Σάββατο 30 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
30.08.2025 | 21:30
Μήνυμα από το 112 στο Κιάτο
Σημαντική είδηση:
30.08.2025 | 21:02
Λάρισα: Νεκρός στο σπίτι του βρέθηκε 57χρονος
Κάλας: Η ΕΕ δεν θα επιστρέψει τα δεσμευμένα περιουσιακά στη Ρωσία, εκτός αν καταβάλει αποζημιώσεις στην Ουκρανία
Κόσμος 30 Αυγούστου 2025 | 20:30

Κάλας: Η ΕΕ δεν θα επιστρέψει τα δεσμευμένα περιουσιακά στη Ρωσία, εκτός αν καταβάλει αποζημιώσεις στην Ουκρανία

Η Κάγια Κάλας δήλωσε ότι η ΕΕ πρέπει να εμβαθύνει στο ζήτημα των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, ώστε να είναι προετοιμασμένη σε περίπτωση ενδεχόμενης εκεχειρίας ή ειρηνευτικής συμφωνίας

Σύνταξη
Έλλειψη ύπνου στα 40; Πόσα χρόνια μας κλέβει;

Έλλειψη ύπνου στα 40; Πόσα χρόνια μας κλέβει;

Spotlight

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία δεν θα επιστραφούν στη Ρωσία, εκτός εάν η Μόσχα καταβάλει αποζημιώσεις στην Ουκρανία.

Η Κάλλας υποστήριξε, στην άτυπη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών στην Κοπεγχάγη, ότι η Ένωση πρέπει να είναι προετοιμασμένη σε περίπτωση ενδεχόμενης κατάπαυσης του πυρός ή ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι, σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός ή ειρηνευτικής συμφωνίας, αυτά τα περιουσιακά στοιχεία θα επιστραφούν στη Ρωσία αν δεν έχει καταβάλει αποζημιώσεις», τόνισε η ύπατη εκπρόσωπος.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ συνεδριάζουν στην Κοπεγχάγη για ένα άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, προκειμένου να συζητήσουν θέματα που σχετίζονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σε αυτό το πλαίσιο, οι 27 υπουργοί δεν λαμβάνουν αποφάσεις, αλλά συζητούν τα θέματα σε βάθος.

Διχογνωμία στην ΕΕ για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας με ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Μετά την πλήρη εισβολή στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να «παγώσει» κρατικά ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αξίας 210 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό δεν κατασχέθηκε, αλλά η ΕΕ χρησιμοποιεί τους τόκους του για να υποστηρίξει τις πολεμικές προσπάθειες της Ουκρανίας.

Νωρίτερα, εμπειρογνώμονες προειδοποίησαν ότι η πιθανή κατάσχεση και χρήση ρωσικών δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων αποτελεί ένα ανεξερεύνητο πεδίο και θα μπορούσε να οδηγήσει σε νομικό αδιέξοδο για την ΕΕ.

Το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών στοιχείων, ύψους 183 δισ. ευρώ, βρίσκεται στο Βέλγιο, χώρα που φιλοξενεί τον οργανισμό εκκαθάρισης χρηματοοικονομικών συναλλαγών Euroclear. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία ανήκουν στην ρωσική κεντρική τράπεζα, η οποία αρχικά τα κατείχε ως βραχυπρόθεσμα κρατικά ομόλογα.

Στην ΕΕ, η Πολωνία και οι χώρες της Βαλτικής τάχθηκαν υπέρ της πλήρους κατάσχεσης των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων, ενώ το Βέλγιο, η Γερμανία και η Γαλλία εξέφρασαν νομικές επιφυλάξεις.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Ουγγαρία μήνυσε το Συμβούλιο της ΕΕ για την απόφαση να χορηγήσει δισεκατομμύρια ευρώ σε βοήθεια προς την Ουκρανία από τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Η Βουδαπέστη υποστήριξε ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Ειρήνης (EPF), ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα που διευκολύνει τη στρατιωτική βοήθεια προς τις συμμαχικές χώρες, παραβίασε το δίκαιο της ΕΕ, αγνοώντας την αντίθεση της Ουγγαρίας σε αυτό το θέμα.

