Αδημοσίευτη φωτογραφία του Αλέκου Σακελλάριου με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα από το 1966 ήρθε στο φως

Στις 28 Αυγούστου συμπληρώθηκαν 34 χρόνια από την απώλεια του Αλέκου Σακελλάριου, ενός από τους σημαντικότερους δημοσιογράφους, σκηνοθέτες, θεατρικούς συγγραφείς και στιχουργούς της χώρας. Με αφορμή την επέτειο, το Studio Κλεισθένης δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram μια αδημοσίευτη φωτογραφία του 1966, τιμώντας τη μνήμη του.

Το σπάνιο στιγμιότυπο απαθανατίζει τον Σακελλάριο στο θέατρο «Μινώα» μαζί με τον θίασο του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Χριστίνας Σύλβα, που παρουσίαζαν τότε το έργο «Η κυρία ατυχήσασα». Στη φωτογραφία διακρίνονται επίσης οι Μιχάλης Μπούχλης, Λευτέρης Βουρνάς, Βαγγέλης Βουλγαρίδης και Βίκτωρ Παγουλάτος, ενώ στην πρώτη σειρά ποζάρουν οι Μίτση Κωνσταντάρα, Λάμπρος Κωνσταντάρας και Χριστίνα Σύλβα.

Το έργο αυτό, δύο χρόνια αργότερα, μεταφέρθηκε με επιτυχία στον κινηματογράφο με τον τίτλο «Ο στρίγγλος που έγινε αρνάκι», με πρωταγωνιστές τον Κωνσταντάρα και τη Μάρω Κοντού, χαρίζοντας μια ακόμη διαχρονική επιτυχία στη «χρυσή εποχή» του ελληνικού σινεμά.

Η ανάρτηση υπενθύμισε την τεράστια κληρονομιά που άφησε ο Σακελλάριος, ο οποίος με την πένα και την ευαισθησία του αποτύπωσε με χιούμορ και τρυφερότητα την καθημερινότητα του Έλληνα, χαρίζοντας έργα που παραμένουν κλασικά και αγαπημένα μέχρι σήμερα.

«Σαν χθες το 1991, έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος Έλληνας σκηνοθέτης, θεατρικός συγγραφέας, στιχουργός και δημοσιογράφος Αλέκος Σακελλάριος, μια από τις κορυφαίες μορφές της τέχνης του 20ού αιώνα. Η παρουσία του σφράγισε το ελληνικό θέατρο και κινηματογράφο με έναν μοναδικό τρόπο, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια κληρονομιά που συνεχίζει να συγκινεί και να ψυχαγωγεί γενιές θεατών. Με την εξαιρετική του πένα και τη δεξιοτεχνία του λόγου του, έγραψε δεκάδες θεατρικά έργα και σενάρια ταινιών που παραμένουν μέχρι σήμερα κλασικά και διαχρονικά. Από τα μεγάλα θεατρικά του έργα μέχρι τις κινηματογραφικές επιτυχίες της χρυσής εποχής του ελληνικού σινεμά, ο Σακελλάριος ήξερε να αποτυπώνει με χιούμορ, τρυφερότητα αλλά και οξυδέρκεια την ψυχολογία και την καθημερινότητα του Έλληνα

»Στην αδημοσίευτη αυτή φωτογραφία από τον φακό του Κλεισθένη το 1966, ο αξέχαστος δημιουργός απαθανατίζεται στη σκηνή του θεάτρου ‘Μινώα’ (κάτω δεξιά), μαζί με τον θίασο του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Χριστίνας Σύλβα, οι οποίοι παρουσιάζουν το έργο του ‘Η κυρία ατυχήσασα’. Από πάνω αριστερά διακρίνονται ο σκηνοθέτης του έργου Μιχάλης Μπούχλης, ο Λευτέρης Βουρνάς, ο Βαγγέλης Βουλγαρίδης και ο Βίκτωρ Παγουλάτος ενώ από κάτω βλέπουμε τη Μίτση Κωνσταντάρα, τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, τη Χριστίνα Σύλβα. Το έργο αυτό, δύο χρόνια αργότερα, μεταφέρθηκε με επιτυχία στη μεγάλη οθόνη με τίτλο ‘Ο στρίγγλος που έγινε αρνάκι’ ξανά με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα στον πρωταγωνιστικό ρόλο και παρτενέρ τη γοητευτική Μάρω Κοντού, γράφοντας μια ακόμα λαμπρή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου», αναφέρεται στην λεζάντα της ανάρτησης.