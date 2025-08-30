newspaper
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
City brake σε… Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Το στοίχημα του φθινοπώρου
Διεθνής Οικονομία 30 Αυγούστου 2025 | 22:08

City brake σε… Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Το στοίχημα του φθινοπώρου

Το 2025 μπορεί να ξεκίνησε με θετική δυναμική για τα ξενοδοχεία της πρωτεύουσας αλλά η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Spotlight

Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος στον τουριστικό χάρτη της Ευρώπης, ως προορισμοί city break. Ωστόσο, η αυξημένη ζήτηση συνοδεύεται και από προκλήσεις που απαιτούν στρατηγική διαχείριση, καθώς η δυναμική ανάπτυξη φέρνει μαζί της έντονο ανταγωνισμό και πίεση στις υποδομές.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος” κατέγραψε 4,9 εκατ. διεθνείς αφίξεις στο πρώτο επτάμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 9,5% σε σχέση με πέρυσι. Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει τη θέση της πρωτεύουσας ως δημοφιλούς city break προορισμού. Η άνοδος του προορισμού αναμένεται να συνεχιστεί και τους φθινοπωρινούς μήνες.

Τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, οι διαθέσιμες αεροπορικές θέσεις για την Αθήνα εμφανίζονται, σύμφωνα με το air data tracker του INSETE, αυξημένες κατά 7%, φτάνοντας τις 2.620.886, από 2.450.342 την ίδια περίοδο του 2024.

Σε ποσοστιαία αύξηση, ξεχωρίζουν οι θέσεις που προέρχονται από το Ισραήλ με αύξηση 25,9% (συνολικά 127.010 θέσεις), τις ΗΠΑ με  +22% (173.096 θέσεις), την Ολλανδία με άνοδο 17,8% (77.452 θέσεις), την Ισπανία με  +15,7% (125.545 θέσεις) και την Τουρκία με  +12,3% (134.103 θέσεις).

Η πρωτιά των Ιταλών

Σε απόλυτους αριθμούς, οι Ιταλοί διατηρούν την πρωτιά με 250.084 διαθέσιμες θέσεις (+1,7%), ακολουθούμενοι από τους Γερμανούς (232.474 θέσεις, -2,5%) και τους Βρετανούς (214.491 θέσεις, +2,6%).

Ωστόσο αυτή η δυναμική άνοδος του τουρισμού της πρωτεύουσας δεν αφορά στο σύνολό της τα αθηναϊκά ξενοδοχεία. Σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση της GBR Consulting, το 2025 μπορεί να ξεκίνησε με θετική δυναμική για τα ξενοδοχεία της πρωτεύουσας αλλά η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη.

Το πρώτο τρίμηνο καταγράφηκε αύξηση τόσο στην πληρότητα όσο και στη μέση ημερήσια τιμή (ADR), ωστόσο η εικόνα διαφοροποιήθηκε την άνοιξη.  Τον Απρίλιο κατεγράφη μείωση της  πληρότητας κατά -5,6%, αύξηση της ADR κατά 4,6%, ενώ το μέσο έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR) υποχώρησε κατά 1,3%. Η εικόνα βελτιώθηκε το Μάιος ωστόσο το Ιούνιο σημειώθηκε και πάλη μείωση της  πληρότητας  κατά 2% και της  ADR κατά -3,9%.

Επίσης και τον Ιούλιο σύμφωνα με την Ένωση Ξενοδόχων Αθήνας (ΕΞΑ) καταγράφηκε πτώση της μέσης πληρότητας στο 83,3%, έναντι 86,4% του περσυνού Ιουλίου, εμφανίζοντας μείωση της τάξης του – 3,6%. Η Μέση Τιμή Δωματίου (ADR), τον Ιούλιο διαμορφώθηκε στα 207,85 ευρώ, έναντι 205,54 ευρώ του περσινού Ιουλίου, δηλαδή παρατηρήθηκε μικρή αύξηση της τάξης του 1,1%, το δε RevPar Ιουλίου 2025 διαμορφώθηκε στα 173,19 ευρώ,  έναντι 177,64 ευρώ του περσινού Ιουλίου, δηλαδή μειώθηκε κατά (-) 2,5%.

Η υπερπροσφορά δωματίων, καθώς συνεχίζεται η κατασκευή νέων μονάδων, σε συνδυασμό με τη ραγδαία άνοδο της αγοράς βραχυπρόθεσμων μισθώσεων (STR) —με αύξηση 17% των καταχωρήσεων το 2025— δημιουργεί έντονες πιέσεις, σημειώνει η GBR Consulting.

