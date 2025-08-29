science
Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
29.08.2025 | 18:25
Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Κοσμά Γρεβενών
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Εγκεφαλικό εμφύτευμα για παράλυτους ασθενείς εκφωνεί τις σκέψεις του χρήστη
Επιστήμες 29 Αυγούστου 2025 | 17:03

Εγκεφαλικό εμφύτευμα για παράλυτους ασθενείς εκφωνεί τις σκέψεις του χρήστη

Εμφύτεμα «διεπαφής εγκεφάλου-υπολογιστή» δίνει φωνή σε όσους την έχουν χάσει.

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΚείμενοΒαγγέλης Πρατικάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Διατροφή και υπνηλία: Ποια τρόφιμα μπορεί να μας… κουράζουν;

Διατροφή και υπνηλία: Ποια τρόφιμα μπορεί να μας… κουράζουν;

Spotlight

Ερευνητές στις ΗΠΑ ανέπτυξαν ένα εγκεφαλικό εμφύτευμα που αποκωδικοποιεί και εκφωνεί τις λέξεις που έρχονται στο μυαλό του χρήστη, μια εξέλιξη που φέρνει ελπίδα για χιλιάδες ασθενείς που δεν αδυνατούν να μιλήσουν λόγω παράλυσης ή άλλων παθήσεων.  Το σύστημα μάλιστα ενεργοποιείται με συνθηματικό ώστε να μην ξεστομίζει αδιάκριτα τις πιο ενδόμυχες σκέψεις του ασθενή.

«Είναι η πρώτη φορά που καταφέραμε να καταλάβουμε πώς μοιάζει η εγκεφαλική δραστηριότητα όταν απλά φαντάζεσαι ότι μιλάς» δήλωσε ο Έρικ Κουνζ του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, επικεφαλής της μελέτης που δημοσιεύεται στην έγκριτη επιθεώρηση Cell.

Πολυάριθμα εργαστήρια σε όλο τον κόσμο πειραματίζονται τα τελευταία χρόνια με συστήματα «διεπαφής εγκεφάλου-υπολογιστή» (BCI, Brain-Computer Interface), συσκευές χρησιμοποιούν ηλεκτρόδια για να διαβάζουν και να αποκωδικοποιούν τη δραστηριότητα του εγκεφάλου.

Η εταιρεία Neuralink του Έλον Μασκ αναπτύσσει για παράδειγμα εγκεφαλικά εμφυτεύματα που επιτρέπουν σε παράλυτους ασθενείς να χρησιμοποιούν υπολογιστή ή να χειρίζονται έναν ρομποτικό βραχίονα μόνο με τη δύναμη της σκέψης.

Εσωτερικός μονόλογος

Τεχνολογίες BCI δοκιμάζονται και σε ασθενείς που δεν μπορούν να μιλήσουν, συνήθως όμως απαιτούν από τον χρήστη να προσπαθεί να μιλήσει δυνατά, κάτι που προκαλεί κούραση ή ακόμα και προβλήματα στην αναπνοή.

Αντίθετα, η νέα προσέγγιση αποκωδικοποιεί τον «εσωτερικό μονόλογο», τις λέξεις που λέμε στον εαυτό μας, όπως κάνουμε για παράδειγμα όταν μετράμε αντικείμενα από μέσα μας.

Η ερευνητική ομάδα στο Στάνφορντ και το Χάρβαρντ εμφύτευσε μικροηλεκτρόδια στον κινητικό φλοιό τεσσάρων ασθενών που είχαν χάσει την ομιλία τους, ο ένας λόγω εγκεφαλικού και οι υπόλοιποι τρεις λόγω νόσου του κινητικού νευρώνα, μια εκφυλιστική πάθηση που οδηγεί σε  ολική παράλυση.

