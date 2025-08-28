Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Σκύλος: Η περιποίηση του σώματός του μετά τις διακοπές – Τα μέρη που εξετάζουμε σχολαστικά
Pet Stories 28 Αυγούστου 2025 | 10:00

Σκύλος: Η περιποίηση του σώματός του μετά τις διακοπές – Τα μέρη που εξετάζουμε σχολαστικά

Τα σημεία του σώματος του σκύλου που είναι άκρως απαραίτητο να ελέγξουμε μετά τις διακοπές, και γιατί πρέπει να του κάνουμε ένα καλό μπάνιο.

Τζούλη Τούντα
ΡεπορτάζΤζούλη Τούντα
A
A
Vita.gr
Μελέτη: Το “κρυφό” λίπος γερνά σιωπηλά την καρδιά

Μελέτη: Το “κρυφό” λίπος γερνά σιωπηλά την καρδιά

Spotlight

Μετά τις καλοκαιρινές διακοπές (και) ο σκύλος μας χρειάζεται εξονυχιστική φροντίδα. Έτσι, ώστε να εξασφαλίσουμε την υγεία του, αλλά και για να επαναφέρουμε την υγιεινή του τριχώματός του.

«Μετά την καθημερινή επαφή με τη θάλασσα και τη φύση, σύμφωνα με την pet groomer, Μαρία Καφετζοπούλου, ο σκύλος μας χρειάζεται μια ολοκληρωμένη περιποίηση στο μπάνιο. Ακόμη κι αν δεν τον πήραμε μαζί μας και επιλέξαμε να τον πάμε σε κάποιο ξενοδοχείο/πανσιόν σκύλων.
Το θαλασσινό νερό δημιουργεί δερματικά προβλήματα και με ένα πολύ καλό μπάνιο αφαιρούνται τυχόν υπολείμματα του.
Όταν λέμε ένα πολύ καλό μπάνιο, εξηγεί η κα Καφετζοπούλου, εννοούμε ότι στο τρίχωμά του βάζουμε κρέμα. Η κρέμα ενυδατώνει την τρίχα και βοηθά να επανέλθει το ph.

Ελέγχουμε τον σκύλο για παράσιτα ή ξένα σώματα στο τρίχωμα και το δέρμα του

Βλέπουμε τα νύχια, μήπως έχει σπάσει κάποιο

Επίσης, είναι απαραίτητο ένα καλό χτένισμα, καθώς χάνει επιπλέον τρίχωμα λόγω υψηλής θερμοκρασίας. Έτσι, αφαιρούνται οι κόμποι και το νεκρό τρίχωμα.

Έλεγχος αυτιών, τριχώματος και δέρματος

«Ο pet groomer ελέγχει και καθαρίζει τα αυτιά του σκύλου. Κοιτάζει εάν έχει μπει νερό, άμμος, ή χώμα, και γενικότερα εάν έχει εισχωρήσει κάποιο ξένο σώμα στο αυτί, που θα μπορούσε να του προκαλέσει κάποια μορφή ωτίτιδας. Στην περίπτωση που διαπιστώσει κάποιο πρόβλημα, παραπέμπει στον κτηνίατρο», τονίζει η κα Καφετζοπούλου.

Επίσης, μετά το μπάνιο, στα αυτιά του σκύλου βάζουμε υγρό καθαρισμού. Αυτό το κάνουμε για να καθαριστεί ο ακουστικός πόρος, στην περίπτωση που έχει μπει νερό, έχει δημιουργηθεί κερί, ή υπάρχει οποιαδήποτε άλλη βρωμιά.

Επιπλέον, επισημαίνει η pet groomer, ελέγχουμε τον σκύλο για παράσιτα ή ξένα σώματα στο τρίχωμα και το δέρμα του. Στις διακοπές ο σκύλος έρχεται σε καθημερινή επαφή με τη φύση, και υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν εισχωρήσουν στο δέρμα του άγανα. Αλλά και παράσιτα, τα οποία βρίσκονται στο χώμα και στη βλάστηση. Αν εντοπίσουμε άγανο που δεν έχει εισχωρήσει στο σώμα του, του το αφαιρούμε.

