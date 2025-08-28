newspaper
Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
ΝΑΤΟ: Ολες οι χώρες μέλη θα καλύψουν φέτος τον στόχο 2% του ΑΕΠ για στρατιωτικές δαπάνες
Κόσμος 28 Αυγούστου 2025 | 04:30

ΝΑΤΟ: Ολες οι χώρες μέλη θα καλύψουν φέτος τον στόχο 2% του ΑΕΠ για στρατιωτικές δαπάνες

Ολες οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων του Βελγίου, του Καναδά, της Ισπανίας και της Ιταλίας, θα επιτύχουν φέτος τον στόχο 2% του ΑΕΠ για στρατιωτικές δαπάνες.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αγάπη χωρίς Wi-Fi: Πιο ικανοποιητικές οι σχέσεις που ξεκινούν εκτός διαδικτύου;

Αγάπη χωρίς Wi-Fi: Πιο ικανοποιητικές οι σχέσεις που ξεκινούν εκτός διαδικτύου;

Spotlight

Οι 32 χώρες μέλη του NATO θα διαθέσουν φέτος τουλάχιστον το 2% του ΑΕΠ τους στην άμυνά τους, επιβεβαιώνει σήμερα Πέμπτη η ατλαντική συμμαχία, συμπληρώνοντας ωστόσο πως θα χρειαστεί μεγάλη δημοσιονομική προσπάθεια από την πλευρά τους τα επόμενα δέκα χρόνια (φωτογραφία του Reuters/Yves Herman, επάνω, από την έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες).

Σύμφωνα με νεότερους αριθμούς που δημοσιοποιούνται στις Βρυξέλλες, όλες οι χώρες μέλη του οργανισμού του συμφώνου του βόρειου Ατλαντικού, συμπεριλαμβανομένων του Βελγίου, του Καναδά, της Ισπανίας και της Ιταλίας, θα έχουν επιτύχει αυτόν τον φιλόδοξο στόχο ως το τέλος του 2025.

Οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ έχουν δεσμευτεί σχεδόν να διπλασιάσουν τη χρηματοδότηση ως το 2035, στο 3,5% του ΑΕΠ τους

Για τις τρεις χώρες, που συγκαταλέγονταν σε αυτές που καθυστέρησαν περισσότερο, χρειάστηκαν πάνω από δέκα χρόνια για να επιτύχουν τον στόχο, που είχε τεθεί το 2014 από το NATO, μετά την προσάρτηση της Κριμαίας στη Ρωσία.

Υπό την πίεση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και λόγω της απειλής που βλέπουν στη Ρωσία, οι χώρες μέλη του NATO πλέον θέλουν να πάνε πολύ πιο μακριά.

Δεσμεύτηκαν στα τέλη Ιουνίου σχεδόν να διπλασιάσουν τη χρηματοδότηση ως το 2035, αυξάνοντας στο 3,5% το ποσοστό του ΑΕΠ τους που θα διατίθεται σε αυστηρά στρατιωτικές δαπάνες, οι οποίες υπολογίζονταν στον στόχο του 2% ως τώρα.

Κι η δημοσιονομική προσπάθεια δεν θα σταματήσει εκεί: συμφώνησαν επίσης να αφιερώνουν 1,5% του ΑΕΠ τους σε δαπάνες σχετιζόμενες με την ασφάλεια, για παράδειγμα σε συγκεκριμένες υποδομές (δρόμοι, γέφυρες κ.λπ.).

Η αντιμετώπιση της Ρωσίας

Συνολικά, οι δεσμεύσεις αυτές θα αποτελούν το 5% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος καθεμιάς από τις 32 χώρες μέλη, με άλλα λόγια εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Μόνο το 2025, το NATO αναμένει στρατιωτικές δαπάνες υψηλότερες από 1,5 τρισ. δολάρια (1,29 τρισ. ευρώ).

Το γιγαντιαίο εγχείρημα θεωρητικά θα επιτρέψει στην ατλαντική συμμαχία να αντιμετωπίσει τη Ρωσία. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του NATO, τον Μαρκ Ρούτε, η Ρωσία θα μπορούσε να εξαπολύσει «νικηφόρα» επίθεση στην Ευρώπη τα επόμενα τρία ως πέντε χρόνια αν δεν λαμβάνονταν αυτές οι αποφάσεις.