Η Ουκρανία λαμβάνει μεταξύ 3 και 5 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως μέσω του προγράμματος EPF, το οποίο χρηματοδοτείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τους τόκους των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην Ευρώπη.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τουρισμός
Τουρισμός: Επιτυχημένοι city brake προορισμοί Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Τουρισμός: Επιτυχημένοι city brake προορισμοί Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Έλλειψη ύπνου στα 40; Πόσα χρόνια μας κλέβει;

Έλλειψη ύπνου στα 40; Πόσα χρόνια μας κλέβει;

Economy
89η ΔΕΘ: Τι προτείνουν οι φορείς για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας

89η ΔΕΘ: Τι προτείνουν οι φορείς για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας

inWellness
inTown
Η Gen Z Βάζει «χέρι» στις αποταμιεύσεις της, παραλείπει γεύματα και πουλάει τα υπάρχοντά της για… να τα βγάλει πέρα
Κόσμος 30.08.25

Η Gen Z Βάζει «χέρι» στις αποταμιεύσεις της, παραλείπει γεύματα και πουλάει τα υπάρχοντά της για… να τα βγάλει πέρα

Αντιμέτωπη με σοβαρά οικονομικά προβλήματα είναι η Gen Z, που προσπαθεί με κάθε τρόπο να επιβιώσει, σε αντίθεση με όσα λέγονται για την «σπάταλη» φύση της

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Νορβηγία: Κατολίσθηση κατέστρεψε τμήμα αυτοκινητοδρόμου και σιδηροδρομικής γραμμής – Αναφορές για ένα νεκρό
Κόσμος 30.08.25

Νορβηγία: Κατολίσθηση κατέστρεψε τμήμα αυτοκινητοδρόμου και σιδηροδρομικής γραμμής – Αναφορές για ένα νεκρό

Η μεγάλη κατολίσθηση έχει κόψει δρόμο στα δύο στη Νορβηγία - Μια προηγούμενη προσπάθεια διάσωσης μετατρέπεται σε επιχείρηση αναζήτησης ενός άνδρα, που τώρα πιστεύεται ότι έχει πεθάνει

Σύνταξη
Γαλλία: Έξαλλοι με τον Μπαϊρού οι συνταξιούχοι – «Δε φταίνε οι παππούδες κι οι γιαγιάδες για το δημόσιο χρέος»
Γαλλία 30.08.25

Μην πυροβολείτε τους συνταξιούχους - Οργή με τις δηλώσεις Mπαϊρού ότι «φταίνε οι boomers» για το χρέος

Οργισμένοι με τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού είναι οι Γάλλοι συνταξιούχοι, μετά τις απαράδεκτες δηλώσεις του ότι για το δημοσιονομικό έλλειμμα φταίει... «η άνεση των boomers».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Γκουτέρες στον Σι: Η στήριξη της Κίνας στην πολυμερή προσέγγιση είναι ζωτικής σημασίας
Σύνοδος Σαγκάης 30.08.25

Γκουτέρες στον Σι: Η στήριξη της Κίνας στην πολυμερή προσέγγιση είναι ζωτικής σημασίας

«Ο ρόλος της Κίνας, ως ένας θεμελιώδης πυλώνας του συστήματος πολυμερούς προσέγγισης, είναι πάρα πολύ σημαντικός και είμαστε πολύ ευγνώμονες για αυτό», δήλωσε ο Αντόνιο Γκουτέρες

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ θα επιβραδύνει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας – Πιέζει για εκκένωση της πόλης
Ανθρωπιστική κρίση 30.08.25

Γάζα: Το Ισραήλ θα επιβραδύνει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας – Πιέζει για εκκένωση της πόλης