«Ακόμη και αν έχει διεισδύσει στο σώμα του σκύλου μπορούμε να το εντοπίσουμε, καθώς η περιοχή παρουσιάζει πρήξιμο. Το πρήξιμο εμφανίζεται με τη βοήθεια του νερού, αλλά και όταν χρησιμοποιούμε το πιστολάκι. Και σε αυτή την περίπτωση, ο σκύλος πρέπει να επισκεφτεί τον κτηνίατρο», υπογραμμίζει η κα Καφετζοπούλου.

Τσεκάρισμα στα νύχια και στα πατουσάκια

Τα νύχια και τα πατουσάκια συμπεριλαμβάνονται και αυτά στη φροντίδα του σκύλου μετά τις καλοκαιρινές διακοπές.

«Βλέπουμε τα νύχια, μήπως έχει σπάσει κάποιο, και, παράλληλα, λιμάρουμε -αν χρειαστεί- εκείνα που είναι πιο ψηλά και δεν τρίβονται κατά την επαφή τους με το έδαφος. Επίσης, κοιτάζουμε τα πατουσάκια του σκύλου, και φροντίζουμε για την ενυδάτωσή τους», αναφέρει η κα Καφετζοπούλου.

Τέλος, επισημαίνει: «Ακριβώς την ίδια περιποίηση χρειάζεται και ένας σκύλος που πέρασε τις «διακοπές» του σε ξενοδοχείο/πανσιόν σκύλων».

● Η κα Μαρία Καφετζοπούλου είναι pet groomer και εκπαιδεύει μελλοντικούς επαγγελματίες.

Είναι πιστοποιημένη θετική εκπαιδεύτρια σκύλων, αλλά και εκτροφέας της φυλής Golden Retrievers.

Και όπως υποστηρίζει: «Οι γνώσεις μου στην εκπαίδευση και στο grooming έχουν εξελίξει τη δουλειά μου. Με τη σειρά μου, έχω βοηθήσει κηδεμόνες και σκύλους να ξεπεράσουν προβλήματα συμπεριφοράς που τους ταλαιπωρούσαν στην καθημερινότητά τους. Στόχος, μια αρμονική συμβίωση. Με motto «ο σκύλος στα καλύτερά του», προσπαθώ συνεχώς να παρακολουθώ σεμινάρια και να εμπλουτίζω τις γνώσεις και τις τεχνικές μου».
Ζει στη Βέροια.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ακίνητα
Μπόνους δόμησης: Πέρασε την «πόρτα» του ευρωδικαστηρίου η υπόθεση ΝΟΚ

Μπόνους δόμησης: Πέρασε την «πόρτα» του ευρωδικαστηρίου η υπόθεση ΝΟΚ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μελέτη: Το “κρυφό” λίπος γερνά σιωπηλά την καρδιά

Μελέτη: Το “κρυφό” λίπος γερνά σιωπηλά την καρδιά

Macro
Θεοδωρικάκος: Πάγωμα στις τιμές των σχολικών και μειώσεις στα τρόφιμα ζητά από τα σούπερ μάρκετ

Θεοδωρικάκος: Πάγωμα στις τιμές των σχολικών και μειώσεις στα τρόφιμα ζητά από τα σούπερ μάρκετ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Pet Stories
Ζει με περισσότερα από 100 φίδια στο σπίτι του – Τα παιδιά του μοιράζονται τα κρεβάτια τους με τα ερπετά
Σωκράτης Χριστοφόρου 27.08.25

Ζει με σχεδόν 130 φίδια στο σπίτι του και τα μοιράζεται με τα παιδιά του

Το πάθος του Σωκράτη Χριστοφόρου φούντωσε και μέσα σε δύο χρόνια η συλλογή του είχε ξεπεράσει τα 300 ερπετά, και σήμερα ζει στο σπίτι του με σχεδόν 100 φίδια τα οποία μοιράζεται με τα παιδιά του.

