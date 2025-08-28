newspaper
Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
28.08.2025 | 19:09
Πυρκαγιά στην Κομοτηνή - Ήχησε το 112
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
ΠΑΣΟΚ: Η Θεσσαλονίκη φτωχός συγγενής των χρηματοδοτήσεων – Η αλήθεια πίσω από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 28 Αυγούστου 2025 | 20:03

ΠΑΣΟΚ: Η Θεσσαλονίκη φτωχός συγγενής των χρηματοδοτήσεων – Η αλήθεια πίσω από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη

«Είναι τουλάχιστον προκλητικό να παρουσιάζονται ως 'εμβληματικά' έργα που απλώς καταγράφονται στην ατζέντα και εξαγγέλλονται κάθε χρόνο», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Έρευνα: Πώς οι άλλοι άνθρωποι επηρεάζουν την υγεία μας

Έρευνα: Πώς οι άλλοι άνθρωποι επηρεάζουν την υγεία μας

Spotlight

«Για ακόμη μια φορά, οι Θεσσαλονικείς ακούν μεγαλόστομες εξαγγελίες από τον πρωθυπουργό και τα στελέχη της κυβέρνησης, με υποσχέσεις που επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά», τονίζει το ΠΑΣΟΚ, με κοινή ανακοίνωση του Τομέα Υποδομών και του Αναστάσιου Νικολαΐδη, υπεύθυνου ΚΤΕ Υποδομών και Μεταφορών του κόμματος.

Από το 2020, σημειώνει η Χαριλάου Τρικούπη, «η κυβέρνηση παρουσιάζει την ‘Ατζέντα Θεσσαλονίκης 2030’ ως ένα καθαρά επικοινωνιακό εργαλείο, που καλλιεργεί την ψευδαίσθηση ότι κάτι κινείται στην πόλη», για να προσθέσει ότι «στην πράξη όμως, τα έργα εντός της ατζέντας αυτής απλώς καταγράφονται και ανακοινώνονται χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Ακόμη και τα χρονοδιαγράμματα που αναγράφονται στο συγκεκριμένο τεύχος παραμένουν παρωχημένα, αφού η κυβέρνηση δεν μπαίνει στον κόπο ούτε να τα επικαιροποιήσει».

«Είναι τουλάχιστον προκλητικό να παρουσιάζονται ως ‘εμβληματικά’ έργα που απλώς καταγράφονται στην ατζέντα και εξαγγέλλονται κάθε χρόνο», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ, αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο Δυτικής Θεσσαλονίκης, «που απαιτεί μόλις 15 εκατ. ευρώ για να υλοποιηθεί», ενώ την ίδια στιγμή, όπως αναφέρει, «στην ‘Ατζέντα 2030’ εμφανίζεται ήδη… δημοπρατημένος και με ανάδοχο από το 2023 – πράγμα που φυσικά δεν ισχύει. Ακούσαμε όμως οτι θα παραδοθεί το 2025».

«Προχειρότητα, αδιαφορία και λανθασμένες επιλογές»

Παράλληλα, υπογραμμίζει πως «αυτή η προχειρότητα αποκαλύπτει την αναξιοπιστία τους και το ‘βάρος’ που δίνουν στη Θεσσαλονίκη, όταν ούτε καν την επικαιροποίηση της Ατζέντας δεν μπαίνουν στον κόπο να κάνουν. Από τις ίδιες τις εξαγγελίες είναι μάλιστα ομιχλώδες ποιον προαστιακό εννοούν. Φανταζόμαστε δεν αναφέρονται απλώς σε ένα πρόσθετο δρομολόγιο του τρένου για τη Σίνδο».

«Το ThessINTEC, το ‘πολυδιαφημισμένο’ έργο της κυβέρνησης που παρουσιαζόταν ως ναυαρχίδα της καινοτομίας, είναι το πρώτο στη λίστα των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης για τη Θεσσαλονίκη και το μεγαλύτερο σε χρηματοδότηση (33 εκ.). Κι όμως, από την αδιαφορία και τις λανθασμένες επιλογές τους, έφτασε στο σημείο να κινδυνεύει με απένταξη. Ένα έργο που πραγματικά θα φέρει τεχνολογική υπεροχή, σήμερα παραπαίει, αποδεικνύοντας την επιπολαιότητα με την οποία αντιμετωπίζουν τη Θεσσαλονίκη», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ.

