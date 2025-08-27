MEGA Γεγονότα: Ο απόλυτος πρωταγωνιστής της βραδινής ενημέρωσης επιστρέφει

Ο απόλυτος πρωταγωνιστής της βραδινής ενημέρωσης επιστρέφει με ανανεωμένη δυναμική. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA Γεγονότα», που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των τηλεθεατών τα τελευταία χρόνια, ξεκινά τη νέα τηλεοπτική σεζόν με στόχο να επιβεβαιώσει τη θέση του ως το πιο αξιόπιστο σημείο αναφοράς στην ελληνική τηλεόραση, διατηρώντας σταθερή την πρωτοκαθεδρία του.

Οι ειδήσεις με τη Ράνια Τζίμα από Δευτέρα έως Πέμπτη και την Κατερίνα Παναγοπούλου από Παρασκευή έως Κυριακή, θα συνεχίσουν να κρατούν το κοινό ενήμερο καθημερινά, με τη σοβαρότητα, την υπευθυνότητα και την αφοσίωση που διακρίνει την ενημέρωση του MEGA. Ο Γιάννης Πρετεντέρης θα εξακολουθήσει να προσφέρει το εμπεριστατωμένο σχόλιό του.

Tην Παρασκευή 29 Αυγούστου στις 19:45, στην παρουσίαση των ειδήσεων του MEGA θα βρίσκεται η Κατερίνα Παναγοπούλου.

Τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου στις 19:45, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA Γεγονότα» επιστρέφει η Ράνια Τζίμα. Στον βασικό σχολιασμό, ο Γιάννης Πρετεντέρης.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ»

ΜΕ ΤΗ ΡΑΝΙΑ ΤΖΙΜΑ (ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΕΜΠΤΗ)

ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΚΥΡΙΑΚΗ)