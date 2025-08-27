newspaper
Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Πολιτική αντιπαράθεση ενόψει ΔΕΘ – Ευθυμίου, Γλαβίνας και Θεοχαρόπουλος διασταύρωσαν ξίφη
Πολιτική Γραμματεία 27 Αυγούστου 2025 | 11:58

Πολιτική αντιπαράθεση ενόψει ΔΕΘ – Ευθυμίου, Γλαβίνας και Θεοχαρόπουλος διασταύρωσαν ξίφη

Θανάσης Γλαβίνας (ΠΑΣΟΚ) και Θανάσης Θεοχαρόπουλος (ΣΥΡΙΖΑ) εκτόξευσαν πυρά κατά της κυβέρνησης ενόψει ΔΕΘ - Τι είπε η υφυπουργός Εργασίας Άννα Ευθυμίου

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αντιρυτιδική διατροφή: Τι να τρώμε για νεανικό δέρμα

Αντιρυτιδική διατροφή: Τι να τρώμε για νεανικό δέρμα

Spotlight

Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης και της πολιτικής της με αιχμή την οικονομία, το ΕΣΥ και τις δημοσκοπήσεις,  εξαπέλυσαν εκπρόσωποι κομμάτων της αντιπολίτευσης, ενόψει ΔΕΘ, μιλώντας στο MEGA.

Η Άννα Ευθυμίου υφυπουργός Εργασίας, αναφερόμενη στα μέτρα που θα ανακοινωθούν από την κυβέρνηση στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είπε: «Εμείς θέλουμε τα μέτρα-με βάση και τις μέχρι τώρα κυβερνητικές εξαγγελίες- να έχουν άμεσο αντίκτυπο στην τσέπη του πολίτη. Αυτή είναι μια πολύ ουσιαστική στόχευση, γιατί μέσα σε αυτή την περίοδο που διανύουμε της ακρίβειας, συνεχώς παίρνουμε μέτρα και προσπαθούμε ό,τι μέρισμα έρχεται, αυτό το μέρισμα να το ανταποδίδουμε ως κοινωνικό μέρισμα στην κοινωνία. Εδώ υπάρχουν όμως συγκεκριμένες προδιαγραφές. Πρώτον, δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν λεφτόδεντρα.

Είναι συγκεκριμένο το πλαίσιο, είναι ενάμιση δις, μέσα σε αυτό το ενάμιση δις εμείς θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μια άμεση ανακούφιση στη μεσαία τάξη, στις οικογένειες που το έχουν ανάγκη, δίνοντας μια προοπτική και μια ελπίδα. Από την άλλη, ακούω την αντιπολίτευση, όλα αυτά που λέει, και εγώ θέλω να σας πω ότι η αντιπολίτευση φαίνεται ότι κάνει ένα βήμα μπροστά και πέντε βήματα πίσω.

Το λέω αυτό γιατί καταρχάς σε ό,τι αφορά την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για το ΑΕΠ, συνέκρινε το ΑΕΠ με τον πληθωρισμό που μέσα στα στοιχεία του ΑΕΠ ήδη συνυπάρχει ο πληθωρισμός. Άρα είναι ένα στοιχείο που την πάει πίσω. Επίσης, τα ζητάει όλα, δηλαδή ζητάει ΕΚΑΣ, ζητάει 13ο μισθό, ζητάει 13η σύνταξη. Και το τρίτο θέμα που θέλω να θέσω είναι ενώ τα ζητάει όλα, μετά μας κατηγορεί για τα φορολογικά έσοδα. Γι’ αυτό λέω ότι εκεί υπάρχει ένα έλλειμμα αξιοπιστίας στην αντιπολίτευση. Και έρχεται και ο ΣΥΡΙΖΑ και τα ζητάει όλα».

