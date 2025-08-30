newspaper
29.08.2025 | 18:20
Πυρκαγιά στα Γρεβενά - Ήχησε το 112 (βίντεο)
Ρωσία: Οι δυνάμεις μας πραγματοποιούν ασταμάτητη επίθεση κατά μήκος της γραμμής του μετώπου στην Ουκρανία
Κόσμος 30 Αυγούστου 2025 | 19:06

Ρωσία: Οι δυνάμεις μας πραγματοποιούν ασταμάτητη επίθεση κατά μήκος της γραμμής του μετώπου στην Ουκρανία

Η Ρωσία έχει εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον πόλεων πολύ πίσω από τις γραμμές του μετώπου και συνεχίζει επιχειρώντας να καταλάβει περισσότερα εδάφη στην Ουκρανία

Έλλειψη ύπνου στα 40; Πόσα χρόνια μας κλέβει;

Έλλειψη ύπνου στα 40; Πόσα χρόνια μας κλέβει;

Spotlight

Ρωσικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει μια ασταμάτητη επίθεση κατά μήκος σχεδόν όλης της γραμμής του μετώπου στην Ουκρανία και διατηρούν τη «στρατηγική πρωτοβουλία», δήλωσε το Σάββατο (30/8) ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας της Ρωσίας.

«Η κοινή ομάδα στρατευμάτων συνεχίζει μια αδιάκοπη επίθεση κατά μήκος σχεδόν ολόκληρης της γραμμής του μετώπου», είπε ο στρατηγός Βαλέρι Γκεράσιμοφ σε ένα μήνυμα προς τους υπαρχηγούς του, που έδωσε στη δημοσιότητα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. «Αυτή τη στιγμή, η στρατηγική πρωτοβουλία έγκειται ολοκληρωτικά στις ρωσικές δυνάμεις», υπογράμμισε.

Η Ρωσία έχει εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον ουκρανικών πόλεων πολύ πίσω από τις γραμμές του μετώπου αυτό το καλοκαίρι και συνεχίζει μια επίθεση στο ανατολικό τμήμα, επιχειρώντας να καταλάβει περισσότερα εδάφη στον πόλεμο στην Ουκρανία, που διαρκεί ήδη τρεισήμισι χρόνια.

Ρωσικές επιθέσεις εναντίον της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, Κίεβου, σκότωσαν την Πέμπτη τουλάχιστον 25 ανθρώπους και τραυμάτισαν 38, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν λιγότερο από δύο εβδομάδες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποδέχθηκε τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, σε μια σύνοδο στην Αλάσκα – μια συνάντηση που η Ουάσινγκτον ήλπιζε ότι θα δώσει ώθηση στις προσπάθειες του Ρεπουμπλικανού να τερματιστεί ο πόλεμος.

Ποιες περιοχές βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ρωσίας

Ο Γκεράσιμοφ ανέφερε πως η Ρωσία διεξήγαγε 76 στοχευμένες επιθέσεις εναντίον ουκρανικών στρατιωτικο-βιομηχανικών εγκαταστάσεων αυτή την άνοιξη και το καλοκαίρι, εστιάζοντας στην καταστροφή τοποθεσιών όπου παράγονται πυραυλικά συστήματα μεγάλου βεληνεκούς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ο ίδιος υποστήριξε πως η Μόσχα έχει αυτή τη στιγμή τον έλεγχο του 99,7% της ανατολικής περιφέρειας του Λουγκάνσκ, του 79% της ανατολικής περιφέρειας του Ντονέτσκ, του 74% της περιφέρειας της Ζαπορίζια και του 76% της περιφέρειας της Χερσώνας.

Όπως δήλωσε, από τον Μάρτιο η Ρωσία έχει καταλάβει περισσότερα από 3.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικού εδάφους και έχει τον έλεγχο 149 χωριών.

Ρωσικές δυνάμεις αυτό τον μήνα άρχισαν να πιέζουν προς τη νοτιοανατολική περιφέρεια Ντνιπροπετρόβσκ. Ο Γκεράσιμοφ είπε ότι επτά χωριά στην περιοχή αυτή τελούν τώρα υπό ρωσικό έλεγχο.