Αρχικά, οι εθελοντές κλήθηκαν είτε να προσπαθήσουν να πουν μια σειρά λέξεων είτε απλά να φανταστούν ότι τις λένε. Η ανάλυση έδειξε ότι τόσο η προσπάθεια ομιλίας όσο και ο εσωτερικός μονόλογος δίνουν παρόμοια νευρικά σήματα στον κινητικό φλοιό του εγκεφάλου, τα οποία όμως είναι πιο ασθενή στην περίπτωση του εσωτερικού μονολόγου.

Στη συνέχεια, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τα δεδομένα για να εκπαιδεύσουν ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης στην αναγνώριση φωνημάτων, των μικρότερων μονάδων της ομιλίας. Στη συνέχεια, ένα γλωσσικό μοντέλο συνδέει τα φωνήματα σε πραγματικό χρόνο και σχηματίζει φράσεις χρησιμοποιώντας μια λίστα 125.000 λέξεων.

Το σύστημα αποκωδικοποίησε σωστά έως και το 74% των λέξεων που φαντάζονταν οι εθελοντές, ποσοστό συγκρίσιμο με τις επιδόσεις προηγούμενων συστημάτων που αναγνωρίζουν την προσπάθεια ομιλίας.

Επόμενος στόχος των ερευνητών είναι να βελτιώσουν τις επιδόσεις του συστήματος και να αξιοποιήσουν σήματα και από άλλες περιοχές του εγκεφάλου πέρα από τον κινητικό φλοιό.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έκλεισε δέκα μήνες ανόδου, «δοκίμασε» το σερί η Γαλλία

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έκλεισε δέκα μήνες ανόδου, «δοκίμασε» το σερί η Γαλλία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Διατροφή και υπνηλία: Ποια τρόφιμα μπορεί να μας… κουράζουν;

Διατροφή και υπνηλία: Ποια τρόφιμα μπορεί να μας… κουράζουν;

Reuters Breakingviews
Η ελληνική επιδρομή του Αντρέα Ορσέλ υπόσχεται πλούσια δώρα

Η ελληνική επιδρομή του Αντρέα Ορσέλ υπόσχεται πλούσια δώρα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Ατλαντικός: Το θερμό Ρεύμα του Κόλπου μπορεί να καταρρεύσει μέσα στα επόμενα χρόνια
Κλιματική αλλαγή 29.08.25

Το Ρεύμα του Κόλπου καταρρέει - Η Βόρεια Ευρώπη κινδυνεύει να παγώσει

Ολλανδοί επιστήμονες διαπίστωσαν το θερμό ωκεάνιο Ρεύμα του Κόλπου, που προστατεύει τη Βόρεια Ευρώπη από το να παγώσει, εξασθενεί ταχύτερα από αυτό που γνωρίζαμε. Και οι επιπτώσεις θα είναι σοβαρές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τραμπ: Απέπεμψε τη διευθύντρια του CDC – Δεν αποδέχθηκε αντιεπιστημονικές απόψεις, το χρονικό της κόντρας
Δεν παραιτήθηκε 28.08.25

Ο Τραμπ απέπεμψε τη διευθύντρια του CDC - Δεν αποδέχθηκε αντιεπιστημονικές απόψεις, το χρονικό της κόντρας

Η Σούζαν Μονάρεζ δεν συμπλήρωσε ούτε έναν μήνα στη θέση της - Συγκρούστηκε με τον υπουργό Υγείας του Ντόναλντ Τραμπ, τον Ρόμπερτ Κένεντι τον νεότερο, αμφισβητία των εμβολίων

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη αντίκτυπο στην αγορά εργασίας – Παίρνει τις δουλειές ανειδίκευτων εργαζομένων
Η πρώτη έρευνα 28.08.25

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη αντίκτυπο στην αγορά εργασίας – Παίρνει τις δουλειές ανειδίκευτων εργαζομένων

