Ξεκινούν αντιπλημμυρικές εργασίες στον Σπερχειό

Με την υπογραφή της σύμβασης από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ξεκινούν τα νέα αντιπλημμυρικά έργα στον ποταμό Σπερχειό.

Φυσικό αντικείμενο του νέου έργου είναι η εκτέλεση εργασιών καθαρισμού της κοίτης του Σπερχειού ποταμού και η αποκατάσταση βλαβών, σε θέσεις της παλαιάς κοίτης του Σπερχειού έως ανάντη του οικισμού Αμουρίου, περιοχή στην οποία μειώνονται δραστικά τα γεωμετρικά στοιχεία της κοίτης του ποταμού. Αντίστοιχες εργασίες θα γίνουν και στους συμβάλλοντες χειμάρρους.

Σκοπός του έργου είναι:

Να εκτελεστούν εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας σε σημεία που επλήγησαν από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων «DANIEL»και «ELIAS».

Να αποκατασταθούν ή να συντηρηθούν υφιστάμενα αντιπλημμυρικά έργα (αναχώματα, πρόβολοι ροής, λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια – σαρζανέτ, λιθορριπές προστασίας πρανών κλπ).

Να αποκτήσει ενιαία κλίση και ομοιόμορφη ροή η κοίτη του Σπερχειού ποταμού και οι παραπόταμοι αυτού, προκειμένου να αποφευχθούν κατά το δυνατό τα λιμνάζοντα ύδατα και η τοπική εναπόθεση φερτών υλικών.

Σκοπός η ομαλή ροή των υδάτων

Μετά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Αναλάβαμε τη δέσμευση και την ευθύνη να δουλέψουμε σκληρά και μεθοδικά για να μετατραπεί ο Σπερχειός ποταμός σε πηγή πλούτου για την ευρύτερη περιοχή! Με αυτή την στόχευση, ολοκληρώθηκε αντιπλημμυρικό έργο αρχικού προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ από τη Γέφυρα Παλαιοβράχας ως τις εκβολές του Σπερχειού και υπογράψαμε τώρα τη σύμβαση κατασκευής ενός ακόμη έργου αντιπλημμυρικής προστασίας.

Με τις εργασίες που ξεκινούν την επόμενη περίοδο, παρεμβαίνουμε σε στοχευμένες θέσεις, εντός έκτασης περίπου 1.600 στρεμμάτων, όπου είχαν σημειωθεί καταστροφές από τις θεομηνίες “DANIEL” και “ELIAS”. Εξασφαλίζουμε την ομαλή ροή των υδάτων και περιορίζουμε -με κάθε πρόσφορη τεχνική λύση- τον κίνδυνο πρόκλησης πλημμυρικών φαινομένων».