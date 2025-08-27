newspaper
Γιατί οι Δημοκρατικοί χάνουν την μεταβιομηχανική Αμερική
Διεθνής Οικονομία 27 Αυγούστου 2025

Γιατί οι Δημοκρατικοί χάνουν την μεταβιομηχανική Αμερική

Η Bethlehem Steel Corporation, αποτελεί παράδειγμα του χαμένου βιομηχανικού παρελθόντος στις ΗΠΑ, όπως σημειώνουν οι FTg

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Έρευνα: Τι ξέρουν οι φιλόσοφοι που δεν ξέρουμε εμείς;

Έρευνα: Τι ξέρουν οι φιλόσοφοι που δεν ξέρουμε εμείς;

Spotlight

Τα σκουριασμένα απομεινάρια και ο κλειστός πύργος γραφείων μιας ανενεργής χαλυβουργίας δεσπόζουν πάνω από τη Βηθλεέμ στην Πενσυλβάνια, υπενθυμίζοντας το βιομηχανικό παρελθόν μιας πόλης των ΗΠΑ που αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο πεδίο μάχης στις ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου έτους και στις προεδρικές εκλογές του 2028, όπως σημειώνουν οι Financial Times (FT).

Η Bethlehem Steel Corporation, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην ιστορία των ΗΠΑ, προμήθευσε με χάλυβα το Empire State Building, τη γέφυρα Golden Gate και το φράγμα Hoover, ενώ συνέβαλε καθοριστικά στις νίκες των ΗΠΑ σε δύο παγκόσμιους πολέμους. Σήμερα, η περιοχή έχει μετατραπεί σε χώρο μουσικής, αναψυχής και εστίασης.

Η Βηθλεέμ αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μετάβασης από το βιομηχανικό παρελθόν σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Παρ’ όλα αυτά, οι ψηφοφόροι της περιοχής στράφηκαν μαζικά προς τον Ντόναλντ Τραμπ στις τελευταίες εκλογές, στηρίζοντας τη δέσμευσή του να «κάνει την Αμερική σπουδαία ξανά». Ο Δημοκρατικός δήμαρχος της πόλης, Τζέι Γουίλιαμ Ρέινολντς, απέδωσε το αποτέλεσμα σε «δεκαετίες έλλειψης εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, στον δημόσιο τομέα και στις δυνατότητες των κοινοτήτων όταν οι άνθρωποι συνεργάζονται». Από την άλλη, οι τοπικοί Ρεπουμπλικάνοι υποστηρίζουν ότι η εξήγηση είναι απλούστερη: οι Δημοκρατικοί εγκατέλειψαν τους ψηφοφόρους της εργατικής τάξης και ο Τραμπ υπόσχεται να βελτιώσει τη ζωή τους.

Εκλογικές ισορροπίες

Η πολιτική αντιπαράθεση στη Βηθλεέμ αντανακλά μια ευρύτερη τάση που παρατηρείται σε όλη την Αμερική και θα επηρεάσει τις επόμενες ενδιάμεσες εκλογές, καθώς και την προεδρική αναμέτρηση του 2028. Για να διατηρήσουν την εξουσία, οι Ρεπουμπλικάνοι πρέπει να συνεχίσουν να κερδίζουν ψηφοφόρους σε πόλεις όπως η Βηθλεέμ, σε μια από τις πιο αμφίρροπες πολιτικά περιοχές της Πενσυλβάνια — μιας πολιτείας-κλειδί σε κάθε πρόσφατη εκλογική αναμέτρηση στις ΗΠΑ. Αντίστοιχα, οι Δημοκρατικοί χρειάζονται την Πενσυλβάνια, η οποία στήριξε τον Τζο Μπάιντεν το 2020 αλλά στράφηκε αποφασιστικά στον Τραμπ πέρυσι, για να περιορίσουν την επιρροή του.

