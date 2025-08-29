newspaper
Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
29.08.2025 | 14:54
Φωτιά τώρα στη Χόικα Θεσπρωτίας – Επιχειρούν 6 εναέρια
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Eurostat: Πόσο ικανοποιημένοι οικονομικά είναι οι Ευρωπαίοι – Κοντά στον «πάτο» της λίστας η Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 29 Αυγούστου 2025 | 14:00

Eurostat: Πόσο ικανοποιημένοι οικονομικά είναι οι Ευρωπαίοι – Κοντά στον «πάτο» της λίστας η Ελλάδα

Αν και το καθαρό εισόδημα παίζει σημαντικό ρόλο, δεν εξηγεί τα πάντα - Η εξαίρεση της Ρουμανίας - Τα περιφερειακά πρότυπα που αποκάλυψαν τα στοιχεία της Eurostat

Ιωάννα Κουμπαρέλη
ΕπιμέλειαΙωάννα Κουμπαρέλη
A
A
Vita.gr
Διατροφή και υπνηλία: Ποια τρόφιμα μπορεί να μας… κουράζουν;

Διατροφή και υπνηλία: Ποια τρόφιμα μπορεί να μας… κουράζουν;

Spotlight

Σαφή περιφερειακά πρότυπα οικονομικής ικανοποίησης αποκαλύπτουν τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία η Βόρεια και Δυτική Ευρώπη εμφανίζει τα υψηλότερα ποσοστά.

Η έρευνα αφορά μεταξύ άλλων τη συσχέτιση μεταξύ των ετήσιων καθαρών αποδοχών – τόσο ονομαστικά όσο και σε όρους αγοραστικής δύναμης (PPS) – και της ικανοποίησης από την οικονομική κατάσταση. Σε σύνολο μελετώνται 36 ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων κρατών μελών της ΕΕ, υποψήφιων προς ένταξη χωρών, του Ηνωμένου Βασιλείου και χωρών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών EFTA.

Τα χαμηλότερα ποσοστά ικανοποίησης για την οικονομική κατάσταση εμφανίζουν η Νοτιοανατολική Ευρώπη και οι υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες. Κατά μέσο όρο, οι πολίτες της ΕΕ βαθμολογούν την οικονομική τους κατάσταση με 6,6 σε μια κλίμακα από το 0 («καθόλου ικανοποιημένος») έως το 10 («πλήρως ικανοποιημένος»). Η Ελλάδα βρίσκεται αρκετά χαμηλότερα, στο 5,3.

Η μικρότερη οικονομική ικανοποίηση των πολιτών καταγράφεται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και σε υποψήφιες προς ένταξη χώρες

Εντύπωση προκαλούν τα στοιχεία για τη Γερμανία, όπου παρά τη δυνατή οικονομία οι πολίτες δηλώνουν χαμηλή ικανοποίηση για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών. Σύμφωνα με τη Eurostat, το πόσο δυνατό οικονομικά είναι ένα νοικοκυριό είναι μεν σημαντικό για τη διατήρηση ενός αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου, αλλά παίζει και καθοριστικό ρόλο στη γενική ικανοποίηση από τη ζωή.

Τα στατιστικά στοιχεία της ΕΕ για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC) αντικατοπτρίζουν τη συνολική εκτίμηση των ερωτηθέντων τη στιγμή που βιώνουν τη δεδομένη κατάσταση.  Οι παράγοντες που λαμβάνουν υπ’ όψιν τους είναι η επάρκεια του εισοδήματός τους, το επίπεδο αποταμιεύσεων, η δυνατότητα αποπληρωμής χρεών, η ικανότητα κάλυψης μεγάλων έκτακτων εξόδων και το ύψος των περιουσιακών στοιχείων του νοικοκυριού συνολικά, αναφέρει το euronews.

Όσον αφορά την εν γένει ικανοποίηση από τη ζωή, σε ολόκληρη την ΕΕ, το 2022 οι άνδρες που δήλωσαν ότι είναι πάντα ή τις περισσότερες φορές ευτυχισμένοι κατέγραψαν ποσοστό 65,2% έναντι 62,8 % των γυναικών, με αξιοσημείωτες διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών.

