Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025
Eurobasket 2025: Την Τρίτη (26/8) αναχωρεί για τη Λεμεσό η Εθνική μας ομάδα
Μπάσκετ 25 Αυγούστου 2025 | 15:27

Eurobasket 2025: Την Τρίτη (26/8) αναχωρεί για τη Λεμεσό η Εθνική μας ομάδα

Η αποστολή της Εθνικής Ανδρών ταξιδεύει στη Λάρνακα και συνεχίζει προς Λεμεσό για την πρεμιέρα της στο Ευρωμπάσκετ, που ξεκινά την Τετάρτη (27/8).

Σύνταξη
Η Εθνική Ανδρών ετοιμάζει βαλίτσες για την Κύπρο, καθώς το μεσημέρι της Τρίτης (26/8) θα πραγματοποιήσει το ταξίδι της προς τη Λάρνακα και στη συνέχεια θα μεταβεί στη Λεμεσό, όπου θα φιλοξενηθεί ο όμιλος της στο EuroBasket 2025.

Η μεγάλη διοργάνωση ανοίγει αυλαία την Τετάρτη (27/8), με την Ελλάδα να μπαίνει στη «μάχη» την επόμενη ημέρα. Η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη την Πέμπτη (28/8, 21:30) απέναντι στην Ιταλία, σε ένα δυνατό πρώτο τεστ για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Στη συνέχεια, το πρόγραμμα των αγώνων της Εθνικής περιλαμβάνει αναμέτρηση με την Κύπρο (30/8, 18:15), ακολουθεί η Γεωργία (31/8, 15:00), η Βοσνία-Ερζεγοβίνη (2/9, 15:00), ενώ η αυλαία της φάσης των ομίλων πέφτει με το μεγάλο ματς απέναντι στην Ισπανία (4/9, 21:30).

Θυμίζουμε οτι τη 12άδα της Εθνικής στο Ευρωμπάσκετ 2025 αποτελούν οι: Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Δημήτρης Κατσίβελης, Ντίνος Μήτογλου, Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, Θανάσης Αντετοκούνμπο.

Ντικούδης: «Φάνηκε ότι υπάρχει ταλέντο και ενιαία μπασκετική φιλοσοφία ενόψει Eurobasket 2025»

Εξάλλου ο υπεύθυνος Εθνικών ομάδων του ΔΣ της ΕΟΚ, Δήμος Ντικούδης, έκανε έναν απολογισμό της προσπάθειας που κατέβαλαν οι ομάδες και της εικόνας που παρουσίασαν. Παρακάτω τα σημαντικότερα όσων είπε.

– Εχοντας πλέον ολοκληρωμένη την εικόνα, με βάση και τον σχεδιασμό που υπήρχε, ποιο είναι το «ταμείο» της παρουσίας των Εθνικών ομάδων στις διοργανώσεις που συμμετείχαν;

«Προσωπικά θα το χαρακτήριζα ένα διδακτικό καλοκαίρι, στη διάρκεια του οποίου βγήκαν πολλά χρήσιμα συμπεράσματα, κάποια θετικά και κάποια αρνητικά.

Μπορεί σαν αποτέλεσμα να μην υπήρξε κάποια επιτυχία όπως την εννοεί ο απλός κόσμος, δηλαδή ένα μετάλλιο, όμως για εμάς που παρακολουθούμε αυτή την προσπάθεια από την αρχή της και θέτουμε στόχους και χρονοδιάγραμμα υπήρξαν ενθαρρυντικά στοιχεία.

Το ότι η Εθνική Νέων ανδρών για παράδειγμα, που έχασε από μια άτυχη στιγμή την είσοδό της στη ζώνη των μεταλλίων, παρουσίασε ένα μπάσκετ υψηλού επιπέδου και κέρδισε την αναγνώριση του κόσμου έστω και χωρίς το μετάλλιο που ποτέ δεν έκρυψε ότι ήταν ο στόχος, χειροκροτήθηκε και δεν απαξιώθηκε αφού ήταν φανερή η ποιότητα, ήταν κάτι που μας χαροποίησε.

Και μιλάμε για την… ηλικιακή “ναυαρχίδα” των ομάδων, με την έννοια ότι είναι η γενιά που βγαίνει στο προσκήνιο και ήδη τρεις αθλητές της κρίθηκαν έτοιμοι για την ομάδα των ανδρών.

– Αυτό είναι ένα βασικό ζητούμενο, ένα θέμα που συζητείται, το αν υπάρχει βάθος πίσω από τους νυν πρωταγωνιστές, αφού όλα δείχνουν ότι μια σημαντική γενιά της Εθνικής ανδρών ολοκληρώνει τον κύκλο της.

«Ναι, υπάρχει και το θετικό είναι ότι αυτή η θετική εικόνα εκτείνεται και στις ομάδες U18 και U16. Είναι αποδεδειγμένο σε βάθος χρόνων ότι από κάθε ηλικιακή ομάδα, μπάσκετ στο ανώτατο επίπεδο δεν θα παίξουν όλοι στην πορεία. Εδώ όμως, βλέπουμε ότι σε κάθε μία από αυτές τις Εθνικές ομάδες υπήρχαν αθλητές με προοπτική να σταθούν επάξια στο πιο ανταγωνιστικό επίπεδο, με πλούσιο ταλέντο και σοβαρή προσπάθεια, άρα υπάρχουν οι συνθήκες για να επανδρωθεί σταδιακά η επόμενη γενιά πρωταγωνιστών.

Το επόμενο καλοκαίρι δεν υπάρχει επίσημη διοργάνωση για την ομάδα των ανδρών, άρα μέχρι το Παγκόσμιο του 2027 και μέσα από τα «παράθυρα» θα μπουν στο κλίμα και παίκτες για να πλαισιώσουν αυτούς που θα συνεχίσουν στην Ανδρών, αυτούς που πήραν φέτος την πρώτη γεύση και όλοι μαζί να φτιάξουν το επόμενο σύνολο.

