. «Είναι αρπακτικό. Μπορεί να ελεγχθεί μόνο μέσω ισχυρής αποτροπής.»

Η Βουλγαρία υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Ευρωπαίους προμηθευτές στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία, αρχικά με παλαιά όπλα της σοβιετικής εποχής κατά τους πρώτους μήνες του πολέμου, και τώρα με πυροβολικό και άλλα προϊόντα που παράγονται από τη μεγάλη αμυντική βιομηχανία της χώρας.

Η φον ντερ Λάιεν έφυγε από το Πλόβντιβ με το ίδιο αεροπλάνο χωρίς απρόοπτα μετά την επίσκεψη.