Τα υψηλότερα ποσοστά και στα δύο φύλα καταγράφηκαν σε Βέλγιο, Ολλανδία και Λουξεμβούργο (πάνω από 75%) και ακολούθησαν η Ιρλανδία, η Αυστρία, η Πολωνία και η Φινλανδία. Τα χαμηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στη Ρουμανία (47,1 % των ανδρών έναντι 43,3 % των γυναικών) και ιδιαίτερα στη Λετονία και τη Βουλγαρία (μεταξύ 36,0 % και 37,5 %).

Στις περισσότερες περιπτώσεις, το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων ήταν σχετικά μικρό. Οι άνδρες δήλωσαν γενικά πιο ευτυχισμένοι από τις γυναίκες σε 16 κράτη μέλη. Στις υπόλοιπες 11 χώρες οι γυναίκες είχαν το προβάδισμα. Οι μεγαλύτερες διαφορές υπέρ των ανδρών παρατηρήθηκαν στην Πορτογαλία (11,5%), στην Ιρλανδία (4,1%) και στην Κύπρο (4%), ενώ υπέρ των γυναικών στην Εσθονία (5,6%).

Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι τα υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από τη ζωή γενικά αλλά και από την οικονομική κατάσταση στις χώρες της ΕΕ συνδέονται και με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο.

Οικονομική ικανοποίηση: Ποσοστά και συγκρίσεις

Τα υψηλότερα ποσοστά οικονομικής ικανοποίησης αναφέρονται σε νοικοκυριά στην Ολλανδία και τη Φινλανδία με μέσο όρο 7,6. Ακολουθούν η Ελβετία με 7,5, ενώ Νορβηγία και Σουηδία έπονται με 7,4. Ακόμα πέντε χώρες συγκεντρώνουν βαθμολογία πάνω από 7: Αυστρία (7,3), Ισλανδία (7,2), καθώς και Βέλγιο, Δανία και Ηνωμένο Βασίλειο (όλες 7,1).

Να διευκρινιστεί εδώ ότι σε αντίθεση με την πλειονότητα των χωρών που αναφέρονται σε στοιχεία του 2022, τα δεδομένα για το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ισλανδία και την Αλβανία είναι του 2018.

Πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ βρίσκονται η Ρουμανία (7), η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Μάλτα και το Λουξεμβούργο (όλες με 6,8), καθώς και η Τσεχία, η Ιταλία και η Σλοβενία (όλες 6,7).

Η Βουλγαρία καταγράφει το χαμηλότερο επίπεδο οικονομικής ικανοποίησης με 4,6 στο σύνολο των 36 χωρών. Στη συνέχεια ακολουθούν πέντε υποψήφιες χώρες: Τουρκία (4,7), Αλβανία (4,8), Μαυροβούνιο (4,9), Βόρεια Μακεδονία (5,1) και Σερβία (5,2). Η Ελλάδα (5,3) βρίσκεται κοντά σε αυτήν την ομάδα.

Μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης, η Ισπανία καταγράφει το χαμηλότερο επίπεδο ικανοποίησης με 6,3, ακολουθούμενη στενά από τη Γαλλία με 6,4, αμφότερες κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Η Ιταλία και η Γερμανία κατατάσσονται λίγο πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο εμφανίζει το υψηλότερο επίπεδο ικανοποίησης μεταξύ αυτών.

Περιφερειακά πρότυπα: Πώς διαμορφώνονται

Οι βόρειες ευρωπαϊκές χώρες, ιδιαίτερα τα σκανδιναβικά κράτη, αναφέρουν τα υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης. Οι δυτικοευρωπαϊκές χώρες γενικά έχουν καλές επιδόσεις, αρκετά πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, με βαθμολογίες μεταξύ 6,8 και 7,6.

