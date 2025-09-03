Δυο ηλικιωμένοι ισπανοί ιησουίτες καταδικάστηκαν χθες Τρίτη από βολιβιανό δικαστήριο να εκτίσουν ποινή φυλάκισης ενός έτους ο καθένας για τη συγκάλυψη των πράξεων ιερωμένου ο οποίος ομολόγησε πως κακοποίησε σεξουαλικά δεκάδες παιδιά πριν περίπου 40 χρόνια, ανακοίνωσε συλλογικότητα των θυμάτων (στη φωτογραφία του Reuters/Patricia Pinto, επάνω, θύματα σεξουαλικής κακοποίησης με την αδελφή ιερέα, κρατάει τη φωτογραφία του, θύματος κακοποίησης που αυτοκτόνησε).

Οι ογδοντάρηδες Μάρκος Ρεκολόνς και Ραμόν Αλαΐξ προσήχθησαν ενώπιον της δικαιοσύνης το 2023, από πρώην μαθητές κολεγίου στην Κοτσαμπάμπα (κεντρικά), όπου ο ιερέας Αλφόνσο Πεδράχας, επίσης ισπανός υπήκοος, ήταν εκπαιδευτικός και πνευματικός ταγός.

Πριν τον θάνατό του το 2009, ο ιερωμένος κατέγραψε λεπτομερώς σε ημερολόγιο που κράταγε πως κακοποίησε σεξουαλικά 80 και πλέον παιδιά και έφηβους τα χρόνια του 1970 και του 1980. Το περιεχόμενο του ημερολογίου έφερε στο φως η ισπανική εφημερίδα El País τον Απρίλιο του 2023.

Στο ημερολόγιο ο Αλφόνσο Πεδράχας παραδεχόταν πως «έκανε κακό σε πολλούς» και προστατεύθηκε από ανωτέρους του στην εκκλησιαστική ιεραρχία.

«Ημασταν παιδιά, και μας έκαναν να πιστέψουμε ότι η δικαιοσύνη» θα αποδιδόταν από τους ίδιους τους ιησουίτες, που αντί γι’ αυτό εγγυήθηκαν την ατιμωρησία του ιερωμένου, τόνισε ο Ουίλντερ Φλόρες, εκπρόσωπος των θυμάτων, σε ανακοίνωσή του. Εξέφρασε ικανοποίηση για την απόδοση δικαιοσύνης που «περίμεναν τόσο».

Πάντως, εξαιτίας της προχωρημένης ηλικίας τους και της βραχείας ποινής που τους επιβλήθηκε, οι δυο ιησουίτες δεν θα οδηγηθούν σε φυλακή.

«Σήμερα είναι ιστορική μέρα για το κολέγιο Juan XXIII και για τη χώρα», έκρινε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Πέδρο Λίμα, πρώην ιησουίτης, ανάμεσα στους προσφεύγοντες.

Ηταν της… «Εταιρείας του Ιησού»

Οι δυο ιησουίτες ήταν επικεφαλής της Societas Jesu («Εταιρείας του Ιησού») στην Κοτσαμπάμπα. Η δικαιοσύνη αποφάνθηκε ότι παρότι ήταν εν γνώσει της τέλεσης αξιόποινων πράξεων, δεν ενημέρωσαν τις αρχές.

Ο Αλφόνσο Πεδράχας έφθασε στη Βολιβία το 1970. Πέθανε από καρκίνο στα 66 του χρόνια, χωρίς να δικαστεί ποτέ.

Ο Ουίλντερ Φλόρες σημείωσε πως η καταδίκη, η πρώτη στη χώρα για υπόθεση αυτής της φύσης, δεν αποτελεί παρά «την κορυφή του παγόβουνου».

«Υπάρχουν ακόμη επιζήσαντες άλλων (σεξουαλικών) αρπακτικών, ιησουιτών και (μελών) άλλων θρησκευτικών ταγμάτων. Υπάρχουν ακόμη χιλιάδες εσωτερικά έγγραφα που μαρτυρούν τη θεσμική και συστημική συγκάλυψη των παιδεραστών», εξήγησε.