Η περιοχή γύρω από τη Βηθλεέμ αντικατοπτρίζει αυτές τις διαιρέσεις. Η πόλη εκτείνεται μεταξύ των κομητειών Lehigh και Northampton. Στις προεδρικές εκλογές του 2024, η Lehigh ψήφισε οριακά υπέρ των Δημοκρατικών, ενώ η Northampton οριακά υπέρ των Ρεπουμπλικάνων. Όπως και η υπόλοιπη χώρα, η Βηθλεέμ βρίσκεται σε διαρκή μετάβαση.

Αν και χτίστηκε πάνω στη βιομηχανία του χάλυβα, η μεταβιομηχανική της πορεία προς την τεχνολογία, τα logistics, την εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη σηματοδοτεί απομάκρυνση από τις εργατικές της ρίζες, όπως σημειώνουν οι FT. Ο πληθυσμός της πλησιάζει τις 80.000, το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ, με τους κατοίκους να εκφράζουν ανησυχίες για το υψηλό κόστος στέγασης. Η εφημερίδα USA Today ανέδειξε φέτος τον κεντρικό της δρόμο ως τον καλύτερο στη χώρα.

Αλλαγή πολιτικού κλίματος

«Απλώς αισθάνθηκα το κύμα», ανέφερε ο Ρόνι Μπλάουφαρμπ, συνταξιούχος οικονομικός σύμβουλος. «Ξαφνικά όλοι διαφήμιζαν τον Τραμπ, ήταν εντυπωσιακό. Δεν είμαι σίγουρος αν ήταν λόγω του Τραμπ ή επειδή οι Δημοκρατικοί ήταν τόσο αδύναμοι». Ο Μπλάουφαρμπ δήλωσε ότι είναι «ικανοποιημένος» με την μέχρι τώρα απόδοση του Τραμπ, ειδικά με τις φορολογικές περικοπές και την έμφαση στην «ασφάλεια των συνόρων».

Η σκληρή στάση του Ρεπουμπλικάνου προέδρου απέναντι στους μετανάστες χωρίς χαρτιά, οι οποίοι αποτελούν σημαντικό μέρος του εργατικού δυναμικού της πόλης, έχει ήδη αφήσει το στίγμα της. Νωρίτερα το καλοκαίρι, η υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) πραγματοποίησε έφοδο σε εργοτάξιο πολυτελών διαμερισμάτων στη Βηθλεέμ και συνέλαβε 17 εργαζόμενους.

Ο Γκλεν Γκάισινγκερ, πρόεδρος της Επιτροπής Ρεπουμπλικάνων της κομητείας Northampton, εξήγησε με τον δικό του τρόπο την αυξημένη δημοτικότητα του Τραμπ σε μια πόλη όπου οι εργαζόμενοι που ήταν μέλη σωματείων ήταν κάποτε πιστοί στο Δημοκρατικό κόμμα. Όπως ανέφερε, το κόμμα έχει στραφεί προς τις «διανοούμενες ελίτ» για να προσελκύσει τον «λευκό ψηφοφόρο με πανεπιστημιακή μόρφωση», αφήνοντας τους υπόλοιπους πίσω. Πρόσθεσε επίσης ότι οι ισπανόφωνοι ψηφοφόροι — που αποτελούν σχεδόν το 30% του πληθυσμού της Βηθλεέμ — στρέφονται προς τα δεξιά, καθώς «εκτιμούν τις πιο παραδοσιακές, οικογενειακές αξίες του Ρεπουμπλικανικού κόμματος».

Πηγή: ΟΤ

Κόσμος
Γαλλία: Ο Φρανσουά Μπαϊρού δίνει το παράδειγμα της λιτότητας

Γαλλία: Ο Φρανσουά Μπαϊρού δίνει το παράδειγμα της λιτότητας

inWellness
inTown
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
Οι Βρυξέλλες απαντούν στις απειλές Τραμπ: «Η ρύθμιση των οικονομικών κανόνων είναι κυριαρχικό δικαίωμα»
«Αβάσιμες κατηγορίες» 26.08.25

Οι Βρυξέλλες απαντούν στις απειλές Τραμπ: «Η ρύθμιση των οικονομικών κανόνων είναι κυριαρχικό δικαίωμα»

Σφοδρή ήταν η αντίδραση της Κομισιόν στις απειλές που εξαπέλυσε ο Τραμπ ότι θα επιβάλει κυρώσεις για την εφαρμογή κανόνων ανταγωνισμού και προστασίας προσωπικών δεδομένων στις εταιρείες τεχνολογίας.

