Βραζιλία: «Εξαφανίστηκε» η θάλασσα σε παραλία – Το σπάνιο φαινόμενο [βίντεο]
Οι κάτοικοι ανησυχούσαν για την υποχώρηση της θάλασσας, κυρίως λόγω άλλων πρόσφατων προβλημάτων, όπως πλημμύρες και κύματα καταιγίδων
Το πρωί της περασμένης Πέμπτης, οι κάτοικοι της Πράια Γκράντε στη Βραζιλία αντιμετώπισαν μια ασυνήθιστη κατάσταση, με την θάλασσα να έχει υποχωρήσει τόσο πολύ που σου έδινε την εντύπωση ότι είχε «στερέψει».
Μια έρευνα από την ιστοσελίδα Diário do Litoral αποκάλυψε ότι το φαινόμενο ονομάζεται συζυγία. Αν και παράξενο, είναι φυσικό και δεν αντιπροσωπεύει κίνδυνο ή σημάδι καταστροφής.
Γιατί «στέρεψε» η θάλασσα;
Σε συνέντευξή της, η ωκεανογράφος Regina Souza, από το Κέντρο Υδροδυναμικής Έρευνας Unisanta (NPH-Unisanta), εξήγησε ότι πρόκειται για «μια φυσιολογική παλιρροιακή διακύμανση» .
Σύμφωνα με αυτήν, αυτό το είδος κατάστασης τείνει να εμφανίζεται σε συγκεκριμένες περιόδους του έτους. «Τον Ιούνιο, για παράδειγμα, υπήρχαν δύο παλίρροιες που ήταν ακόμη χαμηλότερες από τις σημερινές», δήλωσε η ειδικός.
Η συζυγία μελετάται κυρίως στην αστρονομία και συμβαίνει όταν η Γη, η Σελήνη και ο Ήλιος είναι ευθυγραμμισμένοι (συνήθως κατά τη διάρκεια της νέας ή της πανσελήνου φάσης).
Αυτό εντείνει την παλιρροιακή δύναμη και μπορεί να προκαλέσει σημαντικές υποχωρήσεις. Σε περιοχές όπως η ακτή του Σάο Πάολο, η άμπωτη μπορεί να εκθέσει τον βυθό, ο οποίος, στους επιστημονικούς κύκλους, είναι γνωστός ως «ξηρή θάλασσα » .
Η υπόθεση έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Στο διαδίκτυο, ορισμένοι κάτοικοι εξέφρασαν ανησυχία για την υποχώρηση της θάλασσας, κυρίως λόγω άλλων πρόσφατων προβλημάτων που έπληξαν την περιοχή, όπως πλημμύρες και κύματα καταιγίδων.
Το φαινόμενο έγινε γρήγορα θέμα συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Φοβάμαι τόσο πολύ την υποχώρηση της θάλασσας», σχολίασε ένας χρήστης. «Καταιγίδες, πλημμύρες, κύματα καταιγίδας, και τώρα αυτό; Εγώ, ε;» έγραψε ένας άλλος.