Σύνταξη
Εμβόλιο-σωτηρία για τους σκύλους
Αυξάνει το προσδόκιμο ζωής 22.08.25

Εμβόλιο-σωτηρία για τους σκύλους

Επαναστατικό εμβόλιο από το Πανεπιστήμιο Yale "θεραπεύει" τον καρκίνο που σκοτώνει το 65% των σκύλων

Γεώργιος Μαζιάς
Χαϊδεύουμε τη γάτα σε μέρη του σώματός της που την ευχαριστούν – Άραγε, ποια είναι;
«Στις προσταγές σας» 20.08.25

Η γάτα απολαμβάνει πάντα τα χάδια μας; - Οι αντιδράσεις της που δείχνουν ότι δεν τα επιθυμεί

Σε αντίθεση με τον σκύλο, που η καλύτερή του θα ήταν να τον χαϊδεύουμε… κάθε τρεις και λίγο, η γάτα είναι εκείνη που αποφασίζει πότε είναι η ώρα για αγκαλιές και χάδια.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Αύγουστος: Τσάρκα με τον σκύλο μας στην Αττική – Έξι μαγευτικοί προορισμοί
Τουριστικές» περιηγήσεις 19.08.25

Αποδράσεις από την καθημερινότητα μαζί με τον σκύλο μας σε μέρη της Αττικής για ανάταση ψυχής – Ποια είναι;

Ο Αύγουστος είναι ο ιδανικός μήνας για να κάνουμε τσάρκα με το αυτοκίνητο και να επισκεφτούμε τοποθεσίες, παρέα με τον σκύλο μας, ώστε να περάσουμε φίνα!

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Οι εθελόντριες που πασχίζουν για τα αδεσποτάκια – Πώς επέζησαν τέσσερα κουταβάκια που είχαν βυθιστεί σε κώμα
Στεκόμαστε πλάι τους 17.08.25

Οι εθελόντριες που πασχίζουν για τα αδεσποτάκια – Πώς επέζησαν τέσσερα κουταβάκια που είχαν βυθιστεί σε κώμα

Βοηθάμε τις βορειοελλαδίτισες εθελόντριες που φροντίζουν εκατοντάδες αδεσποτάκια. Έσωσαν και τέσσερα κουταβάκια που είχαν πέσει σε κώμα. Βλέπουμε το βίντεο την ημέρα που βρέθηκαν.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Επιχείρηση διάσωσης για τα ζώα στις πληγείσες από τη φωτιά περιοχές – Οι ενέργειες που έγιναν στην Πάτρα
Αλληλεγγύη = Δύναμη 14.08.25

Επιχείρηση διάσωσης για τα ζώα στις πληγείσες από τη φωτιά περιοχές – Οι ενέργειες που έγιναν στην Πάτρα

Στην Πάτρα την ώρα που οι φλόγες την «περικύκλωναν», οι κινήσεις που έγιναν για τη διάσωση των ζώων, όπως περιγράφονται από την Ειδική Γραμματεία Προστασίας των Ζώων Συντροφιάς, υπήρξαν καθοριστικές.

Τζούλη Τούντα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φθιώτιδα: Καταγγελίες, απειλές και παρ’ ολίγον ξύλο στο Δημοτικό Συμβούλιο Μακρακώμης (βίντεο)
Στη Φθιώτιδα 28.08.25

Καταγγελίες, απειλές και παρ' ολίγον ξύλο στο Δημοτικό Συμβούλιο Μακρακώμης (βίντεο)

Δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης αποκάλεσε κάτοικο του Αγίου Γεωργίου, στη Φθιώτιδα, πολιτικάντη με εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις που λειτουργεί σαν να ασκεί διοίκηση για λογαριασμό του Δήμου

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι οχυρωμένες πόλεις στο στόχαστρο του Πούτιν – Δώδεκα οι νεκροί από τη νέα επίθεση στο Κίεβο
Δείτε χάρτη 28.08.25

Οι οχυρωμένες πόλεις της Ουκρανίας στο στόχαστρο του Πούτιν - Δώδεκα οι νεκροί από τη νέα επίθεση στο Κίεβο

«Παγωμένες» οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία - Πώς έχει η κατάσταση στο έδαφος - Ποιες πόλεις επιδιώκει να κατακτήσει ο ρωσικός στρατός, πώς έχουν οχυρωθεί

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο αλγόριθμος του Netflix «σκοτώνει» την πρωτοτυπία – Ταινίες για όλους, που δεν μένουν σε κανέναν
Τεχνητή Νοημοσύνη 28.08.25

Ο αλγόριθμος του Netflix «σκοτώνει» την πρωτοτυπία – Ταινίες για όλους, που δεν μένουν σε κανέναν

