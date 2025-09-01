Τζέι Ντι Βανς: Πόσο αξίζει ο Αμερικανός αντιπρόεδρος

Ο Τζ. Ντ. Βανς, ο 50ός Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει διανύσει μια αξιοσημείωτη πορεία μέχρι στιγμής. Από την υπέρβαση μιας δύσκολης παιδικής ηλικίας έως την επίτευξη μιας θέσης σημαντικής πολιτικής εξουσίας, η καθαρή περιουσία του Βανς σήμερα αντικατοπτρίζει την εντυπωσιακή του άνοδο.

Ο Βανς γεννήθηκε ως Τζέιμς Ντόναλντ Μπόουμαν στο Οχάιο στις 2 Αυγούστου 1984. Οι γονείς του χώρισαν πολύ νωρίς και μεγάλωσε σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον.

Εκτός από συγγραφέας, εργάστηκε ως επενδυτής επιχειρηματικών κεφαλαίων και διετέλεσε Γερουσιαστής των Ηνωμένων Πολιτειών, δύο πράγματα που έχουν ενισχύσει σημαντικά τον πλούτο του. Τώρα, ως Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η καθαρή περιουσία του Τζ. Ντ. Βανς αντικατοπτρίζει την πολιτική του καριέρα.

Αυτές οι πτυχές της ζωής του, συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης με τη λευκή εργατική τάξη και της αποστροφής του προς την αριστερή πολιτική, παρέμειναν ακρογωνιαίος λίθος της εκστρατείας του. Καθώς το προσωπικό του αφήγημα κερδίζει το ενδιαφέρον, υπάρχει μεγάλη περιέργεια και για την καθαρή περιουσία του Βανς.

Τον Νοέμβριο του 2024, το Forbes δήλωσε ότι ο Τζ. Ντ. Βανς έχει καθαρή περιουσία περίπου 10 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Αυτό αποδόθηκε στην επιτυχία του βιβλίου του Hillbilly Elegy, το οποίο του έφερε εθνική προβολή, μαζί με τα επιτεύγματά του στον τομέα των επιχειρηματικών κεφαλαίων και τον μισθό από την θέση του ως γερουσιαστής του Οχάιο.

Τώρα, ως Αντιπρόεδρος, ο Βανς βρίσκεται σε καλή θέση για μια πιθανή μελλοντική προεδρική υποψηφιότητα. Ο ρόλος μπορεί επίσης να ανοίξει την πόρτα σε ένα πιο επικερδές μέλλον, με ευκαιρίες που συχνά ακολουθούν υψηλά αξιώματα, όπως συμφωνίες βιβλίων, ομιλίες και άλλες επιχειρήσεις.

Τα πρώτα χρόνια

Ο Αντιπρόεδρος Βανς γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Middletown του Οχάιο. Είχε μια δύσκολη παιδική ηλικία που διαμόρφωσε τις σκέψεις και τις ιδέες του για τους «φτωχούς ανθρώπους». Μιλώντας για τον χωρισμό των γονιών του, ο Βανς έγραψε στα απομνημονεύματά του ότι συνέβη «περίπου την εποχή που άρχισα να περπατάω». Μεγάλωσε κυρίως με τους παππούδες του από την πλευρά της μητέρας του, τους οποίους αγαπούσε πολύ. Κατάγονταν από τα Απαλάχια Όρη, αλλά μεγάλωσε σε προάστια του Οχάιο υπό ταπεινές συνθήκες.

Ο Βανς φοίτησε στο Middletown High School Μετά την αποφοίτηση του κατατάχθηκε στο Σώμα Πεζοναυτών τ το 2003. Κατά τη διάρκεια της τετραετούς θητείας του, αναπτύχθηκε στο Ιράκ το 2005 για έξι μήνες σε μη μαχητικό ρόλο. Εκείνη την εποχή, κέρδιζε περίπου 1.000 δολάρια ΗΠΑ το μήνα μετά από φόρους, σύμφωνα με το Forbes.