Οι ρίψεις βοήθειας από αέρος έχουν σταματήσει, καθώς οι κάτοικοι στη Γάζα πιέζονται να φύγουν προς τον νότο. Πιθανότατα θα σταματήσει πλήρως η παροχή βοήθεια εν όψει κλιμάκωσης των επιχειρήσεων.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πόλη της Γάζας: Η μαζική εκκένωση με τρόπο ασφαλή είναι αδύνατη – Τι λέει η επικεφαλής του Ερυθρού Σταυρού
Καταγγελία 30.08.25

Η μαζική εκκένωση της πόλης της Γάζας είναι αδύνατη - Τι λέει η επικεφαλής του Ερυθρού Σταυρού

Η επικεφαλής του Ερυθρού Σταυρού διαψεύδει τους ισραηλινούς ισχυρισμούς ότι οι άμαχοι από τη βόρεια Γάζα μπορούν να καταφύγουν με ασφάλεια σε άλλο σημείο του θύλακα

Σύνταξη
Πώς οι Ουκρανοί κατάφεραν να ανατινάξουν δύο ρωσικές γέφυρες με drones αξίας 600 ευρώ [βίντεο]
Η στιγμή της επίθεσης 30.08.25

Πώς οι Ουκρανοί κατάφεραν να ανατινάξουν δύο ρωσικές γέφυρες με drones αξίας 600 ευρώ (βίντεο)

Στο Μπέλγκοροντ οι Ουκρανοί εκμεταλλεύτηκαν αποθήκες ναρκών των Ρώσων κάτω από τις γέφυρες – Κι ολόκληρη η επιχείρηση έγινε με drones αξίας μόλις 600 δολαρίων!

Σύνταξη
Flotilla: Ο στόλος της Ελευθερίας ξεκινά με δεκάδες πλοία για να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας
Ποιοι συμμετέχουν 30.08.25

Ο στόλος της Ελευθερίας ξεκινά με δεκάδες πλοία για τη Γάζα - Συναυλία στα Προπύλαια την Κυριακή

Ο στόλος της Ελευθερίας Global Sumud Flotilla σαλπάρει την Κυριακή 31 Αυγούστου για τη Γάζα - Στους επιβαίνοντες η Σούζαν Σάραντον και η Γκρέτα Τούνμπεργκ - Συναυλία στην Αθήνα

Σύνταξη
«Γυρίστε πολεμικές σειρές!» – Μπορεί η τηλεόραση να προετοιμάσει τη χώρα σου για μια εισβολή;
«Γυρίστε πολεμικές σειρές!» 30.08.25

Μπορεί η τηλεόραση να προετοιμάσει τη χώρα σου για μια εισβολή;

Στέλεχος πανίσχυρης δεξαμενής σκέψης στις ΗΠΑ ενθαρρύνει την παραγωγή πολεμικών ταινιών στην τηλεόραση πολλών χωρών, ώστε να πειστούν οι τηλεθεατές να εγκρίνουν αύξηση αμυντικών δαπανών.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Sean «Diddy» Combs: Δικαστική «νίκη» για τον ατιμασμένο ράπερ – Απορρίφθηκε αγωγή για σεξουαλική κακοποίηση
Fizz 30.08.25

Sean «Diddy» Combs: Δικαστική «νίκη» για τον ατιμασμένο ράπερ – Απορρίφθηκε αγωγή για σεξουαλική κακοποίηση

Δικαστήριο του Λος Άντζελες απέρριψε αγωγή σε βάρος του Sean «Diddy» Combs για σεξουαλική κακοποίηση του 2015, κρίνοντας την εκπρόθεσμη. Παραμένει σε εκκρεμότητα η ομοσπονδιακή ποινή του

Σύνταξη
Δείτε το φανταστικό γκολ και την μυθική ασίστ του Τσικίνιο, για τη νίκη (0-2) του Ολυμπιακού στον Βόλο (vids)
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Δείτε το φανταστικό γκολ και την μυθική ασίστ του Τσικίνιο, για τη νίκη (0-2) του Ολυμπιακού στον Βόλο (vids)