Με προϋπολογισμούς εκατοντάδων εκατομμυρίων, αλλά σενάρια που μοιάζουν βγαλμένα από «αλγοριθμική μηχανή», το Netflix κατηγορείται ότι παράγει εύπεπτες αλλά «άχρωμες» ταινίες στον βωμό των δεδομένων και της μαζικής απήχησης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕΣΥ: Το μαύρο άσπρο για την είσοδο ιδιωτών στα νοσοκομεία κάνει ο Θεμιστοκλέους – Συγκρίσεις με 40 χρόνια πριν
Damage control 28.08.25

ΕΣΥ: Το μαύρο άσπρο για την είσοδο ιδιωτών στα νοσοκομεία κάνει ο Θεμιστοκλέους – Συγκρίσεις με 40 χρόνια πριν

Σε συγκρίσεις με 40 χρόνια πριν, για την κατάσταση στο ΕΣΥ κατέφυγε ο υφ. Υγείας Μ. Θεμιστοκλέους - Επιχείρησε να πείσει ότι η είσοδος ιδιωτών στα νοσοκομεία ενισχύει τον δημόσιο χαρακτήρα της περίθαλψης

Σύνταξη
Ο πίνακας του 1743 που κλάπηκε από τους Ναζί και βρέθηκε νωρίτερα φέτος αγνοείται ξανά
85 χρόνια μετά 28.08.25

Ο πίνακας του 1743 που κλάπηκε από τους Ναζί και βρέθηκε νωρίτερα φέτος αγνοείται ξανά

Ο πίνακας με τίτλο Το Πορτρέτο μιας Κυρίας του Φρα Γκαλγκάριο, λεηλατημένος από τους Ναζί, εμφανίστηκε σε αγγελία ακινήτου στην Αργεντινή – και εξαφανίστηκε μυστηριωδώς λίγο πριν την αστυνομική έφοδο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σαλαμίνα: Βίντεο από τη φωτιά που έφτασε σε αυλές σπιτιών – «Είχαν γλέντι, έριξαν πυροτεχνήματα»
Χωρίς ενεργό μέτωπο 28.08.25

Βίντεο από τη φωτιά στη Σαλαμίνα που έφτασε σε αυλές σπιτιών - «Είχαν γλέντι, έριξαν πυροτεχνήματα»

Η περιοχή που έπιασε φωτιά στη Σαλαμίνα έχει κατοικίες, πολλές ελιές, πεύκα και ξερόκλαδα, αλλά με την επέμβαση της Πυροσβεστικής και τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου απετράπησαν τα χειρότερα

Σύνταξη
Αλλαγή πλεύσης ο Βέρνερ Χέρτζογκ – Άνοιξε λογαριασμό στο Instagram
Social 28.08.25

Αλλαγή πλεύσης ο Βέρνερ Χέρτζογκ – Άνοιξε λογαριασμό στο Instagram

Ο σκηνοθέτης Βέρνερ Χέρτζογκ, που για δεκαετίες δήλωνε ότι δεν έχει καμία σχέση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς τα θεωρούσε «μια τεράστια, γυμνή επίθεση ηλιθιότητας» άνοιξε λογαριασμό στο Instagram.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Παλλήνη: Εθισμένος στον τζόγο ο δημοτικός υπάλληλος που κατηγορείται για εμπρησμούς
Παλλήνη 28.08.25

«Έχανα και έβαζα φωτιά» - Εθισμένος στον τζόγο ο δημοτικός υπάλληλος που κατηγορείται για εμπρησμούς

Ο δημοτικός υπάλληλος που συνελήφθη για τους εμπρησμούς στην Παλλήνη, σε μικρή απόσταση από δασική έκταση, θα απολογηθεί στον ανακριτή την Παρασκευή

Σύνταξη
Ελλάδα – Ιταλία: Η «επίσημη αγαπημένη» ξεκινά το Eurobasket με πίστη για διάκριση!
Μπάσκετ 28.08.25

Ελλάδα – Ιταλία: Η «επίσημη αγαπημένη» ξεκινά το Eurobasket με πίστη για διάκριση!

Η μεγάλη ώρα για την Εθνική ομάδα μπάσκετ έφτασε! Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ρίχνεται απόψε (28/8, 21:30 / ΕΡΤ NEWS) στη μάχη του Eurobasket 2025 με αντίπαλο την Ιταλία, για την 1η αγωνιστική του Γ' ομίλου.