Προσθέτει, επίσης, πως «η σύνδεση του 6ου προβλήτα, κομβικό έργο για το λιμάνι και την οικονομία της πόλης, που αναφέρθηκε σήμερα απο αρκετά στελέχη, έχει αφεθεί εκτός χρονοδιαγραμμάτων, θύμα της κρατικής αδιαφορίας και της αδυναμίας να ολοκληρωθούν οι βασικές υποχρεώσεις του κράτους», τονίζοντας πως «είναι άλλη μια ένδειξη του πόσο πρόχειρα και χωρίς σεβασμό προς τη Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζει η κυβέρνηση τα κρίσιμα έργα της πόλης. Και το πιο προκλητικό είναι ότι, ενώ το έργο παραμένει βαλτωμένο για χρόνια, τα στελέχη της κυβέρνησης δεν διστάζουν να το παρουσιάζουν ως προτεραιότητα, δίνοντας την εντύπωση πως προχωρά κανονικά».

«Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η κυβέρνηση μιλά για ‘εκσυγχρονισμό’ του ΟΑΣΘ, την ώρα που ο Οργανισμός βρίσκεται σε εκκαθάριση από το 2017. Όλοι γνωρίζουν ότι μια εταιρεία σε εκκαθάριση δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά· συνεπώς, οι εξαγγελίες περί εκσυγχρονισμού δεν είναι παρά κενές υποσχέσεις. Και το τίμημα αυτού του εμπαιγμού το πληρώνουν καθημερινά οι πολίτες της Θεσσαλονίκης με ταλαιπωρία στις μετακινήσεις τους», σημειώνει χαρακτηριστικά.

«Ξανά ‘φτωχός συγγενής’ των χρηματοδοτήσεων η Θεσσαλονίκη»

Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για «πολυετής ‘εμμονή’ της κυβέρνησης με το real estate στη ΔΕΘ, γεγονός που πρώτος και έγκαιρα κατήγγειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης», η οποία είχε ως αποτέλεσμα «η πόλη να στερηθεί έναν πολύτιμο πνεύμονα πρασίνου και τη δυνατότητα δημιουργίας ενός εμβληματικού μητροπολιτικού πάρκου, μέσω της έγκαιρης ένταξης στο Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν είναι προφανώς τυχαία η σημερινή αποφυγή αναφοράς απο τον πρωθυπουργό σε Μητροπολιτικό Πάρκο», σημειώνει, επισημαίνοντας πως «οι σημερινές ανακοινώσεις, σε συνδυασμό με το ήδη χαμηλό ποσοστό χρηματοδότησης της πόλης από το Ταμείο Ανάκαμψης, επιβεβαιώνουν ότι η Θεσσαλονίκη μετατρέπεται ξανά στον ‘φτωχό συγγενή’ των χρηματοδοτήσεων, χωρίς ουσιαστικές προοπτικές για σύγχρονη συνεδριακή δραστηριότητα και ανάπτυξη που τόσο ανάγκη έχει η πόλη».

Για να καταλήξει πως «η Θεσσαλονίκη χρειάζεται ένα πραγματικό Ενιαίο Στρατηγικό Σχέδιο Υποδομών, με ξεκάθαρες προτεραιότητες, επαρκή χρηματοδότηση και διαφάνεια. Οι πολίτες αξίζουν έργα που θα υλοποιούνται, όχι εξαγγελίες που μετακυλίονται από χρόνο σε χρόνο. Είναι ώρα η πόλη να πάψει να ζει με φτωχές και ψεύτικες υποσχέσεις και να αποκτήσει τις υποδομές που της αξίζουν. Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται να σταθεί δίπλα στους Θεσσαλονικείς με όραμα, σχέδιο, τόλμη και συνέπεια, για να αποκτήσει η πόλη την ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής που δικαιούται».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
UniCredit: Στα 2,1 δισ. η αξία του 26% στην Alpha Bank

UniCredit: Στα 2,1 δισ. η αξία του 26% στην Alpha Bank

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έρευνα: Πώς οι άλλοι άνθρωποι επηρεάζουν την υγεία μας

Έρευνα: Πώς οι άλλοι άνθρωποι επηρεάζουν την υγεία μας

Business
ION Group: Μπαίνει με 2% στη Lamda Development – Επένδυση 1,5 δισ. στο Ελληνικό

ION Group: Μπαίνει με 2% στη Lamda Development – Επένδυση 1,5 δισ. στο Ελληνικό

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κωνσταντινούπολη: «Μπλόκο» των Τούρκων σε Δούκα και Ευρωπαίους Δημάρχους που ήθελαν να δουν τον Ιμάμογλου
Κωνσταντινούπολη 28.08.25