Θεσσαλονίκη: Σταθερή ανοδική τροχιά

Η Θεσσαλονίκη από την πλευρά της, συνεχίζει τη θετική της πορεία στον τουριστικό χάρτη, ενισχυμένη από τον ρόλο της ως πύλης για τη Χαλκιδική και γενικότερα τη Βόρεια Ελλάδα. Το Αεροδρόμιο Μακεδονία κατέγραψε στο επτάμηνο Ιανουάριου-Ιουλίου 1,5 εκατ. διεθνείς αφίξεις (+9,3%) σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024 με την κίνηση να παραμένει ανοδική και τους επόμενους μήνες.

Για το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου, οι προγραμματισμένες διεθνείς αεροπορικές θέσεις για τη Θεσσαλονίκη εμφανίζουν άνοδο 12%, φτάνοντας τις 608.016, από 542.867 την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Οι μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις αφορούν τους προερχόμενους από το Ισραήλ με  +103,5%  άνοδο (37.537 θέσεις), τη Γαλλία με +41,9% (14.352 θέσεις) και την Τουρκία με  +33,9% (21.077 θέσεις)

Σε απόλυτους αριθμούς, κυριαρχούν οι Γερμανοί με 194.439 θέσεις (+7,1%), ενώ ακολουθούν οι Βρετανοί με 62.138 θέσεις (+3,5%) και οι Κύπριοι με 47.629 θέσεις (+14,2%).

Σημειώνεται ότι η ξενοδοχειακή αγορά της Θεσσαλονίκης κατέγραψε αύξηση πληρότητας κατά 4,3% και αύξηση ADR κατά 4,4% το πρώτο εξάμηνο του 2025 σε σχέση με το 2024, όπως αναφέρει η GBR Consulting. Η πόλη φαίνεται να κεφαλαιοποιεί την αναβάθμιση των υποδομών της και τις στοχευμένες καμπάνιες προβολής, ενώ η αυξανόμενη σύνδεση με σημαντικούς προορισμούς ενισχύει την τουριστική της δυναμική.

Και οι δυο πόλεις καλούνται στο πλαίσιο της ανάπτυξης τους ως τουριστικοί προορισμοί να διαχειριστούν σημαντικές προκλήσεις, όπως την έλλειψη υποδομών, τον ανταγωνισμό από τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Πηγή: ΟΤ

World
Federal Reserve: Η Κορέα, η συμφωνία του 1951 και ο Τραμπ

Federal Reserve: Η Κορέα, η συμφωνία του 1951 και ο Τραμπ

Τουρισμός
Τουρισμός: Επιτυχημένοι city brake προορισμοί Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Τουρισμός: Επιτυχημένοι city brake προορισμοί Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Γαλλία: Έξαλλοι με τον Μπαϊρού οι συνταξιούχοι – «Δε φταίνε οι παππούδες κι οι γιαγιάδες για το δημόσιο χρέος»
Γαλλία 30.08.25

Μην πυροβολείτε τους συνταξιούχους - Οργή με τις δηλώσεις Mπαϊρού ότι «φταίνε οι boomers» για το χρέος

Οργισμένοι με τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού είναι οι Γάλλοι συνταξιούχοι, μετά τις απαράδεκτες δηλώσεις του ότι για το δημοσιονομικό έλλειμμα φταίει... «η άνεση των boomers».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Δεν έχετε πτυχίο πανεπιστημίου; Eναλλακτικές επαγγελματικές διαδρομές που μπορεί να φέρουν 6ψήφιες αποδοχές
ΗΠΑ 30.08.25

Δεν έχετε πτυχίο πανεπιστημίου; Eναλλακτικές επαγγελματικές διαδρομές που μπορεί να φέρουν 6ψήφιες αποδοχές

Ένα πτυχίο πανεπιστημίου δεν είναι πλέον ένα σίγουρο εισιτήριο για μια καλά αμειβόμενη δουλειά. Ωστόσο, σύμφωνα με μία νέα μελέτη, ορισμένοι εργαζόμενοι μπορούν να κερδίσουν 6ψήφια ποσά σε επαγγέλματα χωρίς πτυχίο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ευρώπη: Τα σχολικά έξοδα αυξάνονται περισσότερο από τον πληθωρισμό – Σε ποιες χώρες είναι πιο ακριβά;
«Αλμυρό» πρώτο κουδούνι 30.08.25

