Η μεγάλη ευκαιρία του ελληνικού ποδοσφαίρου σε δέκα εβδομάδες και 30+76 αγώνες!
Ποδόσφαιρο 01 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:55

Η μεγάλη ευκαιρία του ελληνικού ποδοσφαίρου σε δέκα εβδομάδες και 30+76 αγώνες!

Η ανάλυση του Ανδρέα Δημάτου για τη μεγάλη ευκαιρία της Ελλάδας μέσω της συμμετοχής των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Γυναίκες: Τι τις καθιστά πιο ευάλωτες σε σοβαρές ασθένειες;

Γυναίκες: Τι τις καθιστά πιο ευάλωτες σε σοβαρές ασθένειες;

Spotlight

Μέσω ενός κειμένου το οποίο δημοσιεύτηκε στη σελίδα της Super League, ο σύμβουλος Media της UEFA, Ανδρέας Δημάτος, αναλύει τις προϋποθέσεις για τις ομάδες μας (του Ολυμπιακού στο Champions League, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στο Europa League και της ΑΕΚ στο Conference League) που θα συμμετάσχουν στις League Phases των ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων και το πώς μπορεί φέτος το ελληνικό ποδόσφαιρο να διατηρηθεί ψηλά στο ranking της UEFA.

Αναλυτικά, το κείμενο του Ανδρέα Δημάτου όπως αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Stoiximan Super League:

«O κ. Ανδρέας Δημάτος, UEFA Media Consultant, αναλύει τις προϋποθέσεις για τις ομάδες μας (του Ολυμπιακού στο UEFA Champions League, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στο UEFA Europa League και της ΑΕΚ στο UEFA Conference League) που θα συμμετάσχουν στη φάση των ομίλων των ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων της UEFA, τόσο για να διατηρήσουν τα κεκτημένα της 11ης/12ης θέσης (έχουν τα ίδια ακριβώς προνόμια) που δημιούργησαν από την περσινή σεζόν, όσο και να μπορέσουν να κάνουν το μεγάλο άλμα στο ευρωπαϊκό top-10 κυνηγώντας την Τσεχία, κάτι που θα απαιτήσει μεγάλες υπερβάσεις στη διάρκεια της League Phase αλλά και στη συνέχεια των… νοκ-άουτ!

Με τον καλύτερο κατά το δυνατό τρόπο ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι των ευρωπαϊκών προκριματικών για το ελληνικό ποδόσφαιρο, που μπορεί να μην πέτυχε το απόλυτο με πέντε στα πέντε λόγω του πρόωρου αποκλεισμού του Άρη, αλλά στο δεύτερο μισό της προκριματικής διαδικασίας και τα νούμερα των ομάδων μας βελτιώθηκαν κατά πολύ και πάνω απ’ όλα μπήκαν οι βάσεις της ικανοποιητικής εκπροσώπησης στη League Phase και των τριών ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων.

Αυτό που κυρίως μετράει για κάθε χώρα στο πρώτο μέρος της ευρωπαϊκής σεζόν με την… άχαρη προκριματική διαδικασία είναι να μπορέσει να περιορίσει κατά το δυνατόν τις απώλειες στην εκπροσώπησή της και είναι γεγονός ότι δεν χρειάζεται να γκρινιάζουμε με αυτό το τέσσερα στα πέντε που πετύχαμε με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού στο Champions League, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στο Europa League και της ΑΕΚ στο Conference League, μετά από τρεις συνεχόμενες προκρίσεις μέσα στο καλοκαίρι χωρίς περιθώριο λάθους.

Δύο στις δύο προκρίσεις έκανε άλλωστε και ο ΠΑΟΚ, όπως και ο Παναθηναϊκός προκειμένου να μετάσχει στο Europa, μετά τον αποκλεισμό του στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League από τη Ρέιντζερς, που ήταν μόλις ο δεύτερος για ομάδα μας μέσα στο καλοκαίρι και σχετικά… ανώδυνος, μετά από αυτόν του Αρη από την Αράζ που του στοίχισε βεβαίως την ευρωπαϊκή του παρουσία.

Η διαδικασία των προκριματικών δεν είναι εύκολη και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι καμία χώρα από την 6η θέση της βαθμολογίας της UEFA και κάτω (μετά δηλαδή από το big-5 και την έκτη Ολλανδία) δεν κατάφερε το απόλυτο της εκπροσώπησης σε League Phase, εκτός από την Πολωνία, που συνεχίζει την σταθερά ανοδική της πορεία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και πέτυχε το τέσσερα στα τέσσερα με ισάριθμες ομάδες στο ConferenceLeague!

