30.08.2025
Μήνυμα από το 112 στο Κιάτο
Σημαντική είδηση:
30.08.2025 | 21:02
Λάρισα: Νεκρός στο σπίτι του βρέθηκε 57χρονος
Στηθοσκόπιο τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να ανιχνεύσει καρδιακές παθήσεις σε λίγα δευτερόλεπτα
30 Αυγούστου 2025

Στηθοσκόπιο τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να ανιχνεύσει καρδιακές παθήσεις σε λίγα δευτερόλεπτα

Γιατροί κατασκεύασαν ένα στηθοσκόπιο, το οποίο υποστηρίζουν ότι μπορεί να ανιχνεύσει σοβαρές καρδιακές παθήσεις μέσα σε 15 δευτερόλεπτα

Σύνταξη
Έλλειψη ύπνου στα 40; Πόσα χρόνια μας κλέβει;

Έλλειψη ύπνου στα 40; Πόσα χρόνια μας κλέβει;

Spotlight

Γιατροί ανέπτυξαν με επιτυχία ένα στηθοσκόπιο τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να ανιχνεύσει τρεις καρδιακές παθήσεις σε 15 δευτερόλεπτα, συμβάλλοντας στην έγκαιρη διάγνωση και στην πιο άμεση λήψης αγωγής από τους πάσχοντες.

Το στηθοσκόπιο… αλλιώς

Εφευρεθέν το 1816, το παραδοσιακό στηθοσκόπιο – που χρησιμοποιείται για την ακρόαση των ήχων μέσα στο σώμα – αποτελεί ζωτικό μέρος του εξοπλισμού κάθε γιατρού για περισσότερο από δύο αιώνες.

Τώρα, μια ομάδα έχει σχεδιάσει μια αναβάθμιση υψηλής τεχνολογίας με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να διαγνώσει καρδιακή ανεπάρκεια, καρδιακή βαλβιδική νόσο και ανώμαλους καρδιακούς ρυθμούς σχεδόν αμέσως.

Το νέο στηθοσκόπιο που αναπτύχθηκε από ερευνητές του Imperial College London και του Imperial College Healthcare NHS Trust μπορεί να αναλύει μικροσκοπικές διαφορές στον καρδιακό παλμό και τη ροή του αίματος που δεν είναι ανιχνεύσιμες από το ανθρώπινο αυτί και να λαμβάνει ταυτόχρονα ένα γρήγορο EGG, σύμφωνα με όσα αναφέρει δημοσίευμα του Guardian.

Λεπτομέρειες σχετικά με την καινοτομία, η οποία θα μπορούσε να ενισχύσει την έγκαιρη διάγνωση των τριών παθήσεων, παρουσιάστηκαν σε χιλιάδες γιατρούς στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας στη Μαδρίτη, το μεγαλύτερο συνέδριο για την καρδιά στον κόσμο.

Η έγκαιρη διάγνωση είναι ζωτικής σημασίας για την καρδιακή ανεπάρκεια, τις καρδιακές βαλβιδικές παθήσεις και τους ανώμαλους καρδιακούς ρυθμούς, καθώς επιτρέπει την έγκαιρη ανίχνευση των ατόμων που χρειάζονται φάρμακα που σώζουν ζωές, προτού η κατάστασή τους επιδεινωθεί απότομα.

Το τεχνολογικό επίτευγμα στην πράξη

Μια μελέτη που εξέτασε το στηθοσκόπιο τεχνητής νοημοσύνης, στην οποία συμμετείχαν περίπου 12.000 ασθενείς στο Ηνωμένο Βασίλειο, εξέτασε άτομα με συμπτώματα όπως δύσπνοια ή κόπωση.

Όσοι εξετάστηκαν με το νέο εργαλείο είχαν διπλάσιες πιθανότητες να διαγνωστούν με καρδιακή ανεπάρκεια, σε σύγκριση με παρόμοιους ασθενείς που δεν εξετάστηκαν με τη χρήση της τεχνολογίας.

Οι ασθενείς είχαν τριπλάσιες πιθανότητες να διαγνωστούν με κολπική μαρμαρυγή – έναν ανώμαλο καρδιακό ρυθμό που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου. Είχαν σχεδόν διπλάσιες πιθανότητες να διαγνωστούν με καρδιακή βαλβιδική νόσο, η οποία αφορά την κακή λειτουργία μιας ή περισσότερων καρδιακών βαλβίδων.

