Ο Ζιρού έγινε ο γηραιότερος σκόρερ στην ιστορία της Ligue 1

Ο Ολιβιέ Ζιρού συνεχίζει να γράφει ιστορία στα 39 του χρόνια.

Συγκεκριμένα, ο Γάλλος επιθετικός αγωνίστηκε βασικός στη χορταστική ισοπαλία της Μπρεστ με τη Λιλ (3-3), με τον Ζιρού να σκοράρει στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης και έγινε ο γηραιότερος σκόρερ στην ιστορία της Ligue 1, σε ηλικία 38 ετών και 319 ημερών, σπάζοντας το ρεκόρ του Ζοσέ Φόντε, ο οποίος είχε σκοράρει όντας μόλις δύο μέρες μικρότερός του, τον Μάιο του 2012.

Ο Ζιρού επέστρεψε στην Γαλλία έπειτα από 13 χρόνια όταν αγωνιζόταν στη Μονπελιέ, κατακτώντας μάλιστα και το πρωτάθλημα το 2012.