Σύνταξη
Γάζα: Το κρατικό ταμείο επενδύσεων της Νορβηγίας αποσύρεται από την Caterpillar και 5 ισραηλινές τράπεζες
«Παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων» 26.08.25

Το ταμείο επενδύσεων της Νορβηγίας αποσύρεται από την Caterpillar και ισραηλινές τράπεζες με αιχμές για τη Γάζα

«Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι προϊόντα της Caterpillar χρησιμοποιήθηκαν για τη διάπραξη γενικευμένων και συστηματικών παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου» στη Γάζα, αναφέρει το ταμείο

Σύνταξη
Ο Τραμπ απέλυσε τη διοικητή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Λίζα Κουκ
«Δόλια συμπεριφορά» 26.08.25

Ο Τραμπ απέλυσε τη διοικητή της Fed Λίζα Κουκ

Σε επιστολή του προς τη Λίζα Κουκ, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει ότι είχε «επαρκή λόγο να την απομακρύνει από τη θέση της» καθώς επέδειξε «δόλια και εγκληματική συμπεριφορά σε ένα οικονομικό ζήτημα».

Σύνταξη
«Δεν μπορούμε να το κάνουμε όπως οι πατεράδες μας»: Οι αγρότες αγωνίζονται να προσαρμοστούν στην κλιματική κρίση
Ευρώπη 25.08.25

«Δεν μπορούμε να το κάνουμε όπως οι πατεράδες μας»: Οι αγρότες αγωνίζονται να προσαρμοστούν στην κλιματική κρίση

Καθώς οι πυρκαγιές μαίνονται στη νότια Ευρώπη και οι απώλειες των καλλιεργειών αναμένεται να αυξηθούν, οι παραγωγοί πρέπει να γίνουν δημιουργικοί για να αντιμετωπίσουν την κλιματική κρίση

Σύνταξη
Ηθικό δίλημμα για το μεγαλύτερο ταμείο στον κόσμο: Κέρδη ή συνενοχή στα εγκλήματα του Ισραήλ;
Financial Times 25.08.25

Ηθικό δίλημμα για το μεγαλύτερο ταμείο στον κόσμο: Κέρδη ή συνενοχή στα εγκλήματα του Ισραήλ;

Σε συνέντευξή του στους Financial Times ο πρώην γ.γ. του ΝΑΤΟ και νυν πολιτικός προϊστάμενος του κρατικού πετρελαϊκού ταμείου της Νορβηγίας, δείχνει πως δεν θέλει να τραβήξει η χώρα του το σχοινί με το Ισραήλ, παρά τα εγκλήματα στη Γάζα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Λαγκάρντ για τις παρεμβάσεις Τραμπ στη Fed: «Επικίνδυνο» να υπονομεύεται η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών
«Σύγχυση κι αστάθεια» 25.08.25

Λαγκάρντ για τις παρεμβάσεις Τραμπ στη Fed: «Επικίνδυνο» να υπονομεύεται η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών

«Όταν μια κεντρική τράπεζα παύει να είναι ανεξάρτητη ή όταν απειλείται η ανεξαρτησία της, καθίσταται δυσλειτουργική. Αρχίζει να κάνει πράγματα που δεν θα έπρεπε να κάνει», δήλωσε η Κριστίν Λαγκάρντ

Σύνταξη
Η Φον ντερ Λάιεν σήκωσε το γάντι του Ντράγκι: Η συμφωνία με τις ΗΠΑ είναι «ισχυρή, αν όχι τέλεια», λέει
Περί ενιαίου δασμού 24.08.25

Η Φον ντερ Λάιεν σήκωσε το γάντι του Ντράγκι: Η συμφωνία με τις ΗΠΑ είναι «ισχυρή, αν όχι τέλεια», λέει