«Μπλόκο» των Τούρκων σε Δούκα και Ευρωπαίους δημάρχους

To τουρκικό υπουργείο Δικαιοσύνης απέρριψε το αίτημα Ευρωπαίων δημάρχων, που μετέβησαν στην Κωνσταντινούπολη, να επισκεφθούν τον κρατούμενο στις φυλακές της Σηλυβρίας δήμαρχο Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

Σύνταξη
Επιστολή 875 επιστημόνων «καρφώνει» την κυβέρνηση στο θέμα της έρευνας και του brain drain
Πολιτική 28.08.25

Επιστολή 875 επιστημόνων «καρφώνει» την κυβέρνηση στο θέμα της έρευνας και του brain drain

Ζητήματα αξιοκρατίας, αναφορές σε «σύγκρουση συμφερόντων», προχειρότητα στη δημιουργία και εξαιρετικά προβληματικές διαδικασίες περιλαμβάνονται στην επιστολή 875 επιστημόνων για πρόγραμμα έρευνας στην Ελλάδα που χρηματοδοτείται με ευρωπαϊκά κονδύλια.

Σύνταξη
ΥΠΕΞ για τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο: Συγκλονισμένοι από το θάνατο αθώων πολιτών
Διπλωματία 28.08.25

ΥΠΕΞ για τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο: Συγκλονισμένοι από το θάνατο αθώων πολιτών

Τον αποτροπιασμό του εξέφρασε το ΥΠΕΞ για την επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο, την οποία καταδίκασε απερίφραστα, ενώ εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη του στην Ουκρανία και το λαό της

Σύνταξη
Γερουλάνος: Η κυβέρνηση μιλάει για αξιολόγηση, αλλά φοβάται να αξιολογηθεί σε αναπληρωματικές εκλογές
Βουλή 28.08.25

Γερουλάνος: Η κυβέρνηση μιλάει για αξιολόγηση, αλλά φοβάται να αξιολογηθεί σε αναπληρωματικές εκλογές

«Το σκεπτικό είναι απλοϊκό: Την αδυναμία εξυπηρέτησης του πολίτη από το κράτος, θα λύσουν οι αυστηρότερες ποινές στους δημόσιους υπάλληλους», σημείωσε ο Παύλος Γερουλάνος για το ν/σ του ΥΠΕΣ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Επανακατέθεσε τροπολογία για την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο
«Δικαίωμα όχι φιλοδώρημα» 28.08.25

Επανακατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ την τροπολογία για επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο

«Ενώ η χώρα μας έχει βγει από τα μνημόνια ήδη από το 2019, η κυβέρνηση της ΝΔ αρνείται να συζητήσει το ενδεχόμενο αποκατάστασης της μισθολογικής απώλειας των δημοσίων υπαλλήλων», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Νέο επεισόδιο στην κόντρα Μαρινάκη-ΠΑΣΟΚ για ακρίβεια και 13ο μισθό: «Οι πολίτες δεν έχουν μνήμη χρυσόψαρου»
Πολιτική Γραμματεία 28.08.25

Νέο επεισόδιο στην κόντρα Μαρινάκη-ΠΑΣΟΚ για ακρίβεια και 13ο μισθό: «Οι πολίτες δεν έχουν μνήμη χρυσόψαρου»

Μετωπική σύγκρουση με αφορμή τον 13ο μισθό και τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για «λαθροχειρία» και παραπλάνηση των πολιτών

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση με τίτλο «Ανάπτυξη και αξία επενδύσεων» στο περιθώριο των παράλληλων δράσεων της ΔΕΘ
Επικαιρότητα 28.08.25

Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση με τίτλο «Ανάπτυξη και αξία επενδύσεων» στο περιθώριο των παράλληλων δράσεων της ΔΕΘ

Live από το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, η θεματική εκδήλωση με τίτλο «Ανάπτυξη και αξία επενδύσεων» παρουσία Μητσοτάκη - Η εκδήλωση γίνεται στο περιθώριο των παράλληλων δράσεων της 89ης ΔΕΘ

Σύνταξη
Ορκίστηκε βουλευτής η Στ. Αραμπατζή στη θέση του αδικοχαμένου Απ. Βεσυρόπουλου
Πολιτική 28.08.25

