Προς πώληση η βίλα του Μπερλουσκόνι που φιλοξένησε τα διαβόητα πάρτι «μπούνγκα μπούνγκα»
Η βίλα που ανήκε στον Σίλβιο Μπερλουσκόνι έχει περάσει πλέον στα πέντε παιδιά του πρώην πρωθυπουργού. Η αξία της ιδιοκτησίας εκτιμάται γύρω στα 500 εκατ. ευρώ.
Η Villa Certosa, το τεράστιο κτήμα στη Σαρδηνία που ανήκε στον Σίλβιο Μπερλουσκόνι και συνδέθηκε με τα διαβόητα «bunga bunga» πάρτι, διατίθεται επισήμως προς πώληση.
Σύμφωνα με την εφημερίδα La Nuova Sardegna, οι διαπραγματεύσεις προχωρούν και η αξία της ιδιοκτησίας εκτιμάται γύρω στα 500 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία Fininvest, που διαχειρίζεται τα συμφέροντα της οικογένειας, μείωσε τις προσδοκίες, λέγοντας ότι εξετάζονται «διάφορες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος» χωρίς να έχει υπάρξει συμφωνία.
Η βίλα ανήκει πλέον στα πέντε παιδιά του πρώην πρωθυπουργού Σίλβιο Μπερλουσκόνι, ο οποίος πέθανε το 2023, και προωθείται στην αγορά από τον οίκο Sotheby’s International Realty σε συνεργασία με την Knight Castle Real Estate. Αν επιτευχθεί πώληση στην αναφερόμενη τιμή, θα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις ακριβότερες ιδιωτικές κατοικίες παγκοσμίως.
Τα διαβόητα πάρτι στη βίλα Μπερλουσκόνι
Η Villa Certosa, γνωστή παλαιότερα ως Villa Monastero, αγοράστηκε από τον Μπερλουσκόνι το 1980 και αποτέλεσε την αγαπημένη του κατοικία. Εκεί φιλοξένησε ηγέτες όπως ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Τζορτζ Μπους και ο Τόνι Μπλερ. Παράλληλα όμως έγινε διάσημη ως σκηνικό των περιβόητων «bunga bunga» πάρτι, που σημάδεψαν την πολιτική του καριέρα.
Το παραθαλάσσιο κτήμα, 4.500 τετραγωνικών μέτρων στην Costa Smeralda, περιλαμβάνει αναβαθμισμένους κήπους με κάκτους και ψεύτικους μεγαλιθικούς λίθους, πολλαπλές πισίνες, ξενώνες γύρω από τεχνητό ηφαίστειο, μυστική θαλάσσια σπηλιά με πρόσβαση για βάρκες, πισίνα εμπνευσμένη από τον Ποσειδώνα, ρωμαϊκό αμφιθέατρο και υπόγειο καταφύγιο.
