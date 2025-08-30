Μπουρίνι με κεραυνούς προκάλεσε 4 φωτιές στα Γρεβενά – Ήχησε το 112 στο Σύνδενδρο
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για ταυτόχρονες εστίες σε 4 περιοχές στα Γρεβενά - Προηγήθηκε μπουρίνι με κεραυνούς και ισχυρούς ανέμους
Αντιμέτωποι με 4 φωτιές που εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα Γρεβενά.
Προηγήθηκε ένα ισχυρό μπουρίνι με ισχυρούς ανέμους και κεραυνούς από τους οποίους φαίνεται να προκλήθηκαν οι πυρκαγιές.
Μάλιστα στην περιοχή Σύνδενδρο ενεργοποιήθηκε και το 112 καλώντας τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα αν χρειαστεί να απομακρυνθούν.
Για τις 4 διαφορετικές εστίες έχουν κινητοποιηθεί 35 πυροσβέστες με 14 οχήματα και 2 ελικόπτερα.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης η πρώτη εστία εντοπίζεται στην περιοχή «Γέφυρα του Γάτου» δυτικά της πόλης των Γρεβενών ενώ η δεύτερη καίει στο Άλσος Θεοδωρίδη, κοντά στο εκτροφείο θηραμάτων.
Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της Πυροσβεστικής, η οποία καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
Η τρίτη φωτιά είναι έξω από το χωριό Κυδωνιές και η τέταρτη κοντά στο χωριό Σύνδενδρο.