Ορκίστηκε βουλευτής η Στ. Αραμπατζή στη θέση του αδικοχαμένου Απ. Βεσυρόπουλου

Στην έναρξη της πρώτης συνεδρίασης για τη νέα σεζόν, κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του κ. Βεσυρόπουλου με τους συναδέλφους να αφήνουν λευκά τριαντάφυλλα στο έδρανο του

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Φθιώτιδα: Καταγγελίες, απειλές και παρ’ ολίγον ξύλο στο Δημοτικό Συμβούλιο Μακρακώμης (βίντεο)
Στη Φθιώτιδα 28.08.25

Καταγγελίες, απειλές και παρ' ολίγον ξύλο στο Δημοτικό Συμβούλιο Μακρακώμης (βίντεο)

Δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης αποκάλεσε κάτοικο του Αγίου Γεωργίου, στη Φθιώτιδα, πολιτικάντη με εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις που λειτουργεί σαν να ασκεί διοίκηση για λογαριασμό του Δήμου

Σύνταξη
ΕΣΥ: Το μαύρο άσπρο για την είσοδο ιδιωτών στα νοσοκομεία κάνει ο Θεμιστοκλέους – Συγκρίσεις με 40 χρόνια πριν
Damage control 28.08.25

ΕΣΥ: Το μαύρο άσπρο για την είσοδο ιδιωτών στα νοσοκομεία κάνει ο Θεμιστοκλέους – Συγκρίσεις με 40 χρόνια πριν

Σε συγκρίσεις με 40 χρόνια πριν, για την κατάσταση στο ΕΣΥ κατέφυγε ο υφ. Υγείας Μ. Θεμιστοκλέους - Επιχείρησε να πείσει ότι η είσοδος ιδιωτών στα νοσοκομεία ενισχύει τον δημόσιο χαρακτήρα της περίθαλψης

Σύνταξη
Στην Ελλάδα καταρρέει το Μητσοτάκης ή χάος, στη Γαλλία το χάος ή υπευθυνότητα γιατί πού και πού οι λαοί αντιδρούν στην εξαθλίωση και την αθλιότητα
in Confidential 28.08.25

Στην Ελλάδα καταρρέει το Μητσοτάκης ή χάος, στη Γαλλία το χάος ή υπευθυνότητα γιατί πού και πού οι λαοί αντιδρούν στην εξαθλίωση και την αθλιότητα

Ντράπηκε και η αστική Δημοκρατία, που είναι κάπως πιο… ελαστική, με όσα συμβαίνουν στην ελληνική και στη γαλλική Βουλή. Τα παραμύθια μείναν χωρίς δράκο και τώρα οι αφηγητές είναι αυτοί που τρέμουν μήπως ξυπνήσουν οι ορδές

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Παύλος Μαρινάκης πάει να χτυπήσει τον Τσίπρα και καίει την κυβέρνηση Μητσοτάκη
Πανικός στο Μαξίμο 28.08.25

Ο Παύλος Μαρινάκης πάει να χτυπήσει τον Τσίπρα και καίει την κυβέρνηση Μητσοτάκη

Μπούμερανγκ για την κυβέρνηση τα στοιχεία με τα οποία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπαθεί να αντικρούσει τις κατηγορίες του Αλέξη Τσίπρα. Σε «ξέρα» πέφτει η προσπάθεια αναβίωσης του καταστροφικού 2015 με τους αριθμούς να λειτουργούν υπέρ του Τσίπρα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΟΗΕ: Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση στις 23 Σεπτεμβρίου
Στο «κλαμπ καλοπέρασης» 28.08.25

ΟΗΕ: Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση στις 23 Σεπτεμβρίου

Την πρώτη του ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στη δεύτερη θητεία του, θα πραγματοποιήσει το Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει καταφερθεί στο παρελθόν κατά του Οργανισμού.

Σύνταξη
Η Ινδία θα συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο – Παρά τις κυρώσεις του Τραμπ
Αύξηση 10-20% 28.08.25

Η Ινδία θα συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο – Παρά τις κυρώσεις του Τραμπ

Το Νέο Δελχί αψηφά τους αμερικανικούς δασμούς, που στόχο έχουν να πλήξουν το ρωσικό εμπόριο λόγω πολέμου στην Ουκρανία. Και θα συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο ακροδεξιός Σμότριτς ζητά την προσάρτηση της Λωρίδας της Γάζας εάν η Χαμάς δεν καταθέσει τα όπλα
Κόσμος 28.08.25

Ισραήλ: Ο ακροδεξιός Σμότριτς ζητά την προσάρτηση της Λωρίδας της Γάζας εάν η Χαμάς δεν καταθέσει τα όπλα

