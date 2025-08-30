Κάλας: Η ΕΕ δεν θα επιστρέψει τα δεσμευμένα περιουσιακά στη Ρωσία, εκτός αν καταβάλει αποζημιώσεις στην Ουκρανία

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία δεν θα επιστραφούν στη Ρωσία, εκτός εάν η Μόσχα καταβάλει αποζημιώσεις στην Ουκρανία.

Η Κάλλας υποστήριξε, στην άτυπη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών στην Κοπεγχάγη, ότι η Ένωση πρέπει να είναι προετοιμασμένη σε περίπτωση ενδεχόμενης κατάπαυσης του πυρός ή ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι, σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός ή ειρηνευτικής συμφωνίας, αυτά τα περιουσιακά στοιχεία θα επιστραφούν στη Ρωσία αν δεν έχει καταβάλει αποζημιώσεις», τόνισε η ύπατη εκπρόσωπος.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ συνεδριάζουν στην Κοπεγχάγη για ένα άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, προκειμένου να συζητήσουν θέματα που σχετίζονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σε αυτό το πλαίσιο, οι 27 υπουργοί δεν λαμβάνουν αποφάσεις, αλλά συζητούν τα θέματα σε βάθος.

Διχογνωμία στην ΕΕ για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας με ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Μετά την πλήρη εισβολή στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να «παγώσει» κρατικά ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αξίας 210 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό δεν κατασχέθηκε, αλλά η ΕΕ χρησιμοποιεί τους τόκους του για να υποστηρίξει τις πολεμικές προσπάθειες της Ουκρανίας.

Νωρίτερα, εμπειρογνώμονες προειδοποίησαν ότι η πιθανή κατάσχεση και χρήση ρωσικών δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων αποτελεί ένα ανεξερεύνητο πεδίο και θα μπορούσε να οδηγήσει σε νομικό αδιέξοδο για την ΕΕ.

Το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών στοιχείων, ύψους 183 δισ. ευρώ, βρίσκεται στο Βέλγιο, χώρα που φιλοξενεί τον οργανισμό εκκαθάρισης χρηματοοικονομικών συναλλαγών Euroclear. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία ανήκουν στην ρωσική κεντρική τράπεζα, η οποία αρχικά τα κατείχε ως βραχυπρόθεσμα κρατικά ομόλογα.

Στην ΕΕ, η Πολωνία και οι χώρες της Βαλτικής τάχθηκαν υπέρ της πλήρους κατάσχεσης των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων, ενώ το Βέλγιο, η Γερμανία και η Γαλλία εξέφρασαν νομικές επιφυλάξεις.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Ουγγαρία μήνυσε το Συμβούλιο της ΕΕ για την απόφαση να χορηγήσει δισεκατομμύρια ευρώ σε βοήθεια προς την Ουκρανία από τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Η Βουδαπέστη υποστήριξε ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Ειρήνης (EPF), ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα που διευκολύνει τη στρατιωτική βοήθεια προς τις συμμαχικές χώρες, παραβίασε το δίκαιο της ΕΕ, αγνοώντας την αντίθεση της Ουγγαρίας σε αυτό το θέμα.

Η Ουκρανία λαμβάνει μεταξύ 3 και 5 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως μέσω του προγράμματος EPF, το οποίο χρηματοδοτείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τους τόκους των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην Ευρώπη.