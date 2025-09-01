To «έπος της Σαϊτάμα»: Η μέρα που η Εθνική Ελλάδας διέλυσε τις ΗΠΑ και τους σταρ του NBA (vids, pics)

Συμπληρώνονται σήμερα (Δευτέρα 1/9) 19 χρόνια από το «έπος» της Σαϊτάμα. Σχεδόν δύο δεκαετίες πέρασαν από τη μεγαλύτερη ίσως νίκη της Εθνικής ομάδας μπάσκετ και ίσως τη μεγαλύτερη έκπληξη στα χρονικά του Mundobasket, όταν η Ελλάδα διέλυσε τις ΗΠΑ των λαμπερών αστέρων του NBA με 100-95, στον ημιτελικό της διοργάνωσης που είχε φιλοξενηθεί στην Ιαπωνία.

Εκείνη τη χρονιά, δύο χρόνια μετά την αποτυχία τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, όταν… έφαγαν την πρώτη σφαλιάρα στον ημιτελικό με την ήττα τους από την μετέπειτα χρυσή Ολυμπιονίκη, Αργεντινή, οι Αμερικάνοι είχαν κατεβάσει στην Ιαπωνία ό,τι καλύτερο διέθετε το ΝΒΑ της εποχής. Μια υπερομάδα γεμάτη ταλέντο και εμπειρία, η οποία είχε φτιαχτεί για να επιστρέψει στην κορυφή του κόσμου. Με παίκτες που μετέπειτα έγιναν θρύλοι του μπάσκετ και που τότε βρισκόντουσαν στα ντουζένια τους, όπως οι ΛεΜπρον Τζέιμς, Ντουέιν Ουέιντ, Καρμέλο Άντονι, Κρις Πολ, Κρις Μπος και Ντουάιτ Χάουαρντ και μοναδική ουσιαστικά μεγάλη απουσία, αυτή του αδικοχαμένου πια, Κόμπι Μπράιαντ.

Κανείς στις ΗΠΑ δεν πίστευε ότι η συγκεκριμένη ομάδα που είχε στον πάγκο τον θρύλο του κολεγιακού μπάσκετ της χώρας, Μάικ Σιζέφσκι, μπορούσε να ξαναχάσει από τον… οποιονδήποτε στον μπασκετικό χάρτη και μάλιστα μόλις δύο χρόνια μετά από άλλη ήττα σε ματς που «έκαιγε». Πόσο μάλλον από την… Ελλαδίτσα των 10 εκατ. κατοίκων. Το μόνο πρόβλημα για τους μπλαζέ και υπερόπτες Αμερικάνους, ήταν ότι ανάμεσα σε αυτούς τους… κατοίκους, υπήρχαν τα εξής ονόματα:

Σπανούλης, Διαμαντίδης, Παπαλουκάς, Ζήσης, Σχορτσιανίτης, Κακιούζης, Φώτσης, Παπαδόπουλος, Ντικούδης, Τσαρτσαρής, Χατζηβρέττας, Βασιλόπουλος. Προπονητής, ο δικός μας «θρύλος» του μπάσκετ, Παναγιώτης Γιαννάκης.

Μετά από ένα ματς στο οποίο η Εθνική διέλυσε τις ΗΠΑ σε όλους τους τομείς, οι Αμερικάνοι κατάλαβαν για τα καλά και για πρώτη φορά στην ιστορία του σπορ, ότι πλέον το μπάσκετ δεν ήταν ίδιο. Οι υπόλοιπες χώρες τους είχαν φτάσει σε όλα. Σε τεχνογνωσία, σε τακτικές γνώσεις, σε ατομική ικανότητα, σε ταλέντο.

Στηριζόμενη στο ομαδικό και αλτρουϊστικό μπάσκετ που έπαιζε ήδη για χρόνια, η Ελλάδα έπιασε από τον λαιμό τους λαμπερούς υπεραστέρες του NBA και τους έδειξε ότι οι εποχές που έριχναν κατοστάρες στους «ταπεινούς» του μπασκετικού κόσμου για πολλές δεκαετίες χωρίς καν να ιδρώνουν, είχαν περάσει ανεπιστρεπτί. Και πως αν δεν… άλλαζαν και οι ίδιοι μυαλά, τώρα είχε έρθει η εποχή που οι ρόλοι θα αντιστρέφονταν και θα ήταν αυτοί τα… θύματα!

Η τρομερή ατομική και ομαδική άμυνα, το επιθετικό «πυρηνικό όπλο» του pick & roll, η αυτοθυσία και αυτή η… έξτρα πάσα που πάντα ήταν εκεί στον σωστό χρόνο και το σωστό σημείο, έφερε το τελικό 101-95. Ένα αποτέλεσμα που έκανε για… χρόνια, τον γύρο του κόσμου. Και όπως ήταν λογικό, έβγαλε και όλη την Ελλάδα στους δρόμους…

Όπως σήμερα ξέρουμε, αυτή η ήττα ήταν που όντως άλλαξε τον τρόπο που οι Αμερικάνοι θα έβλεπαν στο μέλλον το μπάσκετ. Και σε επίπεδο εθνικών ομάδων και σε επίπεδο NBA. Το οποίο NBA φυσικά δεν άργησε να γίνει το παγκόσμιο φαινόμενο που σήμερα είναι, στο οποίο άλλωστε πρωταγωνιστούν και κυριαρχούν πια παίκτες από όλο τον κόσμο, όπως τώρα ο Νίκολα Γιόκιτς και ο δικός μας Γιάννης αλλά και πολλοί άλλοι ανά τα χρόνια.

Όλος ο ιστορικός αγώνας:

Τα μυθικά πρωτοσέλιδα της εποχής:

Οι συνθέσεις του ιστορικού αγώνα:

ΕΛΛΑΔΑ (Π. Γιαννάκης): Σπανούλης 22 (3), Κακιούζης 15 (1), Σχορτσιανίτης 14, Διαμαντίδης 12 (2), Φώτσης 9, Παπαδόπουλος 8, Ντικούδης 8, Παπαλουκάς 8 (12 ασίστ, 5 ριμπάουντ), Τσαρτσαρής 3 (1), Χατζηβρέττας 2, Βασιλόπουλος, Ζήσης

ΗΠΑ (Μ. Σιζέφσκι): Αντονι 27 (3), Ουέιντ 19 (1), Τζέιμς 17, Χάινριχ 12 (4), Χάουαρντ 10, Πολ 3, Μπος 3, Τζόνσον 3 (1), Μπάτιερ 1, Μπραντ