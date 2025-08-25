newspaper
25.08.2025 | 10:49
Σεισμός 6,3 Ρίχτερ στα ανατολικά των Κουρίλων Νήσων
Αντιπολιτευτικά πυρά για «εξαγγελίες» Μητσοτάκη και ηλιοβασίλεμα Σκέρτσου – «Έχουμε κυβέρνηση με πολλά σκάνδαλα»
Πολιτική Γραμματεία 25 Αυγούστου 2025 | 10:09

Αντιπολιτευτικά πυρά για «εξαγγελίες» Μητσοτάκη και ηλιοβασίλεμα Σκέρτσου – «Έχουμε κυβέρνηση με πολλά σκάνδαλα»

Αλεξάνδρα Σδούκου από τη ΝΔ, Πέτρος Παππάς από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και Βασίλης Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ αντιπαρατέθηκαν για την οικονομία, εν όψει της ΔΕΘ - Βολές για τις διακοπές των Ελλήνων

Σύνταξη
A
A
Βολές στην κυβέρνηση εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης εν όψει και των «εξαγγελιών» του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, που θα επιχειρήσει να αντιστρέψει το κακό κλίμα σε βάρος της κυβέρνησης, αλλά και για την ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου σχετικά με τις διακοπές των Ελλήνων.

Ο βουλευτή Κιλκίς του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Πέτρος Παππάς, μιλώντας στο MEGA υπογράμμισε πως εδώ και επτά μήνες η κυβέρνηση καλλιεργεί προσδοκίες στον λαό για τα μέτρα της ΔΕΘ. «Αλλά  από τις διαρροές προκύπτει ότι αυτό το 1,5 δισ. που θα μοιράσει, στην πραγματικότητα δεν θα στηρίξει τους μικρομεσαίους, ψίχουλα θα πάρουν οι μικρομεσαίοι. Η κυβέρνηση δείχνει εύνοια σε ελίτ και συμφέροντα. Εμείς ως ΠΑΣΟΚ λέμε είναι ότι χρειάζεται να αλλάξουμε προσέγγιση στα πράγματα ούτως ώστε να ευημερήσουν οι πολίτες. Τα πράγματα είναι χειρότερα. Η κυβέρνηση δεν λέει τίποτα για τον ΦΠΑ, εγκαλούμαστε από την ΕΕ που δεν μειώνουμε τον ΦΠΑ τουλάχιστον στα βασικά αγαθά. Το ΠΑΣΟΚ εδώ και χρόνια φωνάζει για αυτό».

«Η κυβέρνηση δεν χτυπάει την ακρίβεια»

Πρόσθεσε ακολούθως ότι «η κυβέρνηση δεν χτυπάει την ακρίβεια, έχουμε πανάκριβη ενέργεια. Επιπλέον δεν έχουμε δει πρόβλεψη της κυβέρνησης για τη δυτική Θεσσαλονίκη που δεν έχει μέσο σταθερής τροχιάς. Υπάρχουν πολλά μέτρα που η κυβέρνηση δεν προσεγγίζει πχ η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Απέτυχε ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού και τώρα έχουμε μια τεράστια εκροή γιατρών από το ΕΣΥ. Και να μην μιλήσω για τους μισθούς εκπαιδευτικών, Σωμάτων Ασφαλείας κτλ. Περιμένουμε μία ελπίδα που εδώ δεν υπάρχει».

«Έχουμε μια κυβέρνηση με πολλά σκάνδαλα όπως αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ»

Από την πλευρά του ο βουλευτής Λάρισας με τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Βασίλης Κόκκαλης, επισήμανε, αναφερόμενος στην ανάρτηση Σκέρτσου, ότι «ένας μεγάλος αριθμός Ελλήνων δεν πήγε διακοπές. Και όσοι πήγαν, πήγαν για λίγες μέρες. Η εστίαση είχε και έχει σοβαρότατο πρόβλημα. Οι συνταξιούχοι δεν τα καταφέρνουν όπως και οι δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιωτικοί».