Στο 77′ ο Στρεφέτσα δημιούργησε από δεξιά και ο Τσικίνιο με μυθικό τακουνάκι άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό στον Βόλο – «Σεφτέ» στις ασίστ για τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα – Λίγο αργότερα (85′) ο Πορτογάλος έβγαλε μυθική ασίστ για το 2-0 του Ρέτσου

Σύνταξη
Βόλος – Ολυμπιακός 0-2: Η… μπαγκέτα του Τσικίνιο έφερε το 2Χ2 (vids)
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Βόλος – Ολυμπιακός 0-2: Η… μπαγκέτα του Τσικίνιο έφερε το 2Χ2 (vids)

«Μαγεία» από τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό, που με δύο τακουνάκια οδήγησε τον Ολυμπιακό στη νίκη επί του Βόλου με 2-0 – Απίθανο γκολ με τακουνάκι στο 77’, ασίστ με τον ίδιο τρόπο στον Ρέτσο στο 86’.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
LIVE: Άρης – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 30.08.25

LIVE: Άρης – Παναιτωλικός

LIVE: Άρης – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Παναιτωλικός, για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.

Σύνταξη
Τα 5+1 «θέλω» των επιχειρηματιών από τη ΔΕΘ
Οικονομικές Ειδήσεις 30.08.25

Τα 5+1 «θέλω» των επιχειρηματιών από τη ΔΕΘ

Κοινός τόπος των προτάσεων από τους φορείς εκπροσώπησης των επιχειρηματιών η υλοποίηση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης της οικονομίας

Μαρία Σιδέρη
Η Μαριάν Φέιθφουλ πήρε LSD με τον Μικ Τζάγκερ, μίλησε για χάος και αναρχία και η αστυνομία σάστισε
«Sister Morphine» 30.08.25

Η Μαριάν Φέιθφουλ πήρε LSD με τον Μικ Τζάγκερ, μίλησε για χάος και αναρχία και η αστυνομία σάστισε

Η Μαριάν Φέιθφουλ είναι η εκλιπούσα πρωταγωνίστρια του ντοκιμαντέρ «Broken English», μια ταινία που πήρε το όνομα της από το κλασικό άλμπουμ του 1979.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γαλλία: Έξαλλοι με τον Μπαϊρού οι συνταξιούχοι – «Δε φταίνε οι παππούδες κι οι γιαγιάδες για το δημόσιο χρέος»
Γαλλία 30.08.25

Μην πυροβολείτε τους συνταξιούχους - Οργή με τις δηλώσεις Mπαϊρού ότι «φταίνε οι boomers» για το χρέος

Οργισμένοι με τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού είναι οι Γάλλοι συνταξιούχοι, μετά τις απαράδεκτες δηλώσεις του ότι για το δημοσιονομικό έλλειμμα φταίει... «η άνεση των boomers».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αδημοσίευτη φωτογραφία του Αλέκου Σακελλάριου με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα από το 1966 ήρθε στο φως
Studio Κλεισθένης 30.08.25

Αδημοσίευτη φωτογραφία του Αλέκου Σακελλάριου με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα από το 1966 ήρθε στο φως

Τριάντα τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατό του, μια σπάνια εικόνα θυμίζει τη σφραγίδα που άφησε στο θέατρο και τον κινηματογράφο ο μεγάλος δημιουργός Αλέκος Σακελλάριος

Σύνταξη
Μύθοι και αλήθειες για τα αντηλιακά
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 30.08.25

Μύθοι και αλήθειες για τα αντηλιακά

Συγκεχυμένες είναι αρκετές πληροφορίες γύρω από το πώς πρέπει να χρησιμοποιούνται σωστά τα αντηλιακά

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 30 Αυγούστου 2025
Απόρρητο