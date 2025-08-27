Πολιτική αντιπαράθεση ενόψει ΔΕΘ – Ευθυμίου, Γλαβίνας και Θεοχαρόπουλος διασταύρωσαν ξίφη

Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης και της πολιτικής της με αιχμή την οικονομία, το ΕΣΥ και τις δημοσκοπήσεις, εξαπέλυσαν εκπρόσωποι κομμάτων της αντιπολίτευσης, ενόψει ΔΕΘ, μιλώντας στο MEGA.

Η Άννα Ευθυμίου υφυπουργός Εργασίας, αναφερόμενη στα μέτρα που θα ανακοινωθούν από την κυβέρνηση στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είπε: «Εμείς θέλουμε τα μέτρα-με βάση και τις μέχρι τώρα κυβερνητικές εξαγγελίες- να έχουν άμεσο αντίκτυπο στην τσέπη του πολίτη. Αυτή είναι μια πολύ ουσιαστική στόχευση, γιατί μέσα σε αυτή την περίοδο που διανύουμε της ακρίβειας, συνεχώς παίρνουμε μέτρα και προσπαθούμε ό,τι μέρισμα έρχεται, αυτό το μέρισμα να το ανταποδίδουμε ως κοινωνικό μέρισμα στην κοινωνία. Εδώ υπάρχουν όμως συγκεκριμένες προδιαγραφές. Πρώτον, δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν λεφτόδεντρα.

Είναι συγκεκριμένο το πλαίσιο, είναι ενάμιση δις, μέσα σε αυτό το ενάμιση δις εμείς θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μια άμεση ανακούφιση στη μεσαία τάξη, στις οικογένειες που το έχουν ανάγκη, δίνοντας μια προοπτική και μια ελπίδα. Από την άλλη, ακούω την αντιπολίτευση, όλα αυτά που λέει, και εγώ θέλω να σας πω ότι η αντιπολίτευση φαίνεται ότι κάνει ένα βήμα μπροστά και πέντε βήματα πίσω.

Το λέω αυτό γιατί καταρχάς σε ό,τι αφορά την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για το ΑΕΠ, συνέκρινε το ΑΕΠ με τον πληθωρισμό που μέσα στα στοιχεία του ΑΕΠ ήδη συνυπάρχει ο πληθωρισμός. Άρα είναι ένα στοιχείο που την πάει πίσω. Επίσης, τα ζητάει όλα, δηλαδή ζητάει ΕΚΑΣ, ζητάει 13ο μισθό, ζητάει 13η σύνταξη. Και το τρίτο θέμα που θέλω να θέσω είναι ενώ τα ζητάει όλα, μετά μας κατηγορεί για τα φορολογικά έσοδα. Γι’ αυτό λέω ότι εκεί υπάρχει ένα έλλειμμα αξιοπιστίας στην αντιπολίτευση. Και έρχεται και ο ΣΥΡΙΖΑ και τα ζητάει όλα».

«Η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σκληρή από αυτή που περιγράφει η ΝΔ»

Ο Θανάσης Γλαβίνας, μέλος ΠΚ του ΠΑΣΟΚ, απάντησε λέγοντας:

«Υπάρχει μια βασική αντίφαση. Η Νέα Δημοκρατία λέει η οικονομία πάει καλά κι άρα εφόσον πάει καλά, πρέπει να δώσουμε κάτι και στους πολίτες. Άμα πηγαίνει η οικονομία καλά, συνήθως, έτσι πάνε τα πράγματα, πάνε καλά και για τους πολίτες. Αυτά τα δύο πηγαίνουν μαζί. Άρα έχουμε μια καλή οικονομία και η κοινωνία ευημερεί. Αυτό καταλαβαίνει ένας μέσος Έλληνας, μέσος πολίτης που λέει, εφόσον υπάρχει χρήμα και η οικονομία ανθίζει θα έχω και εγώ κάτι από αυτό. Το ερώτημα είναι που προέκυψε κι από αυτό το καλοκαίρι, που είδαμε τις σχετικές έρευνες της Eurostat, πόσες λίγες μέρες μπορούσαν να πάνε οι Έλληνες πολίτες διακοπές, και το είδαμε και στην πράξη πόσες δεκάδες, πόσες χιλιάδες συμπολίτες μας δεν κατάφεραν να πάνε διακοπές άσχετα από τις αλληγορίες και τις παροτρύνσεις του κυρίου Σκέρτσου ”κρατήστε τα ηλιοβασίλεμα για του χρόνου, γιατί μπορεί να πάτε του χρόνου να είναι καλύτερα τα πράγματα”.