Σύμφωνα με τον ίδιο,. «το 2022 είχε κάνει εξαγγελίες για τη στέγαση, πού είναι αυτές; Δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι σοβαρό γιατί δεν θέλει η κυβέρνηση. Δεν θέλει να χτυπήσει την ουσία του προβλήματος. Η ουσία δεν είναι να επιστρέφεις ψίχουλα στους πολίτες. Η ουσία του προβλήματος είναι να δώσει η κυβέρνηση τον 13ο και 14ο μισθό, να κάνει μια σοβαρή στεγαστική πολιτική με παρέμβαση του κράτους και όχι να πασάρουν τον κόσμο στις τράπεζες. Η ουσία είναι να κάνουν σοβαρές παρεμβάσεις ώστε να σταθεροποιηθούν τα ενοίκια που είναι υψηλά. Δεν έχουμε δει παρεμβάσεις αλλά πολλές υποσχέσεις. Έχουμε μια κυβέρνηση με πολλά σκάνδαλα όπως αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Τέλος, ανέφερε πως «έχω κάνει ερωτήσεις για να γνωρίζει ο κόσμος για τις αποζημιώσεις. Δεν υπάρχει θέμα προσωπικών δεδομένων, το δημόσιο συμφέρον είναι υπέρτερο από τα προσωπικά δεδομένα. Να γνωρίζουν οι Θεσσαλοί πολίτες ποιοι πήραν λεφτά, πόσα, κτλ. Υπάρχουν εκκρεμότητες ότι είχε ανοίξει το ΟΣΔΕ ώστε να «βαφτίσουν» τα προϊόντα τους διαφορετικά για να τύχουν αποζημίωσης. Αυτά πρέπει να διερευνηθούν. Οι κτηνοτρόφοι έχουν καταστραφεί στη Θεσσαλία».

«Ανθρώπινη στιγμή η ανάρτηση Σκέρτσου»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, τόνισε σχετικά με την ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας πως ήταν μια ανθρώπινη στιγμή η ανάρτησή του.

«Είναι δυνατόν να βάλουμε στην πολιτική κόντρα το ηλιοβασίλεμα; Να το διαχωρίσουμε λιγάκι ως προς το τι νιώθει ο καθένας και τι θέλει να αναρτήσει σε μία ανθρώπινη στιγμή. Όσον αφορά στους Έλληνες που δεν μπορούν να πάνε διακοπές ή όχι, προφανώς η κατάσταση στη χώρα μας οικονομικά από το 2019 έως σήμερα έχει βελτιωθεί, οι δείκτες δείχνουν ότι υπάρχει οικονομική πρόοδος χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν χρειάζεται περαιτέρω προσπάθεια σε ό,τι αφορά στη λήψη προσθέτων μέτρων και να ενισχυθεί το εισόδημα του πολίτη. Υπάρχει μια αντίληψη την οποία καλλιεργεί και η αντιπολίτευσης ότι υπάρχουν θηριώδη υπερπλεονάσματα πάρα πολλών δισεκατομμυρίων. Οι ανάγκες είναι πολλές, τα προβλήματα είναι πολλά, η βούληση της κυβέρνησης είναι να συνεχίζει να εργάζεται με μια σειρά μέτρων όπως έγινε το Πάσχα και όπως θα γίνει και με τη ΔΕΘ», είπε.

Για τη ΔΕΘ επισήμανε πως «το καλάθι πρέπει να μας είναι πάντα συνετό και με βάση τα δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας. της ΝΔ δεν της αρέσει να κοροϊδεύει, ακολούθησε μια δημοσιονομική πολιτική όλο το προηγούμενο διάστημα που ευτυχώς της επιτρέπει να προσέλθει στη ΔΕΘ και να μπορεί να ανακοινώσει ένα πακέτο μέτρων ελάφρυνσης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Πλέον διαθέτουμε δημοσιονομικά πλεονάσματα, που μας επιτρέπεται να τα επιστρέψουμε στην κοινωνία, μιλάμε για μόνιμα μέτρα, όχι επιδοματικού χαρακτήρα μέτρα. Το ενδιαφέρον εστιάζεται σε φορολογικού μέτρου ελαφρύνσεις, σε οικογένειες, μεσαία τάξη και συνταξιούχους».

