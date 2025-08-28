Οι 32 χώρες μέλη του NATO θα διαθέσουν φέτος τουλάχιστον το 2% του ΑΕΠ τους στην άμυνά τους, επιβεβαιώνει σήμερα Πέμπτη η ατλαντική συμμαχία, συμπληρώνοντας ωστόσο πως θα χρειαστεί μεγάλη δημοσιονομική προσπάθεια από την πλευρά τους τα επόμενα δέκα χρόνια (φωτογραφία του Reuters/Yves Herman, επάνω, από την έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες).

Σύμφωνα με νεότερους αριθμούς που δημοσιοποιούνται στις Βρυξέλλες, όλες οι χώρες μέλη του οργανισμού του συμφώνου του βόρειου Ατλαντικού, συμπεριλαμβανομένων του Βελγίου, του Καναδά, της Ισπανίας και της Ιταλίας, θα έχουν επιτύχει αυτόν τον φιλόδοξο στόχο ως το τέλος του 2025.

Οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ έχουν δεσμευτεί σχεδόν να διπλασιάσουν τη χρηματοδότηση ως το 2035, στο 3,5% του ΑΕΠ τους

Για τις τρεις χώρες, που συγκαταλέγονταν σε αυτές που καθυστέρησαν περισσότερο, χρειάστηκαν πάνω από δέκα χρόνια για να επιτύχουν τον στόχο, που είχε τεθεί το 2014 από το NATO, μετά την προσάρτηση της Κριμαίας στη Ρωσία.

Υπό την πίεση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και λόγω της απειλής που βλέπουν στη Ρωσία, οι χώρες μέλη του NATO πλέον θέλουν να πάνε πολύ πιο μακριά.

Δεσμεύτηκαν στα τέλη Ιουνίου σχεδόν να διπλασιάσουν τη χρηματοδότηση ως το 2035, αυξάνοντας στο 3,5% το ποσοστό του ΑΕΠ τους που θα διατίθεται σε αυστηρά στρατιωτικές δαπάνες, οι οποίες υπολογίζονταν στον στόχο του 2% ως τώρα.

Κι η δημοσιονομική προσπάθεια δεν θα σταματήσει εκεί: συμφώνησαν επίσης να αφιερώνουν 1,5% του ΑΕΠ τους σε δαπάνες σχετιζόμενες με την ασφάλεια, για παράδειγμα σε συγκεκριμένες υποδομές (δρόμοι, γέφυρες κ.λπ.).

Η αντιμετώπιση της Ρωσίας

Συνολικά, οι δεσμεύσεις αυτές θα αποτελούν το 5% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος καθεμιάς από τις 32 χώρες μέλη, με άλλα λόγια εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Μόνο το 2025, το NATO αναμένει στρατιωτικές δαπάνες υψηλότερες από 1,5 τρισ. δολάρια (1,29 τρισ. ευρώ).

Το γιγαντιαίο εγχείρημα θεωρητικά θα επιτρέψει στην ατλαντική συμμαχία να αντιμετωπίσει τη Ρωσία. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του NATO, τον Μαρκ Ρούτε, η Ρωσία θα μπορούσε να εξαπολύσει «νικηφόρα» επίθεση στην Ευρώπη τα επόμενα τρία ως πέντε χρόνια αν δεν λαμβάνονταν αυτές οι αποφάσεις.

Η συμφωνία για το 5% του ΑΕΠ, που επιτεύχθηκε στη σύνοδο του οργανισμού στη Χάγη, επικρίθηκε πάντως από τουλάχιστον μια ευρωπαϊκή χώρα μέλος.

Η Ισπανία, ενώ προσυπέγραψε την τελική ανακοίνωση της συνόδου, έκρινε πως δεν την αφορά το 5%. Κάθε χώρα μέλος του NATO, θύμισε η Μαδρίτη, καλείται να αυξάνει τις στρατιωτικές δυνατότητές της με βάση αμυντικά σχέδια που καταρτίζονται από τη συμμαχία.

«Πρωταθλήτρια» η Πολωνία

Η Ισπανία θεωρεί πως είναι σε θέση να επιτύχει τους στόχους που της έχει θέσει το NATO δαπανώντας το 2% του ΑΕΠ της.

Η Πολωνία θα παραμείνει το 2025 η χώρα της ατλαντικής συμμαχίας που διαθέτει το υψηλότερο ποσοστό του ΑΕΠ της στην άμυνα (4,48%).

Οι στρατιωτικές δαπάνες των ΗΠΑ ανέρχονται στο 3,22%, μειώθηκαν ελαφρά σε σύγκριση με προηγούμενα έτη, πάντως σε κάθε περίπτωση είναι ασύγκριτα υψηλότερες από αυτές οποιασδήποτε άλλης χώρας μέλους σε απόλυτες τιμές.

Πηγή: ΑΠΕ