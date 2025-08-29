Το πρόγραμμα Φάμελλου στη ΔΕΘ – Περιοδείες στη Βόρεια Ελλάδα, συμμετοχή ΣΥΡΙΖΑ στο συλλαλητήριο

Πλήρες είναι το πρόγραμμα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτη Φάμελλου εν όψει και κατά τη διάρκεια της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ από τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου έως την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων με παραγωγικούς, οικονομικούς, συνδικαλιστικούς και εργασιακούς φορείς στην Αθήνα, στο πλαίσιο της παρουσίας του κόμματος στην 89η ΔΕΘ.

Την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου στις 11:00, θα μιλήσει στην παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) με θέμα «Πράσινη Μετάβαση & Μικρές Επιχειρήσεις» (Αριστοτέλους 46).

Την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου στις 12:00 θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με φορείς της Θεσσαλονίκης σε αίθουσα κεντρικού ξενοδοχείου της Θεσσαλονίκης. Την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου και το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν περιοδείες σε Ημαθία, Πέλλα και Πιερία.

Την Τετάρτη 10/9 η ομιλία στη ΔΕΘ

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ θα συμμετέχει στο μεγάλο συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου.

Η κεντρική ομιλία του Σωκράτη Φάμελλου στη ΔΕΘ θα διεξαχθεί στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο το απόγευμα της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου. Την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου στις 12:00 θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη τύπου στην αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης».

Φάμελλος: Τσάμπα η φιέστα και το ταξίδι τόσων υπουργών στην Θεσσαλονίκη, κ. Μητσοτάκη

«O κ. Μητσοτάκης σήμερα έστησε μια φιέστα στη Θεσσαλονίκη, στην προσπάθειά του να ανατρέψει το δυσμενές γι’ αυτόν κλίμα και να μεταπείσει τους πολίτες που πιέζονται οικονομικά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ασφυκτιούν από την ακραία πτώση του τζίρου», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος για την παρουσία και τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από τη Θεσσαλονίκη.

Προσέθεσε, όμως, πως «δεν τόλμησε να πει κουβέντα για το έργο του λιμανιού (ΟΛΘ), το Διαμετακομιστικό Κέντρο Εμπορίου και την οδική και σιδηροδρομική σύνδεση που έχουν παγώσει εδώ και 6 χρόνια, ακυρώνοντας έτσι τον ρόλο της Θεσσαλονίκης ως εμπορικό και συγκοινωνιακό κέντρο των Βαλκανίων!».

Ο κ. Φάμελλος, σε ανάρτησή του, υπενθύμισε στον πρωθυπουργό ότι «το Παιδιατρικό Νοσοκομείο δεν θα γινόταν χωρίς την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ότι το Μετρό επανεκκίνησε και υλοποιήθηκε κατά 45% σε μόλις 3,5 χρόνια με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, διότι η κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου είχε κλείσει τα εργοτάξια το 2014».

«Σήμερα, μετά από 6 χρόνια εξήγγειλε αλλαγή στην ανάπλαση της ΔΕΘ, αφού απέτυχε το σχέδιο real estate και ιδιωτικοποίησης που επιχείρησε», επισήμανε, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Τον καλωσορίζουμε στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ για ένα δημόσιο εκθεσιακό έργο, χωρίς ξενοδοχείο και με μεγαλύτερο πάρκο».

Ο κ. Φάμελλος επισήμανε, ωστόσο, πως «κρατάμε σοβαρές επιφυλάξεις, διότι η πρότασή του είναι προκλητικά ανώριμη και ασαφής: Για το αν η ΔΕΘ θα ανήκει στην πόλη και τους φορείς, για το αν θα γίνει σύγχρονο συνεδριακό κέντρο ή ανακαίνιση του Βελλίδειου, για το νέο πάρκινγκ και την ιδιοκτησία του και για την ενοποίηση των ελεύθερων δημόσιων χώρων με το Γ’ Σώμα Στρατού και την Αγία Φωτεινή».

«Τέλος, μόνο ως προκλητική μπορεί να εκλάβει κανείς τη χαρά του πρωθυπουργού για τις νέες σχολικές αίθουσες, όταν το 2025 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα λειτουργήσουν 133 σχολεία λιγότερα», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, καταλήγοντας χαρακτηριστικά: «Τσάμπα η φιέστα και το ταξίδι τόσων υπουργών κύριε Μητσοτάκη!».