Μετά την αποστρατεία του απέκτησε πτυχίο πολιτικών επιστημών από το Ohio State University και στη συνέχεια συνέχισε τις σπουδές του στη Νομική Σχολή του Yale από το 2010 έως το 2013. «Η Νομική Σχολή του Yale, με το κύρος και τα προνόμιά της, ήταν ένα πολιτισμικό σοκ», έγραψε στο Hillbilly Elegy. Στη συνέχεια, εξασφάλισε υψηλόμισθες θέσεις σε κορυφαία δικηγορικά γραφεία, κάτι που τον βοήθησε να αποφύγει τη συσσώρευση περαιτέρω χρεών.

Επιχειρηματίας επιχειρηματικών κεφαλαίων

Μόλις αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Γέιλ, ο Βανς εργάστηκε ως υπάλληλος γραφείου στο Σινσινάτι για ένα χρόνο μαζί με την κοπέλα και συμμαθήτριά του, Ούσα Τσιλουκούρι – Βανς. Το ζευγάρι παντρεύτηκε λίγο αργότερα και μετακόμισε στην Ουάσινγκτον. Εκεί, η Ούσα εργάστηκε ως υπάλληλος γραφείου για τον τότε δικαστή του Ειρηνοδικείου Μπρετ Κάβανο, ενώ ο Τζ. Ντ. άρχισε να εργάζεται σε δικηγορική εταιρεία.

Αργότερα, το ζευγάρι μετακόμισε στο Σαν Φρανσίσκο, όπου ο Βανς στράφηκε στην τεχνολογία στη Silicon Valley. Εκεί, εντάχθηκε σε μια εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων με την επωνυμία Mithril Capital, η οποία ιδρύθηκε από τον δισεκατομμυριούχο της PayPal, Τίτερ Τιλ. Ο Τιλ αργότερα υποστήριξε την εκστρατεία του Βανς για τη Γερουσία των ΗΠΑ το 2021 και την εκστρατεία του για την αντιπροεδρία το 2024 για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Σύμφωνα με το περιοδικό Parade, ο Βανς ξεκίνησε μια δική του εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων με την επωνυμία Narya το 2019. Η εταιρεία επένδυσε σε εταιρείες όπως η Rumble, μια δεξιόστροφη ανταγωνίστρια του YouTube, καθιστώντας τις πολιτικές του τάσεις μάλλον εμφανείς. Η Rumble αργότερα έγινε βασικός συνεργάτης της πλατφόρμας Truth Social του Trump.

Η Narya επένδυσε επίσης στην Strive Asset Management, τον πάροχο κεφαλαίων που ίδρυσε ο πρώην υποψήφιος για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων για πρόεδρος Βίβεκ Ραμασβάμι για να αμφισβητήσει την BlackRock και την Vanguard, σύμφωνα με το Forbes. Ενώ τα ακριβή στοιχεία μπορεί να μην είναι σαφή, μπορεί να συναχθεί ότι αυτό αύξησε σημαντικά την καθαρή αξία του.

Άρθρο του Forbes αναφέρει ότι μέχρι το 2021, ο Βανς είχε συγκεντρώσει μεταξύ 3 εκατομμυρίων και 10 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ σε επιχειρηματικά κεφάλαια και ρευστά περιουσιακά στοιχεία. Σύμφωνα με άρθρο του 2024 στην Washington Post, η φόρμα αποκάλυψης οικονομικών στοιχείων της Γερουσίας του 2023 αποκάλυψε ότι ο Βανς συνέχιζε να κατέχει περιουσιακά στοιχεία από την εταιρεία του, τα οποία αποτιμώνται σε περισσότερα από 600.000 δολάρια.

Το δημοσίευμα ανέφερε επίσης ότι ισχυρίστηκε ότι είχε μεγάλα ποσά σε λογαριασμούς ταμιευτηρίου, εκατομμύρια σε αμοιβαία κεφάλαια και μεταξύ 100.000 και 250.000 δολαρίων σε κρυπτονομίσματα. Τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία ζευγαριού Βανς φέρεται να αποτιμώνται μεταξύ 4,1 εκατομμυρίων και 11,8 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. «Το 2023, το εισόδημά τους από επενδύσεις ήταν κάπου μεταξύ 201.801 και 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ», ανέφερε η Washington Post.

