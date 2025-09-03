Το νέο μήνυμα του Ποντένσε στον Ολυμπιακό και τον κόσμο του : «Δεν μπορώ να περιμένω να σας ξαναδώ όλους» (pic)
«Καλημέρα από τον Ποντένσε», αναφέρει σε ανάρτησή της στα social media η ΠΑΕ Ολυμπιακός, με τους ανθρώπους του συλλόγου να ζητούν από τον Πορτογάλο να στείλει το μήνυμά του.
Η μεγάλη επιστροφή ολοκληρώθηκε και ο «σούπερμαν» του Ολυμπιακού, ο Ντάνιελ Ποντένσε, ντύθηκε ξανά στα «ερυθρόλευκα».
Μετά την αποθεωτική υποδοχή του Πορτογάλου από τον κόσμο, μέχρι τις υπογραφές των συμβολαίων, τις επίσημες ανακοινώσεις, έως και και τα δάκρυα του ίδιου όταν βρέθηκε στο μουσείο του συλλόγου μπροστά στις εικόνες κατάκτησης του Conference League, έγινε σαφές ότι οι Πειραιώτες πρόσθεσαν στο ρόστερ τους, πέρα από έναν ποδοσφαιριστή παγκόσμιας κλάσης, έναν άνθρωπο που λατρεύει να βρίσκεται εκεί που βρίσκεται.
Ουδέποτε έκρυψε την αγάπη του για τον σύλλογο και τον κόσμο του, κάτι που επανέλαβε και στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Ολυμπιακού… για τρίτη φορά.
Σε αντίστοιχη νότα, το πρωί της Τετάρτης οι άνθρωποι των «ερυθρόλευκων» ζήτησαν από τον 29χρονο μεσοεπιθετικό να στείλει ένα ακόμη μήνυμα στον κόσμο, το οποίο και δημοσιεύθηκε στα προφίλ του συλλόγου στα social media.
Ο Ποντένσε εξέφρασε την ανυπομονησία του για να ξανασμίξει με τον λαό των Πειραιωτών στο γήπεδο και παράλληλα έθεσε και τους στόχους του στο Λιμάνι, που προφανώς περιλαμβάνουν πολλά τρόπαια και επιτυχίες.
Η σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:
«Γεια σε όλους! Είμαι χαρούμενος που επέστρεψα σπίτι, δεν μπορώ να περιμένω να σας δω όλους ξανά και να πετύχουμε ακόμα περισσότερα μαζί! Πάμε Ολυμπιακέ!», ήταν η απάντηση του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού, στο μήνυμα που δέχθηκε από τους «ερυθρόλευκους».