«Η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σκληρή από αυτή που περιγράφει η ΝΔ»

Ο Θανάσης Γλαβίνας, μέλος ΠΚ του ΠΑΣΟΚ, απάντησε λέγοντας:

«Υπάρχει μια βασική αντίφαση. Η Νέα Δημοκρατία λέει η οικονομία πάει καλά κι άρα εφόσον πάει καλά, πρέπει να δώσουμε κάτι και στους πολίτες. Άμα πηγαίνει η οικονομία καλά, συνήθως, έτσι πάνε τα πράγματα, πάνε καλά και για τους πολίτες. Αυτά τα δύο πηγαίνουν μαζί. Άρα έχουμε μια καλή οικονομία και η κοινωνία ευημερεί. Αυτό καταλαβαίνει ένας μέσος Έλληνας, μέσος πολίτης που λέει, εφόσον υπάρχει χρήμα και η οικονομία ανθίζει θα έχω και εγώ κάτι από αυτό. Το ερώτημα είναι που προέκυψε κι από αυτό το καλοκαίρι, που είδαμε τις σχετικές έρευνες της Eurostat, πόσες λίγες μέρες μπορούσαν να πάνε οι Έλληνες πολίτες διακοπές, και το είδαμε και στην πράξη πόσες δεκάδες, πόσες χιλιάδες συμπολίτες μας δεν κατάφεραν να πάνε διακοπές άσχετα από τις αλληγορίες και τις παροτρύνσεις του κυρίου Σκέρτσου ”κρατήστε τα ηλιοβασίλεμα για του χρόνου, γιατί μπορεί να πάτε του χρόνου να είναι καλύτερα τα πράγματα”.

Η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σκληρή από αυτή που θέλει να περιγράψει η Νέα Δημοκρατία. Ναι μεν μπορεί να υπάρχει μια ανάπτυξη στην οικονομία, η οποία η αλήθεια είναι μετά από χρόνια ύφεσης ήταν και εύλογο σε ένα βαθμό να έχει κάνει βήματα προόδου η ελληνική οικονομία, αλλά αυτή η οικονομική πίτα, η οποία μαζεύεται πρέπει να δούμε πού πάει. Πηγαίνει λοιπόν στη μεσαία τάξη; Πηγαίνει στους πιο αδύναμους; Υπάρχει μια διάχυση αυτής της ευημερίας σε όλο και περισσότερους πολίτες;

»Εμείς λέμε ότι αυτό το μείγμα οικονομικής πολιτικής με μια πληθωριστική ακρίβεια που ουσιαστικά το κράτος αισχροκερδεί και από τους ίδιους πολίτες πέρα από τα καρτέλ ενέργειας, υπηρεσίες υγείας, τράπεζες, σούπερ μάρκετ, αισχροκερδεί και το ίδιο το κράτος, μαζεύει πολύ υψηλούς φόρους από τους έμμεσους φόρους. Λέμε αλλάξτε αυτό το μείγμα, μειώστε το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, δώστε κάποια χρήματα όπως την κατάργηση προσωπικής διαφοράς του  νόμου Κατρούγκαλου που την είχαν υποσχεθεί αλλά τελικά δεν το κάνανε, βάλτε συλλογικές διαπραγματεύσεις οι οποίες αυξάνουν τελικά τους μισθούς πραγματικά βάσει στοιχείων όλα αυτά, δώστε σταδιακή επαναφορά και τον 13ο μισθό με πολύ μετρημένα, πολύ στοιχειοθετημένα, με πίστη στη δημοσιονομική σταθερότητα και ισορροπία η οποία είναι αναγκαία και έχουμε πληρώσει κατά καιρούς διάφορα τέτοια εύκολα ταξίματα τα οποία τα ακούμε κατά καιρούς και αυτό το μείγμα το οποίο παρουσιάζετε εσείς ως οικονομική πολιτική έχει αποτύχει στον έκτο χρόνο διακυβέρνησής σας.