Μία ομάδα έχασε και η Πορτογαλία (τέσσερα στα πέντε), δύο ομάδες το Βέλγιο (τη μία, την Αντερλεχτ, από την ΑΕΚ) και συνεχίζει με τρεις στις πέντε, όπως και η Τουρκία που έπαθε ζημιά με τον διπλό αποκλεισμό Μπεσίκτας και Μπασάκσεχιρ στο Conference, ενώ μία ομάδα έχασε και η Τσεχία από τις ομάδες του ευρωπαϊκού top-10…

Στη δική μας… κοντινή παρέα πλην του απόλυτου της φιλόδοξης και απειλητικής 13ηςστη βαθμολογία, Πολωνίας, το ευχάριστο είναι ότι τρεις ομάδες έχασε η 12ηΝορβηγία και από δύο ομάδες Δανία, Αυστρία και Ελβετία που ακολουθούν μπροστά από την 17η Κύπρο, που έκανε το καλύτερο καλοκαίρι από πλευράς αποτελεσμάτων και συγκομιδής βαθμών σε ολόκληρη την Ευρώπη και συνεχίζει με τρεις στις τέσσερις ομάδες της.

Τι σημαίνουν όλα τα παραπάνω; Ότι οι ομάδες μας δημιούργησαν τις προϋποθέσεις τόσο για να διατηρήσουν τα κεκτημένα της 11ης/12ης θέσης (έχουν τα ίδια ακριβώς προνόμια) που δημιούργησαν από την περσινή σεζόν, όσο και να μπορέσουν να κάνουν το μεγάλο άλμα στο ευρωπαϊκό top-10 κυνηγώντας την Τσεχία, κάτι που θα απαιτήσει μεγάλες υπερβάσεις στη διάρκεια της LeaguePhase αλλά και στη συνέχεια των… νοκ-άουτ!

Επί της ουσίας η μάχη της Ελλάδας σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς αναμένεται να είναι διμέτωπη: απέναντι στην Τσεχία για τον ψηλό στόχο της 10ης θέσης και απέναντι στην 13η αυτή τη στιγμή Πολωνία για τη διατήρηση των κεκτημένων. Δεν βγάζουμε από το κάδρο βεβαίως ούτε τη 12η Νορβηγία και τη 14ηΔανία που είναι κοντά μας, αλλά έχουν το ντεζαβαντάζ ότι συνεχίζουν με δύο ομάδες.

Η μεν Νορβηγία με τη φιλόδοξη Μπόντο Γκλιμτ, η οποία όμως είχε πολύ δύσκολη κλήρωση στο Champions League και την μάλλον άπειρη Μπραν στο πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον του EuropaLeague. H δε Δανία με τις δυο πιο αξιόπιστες ομάδες της στα ευρωπαϊκά γήπεδα: την Κοπεγχάγη στο Champions League και τη Μίντιλαντ στο Europa.

Ξεκάθαρο μειονέκτημα και για τις δύο αυτές χώρες το γεγονός της μη εκπροσώπησής τους στο Conference League, που προσφέρεται αν μη τι άλλο για… βαθμοθηρία στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις!

Εξαιρούμε από τη διεκδίκηση τη 15η Αυστρία, με τις ομάδες της να στέκονται πολύ καλά στα καλοκαιρινά προκριματικά, αλλά εκτός του ότι έχασε δύο ομάδες (Aούστρια και Βολφσμπέργκερ) και συνεχίζει με τρεις (Στουρμ και Σάλτσμπουργκ στο Europa και Ραπίντ στο Conference) είναι αρκετά πίσω σε συντελεστή για να αποτελέσει απειλή.

