ΣΥΡΙΖΑ για Σκέρτσο: Απύθμενο θράσος – Στέλνει ηλιοβασιλέματα στους πολίτες που δεν μπόρεσαν να πάνε διακοπές

Για «απύθμενο θράσος» του υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας δηκτικά πρόσφατη ανάρτηση του κυβερνητικού στελέχους αναφορικά με το πανάκριβες πια – σύμφωνα με επίσημα στοιχεία – για τους Έλληνες καλοκαιρινές διακοπές.

«Απύθμενο θράσος του κ. Σκέρτσου! Στέλνει ηλιοβασιλέματα στους πολίτες που δεν μπόρεσαν να πάνε διακοπές για να τα κρατήσουν σε ένα ‘συρτάρι’ του μυαλού. Τι ντροπή!», τονίζει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωσή του.

«Κρατήστε εικόνες σαν αυτή σε ένα ‘συρτάρι’ του μυαλού σας»

Η ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας, στην οποία αναφέρεται ο ΣΥΡΙΖΑ, έγινε την Τρίτη 19 Αυγούστου και είχε διάφορες εικόνες από ένα όμορφο – ομολογουμένως – ηλιοβασίλεμα, το οποίο, μάλλον, απόλαυσε στις δικές του διακοπές ο Άκης Σκέρτσος.

«Έχουμε την ευλογία να ζούμε σε μια χώρα που μας χαρίζει απλόχερα καθημερινά τέτοιες μαγικές εικόνες…Ένα ηλιοβασίλεμα σαν αυτό αρκεί για να σε ταξιδέψει και να πάρει από πάνω σου όλη την κούραση του χειμώνα», έγραψε ο υπουργός.

Για να προσθέσει χαρακτηριστικά: «Σε όσους μπορεί να ξεκινούν τώρα τις διακοπές τους, καλή ξεκούραση! Και σε όσους τις ολοκληρώνουν ή δεν κατάφεραν φέτος να κάνουν διακοπές, μια ευχή να κρατήσουν σε ένα ‘συρτάρι’ του μυαλού τους εικόνες σαν αυτήν… μέχρι το επόμενο καλοκαίρι».

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν είναι η πρώτη φορά που ο Άκης Σκέρτσος μπαίνει στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης για το ζήτημα των διακοπών – για την ακρίβεια, εκείνων που δεν μπορεί να κάνει η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών.

Είχε προηγηθεί, την περασμένη εβδομάδα, η κόντρα του υπουργού Επικρατείας με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, με αφορμή στοιχεία της Eurostat που καταδεικνύουν ότι το 46% των Ελλήνων δεν αντέχει να πληρώσει ούτε για μια εβδομάδα διακοπές.