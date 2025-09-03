newspaper
Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Τι αλλάζει στις διαθήκες από 1ης Νοεμβρίου
Οικονομία 03 Σεπτεμβρίου 2025

Τι αλλάζει στις διαθήκες από 1ης Νοεμβρίου

Οι δημοσιεύσεις περνούν στους συμβολαιογράφους με ανάρτηση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, μειώνοντας τις καθυστερήσεις που σήμερα φτάνουν ακόμη και τον έναν χρόνο μέσω των πρωτοδικείων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Spotlight

Παρελθόν θα είναι από την 1η Νοεμβρίου 2025 η δημοσίευση διαθηκών στο Πρωτοδικείο και οι πολύμηνες αναμονές των κληρονόμων μέχρι να καταφέρουν να πάρουν στα χέρια τους την αναγκαία δικαστική απόφαση, καθώς από αυτή την ημερομηνία-κλειδί και μετά η αρμοδιότητα περνά στους συμβολαιογράφους, με τις διαθήκες να αναρτώνται πλέον σε ψηφιακή πλατφόρμα με όλα τα εχέγγυα.

Και ενώ όλα είναι έτοιμα για τις δομικές αλλαγές, που συνιστούν τομή στον τρόπο δημοσίευσης των διαθηκών με την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων, στην τελική ευθεία έχουν μπει και οι εργασίες της Επιτροπής για τις νομοθετικές μεταρρυθμίσεις που θα αλλάξουν άρδην το πεδίο του κληρονομικού δικαίου, μετά από σχεδόν οκτώ δεκαετίες. Στόχος είναι μέχρι το τέλος Οκτωβρίου η Επιτροπή να έχει παραδώσει το σχέδιο νόμου στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης, ώστε το συντομότερο δυνατόν να πάρει τον δρόμο για τη Βουλή.

Στην ψηφιακή εποχή

Σε κάθε περίπτωση, τόσο οι αλλαγές στο πεδίο των διαθηκών όσο και οι νομοθετικές παρεμβάσεις στο κληρονομικό δίκαιο που προωθούν ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης και ο υφυπουργός Γιάννης Μπούγας αποτελούν θετικό πρόσημο για έναν τομέα που αφορά χιλιάδες πολίτες. Για να γίνει αντιληπτή η βαρύτητα των αλλαγών αρκεί ένα και μόνο παράδειγμα: Κληρονόμος αν καταθέσει σήμερα στο Πρωτοδικείο της Αθήνας διαθήκη για δημοσίευση, λόγω του μεγάλου όγκου των υποθέσεων, θα πρέπει να περιμένει μέχρι το τέλος Νοεμβρίου του έτους 2026! Ενώ με τις ψηφισμένες πλέον αλλαγές από την 1η Νοεμβρίου θα αρκούν λίγες μόνο μέρες για να ολοκληρωθεί η διαδικασία από τον συμβολαιογράφο. Δεν είναι τυχαίο μάλιστα, όπως λένε αρμόδιες πηγές από τον χώρο της Δικαιοσύνης, ότι ήδη πολλοί πολίτες έχουν αποφασίσει να κρατήσουν τις διαθήκες και αντί να τις προσκομίσουν στο Πρωτοδικείο περιμένοντας τη δημοσίευσή τους για έναν και πλέον χρόνο, να τις παραδώσουν απευθείας σε λίγες ημέρες στον συμβολαιογράφο της επιλογής τους για να ολοκληρωθεί άμεσα η αναγκαία αυτή διαδικασία για την τακτοποίηση των κληρονομικών ζητημάτων που προκύπτουν μετά τον θάνατο του διαθέτη.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι η νέα αυτή διαδικασία, που περνά στην ψηφιακή εποχή, διασφαλίζεται από την παρουσία των συμβολαιογράφων, στα καθήκοντα των οποίων ανάγεται η προστασία του δημοσίου συμφέροντος, της δημόσιας ασφάλειας και της δημοσιονομικής και κοινωνικής πολιτικής.

