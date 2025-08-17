Ο Ζιρού έγινε ο γηραιότερος σκόρερ στην ιστορία της Ligue 1
Ο Ολιβιέ Ζιρού σκόραρε στο ντεμπούτο του με τη Λιλ απέναντι στην Μπρεστ και έγινε ο γηραιότερος σκόρερ στην ιστορία της Ligue 1 σε ηλικία 39 ετών.
Ο Ολιβιέ Ζιρού συνεχίζει να γράφει ιστορία στα 39 του χρόνια.
Συγκεκριμένα, ο Γάλλος επιθετικός αγωνίστηκε βασικός στη χορταστική ισοπαλία της Μπρεστ με τη Λιλ (3-3), με τον Ζιρού να σκοράρει στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης και έγινε ο γηραιότερος σκόρερ στην ιστορία της Ligue 1, σε ηλικία 38 ετών και 319 ημερών, σπάζοντας το ρεκόρ του Ζοσέ Φόντε, ο οποίος είχε σκοράρει όντας μόλις δύο μέρες μικρότερός του, τον Μάιο του 2012.
Ο Ζιρού επέστρεψε στην Γαλλία έπειτα από 13 χρόνια όταν αγωνιζόταν στη Μονπελιέ, κατακτώντας μάλιστα και το πρωτάθλημα το 2012.
Αναλυτικά η 1η αγωνιστική
Παρασκευή 15/8
Ρεν-Μαρσέιγ 1-0
(90’+1′ Μπλας)
Σάββατο 16/8
Λανς-Λιόν 0-1
(45’+1′ Μικαουτάτζε)
Μονακό-Χάβρη 3-1
(32′ αυτ. Γιορίς, 61′ Ντάιερ, 74′ Αλιούς – 67′ Εντιαγέ)
Νις-Τουλούζ 0-1
(89′ Σιντιμπέ)
Κυριακή 17/8
Μπρεστ Λιλ 3-3
(34′, 51′ Ντουμπιά, 75′ Καρντινάλ – 11′ Ζιρού, 26′ Χάραλντσον, 66′ Μουκάου)
Ανζέ-Παρί 18:15
Οσέρ-Λοριάν
Μετς-Στρασβούργο
Ναντ-Παρί Σεν Ζερμέν 21:45
Η επόμενη 2η αγωνιστική:
Παρασκευή 22/8
Παρί Σεν Ζερμέν-Ανζέ 21:45
Σάββατο 23/8
Μαρσέιγ-Παρί 18:00
Νις-Οσέρ 20:00
Λιόν-Μετς 22:05
Κυριακή 24/8
Λοριάν-Ρεν 16:00
Χάβρη-Λανς 18:15
Στρασβούργο-Λανς
Τουλούζ-Μπρεστ
Λιλ-Μονακό 21:45