Η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σκληρή από αυτή που θέλει να περιγράψει η Νέα Δημοκρατία. Ναι μεν μπορεί να υπάρχει μια ανάπτυξη στην οικονομία, η οποία η αλήθεια είναι μετά από χρόνια ύφεσης ήταν και εύλογο σε ένα βαθμό να έχει κάνει βήματα προόδου η ελληνική οικονομία, αλλά αυτή η οικονομική πίτα, η οποία μαζεύεται πρέπει να δούμε πού πάει. Πηγαίνει λοιπόν στη μεσαία τάξη; Πηγαίνει στους πιο αδύναμους; Υπάρχει μια διάχυση αυτής της ευημερίας σε όλο και περισσότερους πολίτες;

»Εμείς λέμε ότι αυτό το μείγμα οικονομικής πολιτικής με μια πληθωριστική ακρίβεια που ουσιαστικά το κράτος αισχροκερδεί και από τους ίδιους πολίτες πέρα από τα καρτέλ ενέργειας, υπηρεσίες υγείας, τράπεζες, σούπερ μάρκετ, αισχροκερδεί και το ίδιο το κράτος, μαζεύει πολύ υψηλούς φόρους από τους έμμεσους φόρους. Λέμε αλλάξτε αυτό το μείγμα, μειώστε το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, δώστε κάποια χρήματα όπως την κατάργηση προσωπικής διαφοράς του νόμου Κατρούγκαλου που την είχαν υποσχεθεί αλλά τελικά δεν το κάνανε, βάλτε συλλογικές διαπραγματεύσεις οι οποίες αυξάνουν τελικά τους μισθούς πραγματικά βάσει στοιχείων όλα αυτά, δώστε σταδιακή επαναφορά και τον 13ο μισθό με πολύ μετρημένα, πολύ στοιχειοθετημένα, με πίστη στη δημοσιονομική σταθερότητα και ισορροπία η οποία είναι αναγκαία και έχουμε πληρώσει κατά καιρούς διάφορα τέτοια εύκολα ταξίματα τα οποία τα ακούμε κατά καιρούς και αυτό το μείγμα το οποίο παρουσιάζετε εσείς ως οικονομική πολιτική έχει αποτύχει στον έκτο χρόνο διακυβέρνησής σας.

Το ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ θα παρουσιάσει και τη μαύρη βίβλο της Νέας Δημοκρατίας, τα λάθη της δηλαδή, και τη δική του άσπρη βίβλο, την πρότασή του για την επόμενη μέρα της χώρας».

Θεοχαρόπουλος: Χρειάζεται άλλη οικονομική πολιτική

Από την πλευρά του, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, μέλος ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε:

«Το πρώτο που θέλω να σας πω σε σχέση με τη ΔΕΘ είναι ότι πρέπει να δούμε σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα κομβικό σημείο για τη χώρα. Το λέω αυτό διότι η αγοραστική δύναμη των πολιτών έχει πέσει πάρα πολύ. Δηλαδή δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα ο κόσμος με τους μισθούς που παίρνει. Αυτό το λένε και τα στοιχεία, τα στατιστικά και η πραγματικότητα και η καθημερινότητα. Ταυτοχρόνως, χρειάζεται μια άλλη οικονομική πολιτική. Αν δεν ξεκινήσουμε από αυτό για να πούμε μετά τα μέτρα και το τι πρέπει να γίνει, τότε άλλη οικονομική πολιτική τι σημαίνει;

»Εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται ελάφρυνση των χαμηλών και μεσαίων στρωμάτων. Να πέσουν λεφτά στην αγορά. Ξέρετε, ο 13ος μισθός, η 13η σύνταξη, θα πάει ένα μέρος τους και στην αγορά. Επίσης, όταν κοστολογείς ένα μέτρο, γιατί ακούω τη Νέα Δημοκρατία να κάνει κοστολογήσεις οι οποίες είναι στον αέρα, κοστολογείς το καθαρό, την καθαρή επίπτωση ενός μέτρου.

Για την κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας

Για το περιστατικό στην Αίγινα, όπου μία γυναίκα έχασε τη ζωή της καθώς δεν υπήρχε βάρδια οδηγού στο ΕΚΑΒ ο κ. Θεοχαρόπουλος είπε πως «αυτή τη στιγμή τα νησιά μας αλλά και ηπειρωτική χώρα έχουν κίνηση. Δεν μπορούμε να είμαστε μια χώρα η οποία παρέχει αυτές τις υπηρεσίες υγείας όλο και χειρότερες. Το θέμα της δημόσιας υγείας λοιπόν, είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και ο κόσμος έχει μεγάλη ανασφάλεια».

