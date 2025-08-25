Ζιρού: «Εθνική Γαλλίας; Ευχαριστώ δεν θα πάρω!»

Δυο γκολ σε δυο αγωνιστικές για τον Ολιβιέ Ζιρού με τα χρώματα της Λιλ. Καθόλου άσχημα για τον 39χρονο (σαν το παλιό κρασί) επιθετικό, ο οποίος επέστρεψε στην Ligue 1. Την πρώτη αγωνιστική ο Ζιρού άνοιξε το σκορ (11’) στο εκτός έδρας 3-3 με την Μπρεστ, ενώ την Κυριακή (24/8) για την 2η αγωνιστική οδήγησε την Λιλ σε νίκη (1-0) εναντίον της Μονακό στο στάδιο Pierre-Mauroy, με γκολ στις καθυστερήσεις.

Ναι, τόσο καλά πήγαν τα πράγματα για τον 39χρονο Ζιρού, ο οποίος επέστρεψε στη Γαλλία μετά από 13 χρόνια και έδειξε την κλάση του. Τόσο καλά πήγαν τα πράγματα που άνοιξε κουβέντα και για την επιστροφή του στην Εθνική Γαλλίας.

Όμως, ο Ζιρού έκλεισε την πόρτα, αν προτιμάτε έκοψε κάθε κουβέντα και σταμάτησε κάθε σκέψη. Σε μια συνέντευξη μετά τον αγώνα μεταξύ Λιλ και Μονακό, ο συμπαίκτης του Ζιρού στη Λιλ, Αντίλ Ραμί, έθεσε θέμα επιστροφής του στην Εθνική Γαλλίας, παρακινώντας τον ελαφρά.

Η απάντηση του Ζιρού ήταν άμεση και δεν άφηνε… παράθυρα! Είπε: «Περίμενα τέτοιες ερωτήσεις. Αυτή τη στιγμή επικεντρώνομαι αποκλειστικά στον σύλλογό μου, στην Λιλ. Αποχαιρέτησα την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Ήταν μια πραγματικά ξεχωριστή και ευλογημένη εμπειρία. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να έρθει η νέα γενιά και πρέπει να της ανοίξω τον δρόμο».

Ο Ζιρού πρόσθεσε: «Μοιράστηκα όμορφες στιγμές με την εθνική ομάδα και είμαι χαρούμενος που το όνομά μου γράφτηκε στην ιστορία με την μπλε στολή. Αλλά τώρα, θα αφοσιωθώ πλήρως στις προκλήσεις της Λιλ». Αν μη τι άλλο εξέφρασε την ισχυρή του αποφασιστικότητα.

Ο Ζιρού κατέχει το ρεκόρ ως ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία της Γαλλίας (57 γκολ). Κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ του 2022, γέμισε το κενό που άφησε ο τραυματισμός του Μπενζεμά και επέστρεψε ως βασικός, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Τιερί Ανρί για τα περισσότερα γκολ με έναν αγώνα με πολλά γκολ εναντίον της Αυστραλίας και στη συνέχεια ανέβηκε στην πρώτη θέση στην ιστορία με ένα γκολ εναντίον της Πολωνίας.

Με συνολικά 57 γκολ για την εθνική ομάδα, έχει γίνει ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών για τη Γαλλία και ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα μετά το Euro 2024. Ενώ συχνά υποτιμήθηκε κατά τη διάρκεια της ακμής της ποδοσφαιρικής καριέρας του, θεωρείται θρυλικός επιθετικός που συμβολίζει την επιτυχία της ομάδας του Ντεσάν. Ο Ζιρού έγινε και ο γηραιότερος σκόρερ στη Ligue 1.