Σύνταξη
Οικογένεια Μάικλ Τζάκσον: Το νέο κεφάλαιο – Νέος αρραβώνας, δάκρυα χωρισμού και η διαμάχη για την περιουσία
Δυναστεία 28.08.25

Οικογένεια Μάικλ Τζάκσον: Το νέο κεφάλαιο – Νέος αρραβώνας, δάκρυα χωρισμού και η διαμάχη για την περιουσία

Τα τρία παιδιά του Μάικλ Τζάκσον, Πρινς, Πάρις και Μπίγκι, είναι εκτεθειμένα στους προβολείς από μωρά. «Είμαστε ένα» δηλώνουν ενώ η μάζη για τη διαχείριση της περιουσίας συνεχίζεται

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τραμπ: Απέπεμψε τη διευθύντρια του CDC – Δεν αποδέχθηκε αντιεπιστημονικές απόψεις, το χρονικό της κόντρας
Δεν παραιτήθηκε 28.08.25

Ο Τραμπ απέπεμψε τη διευθύντρια του CDC - Δεν αποδέχθηκε αντιεπιστημονικές απόψεις, το χρονικό της κόντρας

Η Σούζαν Μονάρεζ δεν συμπλήρωσε ούτε έναν μήνα στη θέση της - Συγκρούστηκε με τον υπουργό Υγείας του Ντόναλντ Τραμπ, τον Ρόμπερτ Κένεντι τον νεότερο, αμφισβητία των εμβολίων

Σύνταξη
Νοσοκομείο Νάσερ: Το διπλό χτύπημα ήταν τριπλό – Η ακτινογραφία της επίθεσης – Αποκάλυψη CNN για το μακελειό
CNN 28.08.25

Αποκάλυψη: Το διπλό χτύπημα στο νοσοκομείο Νάσερ ήταν τριπλό - Τι δείχνει νέο βίντεο - Η ακτινογραφία της επίθεσης

Νέα στοιχεία για την επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ που κόστισε τη ζωή σε 22 ανθρώπους, ανάμεσά τους σε πέντε δημοσιογράφους - Τι δείχνει νέο βίντεο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΗΠΑ: Οι μισοί Αμερικανοί ψηφοφόροι πιστεύουν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα
Δείτε αναλυτικά 28.08.25

Αποκαλυπτική δημοσκόπηση - Οι μισοί ψηφοφόροι στις ΗΠΑ πιστεύουν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα

Νέα δημοσκόπηση στις ΗΠΑ - Έξι στους δέκα ψηφοφόρους εναντιώνονται στην αποστολή περισσότερης στρατιωτικής βοήθειας στο Ισραήλ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μπόνους δόμησης: «Πράσινο» από το Ευρωδικαστήριο για την υπόθεση ΝΟΚ
Εν αναμονή του ΣτΕ 28.08.25

«Πράσινο» από το Ευρωδικαστήριο για τα μπόνους δόμησης του ΝΟΚ - Πότε θα εξεταστεί η υπόθεση

Ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες προσέφυγαν στο δικαστήριο του Στρασβούργου, το οποίο έκρινε ότι η υπόθεση για τα μπόνους δόμησης του ΝΟΚ αξίζει να εξεταστεί καθώς είναι σοβαρή και τεκμηριωμένη

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Μικρές επιχειρήσεις: Ρεκόρ τετραετίας στη μείωση της ζήτησης – Πρόδρομοι δείκτες στασιμότητας και ύφεσης
Ο Γ.Καββαθάς στο in 28.08.25

Η κραυγή των μικρομεσαίων: «Δε θέλουμε άλλη συμπάθεια, θέλουμε πράξεις»

Οι μικρές επιχειρήσεις, το 99,6% του συνόλου της επιχειρηματικότητας, εκπέμπουν σήμα κινδύνου. «Δεν θέλουμε άλλη συμπάθεια. Θέλουμε πράξεις» λέει στο in o πρόδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γ. Καββαθάς. Ανησυχητικά σημάδια για το σύνολο της οικονομίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Απεργία ΑΔΕΔΥ: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας το πρωί στο Σύνταγμα
Ελλάδα 28.08.25

Απεργία της ΑΔΕΔΥ ενάντια στο νέο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων - Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα

Η ΑΔΕΔΥ καλεί στους εργαζόμενους του Λεκανοπεδίου στο Δημόσιο να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα γίνει στο Σύνταγμα στις 10 το πρωί

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
Απόρρητο