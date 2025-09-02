Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 45χρονη οδηγός της Porsche

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 45χρονη οδηγός της Porsche που ενεπλάκη στο τροχαίο ατύχημα με τους δύο τραυματίες στη Θέρμη την περασμένη Παρασκευή.

Στην 45χρονη που απολογήθηκε σήμερα στον ανακριτή επιβλήθηκαν οι όροι της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής που διαμένει το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της στέρησης ικανότητας οδήγησης αλλά και την καταβολή εγγύησης 50.000 ευρώ.

Η 45χρονη, απολογούμενη ενώπιον της ανακρίτριας, κράτησε την ίδια στάση όσο και προανακριτικά και φέρεται να υποστήριξε πως δεν οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ αρνήθηκε πως εγκατέλειψε τον τόπο του τροχαίου με τους δύο τραυματίες. Η ίδια δηλώνει πως είναι σε σοκ και πως το μόνο που θυμάται είναι να ρυθμίζει τον κλιματισμό στο πολυτελές αυτοκίνητο και μετά να είναι αιμόφυρτη στο νοσοκομείο, στο οποίο αναφέρει ότι την μετέφερε η φίλη της. Ισχυρίζεται μάλιστα, πως αφού πήγε στο νοσοκομείο, κάλεσε το 100, ώστε να πει ότι ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα.

Βγαίνοντας από το Δικαστικό Μέγαρο είπε: «Ζητάω συγνώμη στα παιδιά».

Στο μεταξύ, η 26χρονη και ο 28χρονος φίλος της που τραυματίστηκαν από το τροχαίο, εξακολουθούν να νοσηλεύονται, εκτός κινδύνου, στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Η πρώτη, που η κατάσταση της κρίνεται σοβαρότερη, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, ενώ ο 28χρονος αντιμετωπίζει ελαφρότερα τραύματα.