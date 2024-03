MLS: Προφορική συμφωνία Ζιρού – Λος Άντζελες για συμβόλαιο μέχρι το 2025

Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το MLS φαίνεται πως θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ολιβιέ Ζιρού, ο οποίος ετοιμάζεται να πει «αντίο» στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και την Μίλαν.

Σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα, ο Γάλλος επιθετικός, του οποίου το συμβόλαιο με την ιταλική ομάδα λήγει το καλοκαίρι, έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με την Λος Άντζελες FC προκειμένου να ενταχτεί στον αμερικανικό σύλλογο μετά το Euro 2024, όπου θα συμμετάσχει με την Γαλλία.

Όπως υποστηρίζει η «Athletic», ο 37χρονος διεθνής άσος τα έχει βρει σε όλα με την ομάδα του Λος Άντζελες και αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025, ξανασμίγοντας με τον συμπαίκτη του στους «τρικολόρ» Ούγκο Λιορίς.

Ο Ζιρού είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών της Γαλλίας, και εξακολουθεί να είναι ενεργός με τους Les Bleus, τους οποίους θα ενισχύσει και στο επερχόμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι στα γήπεδα της Γερμανίας.

Την φετινή σεζόν, ο πρώην παίκτης των Άρσεναλ και Τσέλσι μετράει 36 εμφανίσεις με τους ροσονέρι σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό 14 γκολ και 9 ασίστ.

🚨🇺🇸 LAFC have reached verbal agreement to sign Olivier Giroud on a contract valid until December 2025!

After interest revealed in October and formal bid earlier this week, there’s an initial agreement in place.

Nothing signed yet but close to being done.

Here we go, soon ⏳🇫🇷 pic.twitter.com/SAw90r5IwU

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 27, 2024