Το μεγάλο αγκάθι για τη χώρα μας είναι χωρίς δεύτερη κουβέντα η Πολωνία, που και αυτό το καλοκαίρι έδειξε τεράστια δυναμική και κατάφερε το απόλυτο με το τέσσερα στα τέσσερα! Η Πολωνία πριν από πέντε χρόνια, μόλις το καλοκαίρι του 2021, βρισκόταν στην 30ηθέση του UEFA ranking… Μόλις πέρυσι οι ομάδες της κατάφεραν να την ανεβάσουν στην προνομιούχο 15η θέση. Βγάζοντας συνεχώς κακές χρονιές και προσθέτοντας τις πολύ καλές πρόσφατες σεζόν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις οι Πολωνοί ξεκίνησαν την εφετινή σεζόν από την 13ηθέση και αν αυτή τη στιγμή ξεκινούσε η επόμενη ευρωπαϊκή χρονιά θα βρίσκονταν στην 11η, πάνω από τη… 12η Ελλάδα!

Μεγάλο πλεονέκτημα για την Πολωνία το γεγονός ότι και η πρωταθλήτριά της Λεχ Πόζναν με δύο αποκλεισμούς από το Championsκαι το EuropaLeague συνεχίζει στο Conference, όπως και η Λέγκια που αποκλείστηκε από το Europa, ενώ η Γιαγκελόνια και η Ρακόφ, δύο ομάδες άγνωστες μέχρι πρότινος στο ευρωπαϊκό προσκήνιο, κατάφεραν να κάνουν, όπως η ΑΕΚ το τρία στα τρία και επίσης να προκριθούν στο Conference League!

H πολωνική τετράδα απέναντι σε πολύ πιο βατούς αντιπάλους σε σχέση με τις ομάδες του Champions και του Europa League, αλλά και τη σοβαρότητα που έχουν επιδείξει οι πολωνικές ομάδες τα τελευταία χρόνια, έχει το περιθώριο να συνεχίσει την πολύ καλή καλοκαιρινή συγκομιδή βαθμών.  Και αν κάποιοι εξακολουθούν να μην θεωρούν την Πολωνία αξιόπιστη αντίπαλο να προσθέσουμε ότι σε 26 προκριματικούς αγώνες οι τέσσερις πολωνικές ομάδες κατάφεραν να πετύχουν 17 νίκες, με διαφορά τις περισσότερες από κάθε άλλη χώρα!

Ως προς την Τσεχία η κατάσταση είναι σχετικά μοιρασμένη. Υπάρχει ο Ολυμπιακός και η Σλάβια Πράγας στο Champions League, εμείς έχουμε δύο ομάδες στο Europa με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ έναντι της Βικτόρια Πλζεν και οι Τσέχοι δύο ομάδες στο Conference με Σπάρτα Πράγας και Σίγκμα Ολομουτς απέναντι στην ΑΕΚ. Και μία πολύ σημαντική διαφορά ασφαλείας των Τσέχων στη 10η θέση της τάξης των 2,800 βαθμών, που αναλύεται περίπου στις επτά νίκες…

Ακολουθεί για τις τέσσερις ομάδες μας ένα πλούσιο ποδοσφαιρικό μενού στα ευρωπαϊκά γήπεδα με 30 εξασφαλισμένους ευρωπαϊκούς αγώνες (οχτώ για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ και έξι για την ΑΕΚ) και μία συνεχόμενη μάχη για το UEFA ranking που στην πρώτη φάση των διασυλλογικών διοργανώσεων εξαπλώνεται σε δέκα εβδομάδες!

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε σχέση με τις ομάδες του άμεσου ανταγωνισμού οι ομάδες μας έχουν τους περισσότερους εξασφαλισμένους ευρωπαϊκούς αγώνες σε σχέση με τους 28 των τεσσάρων τσέχικων ομάδων, των 24 των τεσσάρων πολωνικών και των μόλις 16 για τις ομάδες της Νορβηγίας και της Δανίας.

Μία συνεχόμενη μάχη που θα κριθεί σε χρονικό πλάτος δέκα εβδομάδων από τις 16-18 Σεπτεμβρίου έως την εβδομάδα 28-29 Ιανουαρίου και θα καθοριστεί από τους 30 αγώνες των ομάδων μας συν τους υπόλοιπους 76 των δώδεκα εκπροσώπων Τσεχίας, Πολωνίας, Νορβηγίας και Δανίας!

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε το αναλυτικό… μενού!

