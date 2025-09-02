Facekini – Η νέα, καυτή μόδα στην Κίνα που τα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος αποδοκιμάζουν

Οι μόδες έρχονται και παρέρχονται. Περιστασιακά, νέα είδη ένδυσης γίνονται δημοφιλή μέσα σε μια νύχτα, όπως, για παράδειγμα, στην Κίνα σήμερα, όπου τα καλύμματα προσώπου για προστασία από τον ήλιο, γνωστά ως «facekini», φλερτάρουν με μια εμφάνιση που προηγουμένως έχουν κατοχυρώσει οι ληστές τραπεζών με τις μπαλακλάβες ή με τα οπάκ καλσόν στο κεφάλι.

Τα facekini αποτελούν μέρος μιας ακμάζουσας βιομηχανίας στην Κίνα που προσφέρει αξεσουάρ για προστασία από τις υπεριώδεις ακτίνες (UV). Σε αντίθεση με τις χειρουργικές μάσκες της πανδημίας Covid-19, οι μάσκες για τον ήλιο είναι κατασκευασμένες από συνθετικό ύφασμα, που μπορεί να πλυθεί και να στεγνώσει άμεσα.

Facekini για τις γυναίκες, τοπ με μανίκια για τους άνδρες

Ορισμένα facekini καλύπτουν μόνο το κάτω μέρος του προσώπου, ενώ άλλα εκτείνονται μέχρι το μέτωπο, το λαιμό και το στήθος. Η τιμή τους κυμαίνεται από μερικά δολάρια έως σχεδόν 50 δολάρια.

Συνολικά, οι πωλήσεις αντηλιακών ενδυμάτων στην Κίνα έφτασαν τα 80 δισεκατομμύρια γιουάν (10 δισεκατομμύρια ευρώ) πέρυσι. Οι πωλήσεις των facekini, που απευθύνονται σε γυναίκες, αυξήθηκαν κατά περίπου 50% το έτος έως τον Ιούλιο, σύμφωνα με την ερευνητική εταιρεία Daxue Consulting. Οι πωλήσεις των αντηλιακών τοπ με μανίκια, που είναι πιο δημοφιλή στους άνδρες, διπλασιάστηκαν.

Μέχρι πρόσφατα, τα facekini προορίζονταν κυρίως για τις παραλίες και συχνά φοριούνταν από γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας που ήθελαν να αποφύγουν το μαύρισμα ενώ κολυμπούσαν. Η πανδημία και η ευρεία χρήση μάσκας που προκάλεσε συνέβαλαν, ωστόσο, στην αύξηση της δημοτικότητάς τους.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, τα facekini εξελίχθηκαν από φθηνά, κακοσχεδιασμένα προϊόντα για ηλικιωμένους σε μοντέρνα είδη που αγοράζονται κυρίως από νεότερους καταναλωτές.

Η εφημερίδα People’s Daily, που αποτελεί όργανο του κόμματος, πρόσφατα εξέφρασε τη λύπη της για την αύξηση του «άγχους για την προστασία από τον ήλιο», επισημαίνοντας τη σύγχυση σχετικά με το τι απαιτείται για τη φροντίδα του δέρματος

Τρεντ και όχι γεροντικό αξεσουάρ

«Τώρα οι άνθρωποι θέλουν μάσκες που ταιριάζουν με την ενδυμασία τους στο γραφείο ή τον εξοπλισμό τους για υπαίθριες δραστηριότητες» λέει η Lai Ming Yii της Daxue Consulting.

«Πολλές γυναίκες τις θεωρούν μέρος της ρουτίνας περιποίησης του δέρματος που τους βοηθά να διατηρήσουν μια ομοιόμορφη επιδερμίδα χωρίς πανάδες» προσθέτει.

Οι εταιρείες επωφελούνται από την κατάσταση. Ίσως ο μεγαλύτερος ωφελούμενος από την τάση αυτή είναι η Beneunder, η οποία ιδρύθηκε πριν από δώδεκα χρόνια στο Σενζέν και προσφέρει μια σειρά από μάσκες και άλλα προϊόντα προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία. Ωστόσο, πολλές άλλες κινεζικές εταιρείες ενδυμάτων αρχίζουν επίσης να πωλούν παρόμοια προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών αθλητικών ενδυμάτων Anta και Li-Ning.

Ωστόσο, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας δεν εγκρίνει αυτή την εμφάνιση. Η εφημερίδα People’s Daily, που αποτελεί όργανο του κόμματος, πρόσφατα εξέφρασε τη λύπη της για την αύξηση του «άγχους για την προστασία από τον ήλιο», επισημαίνοντας τη σύγχυση σχετικά με το τι απαιτείται για τη φροντίδα του δέρματος. «Οι γιακάδες (ruffs) και οι κάπες ήταν κολλημένα στο λαιμό για έναν αιώνα στην Ευρώπη. Τα κινέζικα facekini μπορεί να μην διαρκέσουν τόσο πολύ».

*Με στοιχεία από economist.com