Ντεσάν: «Ο Εμπαπέ μάλλον έχει σπάσει τη μύτη του» (pic)

Η Γαλλία επιβλήθηκε δύσκολα της Αυστρίας με 1-0 στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στο Euro 2024, με τη νίκη όμως να είναι… πύρρειος για τους «τρικολόρ».

Ο λόγος είναι πως στις καθυστερήσεις του αγώνα ο Κιλιάν Εμπαπέ αποχώρησε τραυματίας αφού σε μια εναέρια μονομαχία χτύπησε τη μύτη του στον ώμο του Ντάνσο.

Αποτέλεσμα ο σταρ της Γαλλίας να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο με τον φόβο στο στρατόπεδο της ομάδας να είναι μεγάλος όσον αφορά το μέγεθος του χτυπήματος.

Κάτι που ουσιαστικά επιβεβαίωσε και ο Ντιντιέ Ντεσάν σε δηλώσεις του. «Ναι, μάλλον έχει σπάσει τη μύτη του», ανέφερε ο τεχνικός των «τρικολόρ» για τον παίκτη του, ο οποίος πάντως είναι πιθανό να αγωνιστεί φορώντας μια προστατευτική μάσκα.