Ευρώπη: Τα σχολικά έξοδα αυξάνονται περισσότερο από τον πληθωρισμό – Σε ποιες χώρες είναι πιο ακριβά;

Καθώς τα παιδιά επιστρέφουν στο σχολείο, οι οικογένειες στην Ευρώπη προετοιμάζονται και πάλι για έναν πολύ ακριβό Σεπτέμβριο, με τα έξοδα εκπαίδευσης να αυξάνονται για σχολικά είδη και βιβλία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ρεκόρ ανεργίας στη Γερμανία – Πάνω από 3 εκατομμύρια πρώτη φορά εδώ και μια δεκαετία
Σημάδι αδυναμίας 29.08.25

Ρεκόρ ανεργίας στη Γερμανία – Πάνω από 3 εκατομμύρια πρώτη φορά εδώ και μια δεκαετία

Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για την οικονομία στη Γερμανία, καθώς για πρώτη φορά έπειτα από μία δεκαετία ο αριθμός των ανέργων ξεπέρασε τα 3 εκατομμύρια. Παράλληλα, μειώνεται η κατανάλωση.

Σύνταξη
Τα σχολικά έξοδα αυξάνονται ταχύτερα από τον πληθωρισμό: Ποιες χώρες στην Ευρώπη επιβαρύνονται περισσότερο;
Διεθνής Οικονομία 29.08.25

Τα σχολικά έξοδα αυξάνονται ταχύτερα από τον πληθωρισμό: Ποιες χώρες στην Ευρώπη επιβαρύνονται περισσότερο;

Καθώς τα παιδιά επιστρέφουν στο σχολείο, οι οικογένειες στην Ευρώπη προετοιμάζονται και πάλι για έναν πολύ ακριβό Σεπτέμβριο, με τα έξοδα εκπαίδευσης να αυξάνονται για σχολικά είδη και βιβλία.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Άρης – Παναιτωλικός 0-2: Σπουδαία νίκη για τον έναν, «μαύρη βραδιά» για τον άλλον (vid)
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Άρης – Παναιτωλικός 0-2: Σπουδαία νίκη για τον έναν, «μαύρη βραδιά» για τον άλλον (vid)

Μεγάλη νίκη για τον Παναιτωλικό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» με 2-0 επί του Άρη, χάρη στα γκολ των Αγκίρε (65′) και Άλεξιτς (87′) – Έντονες αποδοκιμασίες κατά ομάδας και Καρυπίδη από τον κόσμο.

in.gr Team
Smithsonian: Το μέλλον της αμερικανικής ιστορίας στο τραπέζι Τραμπ – Μπαντς
Culture Live 30.08.25

Smithsonian: Το μέλλον της αμερικανικής ιστορίας στο τραπέζι Τραμπ – Μπαντς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πιέζει για αναθεώρηση εκθεμάτων που αναφέρονται στη δουλεία και στις φυλετικές ανισότητες, προκαλώντας έντονη κριτική ότι επιχειρεί να ξαναγράψει την αμερικανική ιστορία

Σύνταξη
Η Φινλανδία θα αφαιρέσει τις σβάστικες από τις σημαίες της πολεμικής αεροπορίας για να αποφύγει την «αμηχανία»
Κόσμος 30.08.25

Η Φινλανδία θα αφαιρέσει τις σβάστικες από τις σημαίες της πολεμικής αεροπορίας για να αποφύγει την «αμηχανία»

Η Φινλανδία αποφάσισε να αποσύρει τη σβάστικα από τις σημαίες της πολεμικής αεροπορίας, παρότι το σύμβολο δεν έχει καμία σχέση με το ναζιστικό καθεστώς, για να σταματήσουν οι «άβολες» στιγμές

Σύνταξη
Wall Street Journal: Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει τη μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου
Κόσμος 30.08.25

Wall Street Journal: Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει τη μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου

Η επαναφορά του απορριφθέντος ονόματος που επιδιώκει ο Τραμπ θα μπορούσε να γίνει με νόμο του Κογκρέσου, αλλά ο Λευκός Οίκος εξετάζει κι άλλες δυνατότητες, γράφει η WSJ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πυροδοτεί τη «βόμβα» Ταρεμί ο Ολυμπιακός: Έρχεται το πρωί της Κυριακής ο Ιρανός
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Πυροδοτεί τη «βόμβα» Ταρεμί ο Ολυμπιακός: Έρχεται το πρωί της Κυριακής ο Ιρανός

Ο Ιρανός «killer» αναμένεται στην Αθήνα στις 08:55 για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό – Τεράστια μεταγραφή για τους Πειραιώτες, που κάνουν δικό τους έναν πολύ σπουδαίο επιθετικό!