Ο Δρ Πάτρικ Μπέχτιγκερ, του Εθνικού Ινστιτούτου Καρδιάς και Πνευμόνων του Imperial College London και του Imperial College Healthcare NHS Trust, δήλωσε: «Ο σχεδιασμός του στηθοσκοπίου παρέμεινε αμετάβλητος για 200 χρόνια – μέχρι τώρα. Είναι λοιπόν απίστευτο ότι ένα έξυπνο στηθοσκόπιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια εξέταση 15 δευτερολέπτων και στη συνέχεια η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δώσει γρήγορα ένα αποτέλεσμα που δείχνει αν κάποιος έχει καρδιακή ανεπάρκεια, κολπική μαρμαρυγή ή καρδιακή βαλβιδική νόσο».

Η συσκευή, που κατασκευάζεται από την εταιρεία Eko Health της Καλιφόρνιας, έχει περίπου το μέγεθος μιας τραπουλόχαρτας. Τοποθετείται στο στήθος του ασθενούς για να καταγράψει ένα EGG των ηλεκτρικών σημάτων από την καρδιά του, ενώ το μικρόφωνό της καταγράφει τον ήχο του αίματος που ρέει μέσω της καρδιάς.

Αυτές οι πληροφορίες αποστέλλονται στο cloud – έναν ασφαλή χώρο αποθήκευσης δεδομένων στο διαδίκτυο – για να αναλυθούν από αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να ανιχνεύσουν λεπτές καρδιακές παθήσεις που ένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε να εντοπίσει.

Το αποτέλεσμα της εξέτασης, που υποδεικνύει εάν ο ασθενής πρέπει να χαρακτηριστεί ως ευπαθής σε μία από τις τρεις παθήσεις ή όχι, αποστέλλεται πίσω στο smartphone.

Υπάρχουν και κίνδυνοι

Η καινοτομία αυτή ενέχει ένα στοιχείο κινδύνου, καθώς υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να ενημερωθούν λανθασμένα άτομα ότι ενδέχεται να πάσχουν από μία από τις παθήσεις, ενώ στην πραγματικότητα να μην ισχύει. Οι ερευνητές τόνισαν ότι το στηθοσκόπιο τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να χρησιμοποιείται για ασθενείς με συμπτώματα υποψίας καρδιακών προβλημάτων και όχι για ρουτίνες ελέγχους σε υγιή άτομα.

Ωστόσο, όπως τονίζει ο Guardian, θα μπορούσε επίσης να σώσει ζωές και χρήματα, καθώς θα επιτρέπει την έγκαιρη διάγνωση των ατόμων.

Ο Δρ Μιχίρ Κέλσχαϊκερ, επίσης από το Imperial College, δήλωσε: «Οι περισσότεροι άνθρωποι με καρδιακή ανεπάρκεια διαγιγνώσκονται μόνο όταν φτάνουν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών σε σοβαρή κατάσταση. Αυτή η δοκιμή δείχνει ότι τα στηθοσκόπια με τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσαν να αλλάξουν αυτή την κατάσταση, παρέχοντας στους γενικούς ιατρούς ένα γρήγορο και απλό εργαλείο για την έγκαιρη διάγνωση προβλημάτων, ώστε οι ασθενείς να μπορούν να λάβουν τη σωστή θεραπεία νωρίτερα».

Η Δρ Σόνια Μπάμπου-Ναραγιάν, κλινική διευθύντρια του British Heart Foundation, το οποίο χρηματοδότησε εν μέρει την έρευνα μαζί με το National Institute for Health and Care Research (NIHR), δήλωσε: «Με την έγκαιρη διάγνωση, οι άνθρωποι μπορούν να έχουν πρόσβαση στη θεραπεία που χρειάζονται για να ζήσουν καλά για περισσότερο καιρό».

Ο καθηγητής Μάικ Λούις, επιστημονικός διευθυντής του NIHR για την καινοτομία, δήλωσε: «Αυτό το εργαλείο θα μπορούσε να αλλάξει πραγματικά τα δεδομένα για τους ασθενείς, φέρνοντας την καινοτομία απευθείας στα χέρια των γενικών ιατρών. Το στηθοσκόπιο τεχνητής νοημοσύνης δίνει στους τοπικούς κλινικούς ιατρούς τη δυνατότητα να εντοπίζουν τα προβλήματα νωρίτερα, να διαγιγνώσκουν τους ασθενείς στην κοινότητα και να αντιμετωπίζουν μερικές από τις μεγάλες αιτίες θανάτου στην κοινωνία».

Τουρισμός
Τουρισμός: Επιτυχημένοι city brake προορισμοί Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Τουρισμός: Επιτυχημένοι city brake προορισμοί Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Vita.gr
Έλλειψη ύπνου στα 40; Πόσα χρόνια μας κλέβει;

Έλλειψη ύπνου στα 40; Πόσα χρόνια μας κλέβει;

Economy
89η ΔΕΘ: Τι προτείνουν οι φορείς για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας

89η ΔΕΘ: Τι προτείνουν οι φορείς για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας

inWellness
inTown
