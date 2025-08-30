Ρωσικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει μια ασταμάτητη επίθεση κατά μήκος σχεδόν όλης της γραμμής του μετώπου στην Ουκρανία και διατηρούν τη «στρατηγική πρωτοβουλία», δήλωσε το Σάββατο (30/8) ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας της Ρωσίας.

«Η κοινή ομάδα στρατευμάτων συνεχίζει μια αδιάκοπη επίθεση κατά μήκος σχεδόν ολόκληρης της γραμμής του μετώπου», είπε ο στρατηγός Βαλέρι Γκεράσιμοφ σε ένα μήνυμα προς τους υπαρχηγούς του, που έδωσε στη δημοσιότητα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. «Αυτή τη στιγμή, η στρατηγική πρωτοβουλία έγκειται ολοκληρωτικά στις ρωσικές δυνάμεις», υπογράμμισε.

Η Ρωσία έχει εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον ουκρανικών πόλεων πολύ πίσω από τις γραμμές του μετώπου αυτό το καλοκαίρι και συνεχίζει μια επίθεση στο ανατολικό τμήμα, επιχειρώντας να καταλάβει περισσότερα εδάφη στον πόλεμο στην Ουκρανία, που διαρκεί ήδη τρεισήμισι χρόνια.

Ρωσικές επιθέσεις εναντίον της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, Κίεβου, σκότωσαν την Πέμπτη τουλάχιστον 25 ανθρώπους και τραυμάτισαν 38, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν λιγότερο από δύο εβδομάδες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποδέχθηκε τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, σε μια σύνοδο στην Αλάσκα – μια συνάντηση που η Ουάσινγκτον ήλπιζε ότι θα δώσει ώθηση στις προσπάθειες του Ρεπουμπλικανού να τερματιστεί ο πόλεμος.

Ποιες περιοχές βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ρωσίας

Ο Γκεράσιμοφ ανέφερε πως η Ρωσία διεξήγαγε 76 στοχευμένες επιθέσεις εναντίον ουκρανικών στρατιωτικο-βιομηχανικών εγκαταστάσεων αυτή την άνοιξη και το καλοκαίρι, εστιάζοντας στην καταστροφή τοποθεσιών όπου παράγονται πυραυλικά συστήματα μεγάλου βεληνεκούς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ο ίδιος υποστήριξε πως η Μόσχα έχει αυτή τη στιγμή τον έλεγχο του 99,7% της ανατολικής περιφέρειας του Λουγκάνσκ, του 79% της ανατολικής περιφέρειας του Ντονέτσκ, του 74% της περιφέρειας της Ζαπορίζια και του 76% της περιφέρειας της Χερσώνας.

Όπως δήλωσε, από τον Μάρτιο η Ρωσία έχει καταλάβει περισσότερα από 3.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικού εδάφους και έχει τον έλεγχο 149 χωριών.

Ρωσικές δυνάμεις αυτό τον μήνα άρχισαν να πιέζουν προς τη νοτιοανατολική περιφέρεια Ντνιπροπετρόβσκ. Ο Γκεράσιμοφ είπε ότι επτά χωριά στην περιοχή αυτή τελούν τώρα υπό ρωσικό έλεγχο.