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Ο Ντέσερς παίζει στο Ολντ Φιρμ και φεύγει από Γλασκόβη
Super League 30.08.25

Ο Ντέσερς παίζει στο Ολντ Φιρμ και φεύγει από Γλασκόβη

Ο Παναθηναϊκός έχει επικεντρωθεί στον Σίριλ Ντέσερς, όμως ο 30χρονος επιθετικός βρίσκεται στην αποστολή της Ρέιντζερς για το ντέρμπι με τη Σέλτικ, ενώ κλήθηκε και στην Εθνική Νιγηρίας.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Το Πάντειο λέει «όχι» στο Ισραήλ: Απέσυρε την αιγίδα από συνέδριο που θα συμμετείχαν καθηγητές από ισραηλινό πανεπιστήμιο
Ελλάδα 30.08.25

Το Πάντειο λέει «όχι» στο Ισραήλ: Απέσυρε την αιγίδα από συνέδριο που θα συμμετείχαν καθηγητές από ισραηλινό πανεπιστήμιο

Όπως υπογραμμίζει η Σύγκλητος του Παντείου, το πανεπιστήμιο «έχει μια μακρά ιστορία στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» και δεν επιθυμεί «τη συνεργασία με θεσμούς που άμεσα η έμμεσα νομιμοποιούν πολιτικές που στην παρούσα συγκυρία στηρίζουν εγκλήματα πολέμου»

Σύνταξη
Ο Μέντι έχει «απογειώσει» τον Τσικίνιο
On Field 30.08.25

Ο Μέντι έχει «απογειώσει» τον Τσικίνιο

Ο Πορτογάλος χαφ ήταν καθοριστικός και στον Βόλο για τον Ολυμπιακό και ο Μεντιλίμπαρ δικαιώνεται που τον χρησιμοποιεί πίσω από τον σέντερ φορ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ισραήλ: Οι ένοπλες δυνάμεις λένε ότι σκότωσαν τον εκπρόσωπο Τύπου της Χαμάς
Αμπού Ομπέιντα 30.08.25

Ισραήλ: Οι ένοπλες δυνάμεις λένε ότι σκότωσαν τον εκπρόσωπο Τύπου της Χαμάς

Πραγματοποιήθηκε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην πόλη της Γάζας, η οποία είχε στόχο τον εκπρόσωπο των Ταξιαρχιών Κασάμ, της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς.

Σύνταξη
Οι Χούθι ορκίζονται εκδίκηση – Καλούν τις ξένες εταιρείες να φύγουν από το Ισραήλ πριν να είναι αργά
Κλιμάκωση 30.08.25

Οι Χούθι ορκίζονται εκδίκηση – Καλούν τις ξένες εταιρείες να φύγουν από το Ισραήλ πριν να είναι αργά

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης επιβεβαίωσαν νωρίτερα το θάνατο του πρωθυπουργού τους και πολλών υπουργών της κυβέρνησής τους, σε επιδρομές που εξαπέλυσε το Ισραήλ την Πέμπτη στην πρωτεύουσα Σαναά

Σύνταξη
Μάντσα: «Θέλω να κατακτήσω τίτλους με τον Ολυμπιακό – Αυτά θα φέρω στον αγωνιστικό χώρο» (vid)
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Μάντσα: «Θέλω να κατακτήσω τίτλους με τον Ολυμπιακό – Αυτά θα φέρω στον αγωνιστικό χώρο» (vid)

Ο Γκουστάβο Μάντσα μίλησε για τις πρώτες του εντυπώσεις από την Ελλάδα, για τους στόχους του με τον Ολυμπιακό, αλλά και για το τι θα δώσει στο αγωνιστικό κομμάτι.

Σύνταξη
Η Gen Z βάζει «χέρι» στις αποταμιεύσεις της, παραλείπει γεύματα και πουλάει τα υπάρχοντά της για… να τα βγάλει πέρα
Κόσμος 30.08.25

Η Gen Z βάζει «χέρι» στις αποταμιεύσεις της, παραλείπει γεύματα και πουλάει τα υπάρχοντά της για… να τα βγάλει πέρα

Αντιμέτωπη με σοβαρά οικονομικά προβλήματα είναι η Gen Z, που προσπαθεί με κάθε τρόπο να επιβιώσει, σε αντίθεση με όσα λέγονται για την «σπάταλη» φύση της

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
