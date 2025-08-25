Ο δρόμος είναι «ανοιχτός» αλλά δεν είναι εύκολος

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του Ευρωμπάσκετ έχει ξεκινήσει για την Εθνική μας ομάδα καθώς το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα κάνει πρεμιέρα το βράδυ της Πέμπτης απέναντι στην Ιταλία.

Η Εθνική ηττήθηκε στο χθεσινό φιλικό παιχνίδι με τους Γάλλους, με 92-77 αλλά αυτή η ήττα μπορεί να προσφέρει πολλά στους διεθνείς.

Το είπε άλλωστε και ο κόουτς της ομάδας μας, Βασίλης Σπανούλης, ότι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα στο συγκεκριμένο παιχνίδι, μπορούμε να μάθουμε πολλά.

Παίξαμε με μια δυνατή ομάδα και στο δεύτερο ημίχρονο βρεθήκαμε σε «συνθήκη» επίσημου αγώνα, καθώς οι Γάλλοι μας πίεσαν πολύ κι εκεί εστιάζει ο προπονητής της Εθνικής.

Η ομάδα μας πρέπει να είναι έτοιμη για όλα τα «σενάρια» κι ένα από αυτά αφορά και πιεστικές άμυνες, σαν κι αυτές που επιστράτευσαν οι Γάλλοι στο δεύτερο ημίχρονο του χθεσινού αγώνα.

Αυτό που είναι σίγουρο έχει να κάνει με τις δυνατότητες του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, οι οποίες είναι μεγάλες.

Αυτή η ομάδα μπορεί να πετύχει στην διοργάνωση, μπορεί να κοιτάζει με βλέψεις μια θέση στο βάθρο κι αυτό δεν το λέμε μόνο εμείς.

Μια ματιά στις δηλώσεις προπονητών και παικτών άλλων ομάδων, φανερώνει πόσο υπολογίζουν την εθνική μας ομάδα.

Χρειάζεται όμως μεγάλη προσοχή για να μην βρεθούμε προ δυσάρεστων εκπλήξεων. Ναι, οι δυνατότητες για να πετύχουμε κάτι καλό υπάρχουν και αυτό άλλωστε επισήμανε και ο αρχηγός της Εθνικής, Κώστας Παπανικολάου.

«Εμείς ορίζουμε το ταβάνι της ομάδας» ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του κάπτεν κι έχει απόλυτο δίκιο.

Πρέπει όμως όλοι να έχουν στο μυαλό τους, πως κανείς δεν πρόκειται να μας χαριστεί και ότι ο δρόμος δεν θα είναι εύκολος.

Η Εθνική μας όμως έχει τα στοιχεία εκείνα που μπορούν να της δώσουν την απαιτούμενη ώθηση για την επίτευξη των στόχων κι εδώ θα πρέπει να σταθούμε στις λεπτομέρειες.

Σε αυτές τις λεπτομέρειες (σε άμυνα και επίθεση) εστιάζει και ο Βασίλης Σπανούλης, ώστε όλα να είναι έτοιμα το βράδυ της Πέμπτης κόντρα στους Ιταλούς.

Κι εδώ βεβαίως θα πρέπει να «ξεχάσουμε» τη νίκη που πετύχαμε επί της ιταλικής ομάδας, στο προ λίγων ημερών φιλικό.

Εκείνο ήταν φιλικό παιχνίδι ενώ ο αγώνας της Πέμπτης θα είναι «μάχη», την οποία θα πρέπει να κάνουμε ότι περνά από το χέρι μας για να κερδίσουμε.

Είπαμε, οι δυνατότητες υπάρχουν και είναι μεγάλες αλλά χρειάζεται προσοχή και συγκέντρωση για ν’ αποφύγουμε τις «παγίδες».

Υπήρξαν περιπτώσεις στο παρελθόν που δεν αποφύγαμε την… λακούβα και το πληρώσαμε. Τώρα πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι στην επίτευξη του στόχου.