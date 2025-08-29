Σαφή περιφερειακά πρότυπα οικονομικής ικανοποίησης αποκαλύπτουν τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία η Βόρεια και Δυτική Ευρώπη εμφανίζει τα υψηλότερα ποσοστά.

Η έρευνα αφορά μεταξύ άλλων τη συσχέτιση μεταξύ των ετήσιων καθαρών αποδοχών – τόσο ονομαστικά όσο και σε όρους αγοραστικής δύναμης (PPS) – και της ικανοποίησης από την οικονομική κατάσταση. Σε σύνολο μελετώνται 36 ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων κρατών μελών της ΕΕ, υποψήφιων προς ένταξη χωρών, του Ηνωμένου Βασιλείου και χωρών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών EFTA.

Τα χαμηλότερα ποσοστά ικανοποίησης για την οικονομική κατάσταση εμφανίζουν η Νοτιοανατολική Ευρώπη και οι υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες. Κατά μέσο όρο, οι πολίτες της ΕΕ βαθμολογούν την οικονομική τους κατάσταση με 6,6 σε μια κλίμακα από το 0 («καθόλου ικανοποιημένος») έως το 10 («πλήρως ικανοποιημένος»). Η Ελλάδα βρίσκεται αρκετά χαμηλότερα, στο 5,3.

Η μικρότερη οικονομική ικανοποίηση των πολιτών καταγράφεται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και σε υποψήφιες προς ένταξη χώρες

Εντύπωση προκαλούν τα στοιχεία για τη Γερμανία, όπου παρά τη δυνατή οικονομία οι πολίτες δηλώνουν χαμηλή ικανοποίηση για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών. Σύμφωνα με τη Eurostat, το πόσο δυνατό οικονομικά είναι ένα νοικοκυριό είναι μεν σημαντικό για τη διατήρηση ενός αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου, αλλά παίζει και καθοριστικό ρόλο στη γενική ικανοποίηση από τη ζωή.

Τα στατιστικά στοιχεία της ΕΕ για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC) αντικατοπτρίζουν τη συνολική εκτίμηση των ερωτηθέντων τη στιγμή που βιώνουν τη δεδομένη κατάσταση. Οι παράγοντες που λαμβάνουν υπ’ όψιν τους είναι η επάρκεια του εισοδήματός τους, το επίπεδο αποταμιεύσεων, η δυνατότητα αποπληρωμής χρεών, η ικανότητα κάλυψης μεγάλων έκτακτων εξόδων και το ύψος των περιουσιακών στοιχείων του νοικοκυριού συνολικά, αναφέρει το euronews.

Όσον αφορά την εν γένει ικανοποίηση από τη ζωή, σε ολόκληρη την ΕΕ, το 2022 οι άνδρες που δήλωσαν ότι είναι πάντα ή τις περισσότερες φορές ευτυχισμένοι κατέγραψαν ποσοστό 65,2% έναντι 62,8 % των γυναικών, με αξιοσημείωτες διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών.

Τα υψηλότερα ποσοστά και στα δύο φύλα καταγράφηκαν σε Βέλγιο, Ολλανδία και Λουξεμβούργο (πάνω από 75%) και ακολούθησαν η Ιρλανδία, η Αυστρία, η Πολωνία και η Φινλανδία. Τα χαμηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στη Ρουμανία (47,1 % των ανδρών έναντι 43,3 % των γυναικών) και ιδιαίτερα στη Λετονία και τη Βουλγαρία (μεταξύ 36,0 % και 37,5 %).

Στις περισσότερες περιπτώσεις, το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων ήταν σχετικά μικρό. Οι άνδρες δήλωσαν γενικά πιο ευτυχισμένοι από τις γυναίκες σε 16 κράτη μέλη. Στις υπόλοιπες 11 χώρες οι γυναίκες είχαν το προβάδισμα. Οι μεγαλύτερες διαφορές υπέρ των ανδρών παρατηρήθηκαν στην Πορτογαλία (11,5%), στην Ιρλανδία (4,1%) και στην Κύπρο (4%), ενώ υπέρ των γυναικών στην Εσθονία (5,6%).

Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι τα υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από τη ζωή γενικά αλλά και από την οικονομική κατάσταση στις χώρες της ΕΕ συνδέονται και με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο.