1η εβδομάδα: 16-18 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός-Πάφος

Σλάβια Πράγας – Μπόντο Γκλιμτ

Κοπεγχάγη – Λεβερκούζεν

2η εβδομάδα: 24-25 Σεπτεμβρίου

ΠΑΟΚ-Τελ Αβίβ

Γιουνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός

Φερεντσβάρος-Βικτόρια Πλζεν

Μίντιλαντ-Στουρμ Γκρατς

Λιλ-Μπραν

3η εβδομάδα: 30-9/2-10

Αρσεναλ-Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός – Γκο Αχέντ Ιγκλς

Θέλτα – ΠΑΟΚ

Τσέλιε-ΑΕΚ

Ιντερ – Σλάβια Πράγας

Βικτόρια Πλζεν-Μάλμε

Σπάρτα Πράγας-Σάμροκ Ρόβερς

Φιορεντίνα-Σίγκμα Ολομουτς

Λεχ Πόζναν-Ραπίντ Βιέννης

Γιαγκελόνια-Χάμρουν Σπάρτανς

Λέγκια-Σάμσουνσπορ

Ρακόφ-Κραϊόβα

Μπόντο Γκλιμτ-Τότεναμ

Μπραν-Ουτρέχτη

Καραμπάγκ-Κοπεγχάγη

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μίντιλαντ

4ηεβδομάδα: 21-23 Οκτωβρίου

Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός

Λιλ-ΠΑΟΚ

Φέγενορντ-Παναθηναϊκός

ΑΕΚ-Αμπερντίν

Αταλάντα – Σλάβια Πράγας

Ρόμα-Βικτόρια Πλζεν

Ριέκα-Σπάρτα Πράγας

Σίγκμα Ολομουτς-Ρακόφ

Σαχτάρ – Λέγκια

Στρασμπούρ – Γιαγκελόνια

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς – Λεχ Πόζναν

Γαλατασαράι-Μπόντο Γκλιμτ

Μπραν-Ρέιντζερς

Κοπεγχάγη-Ντόρτμουντ

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Μίντιλαντ

5η εβδομάδα: 4-6 Νοεμβρίου

Ολυμπιακός-Αϊντχόφεν

Μάλμε-Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ-Γιουνγκ Μπόις

ΑΕΚ-Σάμροκ Ρόβερς

Σλάβια Πράγας-Αρσεναλ

Βικτόρια Πλζεν-Φενέρμπαχτσε

Νόα-Σίγκμα Ολομουτς

Σπάρτα Πράγας-Ρακόφ

Τσέλιε-Λέγκια

Σκεντίγια-Γιαγκελόνια

Ράγιο Βαγιεκάνο-Λεχ Πόζναν

Μπόντο Γκλιμτ-Μονακό

Μπολόνια-Μπραν

Τότεναμ-Κοπεγχάγη

Μίντιλαντ-Σέλτικ

6η εβδομάδα: 25-27 Νοεμβρίου

Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης

ΠΑΟΚ-Μπραν

Παναθηναϊκός-Στουρμ Γκρατς

Φιορεντίνα-ΑΕΚ

Σλάβια Πράγας-Μπιλμπάο

Βικτόρια Πλζεν-Φράιμπουργκ

Σίγκμα Ολομουτς-Τσέλιε

Λέγκια-Σπάρτα Πράγας

Λεχ Πόζναν – Λοζάνη

Ρακόφ-Ραπίντ Βιέννης

Γιαγκελόνια-Κουόπιο

Μπόντο Γκλιμτ-Γιουβέντους

Κοπεγχάγη-Καϊράτ Αλμάτι

Ρόμα-Μίντιλαντ

7ηεβδομάδα: 9-10-11 Δεκεμβρίου

Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός

Λουντογκόρετς-ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν

Σάμσουνσπορ-ΑΕΚ

Τότεναμ-Σλάβια Πράγας

Κραϊόβα-Σπάρτα Πράγας

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς-Σίγκμα Ολομουτς

Γιαγκελόνια-Ράγιο Βαγιεκάνο

Νόα-Λέγκια Βαρσοβίας

Λεχ Πόζναν – Μάιντς

Ρακόφ – Ζρίνσκι

Ντόρτμουντ-Μπόντο Γκλιμτ

Μπραν-Φενέρμπαχτσε

Βιγιαρεάλ-Κοπεγχάγη

Μίντιλαντ-Γκενκ

8ηεβδομάδα: Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου

ΑΕΚ – Κραϊόβα

Σπάρτα Πράγας – Αμπερντίν

Σίγκμα Ολομουτς – Λεχ Πόζναν

Λέγκια – Λίνκολν Ρεντ Ιμπς

Ομόνοια – Ρακόφ

Αλκμααρ-Γιαγκελόνια

9ηεβδομάδα: 20-22 Ιανουαρίου

Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν

ΠΑΟΚ-Μπέτις

Φερεντσβάρος-Παναθηναϊκός

Σλάβια Πράγας-Μπαρτσελόνα

Βικτόρια Πλζεν-Πόρτο

Μπόντο Γκλιμτ-Μάντσεστερ Σίτι

Μπραν-Μίντιλαντ

Κοπεγχάγη-Νάπολι

10ηεβδομάδα: 28-29 Ιανουαρίου

Αγιαξ-Ολυμπιακός

