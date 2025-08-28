ΠΑΣΟΚ: Η Θεσσαλονίκη φτωχός συγγενής των χρηματοδοτήσεων – Η αλήθεια πίσω από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη

«Για ακόμη μια φορά, οι Θεσσαλονικείς ακούν μεγαλόστομες εξαγγελίες από τον πρωθυπουργό και τα στελέχη της κυβέρνησης, με υποσχέσεις που επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά», τονίζει το ΠΑΣΟΚ, με κοινή ανακοίνωση του Τομέα Υποδομών και του Αναστάσιου Νικολαΐδη, υπεύθυνου ΚΤΕ Υποδομών και Μεταφορών του κόμματος.

Από το 2020, σημειώνει η Χαριλάου Τρικούπη, «η κυβέρνηση παρουσιάζει την ‘Ατζέντα Θεσσαλονίκης 2030’ ως ένα καθαρά επικοινωνιακό εργαλείο, που καλλιεργεί την ψευδαίσθηση ότι κάτι κινείται στην πόλη», για να προσθέσει ότι «στην πράξη όμως, τα έργα εντός της ατζέντας αυτής απλώς καταγράφονται και ανακοινώνονται χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Ακόμη και τα χρονοδιαγράμματα που αναγράφονται στο συγκεκριμένο τεύχος παραμένουν παρωχημένα, αφού η κυβέρνηση δεν μπαίνει στον κόπο ούτε να τα επικαιροποιήσει».

«Είναι τουλάχιστον προκλητικό να παρουσιάζονται ως ‘εμβληματικά’ έργα που απλώς καταγράφονται στην ατζέντα και εξαγγέλλονται κάθε χρόνο», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ, αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο Δυτικής Θεσσαλονίκης, «που απαιτεί μόλις 15 εκατ. ευρώ για να υλοποιηθεί», ενώ την ίδια στιγμή, όπως αναφέρει, «στην ‘Ατζέντα 2030’ εμφανίζεται ήδη… δημοπρατημένος και με ανάδοχο από το 2023 – πράγμα που φυσικά δεν ισχύει. Ακούσαμε όμως οτι θα παραδοθεί το 2025».

«Προχειρότητα, αδιαφορία και λανθασμένες επιλογές»

Παράλληλα, υπογραμμίζει πως «αυτή η προχειρότητα αποκαλύπτει την αναξιοπιστία τους και το ‘βάρος’ που δίνουν στη Θεσσαλονίκη, όταν ούτε καν την επικαιροποίηση της Ατζέντας δεν μπαίνουν στον κόπο να κάνουν. Από τις ίδιες τις εξαγγελίες είναι μάλιστα ομιχλώδες ποιον προαστιακό εννοούν. Φανταζόμαστε δεν αναφέρονται απλώς σε ένα πρόσθετο δρομολόγιο του τρένου για τη Σίνδο».

«Το ThessINTEC, το ‘πολυδιαφημισμένο’ έργο της κυβέρνησης που παρουσιαζόταν ως ναυαρχίδα της καινοτομίας, είναι το πρώτο στη λίστα των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης για τη Θεσσαλονίκη και το μεγαλύτερο σε χρηματοδότηση (33 εκ.). Κι όμως, από την αδιαφορία και τις λανθασμένες επιλογές τους, έφτασε στο σημείο να κινδυνεύει με απένταξη. Ένα έργο που πραγματικά θα φέρει τεχνολογική υπεροχή, σήμερα παραπαίει, αποδεικνύοντας την επιπολαιότητα με την οποία αντιμετωπίζουν τη Θεσσαλονίκη», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ.

Προσθέτει, επίσης, πως «η σύνδεση του 6ου προβλήτα, κομβικό έργο για το λιμάνι και την οικονομία της πόλης, που αναφέρθηκε σήμερα απο αρκετά στελέχη, έχει αφεθεί εκτός χρονοδιαγραμμάτων, θύμα της κρατικής αδιαφορίας και της αδυναμίας να ολοκληρωθούν οι βασικές υποχρεώσεις του κράτους», τονίζοντας πως «είναι άλλη μια ένδειξη του πόσο πρόχειρα και χωρίς σεβασμό προς τη Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζει η κυβέρνηση τα κρίσιμα έργα της πόλης. Και το πιο προκλητικό είναι ότι, ενώ το έργο παραμένει βαλτωμένο για χρόνια, τα στελέχη της κυβέρνησης δεν διστάζουν να το παρουσιάζουν ως προτεραιότητα, δίνοντας την εντύπωση πως προχωρά κανονικά».

«Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η κυβέρνηση μιλά για ‘εκσυγχρονισμό’ του ΟΑΣΘ, την ώρα που ο Οργανισμός βρίσκεται σε εκκαθάριση από το 2017. Όλοι γνωρίζουν ότι μια εταιρεία σε εκκαθάριση δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά· συνεπώς, οι εξαγγελίες περί εκσυγχρονισμού δεν είναι παρά κενές υποσχέσεις. Και το τίμημα αυτού του εμπαιγμού το πληρώνουν καθημερινά οι πολίτες της Θεσσαλονίκης με ταλαιπωρία στις μετακινήσεις τους», σημειώνει χαρακτηριστικά.

«Ξανά ‘φτωχός συγγενής’ των χρηματοδοτήσεων η Θεσσαλονίκη»

Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για «πολυετής ‘εμμονή’ της κυβέρνησης με το real estate στη ΔΕΘ, γεγονός που πρώτος και έγκαιρα κατήγγειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης», η οποία είχε ως αποτέλεσμα «η πόλη να στερηθεί έναν πολύτιμο πνεύμονα πρασίνου και τη δυνατότητα δημιουργίας ενός εμβληματικού μητροπολιτικού πάρκου, μέσω της έγκαιρης ένταξης στο Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν είναι προφανώς τυχαία η σημερινή αποφυγή αναφοράς απο τον πρωθυπουργό σε Μητροπολιτικό Πάρκο», σημειώνει, επισημαίνοντας πως «οι σημερινές ανακοινώσεις, σε συνδυασμό με το ήδη χαμηλό ποσοστό χρηματοδότησης της πόλης από το Ταμείο Ανάκαμψης, επιβεβαιώνουν ότι η Θεσσαλονίκη μετατρέπεται ξανά στον ‘φτωχό συγγενή’ των χρηματοδοτήσεων, χωρίς ουσιαστικές προοπτικές για σύγχρονη συνεδριακή δραστηριότητα και ανάπτυξη που τόσο ανάγκη έχει η πόλη».

Για να καταλήξει πως «η Θεσσαλονίκη χρειάζεται ένα πραγματικό Ενιαίο Στρατηγικό Σχέδιο Υποδομών, με ξεκάθαρες προτεραιότητες, επαρκή χρηματοδότηση και διαφάνεια. Οι πολίτες αξίζουν έργα που θα υλοποιούνται, όχι εξαγγελίες που μετακυλίονται από χρόνο σε χρόνο. Είναι ώρα η πόλη να πάψει να ζει με φτωχές και ψεύτικες υποσχέσεις και να αποκτήσει τις υποδομές που της αξίζουν. Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται να σταθεί δίπλα στους Θεσσαλονικείς με όραμα, σχέδιο, τόλμη και συνέπεια, για να αποκτήσει η πόλη την ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής που δικαιούται».