Ο Φουρνιέ δεν ξεχνά την υποδοχή των οπαδών του Ολυμπιακού – «Ήταν μαγική στιγμή» (pic)
Ο Εβάν Φουρνιέ δεν ξέχασε την… επέτειο του ερχομού του στην Ελλάδα και την υποδοχή που του επεφύλασσαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού.
Σαν σήμερα (4/9), πριν από έναν χρόνο, ο Εβάν Φουρνιέ προσγειώθηκε στην Ελλάδα με σκοπό να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.
Αυτό που δεν περίμενε ο Γάλλος γκαρντ ήταν πως τον περίμεναν χιλιάδες φίλοι των Ερυθρόλευκων στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για να τον υποδεχθούν, με καπνογόνα και τραγούδια.
Ο Φουρνιέ δεν ξέχασε την επέτειο και με σχετική του ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι η στιγμή ήταν πραγματικά μαγική, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όσους βρέθηκαν στο αεροδρόμιο.
A year ago today I was taking off for a new adventure. Thanks to everyone that showed up. Truly a magical moment pic.twitter.com/UhOeFL6nOy
— Evan Fournier (@EvanFourmizz) September 4, 2025
«Σαν σήμερα πριν από ένα χρόνο ξεκινούσα μια νέα περιπέτεια. Ευχαριστώ όλους όσους εμφανίστηκαν. Πραγματικά μια μαγική στιγμή», έγραψε χαρακτηριστικά ο Γάλλος σούπερ σταρ.
- Ο Φουρνιέ δεν ξεχνά την υποδοχή των οπαδών του Ολυμπιακού – «Ήταν μαγική στιγμή» (pic)
