Πριγκίπισσα Μάχρα – French Montana: Η ελληνική καταγωγή, ο αρραβώνας και το 4ο μεγαλύτερο γιοτ στον κόσμο

Ο ράπερ French Montana, κατά κόσμον Karim Kharbouch, γεννηθείς στο Μαρόκο και μεγαλωμένος στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης, αρραβωνιάστηκε την πριγκίπισσα του Ντουμπάι, Σεΐχα Μάχρα Μπιντ Μοχάμεντ Μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ , όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπός του στο TMZ στις 27 Αυγούστου.

Ο Montana έκανε πρόταση γάμου στην Μάχρα, η οποία έχει ρίζες και από την Ελλάδα από την πλευρά της μητέρας της, Ζωής Γρηγοράκου, κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού τον Ιούνιο, λίγο μετά την πρώτη του εμφάνιση στην πασαρέλα.

O επεισοδιακός χωρισμός

Το ζευγάρι συνδέθηκε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2024, όταν η κόρη του Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ, μοιράστηκε αρκετές φωτογραφίες της να ξεναγεί τον MC στην πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ωστόσο, το ζευγάρι δεν έκανε δημόσια την σχέση του μέχρι αυτό το καλοκαίρι, όταν εμφανίστηκαν σε αρκετές εκδηλώσεις της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού πιασμένοι χέρι-χέρι.

Η Μάχρα ήταν προηγουμένως παντρεμένη με τον Σεΐχη Μανά μπιν Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ μπιν Μάνα Αλ Μακτούμ, αν και ανακοίνωσε τον χωρισμό τους τον Ιούλιο του 2024 μέσω μιας ανάρτησης στο Instagram.

Πιο συγκεκριμένα, τον Ιούλιο του 2024, επικαλέστηκε την μουσουλμανική παράδοση του τριπλού talaq για να ανακοινώσει το διαζύγιο από τον τότε σύζυγό της. Στο Ισλάμ, αν πεις «talaq, talaq, talaq», μπορείς να χωρίσεις αμέσως.

Στην ανάρτηση έγραψε: «Σε χωρίζω, σε χωρίζω και σε χωρίζω. Να προσέχεις. Η πρώην σύζυγός σου».

Η περιουσία και το γιοτ εκατομμυρίων

Τρεις μήνες μετά τον χωρισμό τους, η πριγκίπισσα — της οποίας η οικογένεια έχει εκτιμώμενη περιουσία 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων — εθεάθη στο Ντουμπάι με τον Μontana, σύμφωνα με το περιοδικό Hello Magazine.

Η οικογένεια της πριγκίπισσας είναι επίσης κάτοχος του τέταρτου μεγαλύτερου γιοτ στον κόσμο, σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρόκειται για το «Dubai», μήκους 162 μέτρων και εκτιμώμενης αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων. Μάλιστα, όπως αναφέρουν κάποια ρεπορτάζ, το «Dubai» συμπεριλήφθηκε στην προίκα της Μάχρα για τον επερχόμενο γάμο της με τον γνωστό ράπερ.

Ποιος είναι ο French Montana

Ο ράπερ French Montana, ο οποίος έχει αναφέρει τους Tupac Shakur, The Notorious B.I.G., Nas, Snoop Dogg και τους Wu-Tang Clan ως τις πρώιμες επιρροές του, γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Μαρόκο, αλλά μετανάστευσε στη Νέα Υόρκη με την οικογένειά του σε ηλικία 13 ετών και ξεκίνησε την καριέρα του ως ράπερ στις αρχές της δεκαετίας του 2000, με το όνομα Young French.

Κυκλοφόρησε το πρώτο του mixtape το 2007 και ακολούθησαν πολλά άλμπουμ τα επόμενα χρόνια, σε συνεργασία με τον Diddy (με τον οποίο υπέγραψε συμβόλαιο για κοινή δισκογραφική εταιρεία), τον Rick Ross, τον A$AP Rocky και άλλους. Το 2003 δέχτηκε πυροβολισμό στο κεφάλι έξω από ένα στούντιο ηχογράφησης στο Μπρονξ και νοσηλεύτηκε για αρκετές εβδομάδες.

Το 2008 ίδρυσε την δισκογραφική εταιρεία Coke Boys Records (γνωστή ως Cocaine City Records), η οποία είχε στο ενεργητικό της συμβόλαια με ράπερ όπως ο Lil Durk και Velous.

Το 2018, ο ράπερ, ο οποίος είναι σουνίτης μουσουλμάνος, ορίστηκε Πρεσβευτής του Global Citizen μετά από τη φιλανθρωπική δωρεά του ύψους 100.000 δολαρίων για ένα νοσοκομείο στην Ουγκάντα. Το 2022, αναφέρθηκε ότι βοήθησε στη συγκέντρωση πάνω από 220 εκατομμυρίων δολαρίων για τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης μητέρων στην Ουγκάντα. Την ίδια χρονιά, έλαβε το βραβείο Innovator Award 2022 για τις προσπάθειές του.

Το 2020, ο Kharbouch μηνύθηκε για σεξουαλική κακοποίηση, αφού φέρεται να βίασε μια μεθυσμένη γυναίκα στο σπίτι του. Η υπόθεση διευθετήθηκε εξωδικαστικά το 2022.

*Με πληροφορίες από: Ε News | Variety