Ένα ακόμη θετικό στοιχείο, είναι ότι όλοι αυτοί που έρχονται, είδαμε φέτος, περισσότερο από άλλες χρονιές να παίζουν ένα μπάσκετ με ίδια ταυτότητα όπως θέλαμε και έχοντας αναγνωρίσει τις νέες κατευθύνσεις του σπορ παγκοσμίως. Προφανώς έχουμε εντοπίσει και τις δικές μας αδυναμίες και δουλεύουμε μεθοδικά σε αυτές».

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Ζιρού: «Εθνική Γαλλίας; Ευχαριστώ δεν θα πάρω!»
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Ζιρού: «Εθνική Γαλλίας; Ευχαριστώ δεν θα πάρω!»

Ο Ολιβιέ Ζιρού έκλεισε οριστικά την πόρτα στους «πετεινούς» και δηλώνει ότι δεν αλλάζει την απόφασή του να αποσυρθεί και να αφοσιωθεί στη Λιλ. «Ανοίγω τον δρόμο στη νέα γενιά», υπογραμμίζει.

Βάιος Μπαλάφας
Ποδόσφαιρο 25.08.25

LIVE: Λεβαδειακός – Κηφισιά

LIVE: Λεβαδειακός – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – Κηφισιά για την 1η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
Ιδιοκτήτης Χάποελ Τελ Αβίβ: «Ονειρεύομαι να κερδίσω στον τελικό τον Παναθηναϊκό με 30 πόντους διαφορά»
Μπάσκετ 25.08.25

Ιδιοκτήτης Χάποελ Τελ Αβίβ: «Ονειρεύομαι να κερδίσω στον τελικό τον Παναθηναϊκό με 30 πόντους διαφορά»

Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Όφερ Γιανάι, μιλώντας στο κανάλι της ομάδας ανέφερε ότι ονειρεύεται να κερδίσει έναν τελικό κόντρα στον Παναθηναϊκό με 30 πόντους διαφορά.

Σύνταξη
Γιατί ο Δημήτρης Ιτούδης πήρε στη Χάποελ Τελ Αβίβ τον «άσημο» Μπόρισλαβ Μλαντένοφ
Μπάσκετ 25.08.25

Γιατί ο Δημήτρης Ιτούδης πήρε στη Χάποελ Τελ Αβίβ τον «άσημο» Μπόρισλαβ Μλαντένοφ

Η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπόρισλαβ Μλαντένοφ για τα επόμενα 3 χρόνια. - Οι εντυπωσιακοί αριθμοί του σταρ του βουλγάρικου μπάσκετ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Εικόνες σοκ στο Αργεντινή – Δομινικανή Δημοκρατία: Σύρραξη και μπουνιές μεταξύ των παικτών! (vid)
Σοβαρό επεισόδιο 25.08.25

Εικόνες σοκ στο Αργεντινή – Δομινικανή Δημοκρατία: Σύρραξη και μπουνιές μεταξύ των παικτών! (vid)

Το... έλα να δεις έγινε με τη λήξη του παιχνιδιού Δομινικανή Δημοκρατία - Αργεντινή, με τον Ντέιβιντ Τζόουνς Γκαρσία για το FIBA AmeriCup - Συμπλοκή και γροθιές ανάμεσα στους παίκτες.

Σύνταξη
Τέλος στα «σενάρια» ανταλλαγής του Γιάννη έβαλε ο GM των Ρόκετς: «Οι Μπακς δεν σκοπεύουν να τον κάνουν trade»
Μπάσκετ 25.08.25

Τέλος στα «σενάρια» ανταλλαγής του Γιάννη έβαλε ο GM των Ρόκετς: «Οι Μπακς δεν σκοπεύουν να τον κάνουν trade»

O τζένεραλ μάνατζερ των Χιούστον Ρόκετς, Ράφαελ Στόουν βάζει τέλος στη φημολογία στην πιθανότητα ανταλλαγής του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μιλγουόκι Μπακς.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Παπανικολάου: «Το ταβάνι της Εθνικής στο Eurobasket το ορίζουμε εμείς»
Μπάσκετ 25.08.25

Παπανικολάου: «Το ταβάνι της Εθνικής στο Eurobasket το ορίζουμε εμείς»

Ο Κώστας Παπανικολάου τόνισε σε δηλώσεις του οτι δεν υπάρχει συγκεκριμένο «ταβάνι» για την Εθνική ομάδα στο προσεχές Ευρωμπάσκετ και πως οι διεθνείς είναι εκείνοι που θα ορίσουν τι θα καταφέρει.

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Γαλλία
Φιλικό παιχνίδι 24.08.25

LIVE: Ελλάδα – Γαλλία

LIVE: Ελλάδα – Γαλλία. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Γαλλία στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το Eurobasket. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ News.

Σύνταξη
Μετά τα 6,1 εκατ. δολάρια, νέα κάρτα με τις υπογραφές των Τζόρνταν και Κόμπι Μπράιαντ έπιασε διπλάσια τιμή!
Μπάσκετ 24.08.25

Μετά τα 6,1 εκατ. δολάρια, νέα κάρτα με τις υπογραφές των Τζόρνταν και Κόμπι Μπράιαντ έπιασε διπλάσια τιμή!

Αυτή τη φορά συλλεκτική κάρτα με τις υπογραφές του Μάικλ Τζόρνταν και του Κόμπε Μπράιαντ πουλήθηκε στα 12,9 εκατομμύρια δολάρια, σπάζοντας κάθε ρεκόρ!

Αλέξανδρος Κωτάκης
