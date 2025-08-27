Γιατί οι Δημοκρατικοί χάνουν την μεταβιομηχανική Αμερική

Τα σκουριασμένα απομεινάρια και ο κλειστός πύργος γραφείων μιας ανενεργής χαλυβουργίας δεσπόζουν πάνω από τη Βηθλεέμ στην Πενσυλβάνια, υπενθυμίζοντας το βιομηχανικό παρελθόν μιας πόλης των ΗΠΑ που αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο πεδίο μάχης στις ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου έτους και στις προεδρικές εκλογές του 2028, όπως σημειώνουν οι Financial Times (FT).

Η Bethlehem Steel Corporation, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην ιστορία των ΗΠΑ, προμήθευσε με χάλυβα το Empire State Building, τη γέφυρα Golden Gate και το φράγμα Hoover, ενώ συνέβαλε καθοριστικά στις νίκες των ΗΠΑ σε δύο παγκόσμιους πολέμους. Σήμερα, η περιοχή έχει μετατραπεί σε χώρο μουσικής, αναψυχής και εστίασης.

Η Βηθλεέμ αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μετάβασης από το βιομηχανικό παρελθόν σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Παρ’ όλα αυτά, οι ψηφοφόροι της περιοχής στράφηκαν μαζικά προς τον Ντόναλντ Τραμπ στις τελευταίες εκλογές, στηρίζοντας τη δέσμευσή του να «κάνει την Αμερική σπουδαία ξανά». Ο Δημοκρατικός δήμαρχος της πόλης, Τζέι Γουίλιαμ Ρέινολντς, απέδωσε το αποτέλεσμα σε «δεκαετίες έλλειψης εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, στον δημόσιο τομέα και στις δυνατότητες των κοινοτήτων όταν οι άνθρωποι συνεργάζονται». Από την άλλη, οι τοπικοί Ρεπουμπλικάνοι υποστηρίζουν ότι η εξήγηση είναι απλούστερη: οι Δημοκρατικοί εγκατέλειψαν τους ψηφοφόρους της εργατικής τάξης και ο Τραμπ υπόσχεται να βελτιώσει τη ζωή τους.

Εκλογικές ισορροπίες

Η πολιτική αντιπαράθεση στη Βηθλεέμ αντανακλά μια ευρύτερη τάση που παρατηρείται σε όλη την Αμερική και θα επηρεάσει τις επόμενες ενδιάμεσες εκλογές, καθώς και την προεδρική αναμέτρηση του 2028. Για να διατηρήσουν την εξουσία, οι Ρεπουμπλικάνοι πρέπει να συνεχίσουν να κερδίζουν ψηφοφόρους σε πόλεις όπως η Βηθλεέμ, σε μια από τις πιο αμφίρροπες πολιτικά περιοχές της Πενσυλβάνια — μιας πολιτείας-κλειδί σε κάθε πρόσφατη εκλογική αναμέτρηση στις ΗΠΑ. Αντίστοιχα, οι Δημοκρατικοί χρειάζονται την Πενσυλβάνια, η οποία στήριξε τον Τζο Μπάιντεν το 2020 αλλά στράφηκε αποφασιστικά στον Τραμπ πέρυσι, για να περιορίσουν την επιρροή του.

Η περιοχή γύρω από τη Βηθλεέμ αντικατοπτρίζει αυτές τις διαιρέσεις. Η πόλη εκτείνεται μεταξύ των κομητειών Lehigh και Northampton. Στις προεδρικές εκλογές του 2024, η Lehigh ψήφισε οριακά υπέρ των Δημοκρατικών, ενώ η Northampton οριακά υπέρ των Ρεπουμπλικάνων. Όπως και η υπόλοιπη χώρα, η Βηθλεέμ βρίσκεται σε διαρκή μετάβαση.

Αν και χτίστηκε πάνω στη βιομηχανία του χάλυβα, η μεταβιομηχανική της πορεία προς την τεχνολογία, τα logistics, την εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη σηματοδοτεί απομάκρυνση από τις εργατικές της ρίζες, όπως σημειώνουν οι FT. Ο πληθυσμός της πλησιάζει τις 80.000, το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ, με τους κατοίκους να εκφράζουν ανησυχίες για το υψηλό κόστος στέγασης. Η εφημερίδα USA Today ανέδειξε φέτος τον κεντρικό της δρόμο ως τον καλύτερο στη χώρα.

Αλλαγή πολιτικού κλίματος

«Απλώς αισθάνθηκα το κύμα», ανέφερε ο Ρόνι Μπλάουφαρμπ, συνταξιούχος οικονομικός σύμβουλος. «Ξαφνικά όλοι διαφήμιζαν τον Τραμπ, ήταν εντυπωσιακό. Δεν είμαι σίγουρος αν ήταν λόγω του Τραμπ ή επειδή οι Δημοκρατικοί ήταν τόσο αδύναμοι». Ο Μπλάουφαρμπ δήλωσε ότι είναι «ικανοποιημένος» με την μέχρι τώρα απόδοση του Τραμπ, ειδικά με τις φορολογικές περικοπές και την έμφαση στην «ασφάλεια των συνόρων».

Η σκληρή στάση του Ρεπουμπλικάνου προέδρου απέναντι στους μετανάστες χωρίς χαρτιά, οι οποίοι αποτελούν σημαντικό μέρος του εργατικού δυναμικού της πόλης, έχει ήδη αφήσει το στίγμα της. Νωρίτερα το καλοκαίρι, η υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) πραγματοποίησε έφοδο σε εργοτάξιο πολυτελών διαμερισμάτων στη Βηθλεέμ και συνέλαβε 17 εργαζόμενους.

Ο Γκλεν Γκάισινγκερ, πρόεδρος της Επιτροπής Ρεπουμπλικάνων της κομητείας Northampton, εξήγησε με τον δικό του τρόπο την αυξημένη δημοτικότητα του Τραμπ σε μια πόλη όπου οι εργαζόμενοι που ήταν μέλη σωματείων ήταν κάποτε πιστοί στο Δημοκρατικό κόμμα. Όπως ανέφερε, το κόμμα έχει στραφεί προς τις «διανοούμενες ελίτ» για να προσελκύσει τον «λευκό ψηφοφόρο με πανεπιστημιακή μόρφωση», αφήνοντας τους υπόλοιπους πίσω. Πρόσθεσε επίσης ότι οι ισπανόφωνοι ψηφοφόροι — που αποτελούν σχεδόν το 30% του πληθυσμού της Βηθλεέμ — στρέφονται προς τα δεξιά, καθώς «εκτιμούν τις πιο παραδοσιακές, οικογενειακές αξίες του Ρεπουμπλικανικού κόμματος».

