Πρίγκιπας Τζορτζ: Το βάρος του στέμματος και η παιδική αθωότητα του «πιο φυσιολογικού» μελλοντικού βασιλιά της Βρετανίας

Είναι μόλις 12 ετών, όμως το βάρος του στέμματος βρίσκεται ήδη στους ώμους του. Ο πρίγκιπας Tζορτζ, τρίτος στη σειρά διαδοχής για τον βρετανικό θρόνο, δέχεται σταδιακά τα μαθήματα του μέλλοντος, με τους γονείς του, τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και την πριγκίπισσα Κέιτ, να προσπαθούν να διατηρήσουν την παιδική του αθωότητα σε έναν κόσμο γεμάτο αυστηρά πρωτόκολλα.

Η σταδιακή εμφάνισή του σε επίσημες εκδηλώσεις σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής για τον ίδιο και τη μοναρχία σημειώνει το People στο νέο του αφιέρωμα στον επόμενο βασιλιά της Βρετανίας.

Ο Τζορτζ είναι ο άνθρωπος που κάποια στιγμή θα διαδεχθεί τον παππού του, βασιλιά Κάρολο Γ’, στον θρόνο της Βρετανίας. Σε ηλικία μόλις 12 ετών, καλείται να μάθει να ισορροπεί ανάμεσα στις υποχρεώσεις του μέλλοντα μονάρχη και την επιθυμία του για μια «φυσιολογική» παιδική ηλικία.

Οι γονείς του, πρίγκιπας Γουίλιαμ και πριγκίπισσα Κέιτ, έχουν θέσει ως στόχο να του παρέχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για τον ρόλο του, χωρίς όμως να του στερήσουν τις στιγμές χαράς και ξεγνοιασιάς που αρμόζουν στην ηλικία του σημειώνει το ρεπορτάζ.

Το τελευταίο διάστημα, λόγω και της μάχης του βασιλιά Καρόλου με τον καρκίνο, ο ρόλος του Τζορτζ έχει αποκτήσει μεγαλύτερη βαρύτητα.

Εμφανίστηκε στις 5 Μαΐου στο πλευρό των γονιών του και του παππού του σε εκδήλωση προς τιμήν των βετεράνων του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, γεγονός που θεωρείται ως η πρώτη επίσημη εμφάνισή του στο πλαίσιο των μελλοντικών του καθηκόντων.

Πηγές από το παλάτι τον περιγράφουν ως έναν «ήρεμο και σκεπτόμενο νεαρό ηγέτη με μια παιχνιδιάρικη πλευρά, που θυμίζει έντονα τη μητέρα του».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ τον καθοδηγεί με προσοχή, επιθυμώντας ο γιος του να αγκαλιάσει τη μοίρα του ως «πεπρωμένο» και όχι ως «καθήκον».

Η ανατροφή του πρίγκιπα Γεωργίου, όπως και των μικρότερων αδελφών του, της πριγκίπισσας Σάρλοτ και του πρίγκιπα Λούις, διαφέρει σημαντικά από εκείνη των προηγούμενων γενεών της βασιλικής οικογένειας.

Ο Γουίλιαμ και η Κέιτ έχουν αποφασίσει να τους προσφέρουν όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική ζωή, στέλνοντάς τους σε σχολεία με συμμαθητές και των δύο φύλων, μια απόφαση «πρωτοποριακή για τη βασιλική οικογένεια».

View this post on Instagram A post shared by The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Επιπλέον, η οικογένεια έχει αποφασίσει να μετακομίσει σε μια νέα κατοικία, το Forest Lodge, όπου θα μπορούν να διατηρούν την καθημερινή τους ρουτίνα, με τους γονείς να πηγαίνουν οι ίδιοι τα παιδιά στο σχολείο και να τα παραλαμβάνουν, χωρίς τη βοήθεια μόνιμου προσωπικού.

Ο πρίγκιπας Γεώργιος, όπως αναφέρει πηγή από το περιβάλλον του, είναι «ο πιο φυσιολογικός 12χρονος μέλλοντας μονάρχης που είχαμε ποτέ», χάρη στις προσπάθειες των γονιών του να προστατεύσουν την παιδική του ηλικία.