Επί του συνόλου για την κριτική της αντιπολίτευσης, η κ. Σδούκου υπογράμμισε πως «η κριτική της αντιπολίτευσης είναι να σώσει η κυβέρνηση περισσότερα λεφτά. Λες και υπάρχουν τα μαγικά ραβδιά που γεννούν χρήματα και μοιράζουν απλόχερα. Και η δεύτερη στάση της αντιπολίτευσης είναι ότι όλα πάντα είναι μαύρα, δεν ξέρω γιατί ‘φτιάχνονται’ κάθε φορά με το λένε ότι καταρρέουν όλα. Αρνούνται να δουν τα βήματα προόδου που συντελούνται στη χώρα κάθε χρόνο προς το καλύτερο. Δεν ωραιοποιούμε τις καταστάσεις ότι είναι όλα τέλεια».

Δείτε την πολιτική αντιπαράθεση στο MEGA:

Προϋπολογισμός: Η ακρίβεια εκτοξεύει τα φοροέσοδα – Ποιοι φόροι τον ενισχύουν

Προϋπολογισμός: Η ακρίβεια εκτοξεύει τα φοροέσοδα – Ποιοι φόροι τον ενισχύουν

Ηλεκτρισμός
Ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Αττικής: Τελική ευθεία για την εμπορική λειτουργία

Ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Αττικής: Τελική ευθεία για την εμπορική λειτουργία

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Stream newspaper
Παπανδρέου: Η αναγνώριση της Παλαιστίνης, έναυσμα για νέα αρχή – Μόνος δρόμος η λύση δύο κρατών
«Φρίκη στη Γάζα» 25.08.25

Παπανδρέου: Η αναγνώριση της Παλαιστίνης, έναυσμα για νέα αρχή – Μόνος δρόμος η λύση δύο κρατών

«Η Ελλάδα, ο Ελληνισμός, με την ιστορική σχέση που έχει με Ισραηλινούς και Παλαιστινίους, και τη διασπορά τους, πρέπει να υψώσει τη φωνή της λογικής, τονίζει ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου

Σύνταξη
Επιστολή Ανδρουλάκη σε Κακλαμάνη για την αναγνώριση της Παλαιστίνης – «Να επιβεβαιωθεί το ψήφισμα του 2015»
ΠΑΣΟΚ 25.08.25

Επιστολή Ανδρουλάκη σε Κακλαμάνη για την αναγνώριση της Παλαιστίνης – «Να επιβεβαιωθεί το ψήφισμα του 2015»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης ζητεί επίσης «την ανάληψη κάθε δυνατής διπλωματικής προσπάθειας για την άμεση έναρξη απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών»

Σύνταξη
Τσίπρας – ΣΥΡΙΖΑ: Βίοι παράλληλοι – Χωρίς «σκιάχτρο» το Μαξίμου, ψάχνει αφήγημα απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό
Πολιτική Γραμματεία 25.08.25

Τσίπρας – ΣΥΡΙΖΑ: Βίοι παράλληλοι – Χωρίς «σκιάχτρο» το Μαξίμου, ψάχνει αφήγημα απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό

Ξεπερνά την πρώτη αμηχανία η Κουμουνδούρου για το «κόμμα Τσίπρα», ο Φάμελλος αξιοποιεί το κεφάλαιο του πρώην, ο Χαρίτσης ξορκίζει την παρελθοντολογία, τελειώνει για τη ΝΔ το αφήγημα του «σκιάχτρου».