Επιπλέον, όπως δηλώνει στα «ΝΕΑ» η πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου Ελένη Κοντογιώργη, εν όψει των αλλαγών αυτών θα υπάρξει πιλοτικό πρόγραμμα και θα δοθούν υποδείγματα αποφάσεων στους συμβολαιογράφους για να γίνει η μετάβαση στη νέα εποχή με τις καλύτερες και ασφαλέστερες συνθήκες.

Economy
Σούπερ μάρκετ: Μεγαλώνει η πίεση για να ρίξουν τις τιμές σε 1.000 προϊόντα

Σούπερ μάρκετ: Μεγαλώνει η πίεση για να ρίξουν τις τιμές σε 1.000 προϊόντα

Vita.gr
Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Business
Motor Oil: Στην τελική ευθεία το έργο ανακύκλωσης υδάτων στο Ηράκλειο Κρήτης

Motor Oil: Στην τελική ευθεία το έργο ανακύκλωσης υδάτων στο Ηράκλειο Κρήτης

inWellness
inTown
Τέσσερις κρίσιμες επιλογές πριν από τη συνταξιοδότηση
Οικονομία 03.09.25

Τέσσερις κρίσιμες επιλογές πριν από τη συνταξιοδότηση

Το 2026 θεωρείται έτος - ορόσημο για την αποχώρηση από την εργασία, με αυξημένες αιτήσεις ήδη από το 2025. Οι ασφαλισμένοι καλούνται να σταθμίσουν παράγοντες όπως χρόνος, πλασματικά έτη, κρατήσεις και μειωμένη σύνταξη, ώστε να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη και να αποφύγουν μόνιμες απώλειες

Ηλίας Γεωργάκης
Απασχόληση: Η ανεργία μειώνεται αλλά ο μισθός δεν φτάνει
Εργασιακά 03.09.25

Απασχόληση: Η ανεργία μειώνεται αλλά ο μισθός δεν φτάνει

Η αντιπαράθεση για τα εργασιακά κορυφώνεται, με την κυβέρνηση να πανηγυρίζει για ιστορικό ρεκόρ στην απασχόληση. Η ανεργία μειώνεται, αλλά οι μισθοί παραμένουν απο τους χαμηλότερους στην ΕΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πώς ορίζεται η μεσαία τάξη στην Ελλάδα – Κατανομή των νοικοκυριών
Ο ορισμός πριν τη ΔΕΘ 02.09.25

Η μεσαία τάξη στην Ελλάδα, «μικρότερη σε μέγεθος, φτωχότερη σε εισόδημα και με υψηλότερη φορολογική πίεση»

H μεσαία τάξη θεωρείται η «ραχοκοκαλιά» της κοινωνίας και της οικονομίας. Πώς ορίζεται στην Ελλάδα του 2025 και τι περιμένει από τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αρβανίτης για 13ωρο: Η κυβέρνηση κόβει και ράβει υπέρ των εργοδοτών και των κερδών τους
Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ 03.09.25

Αρβανίτης για 13ωρο: Η κυβέρνηση κόβει και ράβει υπέρ των εργοδοτών και των κερδών τους

«Με κάθε νέα παρέμβαση στα εργασιακά, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας γυρίζει τους εργαζόμενους έναν αιώνα πίσω», τονίζει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης

Σύνταξη
Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι δεν είναι δικτάτορας – Δεν είναι;
ΗΠΑ 03.09.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι δεν είναι δικτάτορας – Δεν είναι;

Από την αποστολή της εθνοφρουράς μέχρι τη στοχοποίηση ειδησεογραφικών καναλιών και σχολείων, οι ενέργειες του Ντόναλντ Τραμπ δεν έχουν καμία σχέση με αυτές ενός τυπικού δημοκρατικού ηγέτη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τέσσερις κρίσιμες επιλογές πριν από τη συνταξιοδότηση
Οικονομία 03.09.25

Τέσσερις κρίσιμες επιλογές πριν από τη συνταξιοδότηση

Το 2026 θεωρείται έτος - ορόσημο για την αποχώρηση από την εργασία, με αυξημένες αιτήσεις ήδη από το 2025. Οι ασφαλισμένοι καλούνται να σταθμίσουν παράγοντες όπως χρόνος, πλασματικά έτη, κρατήσεις και μειωμένη σύνταξη, ώστε να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη και να αποφύγουν μόνιμες απώλειες