Τουρισμός
Τουρισμός: Επιτυχημένοι city brake προορισμοί Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Τουρισμός: Επιτυχημένοι city brake προορισμοί Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Γαλλία: Έξαλλοι με τον Μπαϊρού οι συνταξιούχοι – «Δε φταίνε οι παππούδες κι οι γιαγιάδες για το δημόσιο χρέος»
Γαλλία 30.08.25

Μην πυροβολείτε τους συνταξιούχους - Οργή με τις δηλώσεις Mπαϊρού ότι «φταίνε οι boomers» για το χρέος

Οργισμένοι με τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού είναι οι Γάλλοι συνταξιούχοι, μετά τις απαράδεκτες δηλώσεις του ότι για το δημοσιονομικό έλλειμμα φταίει... «η άνεση των boomers».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Γκουτέρες στον Σι: Η στήριξη της Κίνας στην πολυμερή προσέγγιση είναι ζωτικής σημασίας
Σύνοδος Σαγκάης 30.08.25

Γκουτέρες στον Σι: Η στήριξη της Κίνας στην πολυμερή προσέγγιση είναι ζωτικής σημασίας

«Ο ρόλος της Κίνας, ως ένας θεμελιώδης πυλώνας του συστήματος πολυμερούς προσέγγισης, είναι πάρα πολύ σημαντικός και είμαστε πολύ ευγνώμονες για αυτό», δήλωσε ο Αντόνιο Γκουτέρες

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ θα επιβραδύνει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας – Πιέζει για εκκένωση της πόλης
Ανθρωπιστική κρίση 30.08.25

Γάζα: Το Ισραήλ θα επιβραδύνει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας – Πιέζει για εκκένωση της πόλης

Οι ρίψεις βοήθειας από αέρος έχουν σταματήσει, καθώς οι κάτοικοι στη Γάζα πιέζονται να φύγουν προς τον νότο. Πιθανότατα θα σταματήσει πλήρως η παροχή βοήθεια εν όψει κλιμάκωσης των επιχειρήσεων.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πόλη της Γάζας: Η μαζική εκκένωση με τρόπο ασφαλή είναι αδύνατη – Τι λέει η επικεφαλής του Ερυθρού Σταυρού
Καταγγελία 30.08.25

Η μαζική εκκένωση της πόλης της Γάζας είναι αδύνατη - Τι λέει η επικεφαλής του Ερυθρού Σταυρού

Η επικεφαλής του Ερυθρού Σταυρού διαψεύδει τους ισραηλινούς ισχυρισμούς ότι οι άμαχοι από τη βόρεια Γάζα μπορούν να καταφύγουν με ασφάλεια σε άλλο σημείο του θύλακα

Σύνταξη
Πώς οι Ουκρανοί κατάφεραν να ανατινάξουν δύο ρωσικές γέφυρες με drones αξίας 600 ευρώ [βίντεο]
Η στιγμή της επίθεσης 30.08.25

Πώς οι Ουκρανοί κατάφεραν να ανατινάξουν δύο ρωσικές γέφυρες με drones αξίας 600 ευρώ (βίντεο)

Στο Μπέλγκοροντ οι Ουκρανοί εκμεταλλεύτηκαν αποθήκες ναρκών των Ρώσων κάτω από τις γέφυρες – Κι ολόκληρη η επιχείρηση έγινε με drones αξίας μόλις 600 δολαρίων!

Σύνταξη
Flotilla: Ο στόλος της Ελευθερίας ξεκινά με δεκάδες πλοία για να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας
Ποιοι συμμετέχουν 30.08.25

Ο στόλος της Ελευθερίας ξεκινά με δεκάδες πλοία για τη Γάζα - Συναυλία στα Προπύλαια την Κυριακή

Ο στόλος της Ελευθερίας Global Sumud Flotilla σαλπάρει την Κυριακή 31 Αυγούστου για τη Γάζα - Στους επιβαίνοντες η Σούζαν Σάραντον και η Γκρέτα Τούνμπεργκ - Συναυλία στην Αθήνα