Η πρόεδρος της Κομισιόν υπερασπίστηκε την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ, μετά τη σκληρή κριτική που έχει ασκηθεί από πολλούς αξιωματούχους, αλλά και από τον πρώην επικεφαλής της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γάζα: Η Χαμάς απορρίπτει τους «αβάσιμους» ισχυρισμούς του Ισραήλ για τη νέα σφαγή που προκάλεσε
Γάζα 27.08.25

Χαμάς: «Αβάσιμοι» οι ισχυρισμοί του Ισραήλ για τη νέα σφαγή που προκάλεσε

Η «προκαταρκτική» έρευνα του ισραηλινού στρατού για το μακελειό που προκάλεσε στο νοσοκομείο Νάσερ «αποσκοπεί μόνο στην αποφυγή της νομικής και ηθικής ευθύνης για μια σφαγή», τονίζει η Χαμάς.

Σύνταξη
Συρία: Τουλάχιστον 4 νεκροί σε νέες επιθέσεις του Ισραήλ
Κόσμος 27.08.25

Νέες φονικές επιθέσεις του Ισραήλ στη Συρία

Το υπουργείο Εξωτερικών της Συρίας καταδικάζει «τις πρόσφατες ισραηλινές επιθέσεις εναντίον της επικράτειάς της», από τις οποίες βρήκαν τον θάνατο τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι.

Σύνταξη
Ο Τραμπ υπόσχεται να ζητείται η θανατική ποινή για κάθε φόνο στην Ουάσιγκτον
Εχει απορριφθεί 27.08.25

Ο Τραμπ θέλει να επαναφέρει... τη θανατική ποινή στην Ουάσιγκτον

«Εάν κάποιος σκοτώσει κάποιον στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον, Περιφέρεια της Κολούμπια, θα ζητήσουμε τη θανατική ποινή», δηλώνει ο Τραμπ, ένθερμος υποστηρικτής της εσχάτης των ποινών.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Στέλνει πολεμικά πλοία στα χωρικά της ύδατα, λόγω ανάπτυξης πλοίων των ΗΠΑ στην Καραϊβική
Στρατιωτικές προετοιμασίες 27.08.25

Βενεζουέλα: Στέλνει πολεμικά πλοία στα χωρικά της ύδατα, λόγω ανάπτυξης πλοίων των ΗΠΑ στην Καραϊβική

Η απόφαση είναι απάντηση στην αποστολή από τις Ηνωμένες Πολιτείες αρκετών πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική, με το επιχείρημα της καταπολέμησης της διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών.

Σύνταξη
Πάφος – Ερυθρός Αστέρας 1-1: Επική πρόκριση της κυπριακής ομάδας στη League Phase του Champions League – Πέρασε και η Μπόντο (vids)
Ποδόσφαιρο 27.08.25

Πάφος – Ερυθρός Αστέρας 1-1: Επική πρόκριση της κυπριακής ομάδας στη League Phase του Champions League – Πέρασε και η Μπόντο (vids)

Χάρη σε ένα πανέμορφο γκολ του Ζαζά στο 89', η Πάφος ολοκλήρωσε την υπέροχη ιστορία της στα προκριματικά και θα βρίσκεται στη League Phase του Champions League μετά το 1-1 κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.

Σύνταξη
Λίβανος: Οργή για τον Αμερικανό απεσταλμένο – Ζήτησε από τους δημοσιογράφους να φέρονται «πολιτισμένα»
Προσβλητικές δηλώσεις 26.08.25

Λίβανος: Οργή για τον Αμερικανό απεσταλμένο – Ζήτησε από τους δημοσιογράφους να φέρονται «πολιτισμένα»

Συγγνώμη από τον Μπάρακ, πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Τουρκία, απαιτούν οι δημοσιογράφοι του Λιβάνου. Σε συνέντευξη Τύπου τους κάλεσε «να φερθούν πολιτισμένα», όχι «με ζωώδη τρόπο».