Ηλίας Γεωργάκης
«Φθινόπωρο δυσαρέσκειας» – Η Βρετανία του Brexit, το μεταναστευτικό και ο «γόρδιος δεσμός» του Στάρμερ
Χιονοστιβάδα προβλημάτων 03.09.25

«Φθινόπωρο δυσαρέσκειας» – Η Βρετανία του Brexit, το μεταναστευτικό και ο «γόρδιος δεσμός» του Στάρμερ

Υπό την ασφυκτική πίεση της Ακροδεξιάς και εν μέσω προκλήσεων για την οικονομία, ο έλεγχος των συνόρων ανάγεται σε ένα από τα πιο πιεστικά ζητήματα (και) για την κυβέρνηση των Εργατικών στη Βρετανία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κρητική μαφία: «Ο Θεός κατέει ήντα μου ’χεις κάνει…» – Η συνομιλία με τον αστυνομικό και οι υποψίες για την τηλεφωνική γραμμή
Ελλάδα 03.09.25

Κρητική μαφία: «Ο Θεός κατέει ήντα μου ’χεις κάνει…» – Η συνομιλία με τον αστυνομικό και οι υποψίες για την τηλεφωνική γραμμή

Μέλος της κρητικής μαφίας που διακινούσε ναρκωτικά είχε αναπτύξει στενή σχέση με αστυνομικό για να του δίνει πληροφορίες - Σε μια συνομιλία μαζί του έχει αρχίσει να υποψιάζεται ότι παρακολουθείται το τηλέφωνό του

Σύνταξη
Θρίλερ στην Αργεντινή με τον χαμένο πίνακα του 1743: Σε κατ’ οίκον περιορισμό η κόρη του Ναζί που τον είχε κλέψει
Εδώ ο παπάς 03.09.25

Θρίλερ στην Αργεντινή με τον χαμένο πίνακα του 1743: Σε κατ’ οίκον περιορισμό η κόρη του Ναζί που τον είχε κλέψει

Το Πορτρέτο μιας Κυρίας του Φρα Γκαλγκάριο από το 1743 βρέθηκε μετά από 80 χρόνια, προτού χαθεί ξανά σε ένα θρίλερ που τα έχει όλα: Ναζί, τέχνη και εξαφανίσεις.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Απασχόληση: Η ανεργία μειώνεται αλλά ο μισθός δεν φτάνει
Εργασιακά 03.09.25

Απασχόληση: Η ανεργία μειώνεται αλλά ο μισθός δεν φτάνει

Η αντιπαράθεση για τα εργασιακά κορυφώνεται, με την κυβέρνηση να πανηγυρίζει για ιστορικό ρεκόρ στην απασχόληση. Η ανεργία μειώνεται, αλλά οι μισθοί παραμένουν απο τους χαμηλότερους στην ΕΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Βολιβία: Ποινή φυλάκισης σε ισπανούς ιησουίτες που συγκάλυψαν τη σεξουαλική κακοποίηση δεκάδων παιδιών
Βολιβία 03.09.25

Καταδίκη ιησουιτών για συγκάλυψη της σεξουαλικής κακοποίησης δεκάδων παιδιών

Οι ογδοντάρηδες Μάρκος Ρεκολόνς και Ραμόν Αλαΐξ καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης στη Βολιβία διότι συγκάλυψαν ιερωμένο που είχε κακοποιήσει σεξουαλικά δεκάδες παιδιά.

Σύνταξη
Υπόθεση Επσταϊν: Δεκάδες χιλιάδες σελίδες εγγράφων βγάζει στη δημοσιότητα επιτροπή του Κογκρέσου
Διαδίκτυο 03.09.25

Στη φόρα πάνω από 33.000 σελίδες εγγράφων της υπόθεσης Επσταϊν

Δεκάδες χιλιάδες σελίδες εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση Επσταϊν δημοσιοποιήθηκαν, φύρδην-μίγδην, στο διαδίκτυο καθώς η κυβέρνηση Τραμπ κατηγορείται για έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά το θέμα.

Σύνταξη