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Washington Post: Ο τραμπισμός της ελληνικής κυβέρνησης – Το νέο ελληνικό «μοντέλο» στο μεταναστευτικό
Πρωτοσέλιδο 24.08.25

Ο «τραμπισμός της ελληνικής κυβέρνησης» στην Washington Post - Το νέο ελληνικό «μοντέλο» στο μεταναστευτικό

Αιχμηρό δημοσίευμα για τη χώρα μας, στην αμερικανική εφημερίδα. Σε πρώτο πλάνο το μεταναστευτικό και η στροφή της Αθήνας στις πολιτικές Τραμπ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΣΥΡΙΖΑ κατά Ανδρουλάκη: «Στο ζήτημα της Παλαιστίνης δεν χωρούν μικροκομματικά παιχνίδια»
«Μόνος και απομονωμένος» 24.08.25

ΣΥΡΙΖΑ κατά Ανδρουλάκη: «Στο ζήτημα της Παλαιστίνης δεν χωρούν μικροκομματικά παιχνίδια»

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι δεν καλεί την κυβέρνηση να αναγνωρίσει Κράτος της Παλαιστίνης, που όπως λένε πηγές του είναι το ζητούμενο, ούτε την επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Φέρνει προς επικαιροποίηση στη Βουλή το ψήφισμα για αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης
Λύση δύο κρατών 24.08.25

ΠΑΣΟΚ: Φέρνει προς επικαιροποίηση στη Βουλή το ψήφισμα για αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης

Την πρωτοβουλία είχε προαναγγείλει ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής πριν κλείσει η Ολομέλεια για το καλοκαίρι. Είχε επισημάνει ότι η λύση των δύο κρατών είναι η μόνη δίκαιη και βιώσιμη.

Σύνταξη
Σκληρή αντιπαράθεση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης μετά τις θριαμβολογίες Μητσοτάκη – Οι αντιδράσεις σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ
Καλοκαιρινές διακοπές τέλος 24.08.25 Upd: 17:54

Σκληρή αντιπαράθεση κυβέρνησης - αντιπολίτευσης μετά τις θριαμβολογίες Μητσοτάκη

Η κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργό, πρώτη μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα, προκαλεί αντιδράσεις. ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύουν σφοδρά πυρά με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να σηκώνει το γάντι και να βλέπει «πολιτικούς καιροσκόπους».

Σύνταξη
Πυρά Χαρίτση κατά κυβέρνησης: Το χθες τελείωσε, το ίδιο και το «επιτελικό κράτος» που ξεχαρβάλωσε τη χώρα
Πολιτική 24.08.25

Πυρά Χαρίτση κατά κυβέρνησης: Το χθες τελείωσε, το ίδιο και το «επιτελικό κράτος» που ξεχαρβάλωσε τη χώρα

«Δεν χρειάζεται πια κανείς να επιχειρηματολογεί για το καθεστώς Μητσοτάκη: όλοι και όλες ξέρουν τη διαφθορά, ζουν την προκλητική ακρίβεια και υποβάθμιση της ζωής, βλέπουν την υπονόμευση του μέλλοντος της χώρας» τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για γυναικοκτονίες: Η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της – Η αδράνεια είναι συνενοχή
Τι ζητά 24.08.25

Πυρά ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση για τις γυναικοκτονίες - «Η αδράνεια είναι συνενοχή»

Το ΠΑΣΟΚ καλεί την κυβέρνηση «να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της καθώς έχασε ήδη  δύο χρυσές ευκαιρίες να καλύψει τα κενά του συστήματος αντιμετώπισης της έμφυλης βίας.

