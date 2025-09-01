Η μεγάλη ευκαιρία του ελληνικού ποδοσφαίρου σε δέκα εβδομάδες και 30+76 αγώνες!

Μέσω ενός κειμένου το οποίο δημοσιεύτηκε στη σελίδα της Super League, ο σύμβουλος Media της UEFA, Ανδρέας Δημάτος, αναλύει τις προϋποθέσεις για τις ομάδες μας (του Ολυμπιακού στο Champions League, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στο Europa League και της ΑΕΚ στο Conference League) που θα συμμετάσχουν στις League Phases των ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων και το πώς μπορεί φέτος το ελληνικό ποδόσφαιρο να διατηρηθεί ψηλά στο ranking της UEFA.

Αναλυτικά, το κείμενο του Ανδρέα Δημάτου όπως αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Stoiximan Super League:

«O κ. Ανδρέας Δημάτος, UEFA Media Consultant, αναλύει τις προϋποθέσεις για τις ομάδες μας (του Ολυμπιακού στο UEFA Champions League, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στο UEFA Europa League και της ΑΕΚ στο UEFA Conference League) που θα συμμετάσχουν στη φάση των ομίλων των ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων της UEFA, τόσο για να διατηρήσουν τα κεκτημένα της 11ης/12ης θέσης (έχουν τα ίδια ακριβώς προνόμια) που δημιούργησαν από την περσινή σεζόν, όσο και να μπορέσουν να κάνουν το μεγάλο άλμα στο ευρωπαϊκό top-10 κυνηγώντας την Τσεχία, κάτι που θα απαιτήσει μεγάλες υπερβάσεις στη διάρκεια της League Phase αλλά και στη συνέχεια των… νοκ-άουτ!

Με τον καλύτερο κατά το δυνατό τρόπο ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι των ευρωπαϊκών προκριματικών για το ελληνικό ποδόσφαιρο, που μπορεί να μην πέτυχε το απόλυτο με πέντε στα πέντε λόγω του πρόωρου αποκλεισμού του Άρη, αλλά στο δεύτερο μισό της προκριματικής διαδικασίας και τα νούμερα των ομάδων μας βελτιώθηκαν κατά πολύ και πάνω απ’ όλα μπήκαν οι βάσεις της ικανοποιητικής εκπροσώπησης στη League Phase και των τριών ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων.

Αυτό που κυρίως μετράει για κάθε χώρα στο πρώτο μέρος της ευρωπαϊκής σεζόν με την… άχαρη προκριματική διαδικασία είναι να μπορέσει να περιορίσει κατά το δυνατόν τις απώλειες στην εκπροσώπησή της και είναι γεγονός ότι δεν χρειάζεται να γκρινιάζουμε με αυτό το τέσσερα στα πέντε που πετύχαμε με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού στο Champions League, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στο Europa League και της ΑΕΚ στο Conference League, μετά από τρεις συνεχόμενες προκρίσεις μέσα στο καλοκαίρι χωρίς περιθώριο λάθους.

Δύο στις δύο προκρίσεις έκανε άλλωστε και ο ΠΑΟΚ, όπως και ο Παναθηναϊκός προκειμένου να μετάσχει στο Europa, μετά τον αποκλεισμό του στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League από τη Ρέιντζερς, που ήταν μόλις ο δεύτερος για ομάδα μας μέσα στο καλοκαίρι και σχετικά… ανώδυνος, μετά από αυτόν του Αρη από την Αράζ που του στοίχισε βεβαίως την ευρωπαϊκή του παρουσία.

Η διαδικασία των προκριματικών δεν είναι εύκολη και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι καμία χώρα από την 6η θέση της βαθμολογίας της UEFA και κάτω (μετά δηλαδή από το big-5 και την έκτη Ολλανδία) δεν κατάφερε το απόλυτο της εκπροσώπησης σε League Phase, εκτός από την Πολωνία, που συνεχίζει την σταθερά ανοδική της πορεία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και πέτυχε το τέσσερα στα τέσσερα με ισάριθμες ομάδες στο ConferenceLeague!