Οι απολαβές του ως Γερουσιαστής και Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ

Ο επίσημος μισθός του Βανς αυξήθηκε κατά 35% όταν έγινε ο 50ός Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών υπό την κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με το Εθνικό Ίδρυμα Φορολογουμένων, τώρα λαμβάνει ετήσιο μισθό 235.100 δολαρίων ΗΠΑ, σε σύγκριση με τα 174.000 δολάρια ΗΠΑ που κέρδιζε ως Γερουσιαστής.

Η καθαρή περιουσία του Βανς σημείωσε σημαντική άνοδο χάρη στα απομνημονεύματά του, Hillbilly Elegy.

Πριν γίνει γερουσιαστής των ΗΠΑ το 2023, ο JD Vance γνώρισε τεράστια επιτυχία και φήμη μέσω των μπεστ σέλερ απομνημονευμάτων του, Hillbilly Elegy. Εκδόθηκε το 2016 και τον έφερε στο προσκήνιο. Ως σχετικά άγνωστος συγγραφέας εκείνη την εποχή, δεν κέρδισε πολλά αρχικά από τη συγγραφή, αλλά τα δικαιώματα και οι πωλήσεις τελικά αύξησαν σημαντικά τον πλούτο του Βανς.

Ένα ρεπορτάζ του Variety το 2024 ανέφερε ότι ο τότε υποψήφιος για την Αντιπροεδρία κέρδισε το εντυπωσιακό ποσό των 823.132 δολαρίων ΗΠΑ σε δικαιώματα κατά τη διάρκεια του 2020 και του 2021. Αν και το ποσό αυτό μειώθηκε σε λιγότερο από 50.000 δολάρια ΗΠΑ το 2023, αυξήθηκε ξανά το 2024, όταν άρχισε την προεκλογική εκστρατεία μαζί με τον Τραμπ και το βιβλίο ανέκτησε την 1η θέση στη λίστα μπεστ σέλερ των New York Times. Το HarperCollins ανέφερε ότι το βιβλίο πούλησε 650.000 αντίτυπα μέσα στις πρώτες ημέρες αφότου ο Τραμπ επέλεξε τον Βανς ως υποψήφιο αντιπρόεδρο.

Το Variety ανέφερε επίσης ότι, το 2017, το πρακτορείο ταλέντων WME διαπραγματεύτηκε μια συμφωνία 8 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ μαζί του για ένα επόμενο βιβλίο. Ωστόσο, περισσότερες λεπτομέρειες δεν είναι ακόμη γνωστές.

Η ιστορία δεν τελειώνει εκεί. Το βιβλίο διασκευάστηκε σε ταινία του 2020 από τον Ρον Χάουαρντ, με πρωταγωνίστριες τις Γκλεν Κλόουζ και Έιμι Άνταμς. Κέρδισε δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ – Καλύτερης Β’ Γυναικείου Ρόλου για το Close και Καλύτερου Επιτεύγματος σε Μακιγιάζ και Χτενίσματα. Η ταινία έλαβε επίσης υποψηφιότητες στα βραβεία BAFTA, Χρυσές Σφαίρες και Screen Actors Guild (SAG).

Τα ακίνητα

Με τόσο επικερδή κέρδη, θέσεις εργασίας υψηλού προφίλ και ραγδαία αυξανόμενη καθαρή αξία, είναι φυσικό για την οικογένεια Βανς να έχει ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο ακινήτων.

Τον Αύγουστο του 2014, ο Τζ. Ντ. και η Ούσα, αγόρασαν ένα σπίτι ανατολικά του Καπιτωλίου για 590.000 δολάρια με δάνειο, σύμφωνα με το Forbes, το ακίνητο αποτιμάται πλέον σε περίπου 850.000 δολάρια.