Σύνταξη
«Γυρίστε πολεμικές σειρές!» – Μπορεί η τηλεόραση να προετοιμάσει τη χώρα σου για μια εισβολή;
«Γυρίστε πολεμικές σειρές!» 30.08.25

Μπορεί η τηλεόραση να προετοιμάσει τη χώρα σου για μια εισβολή;

Στέλεχος πανίσχυρης δεξαμενής σκέψης στις ΗΠΑ ενθαρρύνει την παραγωγή πολεμικών ταινιών στην τηλεόραση πολλών χωρών, ώστε να πειστούν οι τηλεθεατές να εγκρίνουν αύξηση αμυντικών δαπανών.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κλιματική αλλαγή: Πώς τα σκούρα αυτοκίνητα κάνουν τις πόλεις πιο «καυτές» – Τι έδειξε νέα έρευνα
Κόσμος 30.08.25

Πώς τα σκούρα αυτοκίνητα κάνουν τις πόλεις πιο «καυτές» - Τι έδειξε νέα έρευνα

Νέα έρευνα αποκαλύπτει τον ρόλο των μαύρων αυτοκινήτων στην άνοδο της θερμοκρασίας - Σε συνθήκες καύσωνα τα σκουρόχρωμα αυτοκίνητα μπορεί να ενισχύσουν το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας

Γεωργία Κανδρή
Γεωργία Κανδρή
Γαλλία: Έξαλλοι με τον Μπαϊρού οι συνταξιούχοι – «Δε φταίνε οι παππούδες κι οι γιαγιάδες για το δημόσιο χρέος»
Γαλλία 30.08.25

Μην πυροβολείτε τους συνταξιούχους - Οργή με τις δηλώσεις Mπαϊρού ότι «φταίνε οι boomers» για το χρέος

Οργισμένοι με τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού είναι οι Γάλλοι συνταξιούχοι, μετά τις απαράδεκτες δηλώσεις του ότι για το δημοσιονομικό έλλειμμα φταίει... «η άνεση των boomers».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αδημοσίευτη φωτογραφία του Αλέκου Σακελλάριου με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα από το 1966 ήρθε στο φως
Studio Κλεισθένης 30.08.25

Αδημοσίευτη φωτογραφία του Αλέκου Σακελλάριου με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα από το 1966 ήρθε στο φως

Τριάντα τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατό του, μια σπάνια εικόνα θυμίζει τη σφραγίδα που άφησε στο θέατρο και τον κινηματογράφο ο μεγάλος δημιουργός Αλέκος Σακελλάριος

Σύνταξη
Μύθοι και αλήθειες για τα αντηλιακά
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 30.08.25

Μύθοι και αλήθειες για τα αντηλιακά

Συγκεχυμένες είναι αρκετές πληροφορίες γύρω από το πώς πρέπει να χρησιμοποιούνται σωστά τα αντηλιακά

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ο Μπρούνο γλίτωσε τη Γιουνάιτεντ στις καθυστερήσεις (3-2) – «Σόκαρε» την Τότεναμ η Μπόρνμουθ (0-1)
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Ο Μπρούνο γλίτωσε τη Γιουνάιτεντ στις καθυστερήσεις (3-2) – «Σόκαρε» την Τότεναμ η Μπόρνμουθ (0-1)

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επικράτησε της Μπέρνλι με 3-2 και πέτυχε την πρώτη της νίκη για φέτος στην Premier League, ενώ η Τότεναμ ηττήθηκε με 1-0 από την Μπόρνμουθ. Νίκες για Σάντερλαντ και ¨Εβερτον.

Σύνταξη
LIVE: Πανσερραϊκός – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 30.08.25

LIVE: Πανσερραϊκός – ΟΦΗ

LIVE: Πανσερραϊκός – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανσερραϊκός – ΟΦΗ, για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 2.

Σύνταξη
Έφτασε στην Ελλάδα ο Πάντοβιτς: «Ήρθα στον Παναθηναϊκό γιατί έχω μεγάλους στόχους»
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Έφτασε στην Ελλάδα ο Πάντοβιτς: «Ήρθα στον Παναθηναϊκό γιατί έχω μεγάλους στόχους»

Ο Μίλος Πάντοβιτς έφτασε το Σάββατο (30/8) στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού και εφόσον περάσει με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις, θα ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους «πράσινους».

