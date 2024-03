Γκουστάβο Πογιέτ: Απο προπονητής μας θα γίνει... αντίπαλος (pic)

Ούτε 24 ώρες δεν έχουν περάσει ακόμη από τον αποκλεισμό της Εθνικής από τη Γεωργία και άρχισαν τα πρώτα σενάρια για το μέλλον του Γκουστάβο Πογέτ. Ο Ουρουγουανός τεχνικός δεν θα συνεχίσει στον πάγκο του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, ωστόσο ενδέχεται να τον βρούμε μπροστά μας άμεσα ως αντίπαλο.

Σύμφωνα με την ιρλανδική «Mirror», ο Πογέτ είναι το μεγάλο φαβορί να αναλάβει την Εθνική ομάδα της Ιρλανδίας η οποία βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή. Θυμίζουμε πως η συγκεκριμένη ομάδα είναι στον όμιλο της Ελλάδας στο ερχόμενο Nations League μαζί με Αγγλία και Φινλανδία.

Το φλερτ μεταξύ των δύο πλευρών κρατά καιρό αφού και κατά το παρελθόν είχε «παίξει» το συγκεκριμένο σενάριο, όταν φαινόταν πιθανό να απομακρυνθεί από τον πάγκο της Εθνικής ο Πογέτ. Αν δεν προχωρήσει πάντως η λύση του Ουρουγουανού, η Ομοσπονδία της Ιρλανδίας φέρεται να έχει προκρίνει ως δεύτερη λύση τον Τζον Ο΄Σει που εκτελεί χρέη υπηρεσιακού μετά την αποχώρηση του Στίφεν Κένι. Όσο για τον τρίτο; Αυτός είναι ο Βίλι Σανιόλ που απέκλεισε την Εθνική μας ως προπονητής της Γεωργίας.