Λιόν-ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός-Ρόμα

Πάφος – Σλάβια Πράγας

Βασιλεία-Βικτόρια Πλζεν

Ατλέτικο Μ. – Μπόντο Γκλιμτ

Στουρμ Γκρατς-Μπραν

Μπαρτσελόνα-Κοπεγχάγη

Μίντιλαντ-Ντινάμο Ζάγκρεμπ».

Νέος σεισμός στην Άντερλεχτ
Ποδόσφαιρο 01.09.25

Νέος σεισμός στην Άντερλεχτ

Ο Βαντενχάουτε θέτει την παραίτησή του στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πίεση από τους φιλάθλους της Άντερλεχτ και η ευρωπαϊκή αποτυχία οδηγούν σε διοικητικές εξελίξεις.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μπάσκετ 01.09.25

To «έπος της Σαϊτάμα»: Η μέρα που η Εθνική Ελλάδας διέλυσε τις ΗΠΑ και τους σταρ του NBA (vids, pics)

Ελλάδα – ΗΠΑ 101-95. Κάτι που κάποτε θα ακουγόταν σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά την 1η Σεπτεμβρίου 2006, η Εθνική ομάδα μπάσκετ το έκανε πραγματικότητα!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ποδόσφαιρο 01.09.25

O Τσιμίκας υπέγραψε στη Ρόμα και ο ΛΕΞ απάντησε με… Νάπολι! (pic)

Ο Κώστας Τσιμίκας ανέβασε στα social media τις πρώτες του φωτογραφίες από τη μεταγραφή του στη Ρόμα και ο ΛΕΞ ήταν από τους πρώτους που του ευχήθηκαν για το νέο ξεκίνημα με... ιδιαίτερο τρόπο.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 01.09.25

Ο Νεϊμάρ απάντησε για την απουσία του από την Εθνική Βραζιλίας: «Δεν έχει σχέση με τη φυσική κατάσταση» (vid)

Ο Νεϊμάρ δεν συμπεριλήφθηκε στις κλήσεις του Κάρλο Αντσελότι για τις επόμενες αναμετρήσεις της Βραζιλίας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και ο ίδιος εξήγησε...

Σύνταξη
Από τον «Αναστό» ως τον Ελ Αραμπί: Οι θρυλικές βραδιές του Ολυμπιακού κόντρα στους φετινούς αντιπάλους του (vids, pics)
Champions League 30.08.25

Από τον «Αναστό» ως τον Ελ Αραμπί: Οι θρυλικές βραδιές του Ολυμπιακού κόντρα στους φετινούς αντιπάλους του (vids, pics)

Ο Ολυμπιακός θα βρει απέναντί του στη League Phase του Champions League μεγαθήρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με μοναδικό στόχο να κάνει αυτά που έχει ξανακάνει και στο παρελθόν!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Η κυριαρχία του ΠΑΟΚ κόντρα σε Κροάτες, το 14/15 των ελληνικών ομάδων και η εξαίρεση του Άρη (vids)
Ποδόσφαιρο 29.08.25

Η κυριαρχία του ΠΑΟΚ κόντρα σε Κροάτες, το 14/15 των ελληνικών ομάδων και η εξαίρεση του Άρη (vids)

Ο ΠΑΟΚ απέκλεισε τη Ριέκα στα playoffs του Europa League και συνέχισε το εξαιρετικό σερί των ελληνικών ομάδων κόντρα σε κροατικές – Το απόλυτο του «big-4» και ο αστερίσκος του 2008 για τον Άρη.

Σύνταξη
Μαρινάκης: «Ο Ολυμπιακός μπορεί να προκριθεί – Θα διατηρήσουμε την παράδοση με τις εκπλήξεις στις μεταγραφές»
Champions League 28.08.25

Μαρινάκης: «Ο Ολυμπιακός μπορεί να προκριθεί – Θα διατηρήσουμε την παράδοση με τις εκπλήξεις στις μεταγραφές»

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός μίλησε για την κλήρωση των ερυθρόλευκων στη League Phase του Champions League και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για μεταγραφική… έκπληξη!

