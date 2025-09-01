Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Το να ανεβάζεις όλη την παράσταση σε live στο TikTok είναι απαράδεκτο»
«Από αυτό που κάνω ζουν πολλοί άνθρωποι και δεν το σέβεσαι», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κωμικός Αλέξανδρος Τσουβέλας, απευθυνόμενος σε όσους κάνουν live αναμετάδοση τις παραστάσεις του.
Ο stand-up κωμικός Αλέξανδρος Τσουβέλας χρησιμοποίησε τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram για να τοποθετηθεί σε ένα ζήτημα που έχει προκύψει στις παραστάσεις του.
Σύμφωνα με τα όσα έγραψε σε Instagram Story, κάποιοι θεατές των παραστάσεων του κάνουν live στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθ’ όλη τη διάρκεια του κωμικού του show γεγονός που δημιουργεί ένα είδος αδικίας, δεδομένου ότι κάποιοι απολαμβάνουν τις εμφανίσεις του δωρέαν μέσα από τις πλατφόρμες, την ίδια στιγμή που κάποιοι άλλοι πληρώνουν για να αγοράσουν εισιτήριο.
Πιο συγκεκριμένα, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, ο οποίος χαρακτήρισε ως «απαράδεκτη» την live αναμετάδοση, υποστήριξε: «Καταλαβαίνω και είναι χαρά μου κάποιος να ανεβάζει κάποια δευτερόλεπτα απ’ το live. Ειδικά σε μεγάλα θέατρα. Το να ανεβάζεις όμως όλη την παράσταση στο TikTok λάιβ και να τη βλέπουν δωρεάν χιλιάδες άνθρωποι είναι κατάπτυστο και απαράδεκτο. Από αυτό που κάνω ζουν πολλοί άνθρωποι και δεν το σέβεσαι».
«Απρόβλεπτος όσο ποτέ»
Υπενθυμίζεται ότι ο κωμικός συνεχίζει την καλοκαιρινή του περιοδεία με τίτλο «Εξωγήινος» σε όλη την Ελλάδα, η οποία θα καταλήξει στην Αθήνα.
«Ταξιδεύει στον χρόνο και συγκρίνει εποχές, νιώθοντας ξένος στα νέα ήθη κι έθιμα…Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, απρόβλεπτος όσο ποτέ, αυτοσχεδιάζει, μιλάει πολλές και διαφορετικές γλώσσες, κάνει εφέ με το μυαλό και έχει πάντα τις κωμικές του κεραίες ανοιχτές…Για 90 και βάλε λεπτά, προσγειώνεται επί σκηνής και σκορπά γέλιο βγαλμένο από αυτό τον πλανήτη και τις πιο σκοτεινές καταστάσεις…», αναφέρεται στο δελτίο τύπου της περιοδείας.