Μελέτη του Πανεπιστημίου Στάνφορντ δείχνει ότι ο φόβος για τις επιπτώσεις από την τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία είναι πραγματικός. Ο αντίκτυπος είναι μεγαλύτερος για μη εξειδικευμένους εργαζόμενους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ποιος ήταν και πότε έζησε ο Άνθρωπος των Πετραλώνων; Νέα εκτίμηση για το αινιγματικό είδος
Επιστήμες 27.08.25

Ποιος ήταν και πότε έζησε ο Άνθρωπος των Πετραλώνων; Νέα εκτίμηση για το αινιγματικό είδος

Νέα μέθοδος χρονολόγησης δείχνει ότι το μυστηριώδες κρανίο των Πετραλώνων έχει ηλικία άνω των 280.000 ετών και πιθανότατα ανήκει στον «άνθρωπο της Χαϊδελβέργης».

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ο πλανήτης γεννά λιγότερα μωρά – Είναι η υπογεννητικότητα η μεγάλη υπαρξιακή απειλή;
Η μεγάλη συρρίκνωση 20.08.25

Ο πλανήτης γεννά λιγότερα μωρά – Είναι η υπογεννητικότητα η μεγάλη υπαρξιακή απειλή;

Η υπογεννητικότητα φέρνει δραστικές αλλαγές για τις επόμενες γενιές. Η τάση δύσκολα θα αντιστραφεί και οι ειδικοί συνιστούν προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ένα κλίμα ασύγκριτα εχθρικό – Βαδίζουμε προς την έκτη Μεγάλη Εξαφάνιση;
Αρμαγεδδών 20.08.25

Ένα κλίμα ασύγκριτα εχθρικό – Βαδίζουμε προς την έκτη Μεγάλη Εξαφάνιση;

Η εκπομπή τεράστιων ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα με τον ρυθμό που συνεχίζουμε θα μπορούσε να οδηγήσει τον πλανήτη σε μια άλλη Μεγάλη Εξαφάνιση, λένε οι ειδικοί

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γαλλία – Γερμανία: Η «προσάραξη σε ξέρα» των μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης
Γαλλία - Γερμανία 29.08.25

Η «προσάραξη σε ξέρα» των μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης - Μήπως ο δρόμος προς την άβυσσο άνοιξε;

Η Γαλλία βυθίζεται στο χάος και την οικονομική κρίση. Η Γερμανική οικονομία, που παραδοσιακά θεωρείται η «ατμομηχανή» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βιώνει μια παρατεταμένη περίοδο στασιμότητας. Το κοινωνικό κράτος κινδυνεύει να βρεθεί στο… απόσπασμα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Έξω οι φασίστες από τον Λευκό Οίκο»: Ο Νιλ Γιανγκ επιτίθεται σε Τραμπ και δισεκατομμυριούχους με νέο τραγούδι
«Μεγάλο έγκλημα» 29.08.25

«Έξω οι φασίστες από τον Λευκό Οίκο»: Ο Νιλ Γιανγκ επιτίθεται σε Τραμπ και δισεκατομμυριούχους με νέο τραγούδι

Ο Νιλ Γιανγκ, ένας από τους πλέον επιδραστικούς και πολιτικοποιημένους καλλιτέχνες της ροκ, επιστρέφει με το Big Crime. Στους στίχους του επιτίθεται ανοιχτά στο «φασισμό» του Ντόναλντ Τραμπ και της ελίιτ των δισεκατομμυριούχων

Σύνταξη
Νέα ήθη στη διαιτησία με οδηγία της ΚΕΔ
Ποδόσφαιρο 29.08.25

Νέα ήθη στη διαιτησία με οδηγία της ΚΕΔ

Η ΚΕΔ (Λανουά, Βαλέρι και Αλόνσο) ζητεί από τους διαιτητές να συνεργάζονται με τους αρχηγούς των ομάδων και να κάνουν χειραψία με τους προπονητές, πριν από τη σέντρα των αγώνων