Μία ομάδα έχασε και η Πορτογαλία (τέσσερα στα πέντε), δύο ομάδες το Βέλγιο (τη μία, την Αντερλεχτ, από την ΑΕΚ) και συνεχίζει με τρεις στις πέντε, όπως και η Τουρκία που έπαθε ζημιά με τον διπλό αποκλεισμό Μπεσίκτας και Μπασάκσεχιρ στο Conference, ενώ μία ομάδα έχασε και η Τσεχία από τις ομάδες του ευρωπαϊκού top-10…

Στη δική μας… κοντινή παρέα πλην του απόλυτου της φιλόδοξης και απειλητικής 13ηςστη βαθμολογία, Πολωνίας, το ευχάριστο είναι ότι τρεις ομάδες έχασε η 12ηΝορβηγία και από δύο ομάδες Δανία, Αυστρία και Ελβετία που ακολουθούν μπροστά από την 17η Κύπρο, που έκανε το καλύτερο καλοκαίρι από πλευράς αποτελεσμάτων και συγκομιδής βαθμών σε ολόκληρη την Ευρώπη και συνεχίζει με τρεις στις τέσσερις ομάδες της.

Τι σημαίνουν όλα τα παραπάνω; Ότι οι ομάδες μας δημιούργησαν τις προϋποθέσεις τόσο για να διατηρήσουν τα κεκτημένα της 11ης/12ης θέσης (έχουν τα ίδια ακριβώς προνόμια) που δημιούργησαν από την περσινή σεζόν, όσο και να μπορέσουν να κάνουν το μεγάλο άλμα στο ευρωπαϊκό top-10 κυνηγώντας την Τσεχία, κάτι που θα απαιτήσει μεγάλες υπερβάσεις στη διάρκεια της LeaguePhase αλλά και στη συνέχεια των… νοκ-άουτ!

Επί της ουσίας η μάχη της Ελλάδας σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς αναμένεται να είναι διμέτωπη: απέναντι στην Τσεχία για τον ψηλό στόχο της 10ης θέσης και απέναντι στην 13η αυτή τη στιγμή Πολωνία για τη διατήρηση των κεκτημένων. Δεν βγάζουμε από το κάδρο βεβαίως ούτε τη 12η Νορβηγία και τη 14ηΔανία που είναι κοντά μας, αλλά έχουν το ντεζαβαντάζ ότι συνεχίζουν με δύο ομάδες.

Η μεν Νορβηγία με τη φιλόδοξη Μπόντο Γκλιμτ, η οποία όμως είχε πολύ δύσκολη κλήρωση στο Champions League και την μάλλον άπειρη Μπραν στο πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον του EuropaLeague. H δε Δανία με τις δυο πιο αξιόπιστες ομάδες της στα ευρωπαϊκά γήπεδα: την Κοπεγχάγη στο Champions League και τη Μίντιλαντ στο Europa.

Ξεκάθαρο μειονέκτημα και για τις δύο αυτές χώρες το γεγονός της μη εκπροσώπησής τους στο Conference League, που προσφέρεται αν μη τι άλλο για… βαθμοθηρία στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις!

Εξαιρούμε από τη διεκδίκηση τη 15η Αυστρία, με τις ομάδες της να στέκονται πολύ καλά στα καλοκαιρινά προκριματικά, αλλά εκτός του ότι έχασε δύο ομάδες (Aούστρια και Βολφσμπέργκερ) και συνεχίζει με τρεις (Στουρμ και Σάλτσμπουργκ στο Europa και Ραπίντ στο Conference) είναι αρκετά πίσω σε συντελεστή για να αποτελέσει απειλή.

Το μεγάλο αγκάθι για τη χώρα μας είναι χωρίς δεύτερη κουβέντα η Πολωνία, που και αυτό το καλοκαίρι έδειξε τεράστια δυναμική και κατάφερε το απόλυτο με το τέσσερα στα τέσσερα! Η Πολωνία πριν από πέντε χρόνια, μόλις το καλοκαίρι του 2021, βρισκόταν στην 30ηθέση του UEFA ranking… Μόλις πέρυσι οι ομάδες της κατάφεραν να την ανεβάσουν στην προνομιούχο 15η θέση. Βγάζοντας συνεχώς κακές χρονιές και προσθέτοντας τις πολύ καλές πρόσφατες σεζόν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις οι Πολωνοί ξεκίνησαν την εφετινή σεζόν από την 13ηθέση και αν αυτή τη στιγμή ξεκινούσε η επόμενη ευρωπαϊκή χρονιά θα βρίσκονταν στην 11η, πάνω από τη… 12η Ελλάδα!

