Αντιπολιτευτικά πυρά για «εξαγγελίες» Μητσοτάκη και ηλιοβασίλεμα Σκέρτσου – «Έχουμε κυβέρνηση με πολλά σκάνδαλα»

Βολές στην κυβέρνηση εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης εν όψει και των «εξαγγελιών» του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, που θα επιχειρήσει να αντιστρέψει το κακό κλίμα σε βάρος της κυβέρνησης, αλλά και για την ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου σχετικά με τις διακοπές των Ελλήνων.

Ο βουλευτή Κιλκίς του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Πέτρος Παππάς, μιλώντας στο MEGA υπογράμμισε πως εδώ και επτά μήνες η κυβέρνηση καλλιεργεί προσδοκίες στον λαό για τα μέτρα της ΔΕΘ. «Αλλά από τις διαρροές προκύπτει ότι αυτό το 1,5 δισ. που θα μοιράσει, στην πραγματικότητα δεν θα στηρίξει τους μικρομεσαίους, ψίχουλα θα πάρουν οι μικρομεσαίοι. Η κυβέρνηση δείχνει εύνοια σε ελίτ και συμφέροντα. Εμείς ως ΠΑΣΟΚ λέμε είναι ότι χρειάζεται να αλλάξουμε προσέγγιση στα πράγματα ούτως ώστε να ευημερήσουν οι πολίτες. Τα πράγματα είναι χειρότερα. Η κυβέρνηση δεν λέει τίποτα για τον ΦΠΑ, εγκαλούμαστε από την ΕΕ που δεν μειώνουμε τον ΦΠΑ τουλάχιστον στα βασικά αγαθά. Το ΠΑΣΟΚ εδώ και χρόνια φωνάζει για αυτό».

«Η κυβέρνηση δεν χτυπάει την ακρίβεια»

Πρόσθεσε ακολούθως ότι «η κυβέρνηση δεν χτυπάει την ακρίβεια, έχουμε πανάκριβη ενέργεια. Επιπλέον δεν έχουμε δει πρόβλεψη της κυβέρνησης για τη δυτική Θεσσαλονίκη που δεν έχει μέσο σταθερής τροχιάς. Υπάρχουν πολλά μέτρα που η κυβέρνηση δεν προσεγγίζει πχ η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Απέτυχε ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού και τώρα έχουμε μια τεράστια εκροή γιατρών από το ΕΣΥ. Και να μην μιλήσω για τους μισθούς εκπαιδευτικών, Σωμάτων Ασφαλείας κτλ. Περιμένουμε μία ελπίδα που εδώ δεν υπάρχει».

«Έχουμε μια κυβέρνηση με πολλά σκάνδαλα όπως αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ»

Από την πλευρά του ο βουλευτής Λάρισας με τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Βασίλης Κόκκαλης, επισήμανε, αναφερόμενος στην ανάρτηση Σκέρτσου, ότι «ένας μεγάλος αριθμός Ελλήνων δεν πήγε διακοπές. Και όσοι πήγαν, πήγαν για λίγες μέρες. Η εστίαση είχε και έχει σοβαρότατο πρόβλημα. Οι συνταξιούχοι δεν τα καταφέρνουν όπως και οι δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιωτικοί».

Σύμφωνα με τον ίδιο,. «το 2022 είχε κάνει εξαγγελίες για τη στέγαση, πού είναι αυτές; Δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι σοβαρό γιατί δεν θέλει η κυβέρνηση. Δεν θέλει να χτυπήσει την ουσία του προβλήματος. Η ουσία δεν είναι να επιστρέφεις ψίχουλα στους πολίτες. Η ουσία του προβλήματος είναι να δώσει η κυβέρνηση τον 13ο και 14ο μισθό, να κάνει μια σοβαρή στεγαστική πολιτική με παρέμβαση του κράτους και όχι να πασάρουν τον κόσμο στις τράπεζες. Η ουσία είναι να κάνουν σοβαρές παρεμβάσεις ώστε να σταθεροποιηθούν τα ενοίκια που είναι υψηλά. Δεν έχουμε δει παρεμβάσεις αλλά πολλές υποσχέσεις. Έχουμε μια κυβέρνηση με πολλά σκάνδαλα όπως αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Τέλος, ανέφερε πως «έχω κάνει ερωτήσεις για να γνωρίζει ο κόσμος για τις αποζημιώσεις. Δεν υπάρχει θέμα προσωπικών δεδομένων, το δημόσιο συμφέρον είναι υπέρτερο από τα προσωπικά δεδομένα. Να γνωρίζουν οι Θεσσαλοί πολίτες ποιοι πήραν λεφτά, πόσα, κτλ. Υπάρχουν εκκρεμότητες ότι είχε ανοίξει το ΟΣΔΕ ώστε να «βαφτίσουν» τα προϊόντα τους διαφορετικά για να τύχουν αποζημίωσης. Αυτά πρέπει να διερευνηθούν. Οι κτηνοτρόφοι έχουν καταστραφεί στη Θεσσαλία».