Σύνταξη
Ζαχαριάδης για ιδιωτικά ΑΕΙ: Η αριστεία του Μητσοτάκη και των υπουργών του είναι η αριστεία των διδάκτρων
Πολιτική Γραμματεία 30.08.25

Ζαχαριάδης για ιδιωτικά ΑΕΙ: Η αριστεία του Μητσοτάκη και των υπουργών του είναι η αριστεία των διδάκτρων

«Το 2025, αφού κουρέλιασαν το Σύνταγμα, μετατρέπουν κολλέγια β' εθνικής σε πανεπιστήμια και ιδρύουν όχι μία αλλά τρεις νομικές σχολές», τονίζει ο Κώστας Ζαχαριάδης, υπενθυμίζοντας την κατάργηση της Νομικής Πατρών από τη ΝΔ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Μια κυβέρνηση που συνεχώς δηλώνει ότι αποτυγχάνει, δεν είναι ικανή – Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή
Ώρα ΔΕΘ 30.08.25

Τσουκαλάς: Μια κυβέρνηση που συνεχώς δηλώνει ότι αποτυγχάνει, δεν είναι ικανή – Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή

«Αυτή την εβδομάδα με μια σειρά συνεντεύξεων Τύπου θα αναδείξουμε τη 'Μαύρη Βίβλο' των πεπραγμένων της Νέας Δημοκρατίας. Για τι δεσμεύτηκε στην οικονομία και τι έγινε τελικά», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Έγινε Καραϊσκάκη το Πανθεσσαλικό – «Κοκκίνησε» το στάδιο από 13.000 οπαδούς του Ολυμπιακού (vid)
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Έγινε Καραϊσκάκη το Πανθεσσαλικό – «Κοκκίνησε» το στάδιο από 13.000 οπαδούς του Ολυμπιακού (vid)

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Βόλο, για την δεύτερη αγωνιστική της Σούπερ Λιγκ και οι πρωταθλητές θα έχουν την στήριξη 15.000 οπαδών τους στο Πανθεσσαλικό

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Βασικός ξανά o Πνευμονίδης
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Ολυμπιακός: Βασικός ξανά o Πνευμονίδης

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε πράξη όσα έλεγε για τον νεαρό Πνευμονίδη και κόντρα στον Βόλο τον επέλεξε εκ νέου για τη βασική 11άδα του Ολυμπιακού.

Σύνταξη
LIVE: Βόλος – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 30.08.25

LIVE: Βόλος – Ολυμπιακός

LIVE: Βόλος – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – Ολυμπιακός, για τη 2η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 1.

Σύνταξη
Είστε ινφλουένσερ; Η Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου ζητά δημιουργούς περιεχομένου
Νέα εποχή 30.08.25

Είστε ινφλουένσερ; Η Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου ζητά δημιουργούς περιεχομένου

«Μετά την επιτυχία του προγράμματος 200 Creators του περασμένου έτους, επιστρέφουμε για άλλη μια χρονιά» ανέφερε σε δελτίο τύπου η Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου, η οποία αναζητά ινφλουένσερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Κύπρος – Ελλάδα
Eurobasket 2025 30.08.25

LIVE: Κύπρος – Ελλάδα

LIVE: Κύπρος – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 18:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κύπρος – Ελλάδα, για τη 2η αγωνιστική του Eurobasket 2025. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Start.

Σύνταξη
Γκουτέρες στον Σι: Η στήριξη της Κίνας στην πολυμερή προσέγγιση είναι ζωτικής σημασίας
Σύνοδος Σαγκάης 30.08.25

Γκουτέρες στον Σι: Η στήριξη της Κίνας στην πολυμερή προσέγγιση είναι ζωτικής σημασίας

«Ο ρόλος της Κίνας, ως ένας θεμελιώδης πυλώνας του συστήματος πολυμερούς προσέγγισης, είναι πάρα πολύ σημαντικός και είμαστε πολύ ευγνώμονες για αυτό», δήλωσε ο Αντόνιο Γκουτέρες

Σύνταξη
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