Εάν η Χαμάς αρνηθεί, ο Σμότριτς θεωρεί ότι το Ισραήλ θα πρέπει να προσαρτά ένα τμήμα του θύλακα κάθε εβδομάδα, επί τέσσερις εβδομάδες, ώστε στο τέλος να έχει υπό τον έλεγχό του σχεδόν όλη τη Λωρίδα

Σύνταξη
Ο Πούτιν αψηφά τις πιέσεις για την Ουκρανία – Κλιμάκωση της κρίσης τα πλήγματα στο Κίεβο
Επικίνδυνη ένταση 28.08.25

Ο Πούτιν αψηφά τις πιέσεις για την Ουκρανία – Κλιμάκωση της κρίσης τα πλήγματα στο Κίεβο

Με σκληρή γλώσσα έναντι του Βλαντιμίρ Πούτιν αντέδρασαν οι Βρυξέλλες και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες στις επιθέσεις στις αντιπροσωπείες στο Κίεβο. Τουλάχιστον 19 οι νεκροί.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ελληνικά νησιά εκτός ελέγχου: Ο υπερτουρισμός πλήττει το «καλό όνομα» της χώρας ως προορισμού
Κρίση εν όψει; 28.08.25

Ελληνικά νησιά εκτός ελέγχου: Ο υπερτουρισμός πλήττει το «καλό όνομα» της χώρας ως προορισμού

Μικρά νησιά, όπως η Σύμη ή η Ύδρα, βιώνουν αυτό που λέγεται υπερτουρισμός. Τουρίστες εκφράζουν παράπονα γιατί δεν μπορούν να απολαύσουν τις διακοπές , οι κάτοικοι αγωνίζονται να αντέξουν την πίεση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μία αποστρατικοποιημένη ζώνη για τους Δρούζους: Το σχέδιο Νετανιάχου για τα σύνορα Ισραήλ – Συρίας
Επιλεκτικός ανθρωπισμός 28.08.25

Μία αποστρατικοποιημένη ζώνη για τους Δρούζους: Το σχέδιο Νετανιάχου για τα σύνορα Ισραήλ – Συρίας

Το Ισραήλ διεξάγει συζητήσεις με σκοπό να δημιουργηθεί μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στη νότια Συρία και ένας ανθρωπιστικός διάδρομος που θα οδηγεί σε μια πόλη που κατοικείται από τους Δρούζους

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Ιταλία
Eurobasket 2025 28.08.25

LIVE: Ελλάδα – Ιταλία

LIVE: Ελλάδα - Ιταλία. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Ελλάδα - Ιταλία, για την πρεμιέρα του Eurobasket 2025. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ News και Novasports Start.

Σύνταξη
Γαλλία: Έξαλλη η αντιπολίτευση με τον Μπαϊρού – «Δεν συνομίλησα με κανέναν, επειδή όλοι εκτός εμένα έκαναν διακοπές»
Κόσμος 28.08.25

Γαλλία: Έξαλλη η αντιπολίτευση με τον Μπαϊρού – «Δεν συνομίλησα με κανέναν, επειδή όλοι εκτός εμένα έκαναν διακοπές»

Όλα τα πολιτικά κόμματα στην Γαλλία αντέδρασαν έντονα μετά τις δηλώσεις Μπαϊρού, ότι δεν κάλεσε σε συνομιλίες την αντιπολίτευση πριν ξεσπάσει η κρίση, επειδή εκείνος δούλευε και οι άλλοι ήταν διακοπές

Σύνταξη
Τα όνειρα συνεχίζονται και στο Champions League
On Field 28.08.25

Τα όνειρα συνεχίζονται και στο Champions League

Τίποτε δεν είναι εύκολο στην League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αλλά ο Ολυμπιακός έχει αποδείξει ότι είναι ικανός για όλα και στην Ευρώπη

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: ΑΕΚ – Άντερλεχτ
Conference League 28.08.25

LIVE: ΑΕΚ – Άντερλεχτ

LIVE: ΑΕΚ - Άντερλεχτ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την αναμέτρηση ΑΕΚ - Άντερλεχτ, για τα play offs του Conference League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 2.

Σύνταξη
Μαρινάκης: «Ο Ολυμπιακός μπορεί να προκριθεί – Θα διατηρήσουμε την παράδοση με τις εκπλήξεις στις μεταγραφές»
Champions League 28.08.25

Μαρινάκης: «Ο Ολυμπιακός μπορεί να προκριθεί – Θα διατηρήσουμε την παράδοση με τις εκπλήξεις στις μεταγραφές»

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός μίλησε για την κλήρωση των ερυθρόλευκων στη League Phase του Champions League και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για μεταγραφική… έκπληξη!