Το ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ θα παρουσιάσει και τη μαύρη βίβλο της Νέας Δημοκρατίας, τα λάθη της δηλαδή, και τη δική του άσπρη βίβλο, την πρότασή του για την επόμενη μέρα της χώρας».

Θεοχαρόπουλος: Χρειάζεται άλλη οικονομική πολιτική

Από την πλευρά του, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, μέλος ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε:

«Το πρώτο που θέλω να σας πω σε σχέση με τη ΔΕΘ είναι ότι πρέπει να δούμε σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα κομβικό σημείο για τη χώρα. Το λέω αυτό διότι η αγοραστική δύναμη των πολιτών έχει πέσει πάρα πολύ. Δηλαδή δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα ο κόσμος με τους μισθούς που παίρνει. Αυτό το λένε και τα στοιχεία, τα στατιστικά και η πραγματικότητα και η καθημερινότητα. Ταυτοχρόνως, χρειάζεται μια άλλη οικονομική πολιτική. Αν δεν ξεκινήσουμε από αυτό για να πούμε μετά τα μέτρα και το τι πρέπει να γίνει, τότε άλλη οικονομική πολιτική τι σημαίνει;

»Εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται ελάφρυνση των χαμηλών και μεσαίων στρωμάτων. Να πέσουν λεφτά στην αγορά. Ξέρετε, ο 13ος μισθός, η 13η σύνταξη, θα πάει ένα μέρος τους και στην αγορά. Επίσης, όταν κοστολογείς ένα μέτρο, γιατί ακούω τη Νέα Δημοκρατία να κάνει κοστολογήσεις οι οποίες είναι στον αέρα, κοστολογείς το καθαρό, την καθαρή επίπτωση ενός μέτρου.

Για την κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας

Για το περιστατικό στην Αίγινα, όπου μία γυναίκα έχασε τη ζωή της καθώς δεν υπήρχε βάρδια οδηγού στο ΕΚΑΒ ο κ. Θεοχαρόπουλος είπε πως «αυτή τη στιγμή τα νησιά μας αλλά και ηπειρωτική χώρα έχουν κίνηση. Δεν μπορούμε να είμαστε μια χώρα η οποία παρέχει αυτές τις υπηρεσίες υγείας όλο και χειρότερες. Το θέμα της δημόσιας υγείας λοιπόν, είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και ο κόσμος έχει μεγάλη ανασφάλεια».

Ο κ. Γλαβίνας επεσήμανε: «Θα τρομάζαμε πόσα ακόμα πληρώματα λείπουν από χιλιάδες περιοχές σε όλη τη χώρα αν μιλήσετε με ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται διασώστες ή οδηγοί των ΕΚΑΒ. Δυστυχώς, μετά την πρωτιά στις ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία, σύμφωνα με ένα δείκτη της Eurostat, ο οποίος είναι αδιάφορος μάλλον για τον Υπουργό Υγείας σύμφωνα με όσα δήλωσε. Όλο και περισσότεροι Έλληνες δεν κατάφεραν να έχουν πρόσβαση σε αξιοπρεπείς υπηρεσίες υγείας. Δυστυχώς, η κυβέρνηση και στο κοινωνικό κράτος η βαθμολογία της περνάει όχι μόνο κάτω από τον πήχη, δυστυχώς και είναι επικίνδυνη για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού».

Η κα Ευθυμίου είπε:  «Προφανώς είναι ένα πολύ θλιβερό γεγονός και μας λυπεί όλους πάρα πολύ. Όμως, προσπαθούμε να κάνουμε βήματα. Τα βήματα αυτά είναι στην κατεύθυνση της πιο  αξιοπρεπούς παροχής υγείας με την ανακατασκευή των ΤΕΠ, τα επείγοντα δηλαδή στα νοσοκομεία, με τη στελέχωση περισσότερο και με κίνητρα για να πάνε οι γιατροί στα νησιά. Διατάχθηκε η ΕΔΕ και θα διερευνηθεί γιατί υπήρξε αυτή η μη ανταπόκριση του συστήματος υγείας. Απλά σας λέω ότι είναι η ανάταξη του δημοσίου συστήματος υγείας, δεν είναι κάτι εύκολο».