Οι δύο τους προσπαθούν να του δείξουν ότι η ζωή του, παρά το βάρος του στέμματος, μπορεί να είναι γεμάτη και συναρπαστική, δίνοντάς του την ευκαιρία να μεγαλώσει σαν ένα οποιοδήποτε παιδί σημειώνει το άρθρο.

Ο επόμενος βασιλιάς

Ο Τζορτζ της Ουαλίας, γεννηθείς Τζορτζ Αλέξανδρος Λούις (George Alexander Louis), είναι ο πρωτότοκος γιος του Γουίλιαμ**, Πρίγκιπα της Ουαλίας, και της Κάθριν, Πριγκίπισσας της Ουαλίας. Είναι εγγονός του Καρόλου Γ΄ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Νταϊάνα, Πριγκίπισσας της Ουαλίας.

Είναι ο δεύτερος στη γραμμή διαδοχής του βρετανικού θρόνου, μετά τον πατέρα του.

Στις 3 Δεκεμβρίου του 2012, το Παλάτι του Κένσινγκτον ανακοίνωσε ότι ο Δούκας και η Δούκισσα του Κέιμπριτζ περιμένουν το πρώτο τους παιδί. Στις 22 Ιουλίου 2013, γεννήθηκε ο γιος τους στο Νοσοκομείο Σαιντ Μαίρυ. Η ανακοίνωση της γέννησης του πρίγκιπα αναρτήθηκε σε καβαλέτο έξω από το παλάτι του Μπάκιγχαμ, αν και, σε ρήξη με την παράδοση, τα νέα δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά σε δελτίο τύπου από αξιωματούχους του παλατιού.

Η γέννηση του χαιρετήθηκε με 21 κανονιοβολισμούς στις πρωτεύουσες των Βερμούδων, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Νέας Ζηλανδίας, του Καναδά, και με κωδωνοκρουσίες από το Αββαείο του Ουέστμινστερ και πολλές άλλες εκκλησίες. Τα εμβληματικά ορόσημα στις χώρες της Κοινοπολιτείας φωτίστηκαν με μπλε χρώμα για να σηματοδοτήσουν τη γέννηση ενός αγοριού.

Την επόμενη μέρα, το Παλάτι του Κένσιγκτον ανακοίνωσε ότι ο νεογέννητος πρίγκιπας θα ονομαστεί Γεώργιος Αλέξανδρος Λούις, προς τιμήν του Γεωργίου ΣΤ΄, της προ-γιαγιάς του Ελισάβετ Β΄ (η αρσενική εκδοχή του ονόματος «Αλεξάνδρα» ήταν το δεύτερο όνομα της Βασίλισσας) και του Λούις Μαουντμπάττεν, θείου του προ-παππού του, πρίγκιπα Φίλιππου.

Η γέννηση του πρίγκιπα Τζορτζ ήταν η δεύτερη φορά που τρεις γενιές άμεσων κληρονόμων στον βρετανικό θρόνο ζούσαν ταυτόχρονα. Τελευταία φορά αυτό είχε συμβεί μεταξύ 1894 και 1901, κατά τα τελευταία επτά χρόνια της βασιλείας της βασίλισσας Βικτωρίας.

Η βάπτισή του έγινε στις 23 Οκτωβρίου 2013, στο βασιλικό παρεκκλήσι του Παλατιού του Αγίου Ιακώβου από τον αρχιεπίσκοπο του Κάντερμπερυ, Τζάστιν Ουέλμπυ. Νονοί του ήταν επτά καλοί φίλοι των γονέων του.

Ο Τζορτζ είναι από τη γέννησή του πρίγκιπας του Ηνωμένου Βασιλείου και προσφωνείται Βασιλική Υψηλότητα, σύμφωνα με επίσημες επιστολές που είχε εκδώσει ο Γεώργιος Ε΄ το 1917 και το 2012 η Ελισάβετ Β΄ αντίστοιχα.

Η γεωγραφική ένδειξη που συμπληρώνει τον τίτλο προέρχεται από τον τίτλο του πατέρα του.