Σύνταξη
Ακροδεξιά αναχώματα με το βλέμμα σε Τσίπρα και Σαμαρά – Πώς το Μαξίμου οχυρώνεται απέναντι στη δεινή του θέση
Πολιτική 24.08.25

Ακροδεξιά αναχώματα με το βλέμμα σε Τσίπρα και Σαμαρά – Πώς το Μαξίμου οχυρώνεται απέναντι στη δεινή του θέση

Μέγαρο Μαξίμου: Η επένδυση στη λήθη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η ακροδεξιά στροφή που πλέον έχει γίνει απροκάλυπτη και εμφατική και οι σκληρές και τοξικές επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Γάζα: Οι επτά φορές που ο Νετανιάχου μπλόκαρε τις διαπραγματεύσεις – Τους 300 έφτασαν οι νεκροί από πείνα
Ανελέητο σφυροκόπημα 25.08.25

Αποκαλύψεις για τις επτά φορές που ο Νετανιάχου μπλόκαρε τις διαπραγματεύσεις - Τους 300 έφτασαν οι νεκροί από πείνα

Ισραηλινές και αμερικανικές πηγές αποκαλύπτουν ότι κάθε φορά που πλησιάζει μία συμφωνία, ο Νετανιάχου τινάζει στον αέρα τις συνομιλίες - Το μοτίβο επαναλαμβάνεται με την κλιμάκωση της σφαγής στη Γάζα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Άρης: «Τελειώνει» του Κουέστα στην Τουρκία, «ανοίγει» ο δρόμος για την επιστροφή του Διούδη
Ποδόσφαιρο 25.08.25

«Τελειώνει» του Κουέστα στην Τουρκία, «ανοίγει» ο δρόμος για την επιστροφή του Διούδη στον Άρη

Η μεταγραφή του Κουέστα στην τουρκική Αντάλιασπορ αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα (25/8) και θα ανοίξει τον δρόμο για την επιστροφή του Σωκράτη Διούδη στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Σύνταξη
Παπανδρέου: Η αναγνώριση της Παλαιστίνης, έναυσμα για νέα αρχή – Μόνος δρόμος η λύση δύο κρατών
«Φρίκη στη Γάζα» 25.08.25

Παπανδρέου: Η αναγνώριση της Παλαιστίνης, έναυσμα για νέα αρχή – Μόνος δρόμος η λύση δύο κρατών

«Η Ελλάδα, ο Ελληνισμός, με την ιστορική σχέση που έχει με Ισραηλινούς και Παλαιστινίους, και τη διασπορά τους, πρέπει να υψώσει τη φωνή της λογικής, τονίζει ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου

Σύνταξη
Εικόνες σοκ στο Αργεντινή – Δομινικανή Δημοκρατία: Σύρραξη και μπουνιές μεταξύ των παικτών! (vid)
Σοβαρό επεισόδιο 25.08.25

Εικόνες σοκ στο Αργεντινή – Δομινικανή Δημοκρατία: Σύρραξη και μπουνιές μεταξύ των παικτών! (vid)

Το... έλα να δεις έγινε με τη λήξη του παιχνιδιού Δομινικανή Δημοκρατία - Αργεντινή, με τον Ντέιβιντ Τζόουνς Γκαρσία για το FIBA AmeriCup - Συμπλοκή και γροθιές ανάμεσα στους παίκτες.

Σύνταξη
Ένα διήμερο γεμάτο UEFA Champions League σε MEGA και MEGA News
Media 25.08.25

Ένα διήμερο γεμάτο UEFA Champions League σε MEGA και MEGA News

Το UEFA Champions League επιστρέφει στο MEGA, πρώτα την Τετάρτη 27/8 με την αναμέτρηση Μπενφίκα – Φενέρμπαχτσέ και μια ημέρα μετά με την κλήρωση από το Μόντε Κάρλο, όπου ο Ολυμπιακός θα μάθει τους αντιπάλους του στη League Phase.

Σύνταξη
Απορριμματοφόρο παραχώρησε δήμος της Αττικής σε νησιώτικο δήμο για να ενισχύσει την καθαριότητα του νησιού
Διαδημοτική συνεργασία 25.08.25

Απορριμματοφόρο παραχώρησε δήμος της Αττικής σε νησιώτικο δήμο για να ενισχύσει την καθαριότητα του νησιού

Έμπρακτη στήριξη στην προσπάθεια να αντεπεξέλθει των αναγκών του στην καθαριότητα από τον Δήμο Λαυρεωτικής προς τον Δήμο Τήνου.