«Ανθρώπινη στιγμή η ανάρτηση Σκέρτσου»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, τόνισε σχετικά με την ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας πως ήταν μια ανθρώπινη στιγμή η ανάρτησή του.

«Είναι δυνατόν να βάλουμε στην πολιτική κόντρα το ηλιοβασίλεμα; Να το διαχωρίσουμε λιγάκι ως προς το τι νιώθει ο καθένας και τι θέλει να αναρτήσει σε μία ανθρώπινη στιγμή. Όσον αφορά στους Έλληνες που δεν μπορούν να πάνε διακοπές ή όχι, προφανώς η κατάσταση στη χώρα μας οικονομικά από το 2019 έως σήμερα έχει βελτιωθεί, οι δείκτες δείχνουν ότι υπάρχει οικονομική πρόοδος χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν χρειάζεται περαιτέρω προσπάθεια σε ό,τι αφορά στη λήψη προσθέτων μέτρων και να ενισχυθεί το εισόδημα του πολίτη. Υπάρχει μια αντίληψη την οποία καλλιεργεί και η αντιπολίτευσης ότι υπάρχουν θηριώδη υπερπλεονάσματα πάρα πολλών δισεκατομμυρίων. Οι ανάγκες είναι πολλές, τα προβλήματα είναι πολλά, η βούληση της κυβέρνησης είναι να συνεχίζει να εργάζεται με μια σειρά μέτρων όπως έγινε το Πάσχα και όπως θα γίνει και με τη ΔΕΘ», είπε.

Για τη ΔΕΘ επισήμανε πως «το καλάθι πρέπει να μας είναι πάντα συνετό και με βάση τα δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας. της ΝΔ δεν της αρέσει να κοροϊδεύει, ακολούθησε μια δημοσιονομική πολιτική όλο το προηγούμενο διάστημα που ευτυχώς της επιτρέπει να προσέλθει στη ΔΕΘ και να μπορεί να ανακοινώσει ένα πακέτο μέτρων ελάφρυνσης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Πλέον διαθέτουμε δημοσιονομικά πλεονάσματα, που μας επιτρέπεται να τα επιστρέψουμε στην κοινωνία, μιλάμε για μόνιμα μέτρα, όχι επιδοματικού χαρακτήρα μέτρα. Το ενδιαφέρον εστιάζεται σε φορολογικού μέτρου ελαφρύνσεις, σε οικογένειες, μεσαία τάξη και συνταξιούχους».

Επί του συνόλου για την κριτική της αντιπολίτευσης, η κ. Σδούκου υπογράμμισε πως «η κριτική της αντιπολίτευσης είναι να σώσει η κυβέρνηση περισσότερα λεφτά. Λες και υπάρχουν τα μαγικά ραβδιά που γεννούν χρήματα και μοιράζουν απλόχερα. Και η δεύτερη στάση της αντιπολίτευσης είναι ότι όλα πάντα είναι μαύρα, δεν ξέρω γιατί ‘φτιάχνονται’ κάθε φορά με το λένε ότι καταρρέουν όλα. Αρνούνται να δουν τα βήματα προόδου που συντελούνται στη χώρα κάθε χρόνο προς το καλύτερο. Δεν ωραιοποιούμε τις καταστάσεις ότι είναι όλα τέλεια».

Δείτε την πολιτική αντιπαράθεση στο MEGA: