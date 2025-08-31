Feel Free: Εθισμός και χρέη από το φυτικό ποτό που έγινε μόδα

Όταν η Jasmine Adeoye δοκίμασε για πρώτη φορά το Feel Free Classic, νόμιζε ότι βρήκε την τέλεια εναλλακτική στο αλκοόλ: ένα φυτικό ρόφημα που υπόσχεται χαλάρωση, ενέργεια και συγκέντρωση.

Μέσα σε λίγους μήνες, όμως, η εμπειρία της μετατράπηκε σε εφιάλτη εθισμού και οικονομικής κατάρρευσης, αναφέρει το CNN που έγραψε την ιστορία της.

Χρήστες σε όλη την Αμερική μοιράζονται πλέον ιστορίες με το ρόφημα που ξεκίνησε ως υποτιθέμενη λύση ευεξίας και κατέληξε σε εθιστικό ποτό.

🚨 WARNING: “Feel Free” isn’t as safe as it sounds.

This kratom-based drink is being sold as a natural energy boost — but it’s linked to addiction, liver damage, and even death. Don’t be fooled by the fancy branding. 📛 #FeelFree #Kratom #HealthWarning #FDA #WellnessScam… pic.twitter.com/7EHD5NjvrC — LuckyLadyFox9 🍀🦊 (@LuLFo9) July 26, 2025

Τι είναι το Feel Free

Το Feel Free, κατασκευασμένο από την εταιρεία Botanic Tonics, κυκλοφόρησε το 2020 και γρήγορα έγινε ανάρπαστο.

Πωλείται σε περισσότερα από 24.000 πρατήρια καυσίμων, καταστήματα καπνικών προϊόντων και καταστήματα υγιεινής διατροφής, με τιμή 8–13 δολάρια ανά μπουκάλι.

Το προϊόν περιέχει καβά, ένα εκχύλισμα που προέρχεται από ένα παραδοσιακό φυτό που καλλιεργείται στα νησιά του Νότιου Ειρηνικού και φύλλα κράτομ, ένα τροπικό φυτό από τη Νοτιοανατολική Ασία με ψυχοδραστικές ιδιότητες.

Το κράτομ έχει διεγερτικές και ηρεμιστικές επιδράσεις και η επιστημονική κοινότητα προειδοποιεί για τον κίνδυνο εθισμού.

Αντίθετα, η καβά θεωρείται γενικά ασφαλής και μη εθιστική.

Παρ’ όλα αυτά, η συνδυαστική χρήση τους στο Feel Free οδήγησε πολλούς χρήστες σε συμπτώματα εξάρτησης και απόσυρσης.

Από την πρώτη δοκιμή στον καθημερινό εθισμό

Η Adeoye ξεκίνησε να παίρνει το Feel Free περιστασιακά, για να αντικαταστήσει το αλκοόλ.

Στην αρχή ένιωθε ζάλη και ναυτία, αλλά σύντομα, οι επαναλαμβανόμενες «ευφορικές» εμπειρίες την έκαναν να καταναλώνει το ένα μπουκάλι μετά το άλλο.

Μέσα σε έναν χρόνο, η δόση της αυξήθηκε από ένα μπουκάλι την εβδομάδα σε 9–12 την ημέρα.

Οι επιπτώσεις όμως ήταν εξαιρετικά σοβαρές: εμετοί, απώλεια δοντιών, χρέη πάνω από 12.000 δολάρια, άγχος, αϋπνία και σωματικά συμπτώματα απόσυρσης.

Η Adeoye περιέγραψε ότι ξυπνούσε στη μέση της νύχτας για να πάρει μια δόση, φοβούμενη τα συμπτώματα απόσυρσης.

Το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο

Το 2023, η Botanic Tonics βρέθηκε αντιμέτωπη με ομαδική αγωγή, με καταγγελίες ότι η εταιρεία διαφήμιζε το προϊόν σε άτομα με ιστορικό εξάρτησης και ότι η κύρια δραστική ουσία ήταν το κράτομ και όχι η καβά.

Τον Μάιο του ίδιου έτους, υπηρεσίες των ΗΠΑ κατάσχεσαν σχεδόν 250.000 μπουκάλια, επικαλούμενες έλλειψη δεδομένων για την ασφάλεια του κράτομ.

Η εταιρεία, χωρίς να παραδεχθεί ενοχή, συμφώνησε το 2024 σε διακανονισμό 8,75 εκατ. δολαρίων και τροποποίησε τις ετικέτες, τονίζοντας ότι το προϊόν μπορεί να προκαλέσει εξάρτηση, ιδιαίτερα σε άτομα με ιστορικό χρήσης ουσιών, ενώ αυξήθηκε και το όριο ηλικίας στους 21.

Η επιστήμη πίσω από το κράτομ

Τα φύλλα κράτομ περιέχουν πάνω από 40 αλκαλοειδή, με κυριότερα τη μιτραγυνίνη και η 7-υδροξυμιτραγυνίνη, που δρουν στον εγκέφαλο όπως και οπιοειδή.

που δρουν σε υποδοχείς όπιο στον εγκέφαλο. Αυτή η δράση είναι που εξηγεί την εξάρτηση, αν και τα επίπεδα στα προϊόντα Feel Free είναι πολύ χαμηλά.

Παρ’ όλα αυτά, κλινικές αναφορές δείχνουν ότι η μακροχρόνια και υπερβολική χρήση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά συμπτώματα απόσυρσης, όπως η Adeoye περιέγραψε.

Κοινωνικές συνέπειες και κοινότητες υποστήριξης

Χρήστες σε Reddit και TikTok περιγράφουν την εμπειρία τους με το Feel Free ως «gas station heroin» (ηρωίνη πρατηρίου), αναφερόμενοι στην αίσθηση εθισμού. Οι αναφορές περιλαμβάνουν απώλεια εργασίας, οικονομικές δυσκολίες, νοσηλείες και διάσπαση σχέσεων.

Σε ορισμένα καταστήματα, υπάλληλοι απέσυραν τα προϊόντα ή πρότειναν εναλλακτικές χωρίς κράτομ.

Σήμερα, η Adeoye συμμετέχει σε θρησκευτικές ομάδες και προγράμματα αποκατάστασης, παραμένει νηφάλια, αποπληρώνει τα χρέη της και μοιράζεται την εμπειρία της σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προειδοποιήσει άλλους.

Προειδοποίηση και πρόληψη

Οι ειδικοί συστήνουν στους γονείς να συζητούν με τα παιδιά για πιθανούς κινδύνους ουσιών, να παρακολουθούν εάν εμφανίζουν σημάδια κοινωνικής απομόνωσης ή κατάθλιψης, και να ενημερώνουν για τις φυσικές και φυτικές ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν εξάρτηση.

Παράλληλα, η σημασία της ανάγνωσης των ετικετών και η προσεκτική κατανάλωση είναι απαραίτητη, καθώς οι διαθέσιμες πληροφορίες συχνά υποτιμούν τους κινδύνους.

Το Feel Free δείχνει πώς ένα προϊόν που αρχικά προβλήθηκε ως αθώο και «ευεργετικό» μπορεί να εξελιχθεί σε παγίδα για χρήστες με ψυχολογικά ή κοινωνικά προβλήματα.

Η εμπειρία της Adeoye και η αντίδραση της κοινότητας αποκαλύπτουν ότι η συνείδηση, η εκπαίδευση και η υποστήριξη είναι κρίσιμες για την πρόληψη εθισμού σε φαινομενικά ασφαλή φυτικά συμπληρώματα.

Πηγή: ΟΤ