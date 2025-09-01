Κωνσταντίνος Βασάλος και Δανάη Βαρθολομάτου – Το κρυφτό από τους παπαράτσι της Μυκόνου

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος αποχαιρετά το καλοκαίρι χαλαρώνοντας στην Μύκονο, μετά από μια σειρά επισκέψεων σε κάποια ελληνικά νησιά. Η κάμερα του Mykonos Live TV τον εντόπισε κατά την διάρκεια νυχτερινής του εξόδου στα Ματογιάννια μαζί με μια φίλη του. Στα κοσμικά σοκάκια ο γνωστός personal trainer και YouTuber χαιρέτησε και συνομίλησε με πολλούς φίλους του μεταξύ των οποίων και ο γνωστός φωτογράφος Νίκος Ζώτος.

Πάντως οι φήμες συνδέουν την παρουσία του Κωνσταντίνου Βασάλου στο νησί των Ανέμων με την Δανάη Βαρθολομάτου με την οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ζευγάρι τους τελευταίους μήνες, καθώς στην Μύκονο διαμένει και δραστηριοποιείται επαγγελματικά η μητέρα της Δανάης.

Όπως προδίδουν οι αναρτήσεις τους στα social media, οι δυο τους πέρασαν ένα μαγικό καλοκαίρι στα ελληνικά νησιά, όπως η Χάλκη, η Σέριφος, η Μήλος και φυσικά η Μύκονος

Δείτε το βίντεο



«Ποιος από τους δύο είναι ερωτευμένος;»

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος ο οποίος μετά τον χωρισμό του με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη δεν είχε κυκλοφορήσει επίσημα με άλλη γυναίκα, μάλλον έχει αφήσει πίσω την εργένικη ζωή, καθώς φαίνεται πως ξαναβρήκε τον έρωτα στο πρόσωπο της όμορφης Δανάης Βαρθολομάτου, η οποία ανήκει στην ομάδα των βασικών συνεργατών του Κωνσταντίνου Αργυρού από την Panik Records, είναι personal trainer και δημιουργός μίας πλατφόρμας για την προώθηση ενός ισορροπημένου και υγιεινού τρόπου ζωής.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Konstantinos Vasalos (@costavasaloshd)



Πρόσφατα η Δανάη Βαρθολομάτου σε βίντεο που ανέβασε στο ίνσταγκραμ με φιλικό της πρόσωπο έγραψε στη λεζάντα «ποιος από τους δύο είναι ερωτευμένος;» αφήνοντας να εννοηθεί ότι είναι αυτή.

Επίσης, το ζευγάρι βρίσκονταν μαζί και στο Ρέθυμνο, όπου διασκέδασαν σε πανηγύρι στην περιοχή των Αγκουσελιανών.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Danai Vartholomatou (@danai_lu)



*Πηγή: mykonoslive.tv