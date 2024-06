Κριτική από τον Ντεσάν στον Ζιρού: «Δεν είναι αφοσιωμένος στην ομάδα»

Η εθνική ομάδα της Γαλλίας δεν έχει εντυπωσιάσει με τις μέχρι τώρα εμφανίσεις της στο Euro της Γερμανίας, καθώς έχει πετύχει μόλις δύο γκολ (ένα αυτογκόλ & ένα πέναλτι) σε τρία ματς, ενώ προκρίθηκε ως δεύτερη στον όμιλό της, πίσω από την Αυστρία.

Κι ενώ είναι σαφές πως ο Ντιντιέ Ντεσάν έχει παράπονα από τους ποδοσφαιριστές του, ειδικά όσον αφορά στο επιθετικό κομμάτι, φαίνεται πως ο Ολιβιέ Ζιρού τα έχει… ακούσει λίγο περισσότερο από τους συμπαίκτες του.

Ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των «τρικολόρ» έχει περιοριστεί σε τρεις ολιγόλεπτες συμμετοχές ως αλλαγή στον θεσμό, με την «Equipe» να αναφέρει πως ο Γάλλος ομοσπονδιακός τεχνικός εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τις εμφανίσεις του πολύπειρου φορ, λέγοντάς του πως δεν είναι αφοσιωμένος στην εθνική.

Ο δε Ζιρού, παρουσιάζεται ως ενοχλημένος από τον τρόπο με τον οποίον ενημερώθηκε ότι δεν θα ξεκινούσε στο 0-0 με την Ολλανδία, ωστόσο φρόντισε να κρατήσει εντός των τειχών της ομάδας τα παράπονά του, με το δημοσίευμα να τον χαρακτηρίζει ως πιο… ψημένο να αποδείξει στον προπονητή του πως μπορεί να αποδώσει αυτά που περιμένει ο Ντεσάν από εκείνον.