Σύνταξη
Champions League: Αυτοί είναι οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού
Champions League 28.08.25

Champions League: Αυτοί είναι οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού

Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Λεβερκούζεν, Άρσεναλ, Αϊντχόφεν, Άγιαξ, Πάφος και Καϊράτ οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League - Το Σάββατο το ακριβές πρόγραμμα των αγώνων.

Σύνταξη
Τα χρήματα του Champions League, τα στάνταρ έσοδα και τα bonus – Τι έχει εξασφαλίσει ο Ολυμπιακός
Champions League 28.08.25

Τα χρήματα του Champions League, τα στάνταρ έσοδα και τα bonus – Τι έχει εξασφαλίσει ο Ολυμπιακός

Ο νέος τρόπος διεξαγωγής του Champions League αυξάνει και τα έσοδα των ομάδων. Ο Ολυμπιακός έχει ήδη εξασφαλίσει ένα ποσό που αγγίζει τα 30 εκατ. ευρώ, πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια.

Σύνταξη
Νέος σεισμός στην Άντερλεχτ
Ποδόσφαιρο 01.09.25

Νέος σεισμός στην Άντερλεχτ

Ο Βαντενχάουτε θέτει την παραίτησή του στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πίεση από τους φιλάθλους της Άντερλεχτ και η ευρωπαϊκή αποτυχία οδηγούν σε διοικητικές εξελίξεις.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ταυρομαχίες, μπαλέτο, καυτή τζαζ, σεξ και θάνατος – Μέσα στο σκανδαλώδες θέατρο του Πικάσο
Γκερνίκα 01.09.25

Ταυρομαχίες, μπαλέτο, καυτή τζαζ, σεξ και θάνατος - Μέσα στο σκανδαλώδες θέατρο του Πικάσο

Διάσημος για τα κυβιστικά του πορτρέτα, ο Ισπανός, ιδιοφυής καλλιτέχνης σχεδίασε επίσης κοστούμια για τα Ρωσικά Μπαλέτα και λάτρεψε την ένταση των ταυρομαχιών. Μια νέα έκθεση στην Tate του Λονδίνου εξερευνά τη δραματική πλευρά του Πικάσο που δεν έκανε συμβιβασμούς.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σε βέρτιγκο η κυβέρνηση με τον Τσίπρα – Το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της γενιάς μας λέει ο Άδωνις, αδειάζοντας Μαρινάκη
Πολιτική Γραμματεία 01.09.25

Σε βέρτιγκο η κυβέρνηση με τον Τσίπρα – Το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της γενιάς μας λέει ο Άδωνις, αδειάζοντας Μαρινάκη

Σε αιτία διχασμού για την κυβέρνηση εξελίσσεται ήδη ο Αλέξης Τσίπρας. Τουλάχιστον δυο γραμμές εντός ΝΔ για τον τρόπο αντιμετώπισης του, Άλλη μια ένδειξη του πανικού της που οι δημοσκοπήσεις ενισχύουν

Σύνταξη
To «έπος της Σαϊτάμα»: Η μέρα που η Εθνική Ελλάδας διέλυσε τις ΗΠΑ και τους σταρ του NBA (vids, pics)
Μπάσκετ 01.09.25

To «έπος της Σαϊτάμα»: Η μέρα που η Εθνική Ελλάδας διέλυσε τις ΗΠΑ και τους σταρ του NBA (vids, pics)

Ελλάδα – ΗΠΑ 101-95. Κάτι που κάποτε θα ακουγόταν σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά την 1η Σεπτεμβρίου 2006, η Εθνική ομάδα μπάσκετ το έκανε πραγματικότητα!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Κρήτη: Οι «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης, οι ένστολοι και η δράση τους – Πώς «ξεδόντιασαν» το κύκλωμα
48 συλλήψεις 01.09.25

Οι «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης, οι ένστολοι και η δράση τους - Πώς «ξεδόντιασαν» το κύκλωμα

Μία από τις μεγαλύτερες εγκληματικές οργανώσεις κατάφερε να εξαρθρώσει η ΕΛ.ΑΣ. στην Κρήτη, τα μέλη της οποίας προχωρούσαν σε εκβιασμούς, διακίνηση ναρκωτικών και όπλων.