Για τις δημοσκοπήσεις

Στην συνέχεια οι εκπρόσωποι των κομμάτων σχολίασαν τις δημοσκοπήσεις.

Η υφυπουργός Εργασίας σημείωσε: «Eγώ αισθάνομαι ότι η κυβέρνηση, αυτό που κάνει είναι να ασχοληθεί με το κυβερνητικό της έργο. Δηλαδή, έχουμε πάρει μια λαϊκή εντολή πριν από δύο χρόνια, έχουμε ένα έργο τετραετίας, πρέπει αυτό το μεταρρυθμιστικό έργο να ολοκληρωθεί μέσα στην τετραετία. Εμάς μας απασχολεί να κάνουμε καλά τη δουλειά μας».

«Είναι μια δημοσκόπηση η οποία είναι κόλαφος για τη ΝΔ. Τα ποσοστά της είναι εξαιρετικά χαμηλά. Μετά από πολύ καιρό και πάλι η διαφορά με το δεύτερο κόμμα εν προκειμένω με το κόμμα μου το ΠΑΣΟΚ είναι κάτω από τις 10 μονάδες στην πρόθεση ψήφου. Αυτό δεν είναι για εμάς γεγονός ανακούφισης. Το αντίθετο, πρέπει να δουλέψουμε. Και στην καταλληλόλητα των πρωθυπουργών ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ένα σαφές προβάδισμα από τους υπόλοιπους σε σχέση εννοώ με τους ανταγωνιστές, ενώ και ο Κανένας προσπερνάει τον πρωθυπουργό και για τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη είναι μια κακή δημοσκόπηση», είπε ο Θανάσης Γλαβίνας.

Ενώ ο κ. Θεοχαρόπουλος ανέφερε: «Όσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε ότι όλες οι μετρήσεις οι οποίες έγιναν μέχρι τα μέσα Ιουλίου, δεν λέω ότι μας ικανοποιούν, αλλά λέω ότι μας δείχνουν γύρω στο 7%. Η πτώση της Νέας Δημοκρατίας είναι σαφής στην κοινωνία και θα την δούμε, πιστεύω, το Σεπτέμβριο και στις εκτιμήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ προχωράει μπροστά. Σήμερα είπατε πολύ σωστά ότι ο πρόεδρος, ο Σωκράτης Φάμελλος είναι στο Κέντρο Υγείας Αίγινας για να αναδείξει το θέμα της δημόσιας υγείας. Την άλλη εβδομάδα έχουμε ένα πλήρες πρόγραμμα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης».

Δείτε τη συζήτηση στο MEGA

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
ΕΕ: Θα προτείνει την άρση των δασμών των ΗΠΑ για να ικανοποιήσει τον Τραμπ

ΕΕ: Θα προτείνει την άρση των δασμών των ΗΠΑ για να ικανοποιήσει τον Τραμπ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αντιρυτιδική διατροφή: Τι να τρώμε για νεανικό δέρμα

Αντιρυτιδική διατροφή: Τι να τρώμε για νεανικό δέρμα

Λιμάνια
ΟΛΘ: Στις εγκαταστήσεις ο Ιβάν Σαββίδης – Στο επίκεντρο οι εργασίες για τον προβλήτα 6

ΟΛΘ: Στις εγκαταστήσεις ο Ιβάν Σαββίδης – Στο επίκεντρο οι εργασίες για τον προβλήτα 6

inWellness
Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση
Έρευνα 27.08.25

Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Νότινγχαμ υποστηρίζουν η γεύση της υψηλής ποιότητας σοκολάτας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα μικρόβια που συμμετέχουν στη ζύμωση των κόκκων κακάο.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Φάμελλος στην Αίγινα: Μητσοτάκης και Γεωργιάδης ήξεραν το πρόβλημα και εξαπάτησαν την κοινωνία
«Επικίνδυνος κατήφορος» 27.08.25

Φάμελλος στην Αίγινα: Μητσοτάκης και Γεωργιάδης ήξεραν το πρόβλημα και εξαπάτησαν την κοινωνία

Το Κέντρο Υγείας Αίγινας επισκέφθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος, μετά το τραγικό περιστατικό του θανάτου μιας 79χρονης γυναίκας στο νησί, που ανέδειξε την έλλειψη οδηγών ασθενοφόρων

Σύνταξη
Παπασταύρου: «Συνεχίζεται ο σχεδιασμός για τα θαλάσσια πάρκα – Δεν πέφτει λόγος σε κανέναν γείτονα»
Το παράδειγμα της Αμοργού 27.08.25

«Συνεχίζουμε - Δεν πέφτει λόγος σε κανέναν γείτονα» - Παπασταύρου για θαλάσσια πάρκα και αντιδράσεις Τουρκίας

«Η άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων εναπόκειται σ' εμάς» είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, για τις αντιδράσεις της Τουρκίας για τα θαλάσσια πάρκα

Σύνταξη
Ακροδεξιά στροφή, νεοφιλελευθερισμός, τοξική πόλωση το τρίπτυχο του Μαξίμου
Πολιτική 27.08.25

Ακροδεξιά στροφή, νεοφιλελευθερισμός, τοξική πόλωση το τρίπτυχο του Μαξίμου

Την απροκάλυπτη ακροδεξιά στροφή, την προσκόλληση στις νεοφιλελεύθερες συνταγές και την επένδυση στην πόλωση μέσω των ακραίων και τοξικών επιθέσεων στους πολιτικούς του αντιπάλους, επιλέγει το μέγαρο Μαξίμου στο δρόμο προς τη ΔΕΘ και στην προσπάθειά του να βγει από την κρίση.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Βαφτίζουν τη σύγχρονη δουλεία δίκαιη εργασία, τη φτώχεια κανονικότητα, την πολιτική ανωμαλία σταθερότητα και ο λαός «ψάχνεται» πριν αναγκαστεί να βάλει στα δόντια την ταυτότητα
in Confidential 27.08.25

Βαφτίζουν τη σύγχρονη δουλεία δίκαιη εργασία, τη φτώχεια κανονικότητα, την πολιτική ανωμαλία σταθερότητα και ο λαός «ψάχνεται» πριν αναγκαστεί να βάλει στα δόντια την ταυτότητα

Ο Μητσοτάκης σε λίγο θα βρίσκει παρηγοριά μόνο στην αγκαλιά του Μακρόν που επίσης προσπαθεί να «πιάσει κότσο» τον γαλλικό λαό. Ακόμα και χωρίς κόμμα ο Τσίπρας εμφανίζεται να τον απειλεί και στο Μαξίμου χτυπούν συναγερμοί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
ΕΣΗΕΑ: Τα εγκλήματα πολέμου από τον Ισραηλινό στρατό δεν μπορούν να συνεχίσουν να μένουν αναπάντητα
Διπλωματία 26.08.25

ΕΣΗΕΑ: Τα εγκλήματα πολέμου από τον Ισραηλινό στρατό δεν μπορούν να συνεχίσουν να μένουν αναπάντητα

Έκκληση στο ΥΠΕΞ και την κυβέρνηση από την ΕΣΗΕΑ να στηρίξει η Ελλάδα το ψήφισμα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων με αιχμή το θάνατο 219 δημοσιογράφων στη Γάζα

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Ο Τσίπρας απειλεί τον Μητσοτάκη χωρίς να έχει κόμμα
Πολιτική Γραμματεία 26.08.25