Τα αποτελέσματα είναι μεικτά στη νότια και ανατολική Ευρώπη, ενώ οι υποψήφιες χώρες των Βαλκανίων εμφανίζουν τις χαμηλότερες βαθμολογίες. Δύο χώρες ξεχωρίζουν ως εξαιρέσεις: η Ρουμανία (7), που κατατάσσεται απρόσμενα ψηλά, και η Γερμανία που παρουσιάζει σχετικά χαμηλή ικανοποίηση παρά τη δυνατή οικονομία της.

Οι βαθμολογίες αυτές βασίζονται σε έρευνες και αντανακλούν τις αντιλήψεις των πολιτών, εξετάζοντας παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση από την οικονομική κατάσταση, όπως η ευημερία, η γενική ικανοποίηση από τη ζωή και η ευτυχία. Διερευνάται ο ρόλος του εισοδήματος και του πλούτου, του κόστους ζωής και στέγασης, της κοινωνικής προστασίας, της απασχόλησης και της εργασιακής ασφάλειας, καθώς και της πληθωριστικής πίεσης και της οικονομικής σταθερότητας στην ερμηνεία των βαθμολογιών.

Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι η οικονομική ικανοποίηση τείνει να είναι μεγαλύτερη όπου οι καθαρές αποδοχές είναι υψηλότερες. Ωστόσο, αν και το εισόδημα παίζει σημαντικό ρόλο, δεν εξηγεί τα πάντα.

Για παράδειγμα, δεν αποτελεί έκπληξη ότι η Τουρκία και η Βουλγαρία, που βρίσκονται στον πάτο της κατάταξης, καταγράφουν τα χαμηλότερα καθαρά εισοδήματα το 2022. Όμως τρεις χώρες δεν ακολουθούν τη γενική τάση: Η Ρουμανία (με 9.084 ευρώ και βαθμολογία 7), το Λουξεμβούργο (με 46.885 ευρώ και βαθμολογία 6,8) και η Γερμανία (με 35.597 ευρώ και βαθμολογία 6,8)

Περίπου το 55% των διαφορών μπορεί να εξηγηθεί από τα εισοδήματα που είναι προσαρμοσμένα στα πρότυπα αγοραστικής δύναμης, τα οποία είναι λίγο υψηλότερα από αυτά των ονομαστικών αποδοχών.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Ιταλία: Deals και καραμπόλες στις τράπεζες – Ο ρόλος της Alpha Bank

Ιταλία: Deals και καραμπόλες στις τράπεζες – Ο ρόλος της Alpha Bank

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Διατροφή και υπνηλία: Ποια τρόφιμα μπορεί να μας… κουράζουν;

Διατροφή και υπνηλία: Ποια τρόφιμα μπορεί να μας… κουράζουν;

Reuters Breakingviews
Η ελληνική επιδρομή του Αντρέα Ορσέλ υπόσχεται πλούσια δώρα

Η ελληνική επιδρομή του Αντρέα Ορσέλ υπόσχεται πλούσια δώρα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η Ινδία θα συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο – Παρά τις κυρώσεις του Τραμπ
Αύξηση 10-20% 28.08.25

Η Ινδία θα συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο – Παρά τις κυρώσεις του Τραμπ

Το Νέο Δελχί αψηφά τους αμερικανικούς δασμούς, που στόχο έχουν να πλήξουν το ρωσικό εμπόριο λόγω πολέμου στην Ουκρανία. Και θα συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.

Σύνταξη
Ανάκαμψη πωλήσεων αυτοκινήτων στην ΕΕ τον Ιούλιο- Τα υβριδικά κυριαρχούν, τα βενζινοκίνητα υποχωρούν
ACEA 28.08.25

Ανάκαμψη πωλήσεων αυτοκινήτων στην ΕΕ τον Ιούλιο- Τα υβριδικά κυριαρχούν, τα βενζινοκίνητα υποχωρούν

Σύμφωνα με τους κατασκευαστές αυτοκινήτου στην ΕΕ (ACEA), οι ταξινομήσεις υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων συνεχίζουν να αυξάνονται, καταλαμβάνοντας το 34,7% της αγοράς,