Η συμφωνία για το 5% του ΑΕΠ, που επιτεύχθηκε στη σύνοδο του οργανισμού στη Χάγη, επικρίθηκε πάντως από τουλάχιστον μια ευρωπαϊκή χώρα μέλος.

Η Ισπανία, ενώ προσυπέγραψε την τελική ανακοίνωση της συνόδου, έκρινε πως δεν την αφορά το 5%. Κάθε χώρα μέλος του NATO, θύμισε η Μαδρίτη, καλείται να αυξάνει τις στρατιωτικές δυνατότητές της με βάση αμυντικά σχέδια που καταρτίζονται από τη συμμαχία.

«Πρωταθλήτρια» η Πολωνία

Η Ισπανία θεωρεί πως είναι σε θέση να επιτύχει τους στόχους που της έχει θέσει το NATO δαπανώντας το 2% του ΑΕΠ της.

Η Πολωνία θα παραμείνει το 2025 η χώρα της ατλαντικής συμμαχίας που διαθέτει το υψηλότερο ποσοστό του ΑΕΠ της στην άμυνα (4,48%).

Οι στρατιωτικές δαπάνες των ΗΠΑ ανέρχονται στο 3,22%, μειώθηκαν ελαφρά σε σύγκριση με προηγούμενα έτη, πάντως σε κάθε περίπτωση είναι ασύγκριτα υψηλότερες από αυτές οποιασδήποτε άλλης χώρας μέλους σε απόλυτες τιμές.

Πηγή: ΑΠΕ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
LNG: Το καναδικό φυσικό αέριο θα φτάσει στην Ευρώπη έως το 2032

LNG: Το καναδικό φυσικό αέριο θα φτάσει στην Ευρώπη έως το 2032

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αγάπη χωρίς Wi-Fi: Πιο ικανοποιητικές οι σχέσεις που ξεκινούν εκτός διαδικτύου;

Αγάπη χωρίς Wi-Fi: Πιο ικανοποιητικές οι σχέσεις που ξεκινούν εκτός διαδικτύου;

Business
Motor Oil: Ανθεκτικές επιδόσεις για το α΄ εξάμηνο – Σε επαναλειτουργία η μονάδα CDU

Motor Oil: Ανθεκτικές επιδόσεις για το α΄ εξάμηνο – Σε επαναλειτουργία η μονάδα CDU

inWellness
Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση
Έρευνα 27.08.25

Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Νότινγχαμ υποστηρίζουν η γεύση της υψηλής ποιότητας σοκολάτας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα μικρόβια που συμμετέχουν στη ζύμωση των κόκκων κακάο.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Αναγκαστική προσγείωση ισραηλινού αεροσκάφους εξαιτίας επίθεσης επιβάτη σε αεροσυνοδό
Παρίσι - Τελ Αβίβ 28.08.25

Αναγκαστική προσγείωση ισραηλινού αεροσκάφους εξαιτίας επίθεσης σε αεροσυνοδό

Επιβάτης αεροσκάφους της ισραηλινής Arkia που εκτελούσε πτήση από το Παρίσι στο Τελ Αβίβ επιτέθηκε σε αεροσυνοδό όταν του ζητήθηκε κατά τη διάρκεια της απογείωσης να επιστρέψει στο κάθισμά του.

Σύνταξη
Συρία: Αποκαλύπτεται χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ με «πολλά θύματα» κοντά στη Δαμασκό
Συρία 28.08.25

Αποκαλύπτεται χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ κοντά στη Δαμασκό με «πολλά θύματα»

Αερομεταφερόμενα στοιχεία του ισραηλινού στρατού προωθήθηκαν σε περιοχή κοντά στη Δαμασκό για να διεξαγάγουν επιχείρηση, που είχε «πολλά θύματα», αφού πρώτα βομβάρδισαν την περιοχή.

Σύνταξη
Κολομβία: Μόνο 7 χρόνια κάθειρξης στον έφηβο εκτελεστή του γερουσιαστή Ουρίμπε δυνάμει της… νομοθεσίας
Κολομβία 28.08.25

Μόνο 7 χρόνια κάθειρξη στον εκτελεστή του Ουρίμπε δυνάμει της... νομοθεσίας

Στον έφηβο εκτελεστή του γερουσιαστή Ουρίμπε επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 7 ετών διότι κατηγορήθηκε, με βάση τη νομοθεσία της Κολομβίας, για απόπειρα ανθρωποκτονίας και όχι για ανθρωποκτονία.

