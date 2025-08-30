magazin
Σάββατο 30 Αυγούστου 2025
Πριγκίπισσα Μάχρα – French Montana: Η ελληνική καταγωγή, ο αρραβώνας και το 4ο μεγαλύτερο γιοτ στον κόσμο
Πριγκίπισσα Μάχρα – French Montana: Η ελληνική καταγωγή, ο αρραβώνας και το 4ο μεγαλύτερο γιοτ στον κόσμο

Ο ράπερ French Montana έκανε πρόταση γάμου στην Σεΐχα Μάχρα κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού τον Ιούνιο, λίγο μετά την πρώτη του εμφάνιση στην πασαρέλα.

Ο ράπερ French Montana, κατά κόσμον Karim Kharbouch, γεννηθείς στο Μαρόκο και μεγαλωμένος στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης, αρραβωνιάστηκε την πριγκίπισσα του Ντουμπάι, Σεΐχα Μάχρα Μπιντ Μοχάμεντ Μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ , όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπός του στο TMZ στις 27 Αυγούστου.

Ο Montana έκανε πρόταση γάμου στην Μάχρα, η οποία έχει ρίζες και από την Ελλάδα από την πλευρά της μητέρας της, Ζωής Γρηγοράκου, κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού τον Ιούνιο, λίγο μετά την πρώτη του εμφάνιση στην πασαρέλα.

O επεισοδιακός χωρισμός

Το ζευγάρι συνδέθηκε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2024, όταν η κόρη του Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ, μοιράστηκε αρκετές φωτογραφίες της να ξεναγεί τον MC στην πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ωστόσο, το ζευγάρι δεν έκανε δημόσια την σχέση του μέχρι αυτό το καλοκαίρι, όταν εμφανίστηκαν σε αρκετές εκδηλώσεις της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού πιασμένοι χέρι-χέρι.

Η Μάχρα ήταν προηγουμένως παντρεμένη με τον Σεΐχη Μανά μπιν Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ μπιν Μάνα Αλ Μακτούμ, αν και ανακοίνωσε τον χωρισμό τους τον Ιούλιο του 2024 μέσω μιας  ανάρτησης στο Instagram.

Πιο συγκεκριμένα, τον Ιούλιο του 2024, επικαλέστηκε την μουσουλμανική παράδοση του τριπλού talaq για να ανακοινώσει το διαζύγιο από τον τότε σύζυγό της. Στο Ισλάμ, αν πεις «talaq, talaq, talaq», μπορείς να χωρίσεις αμέσως.

Στην ανάρτηση έγραψε: «Σε χωρίζω, σε χωρίζω και σε χωρίζω. Να προσέχεις. Η πρώην σύζυγός σου».

Η περιουσία και το γιοτ εκατομμυρίων

Τρεις μήνες μετά τον χωρισμό τους, η πριγκίπισσα — της οποίας η οικογένεια έχει εκτιμώμενη περιουσία 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων — εθεάθη στο Ντουμπάι με τον Μontana, σύμφωνα με το περιοδικό Hello Magazine.

Η οικογένεια της πριγκίπισσας είναι επίσης κάτοχος του τέταρτου μεγαλύτερου γιοτ στον κόσμο, σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρόκειται για το «Dubai», μήκους 162 μέτρων και εκτιμώμενης αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων. Μάλιστα, όπως αναφέρουν κάποια ρεπορτάζ, το «Dubai» συμπεριλήφθηκε στην προίκα της Μάχρα για τον επερχόμενο γάμο της με τον γνωστό ράπερ.

Ποιος είναι ο French Montana

Ο ράπερ French Montana, ο οποίος έχει αναφέρει τους Tupac Shakur, The Notorious B.I.G., Nas, Snoop Dogg και τους Wu-Tang Clan ως τις πρώιμες επιρροές του, γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Μαρόκο, αλλά μετανάστευσε στη Νέα Υόρκη με την οικογένειά του σε ηλικία 13 ετών και ξεκίνησε την καριέρα του ως ράπερ στις αρχές της δεκαετίας του 2000, με το όνομα Young French.

Κυκλοφόρησε το πρώτο του mixtape το 2007 και ακολούθησαν πολλά άλμπουμ τα επόμενα χρόνια, σε συνεργασία με τον Diddy (με τον οποίο υπέγραψε συμβόλαιο για κοινή δισκογραφική εταιρεία), τον Rick Ross, τον A$AP Rocky και άλλους. Το 2003 δέχτηκε πυροβολισμό στο κεφάλι έξω από ένα στούντιο ηχογράφησης στο Μπρονξ και νοσηλεύτηκε για αρκετές εβδομάδες.