Σύνταξη
Γερμανία: Καταναλωτική εμπιστοσύνη σε αρνητικό ρεκόρ – Πιέσεις σε νοικοκυριά και οικονομία
Διεθνής Οικονομία 28.08.25

Γερμανία: Καταναλωτική εμπιστοσύνη σε αρνητικό ρεκόρ – Πιέσεις σε νοικοκυριά και οικονομία

Νέα έρευνα στη Γερμανία δείχνει ότι οι καταναλωτές γίνονται ολοένα και πιο επιφυλακτικοί, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για ανεργία και παρατεταμένο πληθωρισμό

Σύνταξη
Πράσινη μετάβαση: Όσο αργεί η απαλλαγή από τον άνθρακα τόσο απειλούνται οι θέσεις εργασίας στην Ευρώπη
Ο αληθινός κίνδυνος 28.08.25

Πράσινη μετάβαση: Όσο αργεί η απαλλαγή από τον άνθρακα τόσο απειλούνται οι θέσεις εργασίας στην Ευρώπη

Η πράσινη μετάβαση θεωρείται ότι θα απειλήσει μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας. Ωστόσο, η καθυστέρηση επενδύσεων σε καθαρές τεχνολογίες στην Ευρώπη αποτελεί μεγαλύτερο κίνδυνο από την ίδια τη μετάβαση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Συντάξεις: Ένας στους πέντε Ευρωπαίους θα ζήσει σε συνθήκες φτώχειας – Απροστάτευτη η τρίτη ηλικία
Διεθνής Οικονομία 28.08.25

Απροστάτευτη η τρίτη ηλικία και στην ΕΕ - Ένας στους πέντε Ευρωπαίους συνταξιούχους θα ζήσει σε συνθήκες φτώχειας

Σε σαράντα χρόνια από τώρα η «νέα κανονικότητα» για μεγάλο μέρος των συνταξιούχων θα είναι η φτώχεια - Η πίεση στις συντάξεις και οι χαμηλοί μισθοί

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Μάχη για τον βυθό: Οι αμυντικές εταιρείες στοχεύουν στην υποβρύχια ασφάλεια
Διεθνής Οικονομία 28.08.25

Μάχη για τον βυθό: Οι αμυντικές εταιρείες στοχεύουν στην υποβρύχια ασφάλεια

Η διακοπή των αγωγών φυσικού αερίου και των τηλεπικοινωνιακών καλωδίων έχει εστιάσει το μυαλό των υπευθύνων χάραξης πολιτικής στην προστασία των υποβρυχίων περιουσιακών στοιχείων

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το «νησί – φάντασμα» της Βρετανίας: Πριν από 95 χρόνια έφυγαν και οι τελευταίοι κάτοικοι από το Σεντ Κίλντα
Σαν σήμερα 29.08.25

Το «νησί – φάντασμα» της Βρετανίας: Πριν από 95 χρόνια έφυγαν και οι τελευταίοι κάτοικοι από το Σεντ Κίλντα

Το Σεντ Κίλντα των 8,5 χλμ. είχε πάντα κατοίκους από το 2000 π.Χ., σύμφωνα με τους επιστήμονες. Ωστόσο εδώ και 95 χρόνια είναι ένα νησί - φάντασμα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μια υπόσχεση έφερε τον Αλέξη Τσίπρα και τον μικρό γιο του Νεκτάριου Σαντορινιού στο γήπεδο της ΑΕΚ
Πολιτική Γραμματεία 29.08.25

Μια υπόσχεση έφερε τον Αλέξη Τσίπρα και τον μικρό γιο του Νεκτάριου Σαντορινιού στο γήπεδο της ΑΕΚ

Το βράδυ της Πέμπτης ο πρώην πρωθυπουργός βρέθηκε μαζί με τον Κωνσταντίνο Σαντορινιό στην «Αγία Σοφία» και είδαν τον αγώνα ΑΕΚ - Άντερλεχτ όπου η Ένωση προκρίθηκε στους ομίλους του Conference League.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Το κάρμα μιας μεγάλης επιστροφής και οι ατάκες του Βαγγέλη Μαρινάκη για το όνειρο της Νότιγχαμ Φόρεστ
Europa League 29.08.25