Σύνταξη
Μεξικό: Θα ζητήσει από τις ΗΠΑ μέρος της περιουσίας του Ελ Μάγιο για τους φτωχότερους Μεξικανούς
Αμύθητη περιουσία 28.08.25

Το Μεξικό θα ζητήσει από τις ΗΠΑ μέρος των 15 δισ. του Ελ Μάγιο για τους φτωχότερους

Το Μεξικό σκοπεύει να ζητήσει μέρος των 15 δισ. από την περιουσία του Ελ Μάγιο που προβλέπεται να κατασχεθούν από τις ΗΠΑ, προκειμένου να τα μοιράσει στους φτωχότερους Μεξικανούς.

Σύνταξη
Ελ Σαλβαδόρ: Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει πως εξάρθρωσε τις συμμορίες
«Μονοπώλιο εγκλήματος» 28.08.25

«Καταστρέψαμε» τις συμμορίες διαβεβαιώνει η κυβέρνηση του Ελ Σαλβαδόρ

«Το μονοπώλιο του εγκλήματος» που ασκούσαν οι συμμορίες έλαβε τέλος, διαβεβαιώνει η κυβέρνηση του Ελ Σαλβαδόρ, την οποία σπεύδει να επικροτήσει ο ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής των ΗΠΑ, Τεντ Κρουζ.

Σύνταξη
Αργεντινή: Στόχος διαδηλωτών ο Μιλέι – Του πέταξαν πέτρες και μπουκάλια
Αργεντινή 28.08.25

Διαδηλωτές με πέτρες και μπουκάλια κατά του Μιλέι

Ο Χαβιέρ Μιλέι απομακρύνθηκε από τις υπηρεσίες ασφαλείας του και δεν τραυματίστηκε στην επίθεση που δέχτηκε με πέτρες και μπουκάλια από διαδηλωτές στην περιφέρεια του Μπουένος Αϊρες.

Σύνταξη
Μινεάπολη: «Ο φίλος μου έπεσε πάνω μου και με έσωσε», συγκλονίζει 10χρονο που γλίτωσε από τα πυρά του Ουέστμαν
Νεκρά παιδιά 27.08.25

Μινεάπολη: «Ο φίλος μου έπεσε πάνω μου και με έσωσε», συγκλονίζει 10χρονο που γλίτωσε από τα πυρά του Ουέστμαν

Το FBI διερευνά μια πράξη εγχώριας τρομοκρατίας και ένα έγκλημα υποκινούμενο από μίσος που είχε στόχο τους Καθολικούς» δήλωσε ο επικεφαλής για την επίθεση στη Μινεάπολη.

Σύνταξη
Θράσος από το Ισραήλ: Απαιτεί την απόσυρση της έκθεσης που κηρύσσει κατάσταση λιμού στη Γάζα
Κόσμος 27.08.25

Θράσος από το Ισραήλ: Απαιτεί την απόσυρση της έκθεσης που κηρύσσει κατάσταση λιμού στη Γάζα

«Το Ισραήλ απαιτεί το IPC να αποσύρει αμέσως την κατασκευασμένη έκθεσή του», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ

Σύνταξη
Γαλλία: Παραλύει η χώρα στις 10 Σεπτεμβρίου – Βγαίνουν στους δρόμους οι «Μπλοκάρουμε τα πάντα»
Τι λέει ο Μπαϊρού 27.08.25 Upd: 23:05

Παραλύει η Γαλλία στις 10 Σεπτεμβρίου - Βγαίνουν στους δρόμους οι «Μπλοκάρουμε τα πάντα»

Μνήμες από το μαζικό κίνημα «Κίτρινα Γιλέκα» θα ζήσει η Γαλλία στις 10 Σεπτεμβρίου, με τις διαδηλώσεις του κινήματος «Ας μπλοκάρουμε τα πάντα» (Bloquons tout)