Το 2008 ίδρυσε την δισκογραφική εταιρεία Coke Boys Records (γνωστή ως Cocaine City Records), η οποία είχε στο ενεργητικό της συμβόλαια με ράπερ όπως ο Lil Durk και Velous.

Το 2018, ο ράπερ, ο οποίος είναι σουνίτης μουσουλμάνος, ορίστηκε Πρεσβευτής του Global Citizen μετά από τη φιλανθρωπική δωρεά του ύψους 100.000 δολαρίων για ένα νοσοκομείο στην Ουγκάντα. Το 2022, αναφέρθηκε ότι βοήθησε στη συγκέντρωση πάνω από 220 εκατομμυρίων δολαρίων για τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης μητέρων στην Ουγκάντα. Την ίδια χρονιά, έλαβε το βραβείο Innovator Award 2022 για τις προσπάθειές του.

Το 2020, ο Kharbouch μηνύθηκε για σεξουαλική κακοποίηση, αφού φέρεται να βίασε μια μεθυσμένη γυναίκα στο σπίτι του. Η υπόθεση διευθετήθηκε εξωδικαστικά το 2022.

*Με πληροφορίες από: Ε News | Variety

LIVE: Τότεναμ – Μπόρνμουθ
Ποδόσφαιρο 30.08.25

LIVE: Τότεναμ – Μπόρνμουθ

LIVE: Τότεναμ – Μπόρνμουθ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Μπόρνμουθ, για την 3η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 2.

Σύνταξη
LIVE: Βέρντερ Βρέμης – Λεβερκούζεν
Ποδόσφαιρο 30.08.25

LIVE: Βέρντερ Βρέμης – Λεβερκούζεν

LIVE: Βέρντερ Βρέμης – Λεβερκούζεν. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βέρντερ Βρέμης – Λεβερκούζεν, για τη 2η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Extra 2.

Σύνταξη
Λιθουανία – Γερμανία 88-107: Καταιγιστικοί οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές έκαναν το 3/3 στο Ευρωμπάσκετ
Μπάσκετ 30.08.25

Λιθουανία – Γερμανία 88-107: Καταιγιστικοί οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές έκαναν το 3/3 στο Ευρωμπάσκετ

Η νυν παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία ήταν καταιγιστική για άλλη μια φορά, επικρατώντας με 107-88 της Λιθουανίας για το 3/3 στο Eurobasket 2025. Τρίτη συνεχόμενη κατοστάρα με κορυφαίο τον Ντένις Σρέντερ (26 πόντοι).

Σύνταξη
Κραυγή αγωνίας ειδικών για την χρήση ΑΙ – «Ολισθαίνουμε σε μια επικίνδυνη άβυσσο»
AI 30.08.25

Κραυγή αγωνίας ειδικών για την χρήση ΑΙ – «Ολισθαίνουμε σε μια επικίνδυνη άβυσσο»

Προβληματισμό έχει προκαλέσει στους ειδικούς ψυχικής υγείας η ευρεία χρήση των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης για συμβουλές με στόχο την αντιμετώπιση ψυχολογικών ζητημάτων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Από τον «Αναστό» ως τον Ελ Αραμπί: Οι θρυλικές βραδιές του Ολυμπιακού κόντρα στους φετινούς αντιπάλους του (vids, pics)
Champions League 30.08.25

Από τον «Αναστό» ως τον Ελ Αραμπί: Οι θρυλικές βραδιές του Ολυμπιακού κόντρα στους φετινούς αντιπάλους του (vids, pics)

Ο Ολυμπιακός θα βρει απέναντί του στη League Phase του Champions League μεγαθήρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με μοναδικό στόχο να κάνει αυτά που έχει ξανακάνει και στο παρελθόν!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
ΠΑΣΟΚ για μπλόκο ΗΠΑ σε Παλαιστίνιους: Η Ελλάδα να λάβει διακριτή θέση υπέρ της ανεμπόδιστης συμμετοχής όλων
Δήλωση Μάντζου 30.08.25

ΠΑΣΟΚ για μπλόκο ΗΠΑ σε Παλαιστίνιους: Η Ελλάδα να λάβει διακριτή θέση υπέρ της ανεμπόδιστης συμμετοχής όλων

