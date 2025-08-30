City brake σε… Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Το στοίχημα του φθινοπώρου

Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος στον τουριστικό χάρτη της Ευρώπης, ως προορισμοί city break. Ωστόσο, η αυξημένη ζήτηση συνοδεύεται και από προκλήσεις που απαιτούν στρατηγική διαχείριση, καθώς η δυναμική ανάπτυξη φέρνει μαζί της έντονο ανταγωνισμό και πίεση στις υποδομές.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος” κατέγραψε 4,9 εκατ. διεθνείς αφίξεις στο πρώτο επτάμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 9,5% σε σχέση με πέρυσι. Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει τη θέση της πρωτεύουσας ως δημοφιλούς city break προορισμού. Η άνοδος του προορισμού αναμένεται να συνεχιστεί και τους φθινοπωρινούς μήνες.

Τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, οι διαθέσιμες αεροπορικές θέσεις για την Αθήνα εμφανίζονται, σύμφωνα με το air data tracker του INSETE, αυξημένες κατά 7%, φτάνοντας τις 2.620.886, από 2.450.342 την ίδια περίοδο του 2024.

Σε ποσοστιαία αύξηση, ξεχωρίζουν οι θέσεις που προέρχονται από το Ισραήλ με αύξηση 25,9% (συνολικά 127.010 θέσεις), τις ΗΠΑ με +22% (173.096 θέσεις), την Ολλανδία με άνοδο 17,8% (77.452 θέσεις), την Ισπανία με +15,7% (125.545 θέσεις) και την Τουρκία με +12,3% (134.103 θέσεις).

Η πρωτιά των Ιταλών

Σε απόλυτους αριθμούς, οι Ιταλοί διατηρούν την πρωτιά με 250.084 διαθέσιμες θέσεις (+1,7%), ακολουθούμενοι από τους Γερμανούς (232.474 θέσεις, -2,5%) και τους Βρετανούς (214.491 θέσεις, +2,6%).

Ωστόσο αυτή η δυναμική άνοδος του τουρισμού της πρωτεύουσας δεν αφορά στο σύνολό της τα αθηναϊκά ξενοδοχεία. Σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση της GBR Consulting, το 2025 μπορεί να ξεκίνησε με θετική δυναμική για τα ξενοδοχεία της πρωτεύουσας αλλά η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη.

Το πρώτο τρίμηνο καταγράφηκε αύξηση τόσο στην πληρότητα όσο και στη μέση ημερήσια τιμή (ADR), ωστόσο η εικόνα διαφοροποιήθηκε την άνοιξη. Τον Απρίλιο κατεγράφη μείωση της πληρότητας κατά -5,6%, αύξηση της ADR κατά 4,6%, ενώ το μέσο έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR) υποχώρησε κατά 1,3%. Η εικόνα βελτιώθηκε το Μάιος ωστόσο το Ιούνιο σημειώθηκε και πάλη μείωση της πληρότητας κατά 2% και της ADR κατά -3,9%.

Επίσης και τον Ιούλιο σύμφωνα με την Ένωση Ξενοδόχων Αθήνας (ΕΞΑ) καταγράφηκε πτώση της μέσης πληρότητας στο 83,3%, έναντι 86,4% του περσυνού Ιουλίου, εμφανίζοντας μείωση της τάξης του – 3,6%. Η Μέση Τιμή Δωματίου (ADR), τον Ιούλιο διαμορφώθηκε στα 207,85 ευρώ, έναντι 205,54 ευρώ του περσινού Ιουλίου, δηλαδή παρατηρήθηκε μικρή αύξηση της τάξης του 1,1%, το δε RevPar Ιουλίου 2025 διαμορφώθηκε στα 173,19 ευρώ, έναντι 177,64 ευρώ του περσινού Ιουλίου, δηλαδή μειώθηκε κατά (-) 2,5%.

Η υπερπροσφορά δωματίων, καθώς συνεχίζεται η κατασκευή νέων μονάδων, σε συνδυασμό με τη ραγδαία άνοδο της αγοράς βραχυπρόθεσμων μισθώσεων (STR) —με αύξηση 17% των καταχωρήσεων το 2025— δημιουργεί έντονες πιέσεις, σημειώνει η GBR Consulting.

Θεσσαλονίκη: Σταθερή ανοδική τροχιά

Η Θεσσαλονίκη από την πλευρά της, συνεχίζει τη θετική της πορεία στον τουριστικό χάρτη, ενισχυμένη από τον ρόλο της ως πύλης για τη Χαλκιδική και γενικότερα τη Βόρεια Ελλάδα. Το Αεροδρόμιο Μακεδονία κατέγραψε στο επτάμηνο Ιανουάριου-Ιουλίου 1,5 εκατ. διεθνείς αφίξεις (+9,3%) σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024 με την κίνηση να παραμένει ανοδική και τους επόμενους μήνες.

Για το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου, οι προγραμματισμένες διεθνείς αεροπορικές θέσεις για τη Θεσσαλονίκη εμφανίζουν άνοδο 12%, φτάνοντας τις 608.016, από 542.867 την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Οι μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις αφορούν τους προερχόμενους από το Ισραήλ με +103,5% άνοδο (37.537 θέσεις), τη Γαλλία με +41,9% (14.352 θέσεις) και την Τουρκία με +33,9% (21.077 θέσεις)

Σε απόλυτους αριθμούς, κυριαρχούν οι Γερμανοί με 194.439 θέσεις (+7,1%), ενώ ακολουθούν οι Βρετανοί με 62.138 θέσεις (+3,5%) και οι Κύπριοι με 47.629 θέσεις (+14,2%).

Σημειώνεται ότι η ξενοδοχειακή αγορά της Θεσσαλονίκης κατέγραψε αύξηση πληρότητας κατά 4,3% και αύξηση ADR κατά 4,4% το πρώτο εξάμηνο του 2025 σε σχέση με το 2024, όπως αναφέρει η GBR Consulting. Η πόλη φαίνεται να κεφαλαιοποιεί την αναβάθμιση των υποδομών της και τις στοχευμένες καμπάνιες προβολής, ενώ η αυξανόμενη σύνδεση με σημαντικούς προορισμούς ενισχύει την τουριστική της δυναμική.

Και οι δυο πόλεις καλούνται στο πλαίσιο της ανάπτυξης τους ως τουριστικοί προορισμοί να διαχειριστούν σημαντικές προκλήσεις, όπως την έλλειψη υποδομών, τον ανταγωνισμό από τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Πηγή: ΟΤ