Ο κ. Γλαβίνας επεσήμανε: «Θα τρομάζαμε πόσα ακόμα πληρώματα λείπουν από χιλιάδες περιοχές σε όλη τη χώρα αν μιλήσετε με ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται διασώστες ή οδηγοί των ΕΚΑΒ. Δυστυχώς, μετά την πρωτιά στις ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία, σύμφωνα με ένα δείκτη της Eurostat, ο οποίος είναι αδιάφορος μάλλον για τον Υπουργό Υγείας σύμφωνα με όσα δήλωσε. Όλο και περισσότεροι Έλληνες δεν κατάφεραν να έχουν πρόσβαση σε αξιοπρεπείς υπηρεσίες υγείας. Δυστυχώς, η κυβέρνηση και στο κοινωνικό κράτος η βαθμολογία της περνάει όχι μόνο κάτω από τον πήχη, δυστυχώς και είναι επικίνδυνη για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού».

Η κα Ευθυμίου είπε: «Προφανώς είναι ένα πολύ θλιβερό γεγονός και μας λυπεί όλους πάρα πολύ. Όμως, προσπαθούμε να κάνουμε βήματα. Τα βήματα αυτά είναι στην κατεύθυνση της πιο αξιοπρεπούς παροχής υγείας με την ανακατασκευή των ΤΕΠ, τα επείγοντα δηλαδή στα νοσοκομεία, με τη στελέχωση περισσότερο και με κίνητρα για να πάνε οι γιατροί στα νησιά. Διατάχθηκε η ΕΔΕ και θα διερευνηθεί γιατί υπήρξε αυτή η μη ανταπόκριση του συστήματος υγείας. Απλά σας λέω ότι είναι η ανάταξη του δημοσίου συστήματος υγείας, δεν είναι κάτι εύκολο».

Για τις δημοσκοπήσεις

Στην συνέχεια οι εκπρόσωποι των κομμάτων σχολίασαν τις δημοσκοπήσεις.

Η υφυπουργός Εργασίας σημείωσε: «Eγώ αισθάνομαι ότι η κυβέρνηση, αυτό που κάνει είναι να ασχοληθεί με το κυβερνητικό της έργο. Δηλαδή, έχουμε πάρει μια λαϊκή εντολή πριν από δύο χρόνια, έχουμε ένα έργο τετραετίας, πρέπει αυτό το μεταρρυθμιστικό έργο να ολοκληρωθεί μέσα στην τετραετία. Εμάς μας απασχολεί να κάνουμε καλά τη δουλειά μας».

«Είναι μια δημοσκόπηση η οποία είναι κόλαφος για τη ΝΔ. Τα ποσοστά της είναι εξαιρετικά χαμηλά. Μετά από πολύ καιρό και πάλι η διαφορά με το δεύτερο κόμμα εν προκειμένω με το κόμμα μου το ΠΑΣΟΚ είναι κάτω από τις 10 μονάδες στην πρόθεση ψήφου. Αυτό δεν είναι για εμάς γεγονός ανακούφισης. Το αντίθετο, πρέπει να δουλέψουμε. Και στην καταλληλόλητα των πρωθυπουργών ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ένα σαφές προβάδισμα από τους υπόλοιπους σε σχέση εννοώ με τους ανταγωνιστές, ενώ και ο Κανένας προσπερνάει τον πρωθυπουργό και για τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη είναι μια κακή δημοσκόπηση», είπε ο Θανάσης Γλαβίνας.

Ενώ ο κ. Θεοχαρόπουλος ανέφερε: «Όσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε ότι όλες οι μετρήσεις οι οποίες έγιναν μέχρι τα μέσα Ιουλίου, δεν λέω ότι μας ικανοποιούν, αλλά λέω ότι μας δείχνουν γύρω στο 7%. Η πτώση της Νέας Δημοκρατίας είναι σαφής στην κοινωνία και θα την δούμε, πιστεύω, το Σεπτέμβριο και στις εκτιμήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ προχωράει μπροστά. Σήμερα είπατε πολύ σωστά ότι ο πρόεδρος, ο Σωκράτης Φάμελλος είναι στο Κέντρο Υγείας Αίγινας για να αναδείξει το θέμα της δημόσιας υγείας. Την άλλη εβδομάδα έχουμε ένα πλήρες πρόγραμμα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης».