Σύνταξη
Webometrics Ranking Web of Universities: Το ΕΚΠΑ στην 1η θέση στη νοτιοανατολική Ευρώπη και 237η παγκοσμίως
Διάκριση 25.08.25

Webometrics Ranking Web of Universities: Το ΕΚΠΑ στην 1η θέση στη νοτιοανατολική Ευρώπη και 237η παγκοσμίως

Μετά το ΕΚΠΑ ακολουθούν το ΑΠΘ στη θέση 249, το ΕΜΠ στη θέση 378, ενώ την πρώτη πεντάδα κλείνουν το Πανεπιστήμιο Πατρών στη θέση 524 και το Πανεπιστήμιο Κρήτης στη θέση 573

Σύνταξη
Το νέο Grand Slam του Φέντερερ: Περιουσία που αγγίζει το 1 δισ. για τον billionaire τενίστα
Forbes 25.08.25

Το νέο Grand Slam του Φέντερερ: Περιουσία που αγγίζει το 1 δισ. για τον billionaire τενίστα

Ο Ρότζερ Φέντερερ, ένας από τους κορυφαίους αθλητές όλων των εποχών, κατάφερε να μετατρέψει την επιτυχία του στα κορτ σε μια αυτοκρατορία που εκτοξεύει την περιουσία του σε πρωτοφανή επίπεδα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τουρκία: Εντοπίστηκε σε βάθος 68 μέτρων στη θάλασσα του Μαρμαρά η σορός του τούρκου επιχειρηματία Γιουκάι
Σε βάθος 68 μέτρων 25.08.25

Εντοπίστηκε μετά από 19 μέρες η σορός του τούρκου επιχειρηματία Γιουκάι - Ήταν εκεί που βυθίστηκε το σκάφος του

Τα ίχνη του Χαλίτ Γιουκάι είχαν χαθεί στις 4 Αυγούστου όταν ταξίδευε από την Τουρκία προς την Μύκονο - Η σορός του τούρκου επιχειρηματία βρέθηκε στο σημείο που είχε βυθιστεί το σκάφος του

Σύνταξη
Η Ρεάλ Μαδρίτης «μπλόκαρε» πιθανή μεταγραφή του Νίκο Παζ στην Τότεναμ και τον κάνει δικό της
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Η Ρεάλ Μαδρίτης «μπλόκαρε» πιθανή μεταγραφή του Νίκο Παζ στην Τότεναμ και τον κάνει δικό της

Παρά την υψηλή πρόταση των 70 εκατομμύριων ευρώ από την Τότεναμ, ο Νίκο Παζ θα παραμείνει στην Κόμο τη σεζόν 2025-26 και θα επιστρέψει στη Ρεάλ από το ερχόμενο καλοκαίρι

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σοκαριστική κακοποίηση στην Ερμιονίδα: Ηλικιωμένος έσερνε με το αυτοκίνητο σκύλο και τον σκότωσε
ΕΛ.ΑΣ. 25.08.25

Σοκαριστική κακοποίηση στην Ερμιονίδα: Ηλικιωμένος έσερνε με το αυτοκίνητο σκύλο και τον σκότωσε

Ο δράστης είχε δεμένο σκύλο, στο πίσω μέρος του ΙΧ επιβατικού αυτοκινήτου, που οδηγούσε και τον έσερνε επί του οδοστρώματος. Αποτέλεσμα αυτής της αποτρόπαιας πράξης, ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του ζώου

Σύνταξη
Γάζα: Ισραηλινή επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ – Τουλάχιστον 14 νεκροί ανάμεσά τους 4 δημοσιογράφοι
Σοκαριστικά βίντεο 25.08.25

Ισραηλινή επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ σε live μετάδοση - Τουλάχιστον 14 νεκροί ανάμεσά τους 4 δημοσιογράφοι