Η απόφαση των ΗΠΑ είναι «εντελώς αντίθετη τόσο στο διεθνές αίτημα για ειρήνη στη Γάζα», επισημαίνει ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
To «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου έχει αγγίξει ένα εντυπωσιακό 96% στο Rotten Tomatoes
«Παράξενος, σκοτεινός» 30.08.25

To «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου έχει αγγίξει ένα εντυπωσιακό 96% στο Rotten Tomatoes

Το «Bugonia» σε σκηνοθεσία Γιώργου Λάνθιμου έχει προκαλέσει μεγάλο θόρυβο μετά την πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας στις 28 Αυγούστου.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πόλη της Γάζας: Η μαζική εκκένωση με τρόπο ασφαλή είναι αδύνατη – Τι λέει η επικεφαλής του Ερυθρού Σταυρού
Καταγγελία 30.08.25

Η μαζική εκκένωση της πόλης της Γάζας είναι αδύνατη - Τι λέει η επικεφαλής του Ερυθρού Σταυρού

Η επικεφαλής του Ερυθρού Σταυρού διαψεύδει τους ισραηλινούς ισχυρισμούς ότι οι άμαχοι από τη βόρεια Γάζα μπορούν να καταφύγουν με ασφάλεια σε άλλο σημείο του θύλακα

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικά πυρά για το πρώην στέλεχος της κυβέρνησης που ανέλαβε πρύτανης σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο
Για τον Ζώρα 30.08.25

Αντιπολιτευτικά πυρά για το πρώην στέλεχος της κυβέρνησης που ανέλαβε πρύτανης σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο

«Μετά από την πανεπιστημιοποίηση κολλεγίων έρχεται η πρυτανοποίηση συντακτών του νόμου», λέει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, για «αναξιοπρεπείς πλασιέ ιδιωτικών συμφερόντων» κάνει λόγο η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Πώς οι Ουκρανοί κατάφεραν να ανατινάξουν δύο ρωσικές γέφυρες με drones αξίας 600 ευρώ [βίντεο]
Η στιγμή της επίθεσης 30.08.25

Πώς οι Ουκρανοί κατάφεραν να ανατινάξουν δύο ρωσικές γέφυρες με drones αξίας 600 ευρώ (βίντεο)

Στο Μπέλγκοροντ οι Ουκρανοί εκμεταλλεύτηκαν αποθήκες ναρκών των Ρώσων κάτω από τις γέφυρες – Κι ολόκληρη η επιχείρηση έγινε με drones αξίας μόλις 600 δολαρίων!

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Φούλαμ
Ποδόσφαιρο 30.08.25

LIVE: Τσέλσι – Φούλαμ

LIVE: Τσέλσι – Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Φούλαμ για την 3η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Premier League.

Σύνταξη
Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 12χρονος που έπεσε από μπαλκόνι – Διερευνώνται οι συνθήκες του ατυχήματος
Στο Ηράκλειο Κρήτης 30.08.25

Στο νοσοκομείο 12χρονος που έπεσε από μπαλκόνι - Διερευνώνται οι συνθήκες του ατυχήματος

Οι διασώστες που έφτασαν με το ασθενοφόρο παρέλαβαν το παιδί, που διατηρούσε τις αισθήσεις του, και το μετέφερε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο στο Ηράκλειο Κρήτης

Σύνταξη
Αλιβέρι: Υπέκυψε στα τραύματά της από το τροχαίο και η μητέρα – Το ζεύγος αφήνει πίσω τρία ανήλικα
Τραγωδία 30.08.25

Υπέκυψε στα τραύματά της από το τροχαίο στο Αλιβέρι και η μητέρα - Το ζεύγος αφήνει πίσω τρία ανήλικα

Η μηχανή στην οποία επέβαινε το ζευγάρι στο Αλιβέρι συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με τζιπ - Ο οδηγός σκοτώθηκε ακαριαία ενώ η σύζυγός του είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση

Σύνταξη
Flotilla: Ο στόλος της Ελευθερίας ξεκινά με δεκάδες πλοία για να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας
Ποιοι συμμετέχουν 30.08.25

Ο στόλος της Ελευθερίας ξεκινά με δεκάδες πλοία για τη Γάζα - Συναυλία στα Προπύλαια την Κυριακή

Ο στόλος της Ελευθερίας Global Sumud Flotilla σαλπάρει την Κυριακή 31 Αυγούστου για τη Γάζα - Στους επιβαίνοντες η Σούζαν Σάραντον και η Γκρέτα Τούνμπεργκ - Συναυλία στην Αθήνα

Σύνταξη