Βάιος Μπαλάφας
«Είναι σε σοκ, δεν θυμάται αν οδηγούσε αυτή» – Τι λένε οι δικηγόροι της 45χρονης οδηγού της Porsche
Ελλάδα 29.08.25

«Είναι σε σοκ, δεν θυμάται αν οδηγούσε αυτή» - Βίντεο ντοκουμέντο από την πορεία της Porsche

Η οδηγός της Porsche που παρέσυρε το άλλο αυτοκίνητο υποστηρίζει ότι δεν εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου, αλλά μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο - «Είναι ακόμα σε σοκ» λένε οι δικηγόροι της

Σύνταξη
Αλλαγή πολιτικής: Ο Λανουά τιμωρεί διαιτητές με το… καλημέρα
Ποδόσφαιρο 29.08.25

Αλλαγή πολιτικής: Ο Λανουά τιμωρεί διαιτητές με το… καλημέρα

Ο πρώτος που μπήκε στο «ψυγείο» από τον Γάλλο αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά είναι ο Πολυχρόνης (Πιερίας), σε αντίθεση με πέρσι που οι πρώτες «καμπάνες» ακούστηκαν στο τέλος του πρώτου γύρου

Βάιος Μπαλάφας
Box Office 2025: Οι πρωταθλητές, τα αουτσάιντερ και τα «παλτά» – Νοσταλγία, βαμπίρ και ασθενείς με μπέρτα
Ξέρω τι είδες φέτος το καλοκαίρι 29.08.25

Box Office 2025: Οι πρωταθλητές, τα αουτσάιντερ και τα «παλτά» – Νοσταλγία, βαμπίρ και ασθενείς με μπέρτα

To καλοκαίρι του 2025 έφερε σκορ και μεγάλες ήττες στο παγκόσμιο box office και ακόμη και ο Σούπερμαν δεν κατάφερε να μείνει αλώβητος από την αδιαφορία του κοινού. Ο Guardian κάνει έναν απολογισμό για το κινηματογραφικό κύπελλο. Κάποιοι το σήκωσαν, άλλοι το πρόδωσαν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το «νησί – φάντασμα» της Βρετανίας: Πριν από 95 χρόνια έφυγαν και οι τελευταίοι κάτοικοι από το Σεντ Κίλντα
Σαν σήμερα 29.08.25

Το «νησί – φάντασμα» της Βρετανίας: Πριν από 95 χρόνια έφυγαν και οι τελευταίοι κάτοικοι από το Σεντ Κίλντα

Το Σεντ Κίλντα των 8,5 χλμ. είχε πάντα κατοίκους από το 2000 π.Χ., σύμφωνα με τους επιστήμονες. Ωστόσο εδώ και 95 χρόνια είναι ένα νησί - φάντασμα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μια υπόσχεση έφερε τον Αλέξη Τσίπρα και τον μικρό γιο του Νεκτάριου Σαντορινιού στο γήπεδο της ΑΕΚ
Πολιτική Γραμματεία 29.08.25

Μια υπόσχεση έφερε τον Αλέξη Τσίπρα και τον μικρό γιο του Νεκτάριου Σαντορινιού στο γήπεδο της ΑΕΚ

Το βράδυ της Πέμπτης ο πρώην πρωθυπουργός βρέθηκε μαζί με τον Κωνσταντίνο Σαντορινιό στην «Αγία Σοφία» και είδαν τον αγώνα ΑΕΚ - Άντερλεχτ όπου η Ένωση προκρίθηκε στους ομίλους του Conference League.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Το κάρμα μιας μεγάλης επιστροφής και οι ατάκες του Βαγγέλη Μαρινάκη για το όνειρο της Νότιγχαμ Φόρεστ
Europa League 29.08.25

Το κάρμα μιας μεγάλης επιστροφής και οι ατάκες του Βαγγέλη Μαρινάκη για το όνειρο της Νότιγχαμ Φόρεστ

Αισιόδοξος για την φετινή ευρωπαϊκή πορεία της Νότιγχαμ Φόρεστ δήλωσε ο ηγέτης της αγγλικής ομάδας, Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος μίλησε μετά την κλήρωση στο «Γκριμάλντι Φόρουμ» του Μόντε Κάρλο, η οποία έφερε στο δρόμο των «ρεντς» μια παλιά καλή γνώριμη!

