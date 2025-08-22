Κωνσταντίνος Βασάλος: Ερωτευμένος ξανά – ποια είναι η νέα αγαπημένη του
Ο Κωνσταντίνος Βασάλος απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές του σε διάφορα σημεία της Ελλάδας.
Ο Κωνσταντίνος Βασάλος, πριν λίγους μήνες αποφάσισε να χωρίσει με την Μαρία Παπαγεωργίου, που διατηρούσαν το τελευταίο διάστημα δεσμό. Το πρώην ζευγάρι δεν είχε ποτέ μιλήσει επίσημα για τη σχέση του, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες του φιλικού περιβάλλοντος, η Μαρία Παπαγεωργίου ήταν εκείνη που του ζήτησε να χωρίσουν.
Κωνσταντίνος Βασάλος: Ποια είναι η νέα αγαπημένη του
Ο γυμναστής φαίνεται ότι άλλαξε σελίδα στην προσωπική ζωή του και νέος έρωτας του χτύπησε την πόρτα. Η νέα αγαπημένη του είναι η Δανάη Βαρθολομάτου και σύμφωνα με ρεπορτάζ του TLife είναι ζευγάρι τους τελευταίους 3 μήνες.
Η Δανάη Βαρθολομάτου είναι personal trainer ενώ ασχολείται και με τον χώρο των media, καθώς ανήκει στην ομάδα των βασικών συνεργατών του Κωνσταντίνου Αργυρού από την Panik Records.
Όπως προδίδουν οι αναρτήσεις τους στα social media, οι δυο τους πέρασαν ένα μαγικό καλοκαίρι στα ελληνικά νησιά, όπως η Χάλκη και η Σέριφος.
Κρατούν τη σχέση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας
Οι δυο τους είναι πολύ διακριτικοί σε ό,τι έχει να κάνει με την προσωπική τους ζωή, γι’ αυτό και μέχρι σήμερα δεν έχουν δημοσιεύσει κανένα κοινό στιγμιότυπο, αλλά μόνο φωτογραφίες από τα ίδια σημεία.