Το κάρμα μιας μεγάλης επιστροφής και οι ατάκες του Βαγγέλη Μαρινάκη για το όνειρο της Νότιγχαμ Φόρεστ

Αισιόδοξος για την φετινή ευρωπαϊκή πορεία της Νότιγχαμ Φόρεστ δήλωσε ο ηγέτης της αγγλικής ομάδας, Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος μίλησε μετά την κλήρωση στο «Γκριμάλντι Φόρουμ» του Μόντε Κάρλο, η οποία έφερε στο δρόμο των «ρεντς» μια παλιά καλή γνώριμη!

Σύνταξη
Ασπρόπυργος: Κινηματογραφική σύλληψη ενός από τους συνεργούς του αρχιμαφιόζου «Έντικ»
Ελλάδα 29.08.25

Κινηματογραφική σύλληψη ενός από τους συνεργούς του αρχιμαφιόζου «Έντικ» στον Ασπρόπυργο

Η εγκληματική οργάνωση στην οποία δραστηριοποιούνταν ο συνεργός του «Έντικ» δραστηριοποιούνταν μεταξύ άλλων στην εμπορία μεγάλων ποσοτήτων λαθραίων τσιγάρων

Σύνταξη
Αλίμονο στα νιάτα: Παγκόσμιο έλλειμμα ευτυχίας για τους εικοσάρηδες – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Οικονομική έρευνα 29.08.25

Παγκόσμιο έλλειμμα ευτυχίας για τους εικοσάρηδες – Τι ισχύει στην Ελλάδα

Oι εικοσάρηδες τείνουν να είναι πιο δυσαρεστημένοι απο τους γονείς τους, διαπιστώνουν νέες έρευνες. Πολλοί μιλάνε για κρίση ψυχικής υγείας των νέων, άλλοι το συνδέουν και με την εργασιακή απογοήτευση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το «ευχαριστώ» της οικογένειας Σαμαρά για τη συμπαράσταση στον αδόκητο χαμό της Λένας
Βαρύτατο πένθος 29.08.25

Το «ευχαριστώ» της οικογένειας Σαμαρά για τη συμπαράσταση στον αδόκητο χαμό της Λένας

Η Λένα Σαμαρά έφυγε αιφνίδια από τη ζωή την Πέμπτη 7 Αυγούστου, αφήνοντας την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», έπειτα από ανακοπή που υπέστη - Το μήνυμα της οικογένειας

Σύνταξη
Απαλλαγή Δήμου Ηρακλείου από χρέος «μαμούθ»
Δόθηκε λύση 29.08.25

Απαλλαγή Δήμου Ηρακλείου από χρέος «μαμούθ»

Ο Δήμος Ηρακλείου απαλλάσσεται οριστικά από ένα χρέος άνω των 20.000.000 ευρώ από την απένταξη του Πολιτιστικού Κέντρου, σύμφωνα με όσα ανακοίνωση η δημοτική Αρχή.

Σύνταξη
Ποιον ηγέτη ψάχνουν οι έλληνες ψηφοφόροι
'Ερευνα στο in 29.08.25

Ποιον ηγέτη ψάχνουν οι έλληνες ψηφοφόροι

Τί ψάχνει ο έλληνας ψηφοφόρος σε έναν πολιτικό σήμερα στην Ελλάδα; Έρευνα που παρουσιάζει το in περιγράφει το «πρόσωπο» του ηγέτη. Συνέντευξη με τον καθηγητή Γιάννη Κωνσταντινίδη

Ελένη Στεργίου
Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης εξαγγέλλει «το τέλος της ακρίβειας» εδώ και χρόνια – «Δημιουργική λογιστική» από την κυβέρνηση
ΠΑΣΟΚ 29.08.25

Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης εξαγγέλλει «το τέλος της ακρίβειας» εδώ και χρόνια – «Δημιουργική λογιστική» από την κυβέρνηση

«Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος όμως πρέπει να χρησιμοποιείται με τρόπο ενάρετο, παραγωγικό, αναπτυξιακό», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Η απάντηση του Ιρανού αρχιτέκτονα της JCPOA σε Δύση για Ιράν – «Η υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ είναι η… ειρήνη»
«Πουλάει ψέματα!» 29.08.25

Η απάντηση του Ιρανού αρχιτέκτονα της JCPOA σε Δύση για Ιράν - «Η υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ είναι η… ειρήνη»

Διαβάζοντας τη συνέντευξη του Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ, του ανθρώπου διαπραγματεύτηκε για άπειρες ώρες την JCPOA, αντιλαμβάνεται ίσως κανείς τη διαφορά στη διπλωματική γλώσσα ανάμεσα σε Τελ Αβίβ και Ιράν

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Φαραντούρης: Να γίνει τιμαριθμική αναπροσαρμογή της φορολογικής κλίμακας – Πληρώνουμε περισσότερους φόρους
ΣΥΡΙΖΑ 29.08.25

Φαραντούρης: Να γίνει τιμαριθμική αναπροσαρμογή της φορολογικής κλίμακας – Πληρώνουμε περισσότερους φόρους

«Αν οι φορολογικές κλίμακες δεν προσαρμόζονται στον πληθωρισμό, τότε οι αυξήσεις μισθών που απλώς καλύπτουν την ακρίβεια», υπογράμμισε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
Χανιά: Λουόμενη έκανε ηλιοθεραπεία σε χώρο που έχει σήμανση θαλάσσιων χελωνών
Άγνοια ή αδιαφορία; 29.08.25

Λουόμενη έκανε ηλιοθεραπεία μέσα σε περιφραγμένο χώρο για τις θαλάσσιες χελώνες (φωτογραφίες)

Η γυναίκα δείχνει αμέριμνη να απολαμβάνει τον ήλιο, χωρίς να αντιλαμβάνεται τη σημασία της περιοχής στην οποία ξάπλωσε, καθώς ο χώρος αυτός στα Χανιά προορίζεται για την ωοτοκία των χελωνών

Σύνταξη
Το πρόγραμμα Φάμελλου στη ΔΕΘ – Περιοδείες στη Βόρεια Ελλάδα, συμμετοχή ΣΥΡΙΖΑ στο συλλαλητήριο
Πλήρες πρόγραμμα 29.08.25

Το πρόγραμμα Φάμελλου στη ΔΕΘ – Περιοδείες στη Βόρεια Ελλάδα, συμμετοχή ΣΥΡΙΖΑ στο συλλαλητήριο

Η κεντρική ομιλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτη Φάμελλου στη ΔΕΘ θα διεξαχθεί στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο το απόγευμα της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου

Σύνταξη
Ανώγεια: Γύρισε από τις διακοπές και βρήκε το σπίτι του… γαζωμένο από σφαίρες
Αρνητική έκπληξη 29.08.25

Γύρισε από τις διακοπές και βρήκε το σπίτι του στα Ανώγεια... γαζωμένο από σφαίρες

«Δεν αισθάνομαι ότι έχω διάφορες με οποιονδήποτε άνθρωπο για να προχωρήσει σε τέτοια πράξη και να κάνει κάτι τέτοιο εναντίον μου», δήλωσε ο 63χρονος που είδε το σπίτι του να έχει δεχθεί πυροβολισμούς

Σύνταξη
Ταύρος: Συνελήφθη 38χρονος για ενδοοικογενειακή βία – Στο σπίτι του βρέθηκαν πυροβόλο όπλο και ναρκωτικά
Σχηματίστηκε δικογραφία 29.08.25

Συνελήφθη 38χρονος για ενδοοικογενειακή βία - Στο σπίτι του βρέθηκαν πυροβόλο όπλο, ναρκωτικά και κροτίδες

Στην οικία του συλληφθέντος εντοπίστηκε και ρουχισμός με τα διακριτικά της ΕΛ.ΑΣ. - Ανάμεσα στα κατασχεθέντα, εκτός από το όπλο, είναι ένα σπαθί, πλήθος φυσιγγίων και κροτίδων και πάνω από 8.000 ευρώ

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025
Απόρρητο