Σύνταξη
Ασπρόπυργος: Κινηματογραφική σύλληψη ενός από τους συνεργούς του αρχιμαφιόζου «Έντικ»
Ελλάδα 29.08.25

Κινηματογραφική σύλληψη ενός από τους συνεργούς του αρχιμαφιόζου «Έντικ» στον Ασπρόπυργο

Η εγκληματική οργάνωση στην οποία δραστηριοποιούνταν ο συνεργός του «Έντικ» δραστηριοποιούνταν μεταξύ άλλων στην εμπορία μεγάλων ποσοτήτων λαθραίων τσιγάρων

Σύνταξη
Αλίμονο στα νιάτα: Παγκόσμιο έλλειμμα ευτυχίας για τους εικοσάρηδες – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Οικονομική έρευνα 29.08.25

Παγκόσμιο έλλειμμα ευτυχίας για τους εικοσάρηδες – Τι ισχύει στην Ελλάδα

Oι εικοσάρηδες τείνουν να είναι πιο δυσαρεστημένοι απο τους γονείς τους, διαπιστώνουν νέες έρευνες. Πολλοί μιλάνε για κρίση ψυχικής υγείας των νέων, άλλοι το συνδέουν και με την εργασιακή απογοήτευση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το «ευχαριστώ» της οικογένειας Σαμαρά για τη συμπαράσταση στον αδόκητο χαμό της Λένας
Βαρύτατο πένθος 29.08.25

Το «ευχαριστώ» της οικογένειας Σαμαρά για τη συμπαράσταση στον αδόκητο χαμό της Λένας

Η Λένα Σαμαρά έφυγε αιφνίδια από τη ζωή την Πέμπτη 7 Αυγούστου, αφήνοντας την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», έπειτα από ανακοπή που υπέστη - Το μήνυμα της οικογένειας

Σύνταξη
Απαλλαγή Δήμου Ηρακλείου από χρέος «μαμούθ»
Δόθηκε λύση 29.08.25

Απαλλαγή Δήμου Ηρακλείου από χρέος «μαμούθ»

Ο Δήμος Ηρακλείου απαλλάσσεται οριστικά από ένα χρέος άνω των 20.000.000 ευρώ από την απένταξη του Πολιτιστικού Κέντρου, σύμφωνα με όσα ανακοίνωση η δημοτική Αρχή.

Σύνταξη
Ποιον ηγέτη ψάχνουν οι έλληνες ψηφοφόροι
'Ερευνα στο in 29.08.25

Ποιον ηγέτη ψάχνουν οι έλληνες ψηφοφόροι

Τί ψάχνει ο έλληνας ψηφοφόρος σε έναν πολιτικό σήμερα στην Ελλάδα; Έρευνα που παρουσιάζει το in περιγράφει το «πρόσωπο» του ηγέτη. Συνέντευξη με τον καθηγητή Γιάννη Κωνσταντινίδη

Ελένη Στεργίου
Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης εξαγγέλλει «το τέλος της ακρίβειας» εδώ και χρόνια – «Δημιουργική λογιστική» από την κυβέρνηση
ΠΑΣΟΚ 29.08.25

Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης εξαγγέλλει «το τέλος της ακρίβειας» εδώ και χρόνια – «Δημιουργική λογιστική» από την κυβέρνηση

«Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος όμως πρέπει να χρησιμοποιείται με τρόπο ενάρετο, παραγωγικό, αναπτυξιακό», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025
Απόρρητο