Μεγάλο πλεονέκτημα για την Πολωνία το γεγονός ότι και η πρωταθλήτριά της Λεχ Πόζναν με δύο αποκλεισμούς από το Championsκαι το EuropaLeague συνεχίζει στο Conference, όπως και η Λέγκια που αποκλείστηκε από το Europa, ενώ η Γιαγκελόνια και η Ρακόφ, δύο ομάδες άγνωστες μέχρι πρότινος στο ευρωπαϊκό προσκήνιο, κατάφεραν να κάνουν, όπως η ΑΕΚ το τρία στα τρία και επίσης να προκριθούν στο Conference League!

H πολωνική τετράδα απέναντι σε πολύ πιο βατούς αντιπάλους σε σχέση με τις ομάδες του Champions και του Europa League, αλλά και τη σοβαρότητα που έχουν επιδείξει οι πολωνικές ομάδες τα τελευταία χρόνια, έχει το περιθώριο να συνεχίσει την πολύ καλή καλοκαιρινή συγκομιδή βαθμών. Και αν κάποιοι εξακολουθούν να μην θεωρούν την Πολωνία αξιόπιστη αντίπαλο να προσθέσουμε ότι σε 26 προκριματικούς αγώνες οι τέσσερις πολωνικές ομάδες κατάφεραν να πετύχουν 17 νίκες, με διαφορά τις περισσότερες από κάθε άλλη χώρα!

Ως προς την Τσεχία η κατάσταση είναι σχετικά μοιρασμένη. Υπάρχει ο Ολυμπιακός και η Σλάβια Πράγας στο Champions League, εμείς έχουμε δύο ομάδες στο Europa με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ έναντι της Βικτόρια Πλζεν και οι Τσέχοι δύο ομάδες στο Conference με Σπάρτα Πράγας και Σίγκμα Ολομουτς απέναντι στην ΑΕΚ. Και μία πολύ σημαντική διαφορά ασφαλείας των Τσέχων στη 10η θέση της τάξης των 2,800 βαθμών, που αναλύεται περίπου στις επτά νίκες…

Ακολουθεί για τις τέσσερις ομάδες μας ένα πλούσιο ποδοσφαιρικό μενού στα ευρωπαϊκά γήπεδα με 30 εξασφαλισμένους ευρωπαϊκούς αγώνες (οχτώ για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ και έξι για την ΑΕΚ) και μία συνεχόμενη μάχη για το UEFA ranking που στην πρώτη φάση των διασυλλογικών διοργανώσεων εξαπλώνεται σε δέκα εβδομάδες!

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε σχέση με τις ομάδες του άμεσου ανταγωνισμού οι ομάδες μας έχουν τους περισσότερους εξασφαλισμένους ευρωπαϊκούς αγώνες σε σχέση με τους 28 των τεσσάρων τσέχικων ομάδων, των 24 των τεσσάρων πολωνικών και των μόλις 16 για τις ομάδες της Νορβηγίας και της Δανίας.

Μία συνεχόμενη μάχη που θα κριθεί σε χρονικό πλάτος δέκα εβδομάδων από τις 16-18 Σεπτεμβρίου έως την εβδομάδα 28-29 Ιανουαρίου και θα καθοριστεί από τους 30 αγώνες των ομάδων μας συν τους υπόλοιπους 76 των δώδεκα εκπροσώπων Τσεχίας, Πολωνίας, Νορβηγίας και Δανίας!

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε το αναλυτικό… μενού!

1η εβδομάδα: 16-18 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός-Πάφος

Σλάβια Πράγας – Μπόντο Γκλιμτ

Κοπεγχάγη – Λεβερκούζεν

2η εβδομάδα: 24-25 Σεπτεμβρίου

ΠΑΟΚ-Τελ Αβίβ

Γιουνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός

Φερεντσβάρος-Βικτόρια Πλζεν

Μίντιλαντ-Στουρμ Γκρατς

Λιλ-Μπραν

3η εβδομάδα: 30-9/2-10

Αρσεναλ-Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός – Γκο Αχέντ Ιγκλς