Σύνταξη
Διακοπές υδροδότησης λόγω δολιοφθοράς στη γεώτρηση Νεοχωρακίου καταγγέλλει ο δήμος Νότιας Κέρκυρας
Δημοτικές υποδομές 01.09.25

Διακοπές υδροδότησης λόγω δολιοφθοράς στη γεώτρηση Νεοχωρακίου καταγγέλλει ο δήμος Νότιας Κέρκυρας

Προβλήματα στην υδροδότηση περιοχών του Δήμου Νότιας Κέρκυρας ανακοίνωσε ο Δήμος κατόπιν δολιοφθοράς στην γεώτρηση Νεοχωρακίου όπως υποστηρίζει χαρακτηριστικά.

Σύνταξη
Κολοράντο: Σύγκρουση μικρών αεροσκαφών στον αέρα – Ένας νεκρός, τρεις τραυματίες
Κολοράντο 01.09.25

Σύγκρουση μικρών αεροσκαφών στον αέρα - Ένας νεκρός, τρεις τραυματίες

Η σύγκρουση προκάλεσε φωτιά σε ένα από τα αεροπλάνα, με στήλες καπνού να υψώνονται στον ουρανό, ενώ το άλλο υπέστη σοβαρές ζημιές - Ανεστάλη προσωρινά η λειτουργία του αεροδρομίου στο Κολοράντο

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ – Μαύρη Βίβλος διακυβέρνησης ΝΔ: Ισχνή η ανάπτυξη, άδικη κατανομή του πλούτου – Live η πρώτη συνέντευξη
Στη Χαριλάου Τρικούπη 01.09.25 Upd: 13:08

ΠΑΣΟΚ – Μαύρη Βίβλος διακυβέρνησης ΝΔ: Ισχνή η ανάπτυξη, άδικη κατανομή του πλούτου – Live η πρώτη συνέντευξη

Σήμερα οι αρμόδιοι βουλευτές και τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ Π. Γερουλάνος, Π. Κουκουλόπουλος, Μ. Χνάρης, Γ. Παλαιοδήμος, Κ. Γάτσιος, παρουσιάζουν τα πεπραγμένα της ΝΔ στην ανάπτυξη

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο πόλεμος έχει αναδιαμορφώσει το παγκόσμιο εμπόριο και έχει σφυρηλατήσει νέες συμμαχίες
Δείτε πίνακες 01.09.25

Ο κόσμος αλλάζει - Ο πόλεμος στην Ουκρανία αναδιαμόρφωσε το παγκόσμιο εμπόριο, σφυρηλάτησε νέες συμμαχίες

Ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλάζει τον γεωπολιτικό χάρτη - Χώρες που θεωρούνταν ορκισμένοι εχθροί, όπως η Κίνα και η Ινδία, έρχονται πιο κοντά - Η θέση της Ρωσίας, ο ρόλος του SCO

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σεισμός στο Αφγανιστάν: Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών – Εκατοντάδες εγκλωβισμένοι στα ερείπια
Μάχη με τον χρόνο 01.09.25

Δραματικές ώρες στο Αφγανιστάν - Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών, εκατοντάδες οι εγκλωβισμένοι - Έκκληση για διεθνή βοήθεια

Ο σεισμός στο Αφγανιστάν έχει προκαλέσει κατάρρευση των οδικών δικτύων ενώ εκατοντάδες είναι οι εγκλωβισμένοι - Ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται διαρκώς

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
O Τσιμίκας υπέγραψε στη Ρόμα και ο ΛΕΞ απάντησε με… Νάπολι! (pic)
Ποδόσφαιρο 01.09.25

O Τσιμίκας υπέγραψε στη Ρόμα και ο ΛΕΞ απάντησε με… Νάπολι! (pic)

Ο Κώστας Τσιμίκας ανέβασε στα social media τις πρώτες του φωτογραφίες από τη μεταγραφή του στη Ρόμα και ο ΛΕΞ ήταν από τους πρώτους που του ευχήθηκαν για το νέο ξεκίνημα με... ιδιαίτερο τρόπο.