Οικονομική ικανοποίηση: Ποσοστά και συγκρίσεις

Τα υψηλότερα ποσοστά οικονομικής ικανοποίησης αναφέρονται σε νοικοκυριά στην Ολλανδία και τη Φινλανδία με μέσο όρο 7,6. Ακολουθούν η Ελβετία με 7,5, ενώ Νορβηγία και Σουηδία έπονται με 7,4. Ακόμα πέντε χώρες συγκεντρώνουν βαθμολογία πάνω από 7: Αυστρία (7,3), Ισλανδία (7,2), καθώς και Βέλγιο, Δανία και Ηνωμένο Βασίλειο (όλες 7,1).

Να διευκρινιστεί εδώ ότι σε αντίθεση με την πλειονότητα των χωρών που αναφέρονται σε στοιχεία του 2022, τα δεδομένα για το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ισλανδία και την Αλβανία είναι του 2018.

Πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ βρίσκονται η Ρουμανία (7), η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Μάλτα και το Λουξεμβούργο (όλες με 6,8), καθώς και η Τσεχία, η Ιταλία και η Σλοβενία (όλες 6,7).

Η Βουλγαρία καταγράφει το χαμηλότερο επίπεδο οικονομικής ικανοποίησης με 4,6 στο σύνολο των 36 χωρών. Στη συνέχεια ακολουθούν πέντε υποψήφιες χώρες: Τουρκία (4,7), Αλβανία (4,8), Μαυροβούνιο (4,9), Βόρεια Μακεδονία (5,1) και Σερβία (5,2). Η Ελλάδα (5,3) βρίσκεται κοντά σε αυτήν την ομάδα.

Μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης, η Ισπανία καταγράφει το χαμηλότερο επίπεδο ικανοποίησης με 6,3, ακολουθούμενη στενά από τη Γαλλία με 6,4, αμφότερες κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Η Ιταλία και η Γερμανία κατατάσσονται λίγο πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο εμφανίζει το υψηλότερο επίπεδο ικανοποίησης μεταξύ αυτών.

Περιφερειακά πρότυπα: Πώς διαμορφώνονται

Οι βόρειες ευρωπαϊκές χώρες, ιδιαίτερα τα σκανδιναβικά κράτη, αναφέρουν τα υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης. Οι δυτικοευρωπαϊκές χώρες γενικά έχουν καλές επιδόσεις, αρκετά πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, με βαθμολογίες μεταξύ 6,8 και 7,6.

Τα αποτελέσματα είναι μεικτά στη νότια και ανατολική Ευρώπη, ενώ οι υποψήφιες χώρες των Βαλκανίων εμφανίζουν τις χαμηλότερες βαθμολογίες. Δύο χώρες ξεχωρίζουν ως εξαιρέσεις: η Ρουμανία (7), που κατατάσσεται απρόσμενα ψηλά, και η Γερμανία που παρουσιάζει σχετικά χαμηλή ικανοποίηση παρά τη δυνατή οικονομία της.

Οι βαθμολογίες αυτές βασίζονται σε έρευνες και αντανακλούν τις αντιλήψεις των πολιτών, εξετάζοντας παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση από την οικονομική κατάσταση, όπως η ευημερία, η γενική ικανοποίηση από τη ζωή και η ευτυχία. Διερευνάται ο ρόλος του εισοδήματος και του πλούτου, του κόστους ζωής και στέγασης, της κοινωνικής προστασίας, της απασχόλησης και της εργασιακής ασφάλειας, καθώς και της πληθωριστικής πίεσης και της οικονομικής σταθερότητας στην ερμηνεία των βαθμολογιών.

Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι η οικονομική ικανοποίηση τείνει να είναι μεγαλύτερη όπου οι καθαρές αποδοχές είναι υψηλότερες. Ωστόσο, αν και το εισόδημα παίζει σημαντικό ρόλο, δεν εξηγεί τα πάντα.

Για παράδειγμα, δεν αποτελεί έκπληξη ότι η Τουρκία και η Βουλγαρία, που βρίσκονται στον πάτο της κατάταξης, καταγράφουν τα χαμηλότερα καθαρά εισοδήματα το 2022. Όμως τρεις χώρες δεν ακολουθούν τη γενική τάση: Η Ρουμανία (με 9.084 ευρώ και βαθμολογία 7), το Λουξεμβούργο (με 46.885 ευρώ και βαθμολογία 6,8) και η Γερμανία (με 35.597 ευρώ και βαθμολογία 6,8)

Περίπου το 55% των διαφορών μπορεί να εξηγηθεί από τα εισοδήματα που είναι προσαρμοσμένα στα πρότυπα αγοραστικής δύναμης, τα οποία είναι λίγο υψηλότερα από αυτά των ονομαστικών αποδοχών.