Θέλτα – ΠΑΟΚ

Τσέλιε-ΑΕΚ

Ιντερ – Σλάβια Πράγας

Βικτόρια Πλζεν-Μάλμε

Σπάρτα Πράγας-Σάμροκ Ρόβερς

Φιορεντίνα-Σίγκμα Ολομουτς

Λεχ Πόζναν-Ραπίντ Βιέννης

Γιαγκελόνια-Χάμρουν Σπάρτανς

Λέγκια-Σάμσουνσπορ

Ρακόφ-Κραϊόβα

Μπόντο Γκλιμτ-Τότεναμ

Μπραν-Ουτρέχτη

Καραμπάγκ-Κοπεγχάγη

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μίντιλαντ

4ηεβδομάδα: 21-23 Οκτωβρίου

Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός

Λιλ-ΠΑΟΚ

Φέγενορντ-Παναθηναϊκός

ΑΕΚ-Αμπερντίν

Αταλάντα – Σλάβια Πράγας

Ρόμα-Βικτόρια Πλζεν

Ριέκα-Σπάρτα Πράγας

Σίγκμα Ολομουτς-Ρακόφ

Σαχτάρ – Λέγκια

Στρασμπούρ – Γιαγκελόνια

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς – Λεχ Πόζναν

Γαλατασαράι-Μπόντο Γκλιμτ

Μπραν-Ρέιντζερς

Κοπεγχάγη-Ντόρτμουντ

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Μίντιλαντ

5η εβδομάδα: 4-6 Νοεμβρίου

Ολυμπιακός-Αϊντχόφεν

Μάλμε-Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ-Γιουνγκ Μπόις

ΑΕΚ-Σάμροκ Ρόβερς

Σλάβια Πράγας-Αρσεναλ

Βικτόρια Πλζεν-Φενέρμπαχτσε

Νόα-Σίγκμα Ολομουτς

Σπάρτα Πράγας-Ρακόφ

Τσέλιε-Λέγκια

Σκεντίγια-Γιαγκελόνια

Ράγιο Βαγιεκάνο-Λεχ Πόζναν

Μπόντο Γκλιμτ-Μονακό

Μπολόνια-Μπραν

Τότεναμ-Κοπεγχάγη

Μίντιλαντ-Σέλτικ

6η εβδομάδα: 25-27 Νοεμβρίου

Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης

ΠΑΟΚ-Μπραν

Παναθηναϊκός-Στουρμ Γκρατς

Φιορεντίνα-ΑΕΚ

Σλάβια Πράγας-Μπιλμπάο

Βικτόρια Πλζεν-Φράιμπουργκ

Σίγκμα Ολομουτς-Τσέλιε

Λέγκια-Σπάρτα Πράγας

Λεχ Πόζναν – Λοζάνη

Ρακόφ-Ραπίντ Βιέννης

Γιαγκελόνια-Κουόπιο

Μπόντο Γκλιμτ-Γιουβέντους

Κοπεγχάγη-Καϊράτ Αλμάτι

Ρόμα-Μίντιλαντ

7ηεβδομάδα: 9-10-11 Δεκεμβρίου

Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός

Λουντογκόρετς-ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν

Σάμσουνσπορ-ΑΕΚ

Τότεναμ-Σλάβια Πράγας

Κραϊόβα-Σπάρτα Πράγας

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς-Σίγκμα Ολομουτς

Γιαγκελόνια-Ράγιο Βαγιεκάνο

Νόα-Λέγκια Βαρσοβίας

Λεχ Πόζναν – Μάιντς

Ρακόφ – Ζρίνσκι

Ντόρτμουντ-Μπόντο Γκλιμτ

Μπραν-Φενέρμπαχτσε

Βιγιαρεάλ-Κοπεγχάγη

Μίντιλαντ-Γκενκ

8ηεβδομάδα: Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου

ΑΕΚ – Κραϊόβα

Σπάρτα Πράγας – Αμπερντίν

Σίγκμα Ολομουτς – Λεχ Πόζναν

Λέγκια – Λίνκολν Ρεντ Ιμπς

Ομόνοια – Ρακόφ

Αλκμααρ-Γιαγκελόνια

9ηεβδομάδα: 20-22 Ιανουαρίου

Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν

ΠΑΟΚ-Μπέτις

Φερεντσβάρος-Παναθηναϊκός

Σλάβια Πράγας-Μπαρτσελόνα

Βικτόρια Πλζεν-Πόρτο

Μπόντο Γκλιμτ-Μάντσεστερ Σίτι

Μπραν-Μίντιλαντ

Κοπεγχάγη-Νάπολι

10ηεβδομάδα: 28-29 Ιανουαρίου

Αγιαξ-Ολυμπιακός

Λιόν-ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός-Ρόμα

Πάφος – Σλάβια Πράγας

Βασιλεία-Βικτόρια Πλζεν

Ατλέτικο Μ. – Μπόντο Γκλιμτ

Στουρμ Γκρατς-Μπραν

Μπαρτσελόνα-Κοπεγχάγη

Μίντιλαντ-Ντινάμο Ζάγκρεμπ».