Σύνταξη
Η Κέιτ Μπλάνσετ λάμπει στη Βενετία – Η ταινία του Τζιμ Τζάρμους «Father Mother Sister Brother» κερδίζει 5λεπτο χειροκρότημα
Οικογενειακό δράμα 01.09.25

Η Κέιτ Μπλάνσετ λάμπει στη Βενετία – Η ταινία του Τζιμ Τζάρμους «Father Mother Sister Brother» κερδίζει 5λεπτο χειροκρότημα

Η τελευταία ταινία της Κέιτ Μπλάνσετ, «Father Mother Sister Brother» του ανεξάρτητου σκηνοθέτη Τζιμ Τζάρμους, έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας την Κυριακή το βράδυ και χειροκροτήθηκε με ενθουσιασμό για πέντε λεπτά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λαγκάρντ για Γαλλία: Δεν χρειάζεται προς το παρόν παρέμβαση του ΔΝΤ
«Δημοσιονομική πειθαρχία» 01.09.25

Ανησυχία της ΕΚΤ για τη Γαλλία - Η Λαγκάρντ δεν βλέπει προς το παρόν λόγο για παρέμβαση του ΔΝΤ

Η Λαγκάρντ δήλωσε πως η δημοσιονομική πειθαρχία παραμένει επιβεβλημένη στη Γαλλία - Πρόσθεσε όμως πως οποιοσδήποτε κίνδυνος να πέσει μια κυβέρνηση στην ευρωζώνη είναι «ανησυχητικός»

Σύνταξη
Ο Νεϊμάρ απάντησε για την απουσία του από την Εθνική Βραζιλίας: «Δεν έχει σχέση με τη φυσική κατάσταση» (vid)
Ποδόσφαιρο 01.09.25

Ο Νεϊμάρ απάντησε για την απουσία του από την Εθνική Βραζιλίας: «Δεν έχει σχέση με τη φυσική κατάσταση» (vid)

Ο Νεϊμάρ δεν συμπεριλήφθηκε στις κλήσεις του Κάρλο Αντσελότι για τις επόμενες αναμετρήσεις της Βραζιλίας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και ο ίδιος εξήγησε...

Σύνταξη
Η Βίλα Ζωγράφου αναβαθμίζεται
Τοπόσημο 01.09.25

Η Βίλα Ζωγράφου αναβαθμίζεται

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ περιφέρειας Αττικής και Δήμου Ζωγράφου, για την ολική αναβάθμιση της Βίλας Ζωγράφου.

Σύνταξη
Πολύ βαθύ το ρήγμα της κυβέρνησης με την κοινωνία για να γεφυρωθεί με παροχές και τοξική πόλωση
Πολιτική Γραμματεία 01.09.25

Πολύ βαθύ το ρήγμα της κυβέρνησης με την κοινωνία για να γεφυρωθεί με παροχές και τοξική πόλωση

Ο πολιτικός επιστήμονας και αναλυτής Γιώργος Σεφερτζής μιλά στο in και αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα τόσο της παροχολογίας όσο και της πόλωσης ως μεθόδων υπέρβασης του πολιτικού αδιεξόδου της κυβέρνησης.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Χίος: Άκαρπες οι έρευνες για τον κρατούμενο που έπεσε στη θάλασσα – Την Τετάρτη απολογούνται οι 4 αστυνομικοί
InView 01.09.25

Άκαρπες οι έρευνες για τον κρατούμενο που έπεσε στη θάλασσα - Την Τετάρτη απολογούνται οι 4 αστυνομικοί

Συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή Βορειανατολικά της Χίου για τον Τούρκο κρατούμενο που έπεσε στη θάλασσα από το πλοίο της γραμμής, χθες τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια μεταγωγής του

Σύνταξη
Νομοσχέδιο Πλεύρη: «Μέτρα βαρβαρότητας για τους μετανάστες – Να αποσυρθεί» – Διαδήλωση την Τρίτη στο Σύνταγμα
ΚΕΕΡΦΑ 01.09.25

«Να αποσυρθεί το ρατσιστικό νομοσχέδιο - Τσεκούρι στα δικαιώματα των μεταναστών» - Διαδήλωση την Τρίτη στο Σύνταγμα

«Το νομοσχέδιο Πλεύρη για τη μετανάστευση προσπαθεί να επιβάλει πιο σκληρές συνθήκες μαύρης εργασίας και εκμετάλλευσης για χιλιάδες εργάτες» καταγγέλλει η ΚΕΕΡΦΑ που καλεί σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα

Σύνταξη