Δημοσκόπηση: Ο Τσίπρας απειλεί τον Μητσοτάκη χωρίς να έχει κόμμα

Σε απόσταση αναπνοής ο Αλέξης Τσίπρας στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία, χωρίς ακόμη να έχει ανακοινώσει τις προθέσεις του - Μεγάλες απώλειες για τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ερώτηση «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Στο «καλύτερο ΕΣΥ που είχαμε ποτέ» του Γεωργιάδη, συμπολίτες μας πεθαίνουν γιατί δεν υπάρχουν οδηγοί ασθενοφόρων
«Καταστροφικό έργο» 26.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Στο «καλύτερο ΕΣΥ που είχαμε ποτέ» του Γεωργιάδη, συμπολίτες μας πεθαίνουν γιατί δεν υπάρχουν οδηγοί ασθενοφόρων

«Απαιτούμε την άμεση στελέχωση όλων των οργανικών θέσεων και 24ωρη κάλυψη ασθενοφόρων τόσο στην Αίγινα όσο και σε κάθε υποστελεχωμένη δομή της χώρας», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ - Στην Αίγινα την Τετάρτη ο Φάμελλος

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση: Το ΕΣΥ δεν αποτελεί πρόσφορο έδαφος για επικοινωνιακά παιχνίδια – Σοβαρευτείτε
«Στάχτη στα μάτια» 26.08.25

ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση: Το ΕΣΥ δεν αποτελεί πρόσφορο έδαφος για επικοινωνιακά παιχνίδια – Σοβαρευτείτε

«Επί 6 χρόνια η Νέα Δημοκρατία απαξιώνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και υποβαθμίζει συστηματικά τις κοινωνικές παροχές - Οι τηλεοπτικές φιέστες του Γεωργιάδη υποτιμούν τους πολίτες»», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση συνεχίζει να αποδομεί τις εργασιακές σχέσεις προς όφελος των ισχυρών εργοδοτικών συμφερόντων
13ωρο 26.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση συνεχίζει να αποδομεί τις εργασιακές σχέσεις προς όφελος των ισχυρών εργοδοτικών συμφερόντων

«Οι εργαζόμενοι και ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ θα αγωνιστούν να μην περάσει αυτό το αντεργατικό νομοσχέδιο», σημειώνει ο τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της Κ.Ο., Γιώργος Γαβρήλος

Σύνταξη
Μανωλάκου: Το «καλάθι της ΔΕΘ» είναι κοροϊδία για το λαό – Ξεσηκωμός απέναντι στη μεγάλη ληστεία των εργαζομένων
ΚΚΕ 26.08.25

Μανωλάκου: Το «καλάθι της ΔΕΘ» είναι κοροϊδία για το λαό – Ξεσηκωμός απέναντι στη μεγάλη ληστεία των εργαζομένων

Η Διαμάντω Μανωλάκου κατήγγειλε την κυβέρνηση για το «αντεργατικό έκτρωμα που επιβάλει 13 ώρες εργασίας, το οποίο αυξάνει τους κινδύνους για εργατικά ατυχήματα», και την κάλεσε να το αποσύρει

Σύνταξη
Χαρίτσης: Το καθεστώς Μητσοτάκη είναι τοξικό και ταξικό – Πρέπει να φύγει
Βουλή 26.08.25

Χαρίτσης: Το καθεστώς Μητσοτάκη είναι τοξικό και ταξικό – Πρέπει να φύγει

«Το μόνο δίκιο που την ενδιαφέρει είναι το δίκιο των εργοδοτών», ανέφερε για την κυβέρνηση ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, σχολιάζοντας το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

Σύνταξη
Νοτοπούλου: Η φτώχεια στην Ελλάδα αυξάνεται ενώ το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα μειώθηκε ως ποσοστό
ΣΥΡΙΖΑ 26.08.25