Σύνταξη
Πέταξε σάντουιτς σε ομοσπονδιακό πράκτορα – Τον συνέλαβαν σαν τρομοκράτη και του αποδίδουν κακούργημα
Έγκλημα καθοσιώσεως 27.08.25

Πέταξε σάντουιτς σε ομοσπονδιακό πράκτορα – Τον συνέλαβαν σαν τρομοκράτη και του αποδίδουν κακούργημα

Ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Ουάσιγκτον δεν μπόρεσε να ασκήσει δίωξη για κακούργημα σε πολίτη που πέταξε ένα σάντουιτς σε ομοσπονδιακό πράκτορα. Οι ένορκοι δεν πείστηκαν για το έγκλημά του.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο λάθος τρόπος για να τερματιστεί ένας πόλεμος – Σκοτεινά διδάγματα που εξηγούν την «ειρηνευτική» πολιτική του Πούτιν
Ουκρανία 27.08.25

Ο λάθος τρόπος για να τερματιστεί ο πόλεμος - Σκοτεινά διδάγματα που εξηγούν την «ειρηνευτική» πολιτική Πούτιν

Ο Τραμπ επιτρέπει στη Ρωσία να επιδιώκει μαξιμαλιστικούς στόχους ενώ χτυπά την Ουκρανία: μια στρατηγική που ο Μάο αποκαλούσε «συζήτηση εν μέσω μάχης». Αυτό αποδείχθηκε καταστροφικό στην Κορέα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αναγκαστική προσγείωση ισραηλινού αεροσκάφους εξαιτίας επίθεσης επιβάτη σε αεροσυνοδό
Παρίσι - Τελ Αβίβ 28.08.25

Αναγκαστική προσγείωση ισραηλινού αεροσκάφους εξαιτίας επίθεσης σε αεροσυνοδό

Επιβάτης αεροσκάφους της ισραηλινής Arkia που εκτελούσε πτήση από το Παρίσι στο Τελ Αβίβ επιτέθηκε σε αεροσυνοδό όταν του ζητήθηκε κατά τη διάρκεια της απογείωσης να επιστρέψει στο κάθισμά του.

Σύνταξη
Συρία: Αποκαλύπτεται χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ με «πολλά θύματα» κοντά στη Δαμασκό
Συρία 28.08.25

Αποκαλύπτεται χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ κοντά στη Δαμασκό με «πολλά θύματα»

Αερομεταφερόμενα στοιχεία του ισραηλινού στρατού προωθήθηκαν σε περιοχή κοντά στη Δαμασκό για να διεξαγάγουν επιχείρηση, που είχε «πολλά θύματα», αφού πρώτα βομβάρδισαν την περιοχή.

Σύνταξη
Κολομβία: Μόνο 7 χρόνια κάθειρξης στον έφηβο εκτελεστή του γερουσιαστή Ουρίμπε δυνάμει της… νομοθεσίας
Κολομβία 28.08.25

Μόνο 7 χρόνια κάθειρξη στον εκτελεστή του Ουρίμπε δυνάμει της... νομοθεσίας

Στον έφηβο εκτελεστή του γερουσιαστή Ουρίμπε επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 7 ετών διότι κατηγορήθηκε, με βάση τη νομοθεσία της Κολομβίας, για απόπειρα ανθρωποκτονίας και όχι για ανθρωποκτονία.

Σύνταξη
Μεξικό: Θα ζητήσει από τις ΗΠΑ μέρος της περιουσίας του Ελ Μάγιο για τους φτωχότερους Μεξικανούς
Αμύθητη περιουσία 28.08.25

Το Μεξικό θα ζητήσει από τις ΗΠΑ μέρος των 15 δισ. του Ελ Μάγιο για τους φτωχότερους

Το Μεξικό σκοπεύει να ζητήσει μέρος των 15 δισ. από την περιουσία του Ελ Μάγιο που προβλέπεται να κατασχεθούν από τις ΗΠΑ, προκειμένου να τα μοιράσει στους φτωχότερους Μεξικανούς.