Το Ισραήλ βομβάρδισε το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις στη νότια Γάζα - Ανάμεσα στους νεκρούς είναι τουλάχιστον τέσσερις δημοσιογράφοι διεθνών ΜΜΕ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Επιστολή Ανδρουλάκη σε Κακλαμάνη για την αναγνώριση της Παλαιστίνης – «Να επιβεβαιωθεί το ψήφισμα του 2015»
ΠΑΣΟΚ 25.08.25

Επιστολή Ανδρουλάκη σε Κακλαμάνη για την αναγνώριση της Παλαιστίνης – «Να επιβεβαιωθεί το ψήφισμα του 2015»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης ζητεί επίσης «την ανάληψη κάθε δυνατής διπλωματικής προσπάθειας για την άμεση έναρξη απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών»

Σύνταξη
Τέλος στα «σενάρια» ανταλλαγής του Γιάννη έβαλε ο GM των Ρόκετς: «Οι Μπακς δεν σκοπεύουν να τον κάνουν trade»
Μπάσκετ 25.08.25

Τέλος στα «σενάρια» ανταλλαγής του Γιάννη έβαλε ο GM των Ρόκετς: «Οι Μπακς δεν σκοπεύουν να τον κάνουν trade»

O τζένεραλ μάνατζερ των Χιούστον Ρόκετς, Ράφαελ Στόουν βάζει τέλος στη φημολογία στην πιθανότητα ανταλλαγής του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μιλγουόκι Μπακς.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Συναγερμός στις ΗΠΑ: Ανιχνεύτηκε κρούσμα από το σαρκοφάγο παράσιτο «screwworm» σε άνθρωπο
Στο Μέριλαντ 25.08.25

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Ανιχνεύτηκε κρούσμα από το σαρκοφάγο παράσιτο «screwworm» σε άνθρωπο

Τα screwworm, σύμφωνα με τους επιστήμονες, εάν εντοπιστούν εγκαίρως δεν είναι θανατηφόρα όμως η αντιμετώπισή τους είναι επίπονη καθώς απαιτεί αφαίρεση εκατοντάδων προνυμφών και απολύμανση των πληγών.

Σύνταξη
Παπανικολάου: «Το ταβάνι της Εθνικής στο Eurobasket το ορίζουμε εμείς»
Μπάσκετ 25.08.25

Παπανικολάου: «Το ταβάνι της Εθνικής στο Eurobasket το ορίζουμε εμείς»

Ο Κώστας Παπανικολάου τόνισε σε δηλώσεις του οτι δεν υπάρχει συγκεκριμένο «ταβάνι» για την Εθνική ομάδα στο προσεχές Ευρωμπάσκετ και πως οι διεθνείς είναι εκείνοι που θα ορίσουν τι θα καταφέρει.

Σύνταξη
Νταϊάνα-Τζέφρι Έπσταϊν: «Βόμβα» της Μάξγουελ – «Ίσως είχαν βγει ραντεβού, ίσως υπάρχουν φωτογραφίες…»
Ιστός 25.08.25

Νταϊάνα-Τζέφρι Έπσταϊν: «Βόμβα» της Μάξγουελ – «Ίσως είχαν βγει ραντεβού, ίσως υπάρχουν φωτογραφίες…»

Νέα, σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως από τη σκοτεινή υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν, με την πρώην συνεργάτιδά του, Γκισλέιν Μάξγουελ να ισχυρίζεται πως ο ατιμασμένος παιδόφιλος είχε ίσως ένα ραντεβού με την αείμνηστη πριγκίπισσα Νταϊάνα

Σύνταξη
Μεταναστευτικό: Πώς οι αυστηροί νόμοι στην Ευρώπη κρατάνε τις οικογένειες χωρισμένες
Μεταναστευτικό 25.08.25

«Δεν μπορώ να κοιμηθώ, να φάω και να συνεχίσω τη ζωή μου»: Πώς η Ευρώπη κρατάει τις οικογένειες χωρισμένες

Χωρίς την επανένωση οικογενειών, πολλοί μετανάστες θα ακολουθούν πολύ περισσότερες παράτυπες διαδρομές προκειμένου να ξαναδούν τις οικογένειές τους

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
