Από γκαζάκι που «έσκασε» μέσα στο σπίτι τους στο Αγρίνιο τραυματίστηκαν δύο ανήλικα κορίτσια σήμερα το μεσημέρι, Τετάρτη, και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της πόλης.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες εξερράγη η φιάλη υγραερίου διερευνώνται από την Αστυνομία

Όπως αναφέρει το agriniopress.gr, οι δύο ανήλικες είναι ηλικίας 10 και 12 ετών αντιστοίχως και από την έκρηξη ευτυχώς τραυματίστηκαν ελαφρά.

Τα δύο κοριτσάκια διαμένουν με την οικογένειά τους στην οδό Προόδου, όπου υπό συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία σημειώθηκε η έκρηξη της φιάλης υγραερίου.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, με τους γείτονες να σπεύδουν να βοηθήσουν ενώ εν τω μεταξύ είχαν κληθεί η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ.

Τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Αγρινίου συνοδεία των γονιών τους, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.