Νοτοπούλου: Η φτώχεια στην Ελλάδα αυξάνεται ενώ το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα μειώθηκε ως ποσοστό

Το 2024 καταγράφηκε αύξηση του φτωχού πληθυσμού στην Ελλάδα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ενώ το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα υποχώρησε περαιτέρω ως ποσοστό του εθνικού ορίου κινδύνου φτώχειας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φάμελλος στην Αίγινα: Μητσοτάκης και Γεωργιάδης ήξεραν το πρόβλημα και εξαπάτησαν την κοινωνία
«Επικίνδυνος κατήφορος» 27.08.25

Φάμελλος στην Αίγινα: Μητσοτάκης και Γεωργιάδης ήξεραν το πρόβλημα και εξαπάτησαν την κοινωνία

Το Κέντρο Υγείας Αίγινας επισκέφθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος, μετά το τραγικό περιστατικό του θανάτου μιας 79χρονης γυναίκας στο νησί, που ανέδειξε την έλλειψη οδηγών ασθενοφόρων

Σύνταξη
Νίκολιτς: «Σημαντικό ματς αλλά όχι η μισή χρονιά»
Conference League 27.08.25

Νίκολιτς: «Σημαντικό ματς αλλά όχι η μισή χρονιά»

Την άποψη πως το ΑΕΚ – Άντερλεχτ που θα κρίνει το αν η ομάδα του θα συνεχίσει στην Ευρώπη για φέτος δεν αποτελεί τη... μισή χρονιά της ομάδας, εξέφρασε ο τεχνικός της Ένωσης, Μάρκο Νίκολιτς.

Σύνταξη
Φυτά για τον Άρη, λύσεις για τη Γη: πώς η έρευνα στο διάστημα αλλάζει διατροφή και ιατρική
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 27.08.25

Φυτά για τον Άρη, λύσεις για τη Γη: πώς η έρευνα στο διάστημα αλλάζει διατροφή και ιατρική

Επιστήμονες καταδεικύνουν τη βιωσιμότητα για αποστολές μεγάλης διάρκειας στο διάστημα (Άρης/Σελήνη) και τις άμεσες εφαρμογές στη Γη.

Σύνταξη
Έβανς: «Είμαι σαν λιοντάρι στο κλουβί»
Μπάσκετ 27.08.25

Έβανς: «Είμαι σαν λιοντάρι στο κλουβί»

Η ανυπομονησία του Κίναν Έβανς για επιστροφή στη δράση είναι τεράστια και δεν το κρύβει. Τι είπαν οι «ερυθρόλευκοι» κατά την πρώτη συγκέντρωσή τους στο ΣΕΦ για την έναρξη της σεζόν.

Σύνταξη
Παρέμβαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για την επίλυση της στεγαστικής κρίσης στα νησιά
Ζητείται λύση 27.08.25

Παρέμβαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για την επίλυση της στεγαστικής κρίσης στα νησιά

«Η αδυναμία εξεύρεσης κατοικίας για τους εργαζόμενους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά πλέον και για τους ίδιους τους μόνιμους κατοίκους, έχει λάβει διαστάσεις επικίνδυνες», τονίζει στην επιστολή του ο κ. Χατζημάρκος.

Σύνταξη
Κίντμαν, Σίφερ, Τζένερ, Τζόκοβιτς, Κορς: Οι διάσημοι ψηφίζουν Ελλάδα για διακοπές, εμείς στη «δίαιτα»
Καλοκαίρι για ποιους; 27.08.25

Κίντμαν, Σίφερ, Τζένερ, Τζόκοβιτς, Κορς: Οι διάσημοι ψηφίζουν Ελλάδα για διακοπές, εμείς στη «δίαιτα»

Ο διάσημος σχεδιαστής μόδας, Μάικλ Κορς, ακολουθεί την Κάιλι Τζένερ και αναρίθμητους άλλους διάσημους που ψηφίζουν Ελλάδα για τις διακοπές τους και αυτό το καλοκαίρι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γάζα: Ο Τραμπ συζητά με Ισραηλινούς τα μεταπολεμικά σχέδια – Ζήτημα μηνών η λήξη του πολέμου, λέει ο Γουίτκοφ
Χαμηλές προσδοκίες 27.08.25

ΗΠΑ και Ισραήλ συζητούν τα μεταπολεμικά σχέδια χωρίς τους Παλαιστίνιους - IDF: Η εκκένωση της Γάζας είναι αναπόφευκτη

Δεν έχει γίνει ακόμα σαφές ποιοι θα συμμετάσχουν στην ευρεία σύσκεψη για τη Γάζα υπό τον Ντόναλντ Τραμπ - Κανένα ίχνος αποκλιμάκωσης στο πεδίο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Μυστικές συνομιλίες της ExxonMobil με τη Rosneft για επανέναρξη δραστηριοτήτων στη Ρωσία
Διεθνής Οικονομία 27.08.25

Μυστικές συνομιλίες της ExxonMobil με τη Rosneft για επανέναρξη δραστηριοτήτων στη Ρωσία

Πίσω από κλειστές πόρτες, συνομιλίες φαίνεται να έχουν πραγματοποιηθεί μεταξύ ExxonMobil και Rosneft, με στόχο την έναρξη εκ νέου των δραστηριοτήτων στη Ρωσία

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Η Μπριζ, η… Βίκινγκ και η «σίγουρη» αντίπαλος του Ολυμπιακού στη League Phase… ως τον Νοέμβρη
On Field 27.08.25

Η Μπριζ, η… Βίκινγκ και η «σίγουρη» αντίπαλος του Ολυμπιακού στη League Phase… ως τον Νοέμβρη

Τι περιμένει ο Ολυμπιακός από το φινάλε των play-offs του Champions League και πώς μπορεί να αρχίσει να... υπολογίζει το μέλλον του στην διοργάνωση της επόμενης χρονιάς από τα τέλη Νοέμβρη!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Κίνα: Χαρακτηρίζει «παράλογες» τις τριμερείς συνομιλίες με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία για τον πυρηνικό αφοπλισμό
Αιχμηρή απάντηση 27.08.25

«Παράλογες» χαρακτηρίζει η Κίνα τις τριμελείς συνομιλίες με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία για τον πυρηνικό αφοπλισμό

Η Κίνα σχολίασε επικριτικά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που είπε ότι θα ήθελε το Πεκίνο να συμμετέχει σε συνομιλίες ανάμεσα σε Ουάσινγκτον, Μόσχα και Πεκίνο

Σύνταξη
Ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες σκόνης διέλυσαν τις εγκαταστάσεις του φεστιβάλ Burning Man
Αμμοθύελλα 27.08.25

Ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες σκόνης διέλυσαν τις εγκαταστάσεις του φεστιβάλ Burning Man

Το 2025 φαίνεται ότι δεν είναι η χρονιά του. Το φεστιβάλ Burning Man, που άνοιξε τις πύλες του την Κυριακή στην έρημο Black Rock, έπεσε «θύμα» ισχυρών ανέμων και καταιγίδων σκόνης.

Σύνταξη
Ρωσία: Προελαύνει στο Ντνιπροπετρόφσκ, «παγωμένες» οι διαπραγματεύσεις – Η παραδοχή του Κιέβου
Οι τελευταίες εξελίξεις 27.08.25

Προελαύνει στο Ντνιπροπετρόφσκ η Ρωσία, «παγωμένες» οι διαπραγματεύσεις - Η παραδοχή του Κιέβου

Γιατί έχει σημασία η πρόοδος που σημειώνει η Ρωσία - Στον «πάγο» οι συνομιλίες μετά τις συναντήσεις Ντόναλντ Τραμπ με Βλαντίμιρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
Απόρρητο