Σύνταξη
Ελ Σαλβαδόρ: Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει πως εξάρθρωσε τις συμμορίες
«Μονοπώλιο εγκλήματος» 28.08.25

«Καταστρέψαμε» τις συμμορίες διαβεβαιώνει η κυβέρνηση του Ελ Σαλβαδόρ

«Το μονοπώλιο του εγκλήματος» που ασκούσαν οι συμμορίες έλαβε τέλος, διαβεβαιώνει η κυβέρνηση του Ελ Σαλβαδόρ, την οποία σπεύδει να επικροτήσει ο ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής των ΗΠΑ, Τεντ Κρουζ.

Σύνταξη
Αργεντινή: Στόχος διαδηλωτών ο Μιλέι – Του πέταξαν πέτρες και μπουκάλια
Αργεντινή 28.08.25

Διαδηλωτές με πέτρες και μπουκάλια κατά του Μιλέι

Ο Χαβιέρ Μιλέι απομακρύνθηκε από τις υπηρεσίες ασφαλείας του και δεν τραυματίστηκε στην επίθεση που δέχτηκε με πέτρες και μπουκάλια από διαδηλωτές στην περιφέρεια του Μπουένος Αϊρες.

Σύνταξη
Carabao Cup: Σούπερ Τζίμας με δύο γκολ και ασίστ κόντρα στην Όξφορντ! – Ντεμπούτο και ο Κωστούλας (0-6, vids)
Ποδόσφαιρο 27.08.25

Σούπερ Τζίμας με δύο γκολ και ασίστ κόντρα στην Όξφορντ! – Ντεμπούτο και ο Κωστούλας (0-6, vids)

Ονειρικό ντεμπούτο πραγματοποίησε ο Στέφανος Τζίμας με τη Μπράιτον, σκοράροντας δύο φορές και δίνοντας μία ασίστ στο 6-0 επί της Όξφορντ στο Carabao Cup. Πρώτη εμφάνιση και για τον Κωστούλα.

Σύνταξη
Μινεάπολη: «Ο φίλος μου έπεσε πάνω μου και με έσωσε», συγκλονίζει 10χρονο που γλίτωσε από τα πυρά του Ουέστμαν
Νεκρά παιδιά 27.08.25

Μινεάπολη: «Ο φίλος μου έπεσε πάνω μου και με έσωσε», συγκλονίζει 10χρονο που γλίτωσε από τα πυρά του Ουέστμαν

Το FBI διερευνά μια πράξη εγχώριας τρομοκρατίας και ένα έγκλημα υποκινούμενο από μίσος που είχε στόχο τους Καθολικούς» δήλωσε ο επικεφαλής για την επίθεση στη Μινεάπολη.

Σύνταξη
Eurobasket 2025: Νίκες για Σερβία, Γερμανία, έκπληξη από Πορτογαλία – Αποτελέσματα – βαθμολογίες της Α’ ημέρας
Μπάσκετ 27.08.25

Eurobasket 2025: Νίκες για Σερβία, Γερμανία, έκπληξη από Πορτογαλία – Αποτελέσματα – βαθμολογίες της Α’ ημέρας

Το πανόραμα του Eurobasket 2025 μετά την ολοκλήρωση των αναμετρήσεων της πρώτης ημέρας (Τετάρτης 27/8)- Δείτε αποτελέσματα - βαθμολογίες και highlights.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Μαρία»: H ταινία με την Αντζελίνα Τζολί ήταν μια εισπρακτική αποτυχία, αλλά τώρα το παιχνίδι αλλάζει
Box office 27.08.25

«Μαρία»: H ταινία με την Αντζελίνα Τζολί ήταν μια εισπρακτική αποτυχία, αλλά τώρα το παιχνίδι αλλάζει

Σύμφωνα με το FlixPatrol, η ταινία «Μαρία» στην οποία πρωταγωνίστησε η Αντζελίνα Τζολί ως Μαρία Κάλλας, κατέκτησε πρόσφατα την πρώτη θέση στο leader board του HBO Max, μετά την κυκλοφορία της στην Ευρώπη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Θράσος από το Ισραήλ: Απαιτεί την απόσυρση της έκθεσης που κηρύσσει κατάσταση λιμού στη Γάζα
Κόσμος 27.08.25

Θράσος από το Ισραήλ: Απαιτεί την απόσυρση της έκθεσης που κηρύσσει κατάσταση λιμού στη Γάζα

«Το Ισραήλ απαιτεί το IPC να αποσύρει αμέσως την κατασκευασμένη έκθεσή του», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
Απόρρητο