Καλπάκης: Χρειαζόμαστε μια εντελώς διαφορετική πολιτική, οι πολλοί αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα

«Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο πολιτικής» τόνισε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Στέργιος Καλπάκης.

«Οι Έλληνες είναι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε στην κορυφή ως προς το ποσοστό εργαζομένων που δουλεύουν πάνω από 48 ώρες. Αυτό σημαίνει ντε φάκτο δεκάωρο. Την ίδια ώρα, ένας στους δύο δεν μπόρεσε να κάνει φέτος διακοπές, είναι δεύτεροι από το τέλος στην αγοραστική δύναμη και πρώτοι στις ακάλυπτες υγειονομικές ανάγκες» υπογράμμισε ο κ. Καλπάκης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό «ΣΚΑΪ».

Ακολούθως τόνισε πως «οι Έλληνες εργάζονται, μειώνονται και τα ποσοστά ανεργίας, όπως λέει η κυβέρνηση, έχουμε δείκτες ανάπτυξης, αλλά οι πολλοί αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα και κάποιοι λίγοι έχουν κέρδη και υπερκέρδη δισεκατομμυρίων. Την ίδια ώρα το κράτος έχει υπερέσοδα στα δημόσια ταμεία».

Η απάντηση σε αυτή την κατάσταση, σημείωσε ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ πρέπει να είναι «μια εντελώς διαφορετική πολιτική. Αυτή περιλαμβάνει τις προτάσεις μας για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο, επαναφορά της 13ης σύνταξης και μείωση των έμμεσων φόρων».

«Χρειαζόμαστε ένα άλλο μείγμα πολιτικής»

Ερωτηθείς για το κόστος των μέτρων που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ σημείωσε πως «καταρχάς, τα χρήματα αυτά δεν θα γίνουν αποταμιεύσεις, στην αγορά θα πάνε. Το καθαρό δημοσιονομικό κόστος για τον 13ο και 14ο μισθό στο Δημόσιο είναι 1,1 δισ. ευρώ, που υπάρχει ως οικονομική δυνατότητα. Ως προς τη 13η σύνταξη, έχουμε κοντή μνήμη μου φαίνεται σε αυτή τη χώρα. Ήταν ένα μέτρο το οποίο είχε θεσμοθετηθεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, είχε εφαρμοστεί, άρα υπήρχε ήδη το κονδύλι. Το είχε ψηφίσει και η ΝΔ ως αντιπολίτευση. Είχε δεσμευτεί ο κ. Μητσοτάκης ότι θα το διατηρήσει και όταν έγινε κυβέρνηση το κατήργησε. Επομένως, να απαντήσει η ΝΔ πού το πήγε αυτό το κονδύλι».

Μιλώντας για τη φορολογία υποστήριξε ότι «χρειαζόμαστε ένα άλλο μείγμα πολιτικής. Αν θέλουμε να έχουμε φορολογική δικαιοσύνη, δεν γίνεται να έχουμε στα ύψη τους έμμεσους φόρους, που είναι άδικοι γιατί πλήττουν τα χαμηλά και μεσαία στρώματα, καθώς καταναλώνουν μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματός τους στα βασικά είδη που επιβαρύνονται από ΦΠΑ και την ίδια ώρα οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο να μοιράζουν το 2025 5 δισ. ευρώ σε μερίσματα και να φορολογούνται τα μερίσματα μόνο με 5%. Είναι δίκαιο αυτό για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία;».