Σύνταξη
Ανάκαμψη πωλήσεων αυτοκινήτων στην ΕΕ τον Ιούλιο- Τα υβριδικά κυριαρχούν, τα βενζινοκίνητα υποχωρούν
ACEA 28.08.25

Ανάκαμψη πωλήσεων αυτοκινήτων στην ΕΕ τον Ιούλιο- Τα υβριδικά κυριαρχούν, τα βενζινοκίνητα υποχωρούν

Σύμφωνα με τους κατασκευαστές αυτοκινήτου στην ΕΕ (ACEA), οι ταξινομήσεις υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων συνεχίζουν να αυξάνονται, καταλαμβάνοντας το 34,7% της αγοράς,

Σύνταξη
Κωνσταντινούπολη: «Μπλόκο» των Τούρκων σε Δούκα και Ευρωπαίους Δημάρχους που ήθελαν να δουν τον Ιμάμογλου
Κωνσταντινούπολη 28.08.25

«Μπλόκο» των Τούρκων σε Δούκα και Ευρωπαίους δημάρχους

To τουρκικό υπουργείο Δικαιοσύνης απέρριψε το αίτημα Ευρωπαίων δημάρχων, που μετέβησαν στην Κωνσταντινούπολη, να επισκεφθούν τον κρατούμενο στις φυλακές της Σηλυβρίας δήμαρχο Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

Σύνταξη
Θύμα βίαιης ληστείας καρκινοπαθής συνταξιούχος – Του πήραν τη σύνταξη
Στο Ίλιον 28.08.25

Θύμα βίαιης ληστείας καρκινοπαθής συνταξιούχος – Του πήραν τη σύνταξη

Άγρια επίθεση στην είσοδο της πολυκατοικίας που μένει δέχθηκε ηλικιωμένος καρκινοπαθής. Άγνωστοι νεαροί του επιτέθηκαν με βιαιότητα, τον ξυλοκόπησαν και του έκλεψαν τα 500 ευρώ της σύνταξής του.

Σύνταξη
Υγεία: Στο έλεος της τύχης οι πολίτες – Ψάχνουν γιατρούς και ασθενοφόρα ακόμα και σε μεγάλα νησιά
Ελλάδα 28.08.25

Υγεία: Στο έλεος της τύχης οι πολίτες – Ψάχνουν γιατρούς και ασθενοφόρα ακόμα και σε μεγάλα νησιά

Μπαράζ καταγγελιών από τους πολίτες, μετά το περιστατικό στην Αίγινα, όπου έχασε τη ζωή της 79χρονη επειδή το Κέντρο Υγείας δεν διέθετε οδηγό ασθενοφόρου

Σύνταξη
Ενρίκε Ιγκλέσιας-Άννα Κουρνίκοβα: Μυστική εγκυμοσύνη, το οχυρό στο Μαϊάμι, και η ρήξη με τον Χούλιο
Πολύτεκνοι 28.08.25

Ενρίκε Ιγκλέσιας-Άννα Κουρνίκοβα: Μυστική εγκυμοσύνη, το οχυρό στο Μαϊάμι, και η ρήξη με τον Χούλιο

Οικογενειακή ευτυχία για Ενρίκε Ιγκλέσιας και Άννα Κουρνίκοβα. Το ζευγάρι, που έχει επιλέξει να ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, περιμένει το τέταρτο παιδί του

Σύνταξη
Όταν τα σχολεία γίνονται πεδίο μάχης – Πόσες ένοπλες επιθέσεις έχουν σημειωθεί στις ΗΠΑ το 2025;
ΗΠΑ 28.08.25

Όταν τα σχολεία γίνονται πεδίο μάχης - Πόσες ένοπλες επιθέσεις έχουν σημειωθεί στην Αμερική το 2025;

Ανάλογα με τη βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται, το 2025 σημειώθηκαν μεταξύ 8 και 146 περιστατικά ένοπλων επιθέσεων σε σχολεία σε όλες τις ΗΠΑ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
LIVE: ΠΑΟΚ – Ριέκα
Europa League 28.08.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Ριέκα

LIVE: ΠΑΟΚ - Ριέκα. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση ΠΑΟΚ - Ριέκα, για τα play offs του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από OPEN TV.

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
Απόρρητο