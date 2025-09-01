Νίκος Παππάς: Λένε ψέματα ότι ο κόφτης δαπανών απαγορεύει την ενίσχυση μισθών και συντάξεων

«Λένε ψέματα ότι ο κόφτης δαπανών απαγορεύει την ενίσχυση μισθών και συντάξεων», τόνισε μεταξύ άλλων, ο Νίκος Παππάς, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

«Υπάρχουν τα περιθώρια να επιστραφεί στον κόσμο αυτό που του αποστερείται, κυρίως, δια των έμμεσων φόρων. Υπάρχει η δυνατότητα να υπάρξει μια αποφασιστική ενίσχυση των εισοδημάτων», τόνισε ο Νίκος Παππάς, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Στο Κόκκινο, σχολιάζοντας την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης της Ν.Δ. και μιλώντας για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ.

«Η κυβέρνηση πέφτει πάνω στους νέους δημοσιονομικούς κανόνες και ψευδώς ισχυρίζεται ότι οι κανόνες αυτοί απαγορεύουν να ενισχυθούν οι μισθοί και οι συντάξεις. Γύρω από αυτόν τον άξονα θα δείτε να εξελίσσεται η αναμέτρηση τα επόμενα 24ωρα», συμπλήρωσε αμέσως μετά, αναφερόμενος στον περιβόητο «κόφτη δαπανών».

Ο κ. Παππάς, επεσήμανε ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη μένει δογματικά προσηλωμένη σε μια στρατηγική, η οποία μαζεύει για το κράτος πολύ περισσότερα χρήματα και από τα υπεσχημένα με βάση τα προγράμματα τα οποία έχουμε υποβάλει στην Ε.Ε. Την περσινή χρονιά είχε υποχρέωση να μαζέψει 5 δισ. ευρώ πλεόνασμα και μάζεψε 11,5 δισ. Δηλαδή, 6,5 δισ. ευρώ υπερπλεόνασμα.

Τα επιπλέον 6,5 δισ. μαζεύτηκαν χωρίς να χρειάζεται και έλειψαν από την οικονομία, από τον οικονομικό κύκλο. Δεν έγιναν επενδύσεις και εξοπλισμός, οι επιχειρήσεις δεν έφτιαξαν θέσεις εργασίας, τα νοικοκυριά δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν σε βασικές ανάγκες, όπως το ενοίκιο και οι λογαριασμοί. Και συνεχίζει σε αυτή την πολιτική… Το α’ επτάμηνο του 2025 έχουμε 4,5 δισ. ευρώ παραπάνω από όσα είχαν προγραμματίσει να μαζέψουν».