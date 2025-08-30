Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: To Μαξίμου θέλει τον… Τσίπρα του
Στο μυαλό του Μητσοτάκη • Ο διπλός στόχος του νυν πρωθυπουργού, που εξυπηρετείται από ένα κόμμα του πρώην πρωθυπουργού
- Commerzbank: Kαμπανάκι για το δημόσιο χρέος στην Ευρωζώνη – Πώς να αποφυγουμε νέα κρίση
- Πληρώνεις 150 δολάρια το κύμα: Η πολυτελής πισίνα που απευθύνεται στους υπερπλούσιους σέρφερ
- Γιαγιά και εγγονή παρασύρθηκαν από μηχανή μεγάλου κυβισμού στην Πάτρα - Νεκρή η γυναίκα, στο νοσοκομείο η 8χρονη
- Χαμάς: «Οι Ισραηλινοί όμηροι θα αντιμετωπίσουν τους ίδιους κινδύνους με τους μαχητές μας»
Διαβάστε στα «Νέα Σαββατοκύριακο»:
Στο μυαλό του Μητσοτάκη
To Μαξίμου θέλει τον… Τσίπρα του
• Ο διπλός στόχος του νυν πρωθυπουργού, που εξυπηρετείται από ένα κόμμα του πρώην πρωθυπουργού
• Γιατί είναι η (σχεδόν) τελευταία του ελπίδα για μια τρίτη θητεία και γιατί οι συνεργάτες του τού συστήνουν να… προσέχει τι εύχεται
• Ποιοι δεν θέλουν ούτε να σκέφτονται την προοπτική επιστροφής του Τσίπρα;
• Τι σχεδιάζουν στην Αμαλίας
Διαβάστε επίσης
• Γιατί η προεκλογική περίοδος ξεκινά σε έναν χρόνο από τώρα
• Γιατί (προς το παρόν) δεν αλλάζει ο εκλογικός νόμος
===========
Φάκελος – 1
Πόσο μακριά είναι η Κύπρος από την Ουκρανία;
• Γιατί μας αφορά η λύση για το Κίεβο
Φάκελος – 2
Πόσο κινδυνεύει η Ευρώπη από τον Τραμπ;
• Και ποιος ο ρόλος του Βλαντίμιρ Πούτιν
===========
Social media
Υπάρχει όριο στην ελευθερία της έκφρασης;
Ενα κρίσιμο debate
===========
ΔΕΘ
Διπλή ενίσχυση μεσαίων εισοδημάτων
===========
Ευρωπαϊκές κληρώσεις
Αντίπαλοι – πρόκληση για ΠΑΟ, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ
- Σφοδρή επίθεση του Λευκού Οίκου στο Politico – «Επιχείρηση ξένης ανάμιξης» το άρθρο για τον Γουίτκοφ
- Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: To Μαξίμου θέλει τον… Τσίπρα του
- Commerzbank: Kαμπανάκι για το δημόσιο χρέος στην Ευρωζώνη – Πώς να αποφυγουμε νέα κρίση
- Αργεντινή: Δικηγόροι ανθρωπίνων δικαιωμάτων ζητούν τη σύλληψη του Νετανιάχου αν εισέλθει στο έδαφος της χώρας
- Φρίκη στο Λας Βέγκας: Σωροί από αποτεφρωμένα ανθρώπινα λείψανα βρέθηκαν στην έρημο
- Μαυριτανία: Τραγωδία με τουλάχιστον 69 νεκρούς μετανάστες από σκάφος που ανατράπηκε στις ακτές της χώρας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις