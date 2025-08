«Συνεχίστε να τους λέτε ναζί»: Προβοκάτσια του Τζέι Ντι Βανς για τη διαφήμιση της Σίντνεϊ Σουίνι

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, παρενέβη με τον πλέον προκλητικό τρόπο στον σάλο για τη νέα καμπάνια τζιν με πρωταγωνίστρια τη Σίντνεϊ Σουίνι.

Ο Βανς, προσπάθησε να χρησιμοποιήσει την online κριτική κατά της καμπάνιας ως παράδειγμα της «διεστραμμένης» σκέψης των Δημοκρατικών, παρόλο που κανένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του κόμματος δεν έχει εκφράσει γνώμη για το θέμα -ωστόσο ο αντιπρόεδρος τους προκαλεί να «συνεχίσουν να είναι οργισμένοι»…

«Η πολιτική μου συμβουλή στους Δημοκρατικούς είναι να συνεχίσουν να λένε ότι όποιος πιστεύει πως η Σίντνεϊ Σουίνι είναι ελκυστική είναι ναζί», δήλωσε ο Βανς στο συντηρητικό podcast Ruthless. «Φαίνεται να είναι αυτή η πραγματική τους στρατηγική».

Ο Βανς, εκμεταλλευόμενος πολιτικά την τελευταία σύγκρουση στον «πόλεμο της κουλτούρας», συνέχισε: «Αποκαλύπτει κάτι αρκετά ενδιαφέρον για τους Δημοκρατικούς: έχεις, δηλαδή, μια κανονική, όμορφη Αμερικανίδα κοπέλα να κάνει μια διαφήμιση για τζιν. Προσπαθούν να πουλήσουν τζιν σε παιδιά στην Αμερική και κατάφεραν να είναι τόσο εκτός πραγματικότητας. Παιδιά, δεν μάθατε τίποτα από τις εκλογές του Νοεμβρίου 2024;»

«Νόμιζα ότι ένα από τα μαθήματα που θα μπορούσαν να πάρουν [οι Δημοκρατικοί] είναι πως θα είναι λιγότερο παρανοϊκοί. Το μάθημα που φαινομενικά πήραν είναι ‘θα επιτεθούμε σε ανθρώπους ως ναζί επειδή πιστεύουν πως η Σίντνεϊ Σουίνι είναι όμορφη’. Εξαιρετική στρατηγική, παιδιά. Έτσι θα κερδίσετε τις ενδιάμεσες εκλογές, ειδικά τους νέους Αμερικανούς άντρες ψηφοφόρους» πρόσθεσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την παραγωγό του CNN στον Λευκό Οίκο, Αλεχάντρα Χαραμίγιο, «κανένας εξέχων ηγέτης ή αξιωματούχος του Δημοκρατικού Κόμματος δεν έχει σχολιάσει τη διαφήμιση».

Cancel culture run amok. This warped, moronic, and dense liberal thinking is a big reason why Americans voted the way they did in 2024. They’re tired of this bullshit. pic.twitter.com/He7Ji6O3VF

Εκτός από τον Βανς, ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Στιβ Τσενγκ, χαρακτήρισε επίσης την αντίδραση στη διαφήμιση της Σουίνι ως «μια κουλτούρα της ακύρωσης που έχει ξεφύγει».

«Αυτή η διεστραμμένη, ηλίθια και πυκνή φιλελεύθερη σκέψη είναι ένας μεγάλος λόγος που οι Αμερικανοί ψήφισαν όπως ψήφισαν το 2024. Έχουν κουραστεί από αυτές τις βλακείες», έγραψε ο Τσενγκ στο X, ενσωματώνοντας στην ανάρτηση screenshot από άρθρο του MSNBC με τίτλο:

«Η διαφήμιση της Σίντνεϊ Σουίνι δείχνει μια ανεξέλεγκτη πολιτιστική στροφή προς τη λευκότητα».

Με μια κίνηση που είχε ως στόχο να «προκαλέσει αντιδράσεις», η American Eagle Outfitters κυκλοφόρησε μια διαφημιστική καμπάνια με πρωταγωνίστρια τη Σίντνεϊ Σουίνι.

Το brand ένδυσης, όπως παραδέχτηκε ο επικεφαλής του μάρκετινγκ, ήθελε να κάνει αίσθηση, όμως το αποτέλεσμα ήταν απρόσμενο. Η καμπάνια, με το λογοπαίγνιο μεταξύ των λέξεων «γονίδια» (genes) και «τζιν» (jeans), πυροδότησε μια έντονη διαμάχη για τον ρατσισμό, τα πρότυπα ομορφιάς και τη διαβόητη «ευγονική».

Η American Eagle Outfitters, θέλοντας να κάνει αίσθηση με τη νέα της διαφημιστική καμπάνια, επιστράτευσε την 27χρονη Σουίνι. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής του μάρκετινγκ της εταιρείας, Κρεγκ Μπρόμερς, η καμπάνια περιείχε «έξυπνη, ακόμη και προκλητική γλώσσα» και «σίγουρα θα προκαλούσε αντιδράσεις». Είχε δίκιο. Αυτό που μένει να απαντηθεί είναι αν οι δημόσιες αντιδράσεις που προκάλεσε ήταν αυτές που επιδίωκε η American Eagle.

Η καμπάνια, με τίτλο «Η Σίντνεϊ Σουίνι έχει υπέροχα γονίδια», πυροδότησε μια διαμάχη για τη φυλή, τα πρότυπα ομορφιάς της Δύσης, αλλά και την woke κουλτούρα στο δημόσιο διάλογο.

Το μεγαλύτερο μέρος των αρνητικών αντιδράσεων επικεντρώθηκε στα βίντεο που χρησιμοποιούσαν τη λέξη «γονίδια» (genes) αντί για «τζιν» (jeans), όταν αναφέρονταν στην ξανθιά, γαλανομάτα ηθοποιό, γνωστή για τις σειρές Euphoria και White Lotus.

Ορισμένοι κριτικοί είδαν στο λογοπαίγνιο μια νύξη, είτε ακούσια είτε εσκεμμένη, στην ευγονική, μια απαξιωμένη θεωρία που υποστήριζε ότι η ανθρωπότητα θα μπορούσε να βελτιωθεί μέσω της επιλεκτικής αναπαραγωγής για ορισμένα χαρακτηριστικά.

Η ευγονική έγινε δημοφιλής στην Αμερική στις αρχές του 20ού αιώνα και υιοθετήθηκε από τη ναζιστική Γερμανία για την εφαρμογή του σχεδίου του Αδόλφου Χίτλερ για μια Άρια υπερφυλή. Ακτιβιστές για τα πολιτικά δικαιώματα έχουν επισημάνει σημάδια ανάκαμψης της ευγονικής μέσω της προώθησης της «θεωρίας της μεγάλης αντικατάστασης» από την άκρα δεξιά, μια ρατσιστική ιδεολογία που υποστηρίζει μια συνωμοσία για τη μείωση της επιρροής των λευκών.

Maybe I’m too fucking woke.

But getting a blue eyed, blonde, white women and focusing your campaign around her having perfect genetics

Feels weird, especially considering the current state of America https://t.co/YMZdAHvr6E

— David (@davejr307) July 25, 2025