Σύνταξη
«Hamnet»: Ο Πολ Μέσκαλ ενσαρκώνει τον Σαίξπηρ, ο οποίος θρηνεί για την απώλεια του γιου του
Απώλεια 26.08.25

«Hamnet»: Ο Πολ Μέσκαλ ενσαρκώνει τον Σαίξπηρ, ο οποίος θρηνεί για την απώλεια του γιου του

Βασισμένο στο μυθιστόρημα της Μάγκι Ο'Φάρελ του 2020, το «Hamnet» αφηγείται την ιστορία του Ουίλιαμ Σαίξπηρ και της συζύγου του, Άγκνες, καθώς θρηνούν τον χαμό του 11χρονου γιου τους, Χάμνετ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Όσο γρήγορα έρχεται, τόσο γρήγορα φεύγει»: Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις δακρύζει – H άνοια, το σοκ, η φροντίδα
«Το γέλιο του» 26.08.25

«Όσο γρήγορα έρχεται, τόσο γρήγορα φεύγει»: Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις δακρύζει – H άνοια, το σοκ, η φροντίδα

Σε νέα συνέντευξή της στη Ντάιαν Σόγιερ η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμμα Χέμινγκ Γουίλις, δάκρυσε μιλώντας για τις «στιγμές» που βλέπει φευγαλέες εκλάμψεις της προσωπικότητάς του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ 0-0, 3-2 πεν.: Ιστορική πρόκριση για την ομάδα του Καζακστάν (vids)
Champions League 26.08.25

Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ 0-0, 3-2 πεν.: Ιστορική πρόκριση για την ομάδα του Καζακστάν (vids)

Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Καϊράτ Αλμάτι θα… κουνήσει σεντόνι καθώς επικράτησε με 3-2 της Σέλτικ στα πέναλτι (0-0 κ.δ. και παρ.) και προκρίθηκε στη League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Εκτός σύνδεσης: Γιατί τα καταφύγια αποτοξίνωσης από τις ηλεκτρονικές συσκευές γίνονται όλο και πιο δημοφιλή
Ψάχνοντας ηρεμία 26.08.25

Εκτός σύνδεσης: Γιατί τα καταφύγια αποτοξίνωσης από τις ηλεκτρονικές συσκευές γίνονται όλο και πιο δημοφιλή

Ίσως είναι μια νέα μόδα, αλλά σίγουρα καλύπτουν μια πραγματική ανάγκη. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν καταφύγια αποτοξίνωσης όπου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν κινητά ή άλλες συσκευές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ουσμάν Ντεμπελέ: «Φυσιολογικό να συγκαταλέγομαι μεταξύ των φαβορί για τη Χρυσή Μπάλα»
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Ουσμάν Ντεμπελέ: «Φυσιολογικό να συγκαταλέγομαι μεταξύ των φαβορί για τη Χρυσή Μπάλα»

Με... περισσή αυτοπεποίθηση ο Ουσμάν Ντεμπελέ δηλώνει σε συνέντευξή του πως είναι φυσιολογικό να συμπεριλαμβάνεται στα φαβορί για την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας, λόγω των περσινών επιτευγμάτων του.

Σύνταξη
«Ένα θανατηφόρο μοτίβο»: Η δολοφονία δημοσιογράφων από το Ισραήλ δεν είναι καινούργιο φαινόμενο
Σκοτώνοντας την αλήθεια 26.08.25

«Ένα θανατηφόρο μοτίβο»: Η δολοφονία δημοσιογράφων από το Ισραήλ δεν είναι καινούργιο φαινόμενο

Η ιστορία της στοχοποίησης των δημοσιογράφων στην Γάζα και την Δυτική Όχθη ξεκινά τουλάχιστον από το 1967, όταν το Ισραήλ κατέλαβε τα παλαιστινιακά εδάφη μετά τον Πόλεμο των Έξι Ημερών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Εργασιακό νομοσχέδιο: Πυρ ομαδόν για το 13ωρο εντός και εκτός διαβούλευσης
Οικονομία 26.08.25

Πυρ ομαδόν για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο... και στο οpengov

Αρνητικά είναι τα περισσότερα σχόλια στη διαβούλευση για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, με πολίτες και σωματεία, να χαρακτηρίζουν οπισθοδρόμηση το 13ωρο. Νέες αντιδράσεις από σωματεία.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