Το 2018, το ζευγάρι απέκτησε ένα σπίτι αξίας 1,4 εκατομμυρίων δολαρίων στη γειτονιά East Walnut Hills στο Σινσινάτι. Το σπίτι, που τώρα ανήκει σε μια LLC, αξίζει περίπου 1,8 εκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με το Forbes. Σύμφωνα με πληροφορίες, διαθέτει 5 υπνοδωμάτια και καλύπτει 436 τετραγωνικά μέτρα.

Ένα άλλο ακίνητο στην περιοχή της Ουάσινγκτον αγοράστηκε στις αρχές του 2023. Το σπίτι 232 τετραγωνικών μέτρων στην Αλεξάνδρεια της Βιρτζίνια αγοράστηκε για 1,6 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, σύμφωνα με πληροφορίες ως επένδυση. Το Forbes εκτιμά την τρέχουσα αξία του ακινήτου σε περίπου 1,8 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, ανεβάζοντας τη συνολική αξία των ακινήτων του σε τρία σπίτια σε σχεδόν 4 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Οικογενειακή ζωή

Ο Βανς γνώρισε τη σύζυγό του, Ούσα, στη Νομική Σχολή του Yale. Εκεί, σπούδασε ιστορία μεταξύ 2010 και 2013 και αργότερα ολοκλήρωσε το MPhil της στο Πανεπιστήμιο του Cambridge με υποτροφία Gates.

Οι γονείς της μετανάστευσαν από την Άντρα Πραντές στις Ηνωμένες Πολιτείες γύρω στη δεκαετία του 1980. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2014 και έχουν τρία παιδιά – τον Γιούαν, τον Βίβεκ και τη Μίραμπελ. Το ζευγάρι κρατάει σε μεγάλο βαθμό την οικογένειά του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Στην ταινία Hillbilly Elegy, η πρωταγωνίστρια του Slumdog Millionaire (2008) Φρίντα Πίντο υποδύθηκε την Ούσα Βανς.

Έχει αλλάξει όνομα αρκετές φορές

Ο πολιτικός, που τώρα είναι γνωστός ως Τζέιμς Ντέιβιντα Βανς, έχει αλλάξει το όνομά του αρκετές φορές. Αν και το όνομα άλλαξε, τα αρχικά παρέμειναν τα ίδια.

Αυτό ξεκινά από την ταραγμένη παιδική του ηλικία. Ο Βανς αρχικά πήρε το όνομά του από τον βιολογικό του πατέρα, Ντόναλντ Μπόουμαν. Ωστόσο, όταν η μητέρα του, Μπέβερλι, παντρεύτηκε ξανά (ο τρίτος σύζυγός της), ο Τζ. Ντ. υιοθετήθηκε από τον θετό του πατέρα, Μπομπ Χάμελ, και μετονομάστηκε σε Τζέιμς Ντέβιντ Χάμελ – επίσης γνωστός Τζ. Ντ. Χάμελ. Η διαδικασία υιοθεσίας διέγραψε νομικά όλα τα προηγούμενα αρχεία του προηγούμενου ονόματός του και παρέμεινε έτσι καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής του στη Νομική Σχολή του Yale.

Ωστόσο, η κατάσταση άλλαξε για άλλη μια φορά όταν η Μπέβερλι και ο Χάμελ χώρισαν. Αυτή τη φορά, επέλεξε το επώνυμο Βανς ως τρόπο να τιμήσει τη γιαγιά του από την πλευρά της μητέρας του, Μπόνι Μπλάντον Βανς, η οποία τον είχε μεγαλώσει, καθώς η μητέρα του πάλευε με την κατάχρηση ουσιών.

Το βιβλίο του εκδόθηκε το 2016 με το όνομα J.D. Vance, αλλά όταν εισήλθε στην αμερικανική πολιτική, οι τελείες αφαιρέθηκαν. Τώρα, ο Αντιπρόεδρος προτιμά να τον αποκαλούν JD Vance.

Πηγή: ΟΤ