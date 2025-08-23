newspaper
Σάββατο 23 Αυγούστου 2025
ΣΥΡΙΖΑ για Σκέρτσο: Απύθμενο θράσος – Στέλνει ηλιοβασιλέματα στους πολίτες που δεν μπόρεσαν να πάνε διακοπές
Πολιτική Γραμματεία 23 Αυγούστου 2025

ΣΥΡΙΖΑ για Σκέρτσο: Απύθμενο θράσος – Στέλνει ηλιοβασιλέματα στους πολίτες που δεν μπόρεσαν να πάνε διακοπές

«Τι ντροπή», σημειώνει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ για πρόσφατη ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου, ο οποίος συνιστά σε όσους δεν κατάφεραν να κάνουν διακοπές, να... κρατήσουν σε ένα «συρτάρι» του μυαλού τους

Σύνταξη
Για «απύθμενο θράσος» του υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας δηκτικά πρόσφατη ανάρτηση του κυβερνητικού στελέχους αναφορικά με το πανάκριβες πια – σύμφωνα με επίσημα στοιχεία – για τους Έλληνες καλοκαιρινές διακοπές.

«Απύθμενο θράσος του κ. Σκέρτσου! Στέλνει ηλιοβασιλέματα στους πολίτες που δεν μπόρεσαν να πάνε διακοπές για να τα κρατήσουν σε ένα ‘συρτάρι’ του μυαλού. Τι ντροπή!», τονίζει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωσή του.

«Κρατήστε εικόνες σαν αυτή σε ένα ‘συρτάρι’ του μυαλού σας»

Η ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας, στην οποία αναφέρεται ο ΣΥΡΙΖΑ, έγινε την Τρίτη 19 Αυγούστου και είχε διάφορες εικόνες από ένα όμορφο – ομολογουμένως – ηλιοβασίλεμα, το οποίο, μάλλον, απόλαυσε στις δικές του διακοπές ο Άκης Σκέρτσος.

«Έχουμε την ευλογία να ζούμε σε μια χώρα που μας χαρίζει απλόχερα καθημερινά τέτοιες μαγικές εικόνες…Ένα ηλιοβασίλεμα σαν αυτό αρκεί για να σε ταξιδέψει και να πάρει από πάνω σου όλη την κούραση του χειμώνα», έγραψε ο υπουργός.

Για να προσθέσει χαρακτηριστικά: «Σε όσους μπορεί να ξεκινούν τώρα τις διακοπές τους, καλή ξεκούραση! Και σε όσους τις ολοκληρώνουν ή δεν κατάφεραν φέτος να κάνουν διακοπές, μια ευχή να κρατήσουν σε ένα ‘συρτάρι’ του μυαλού τους εικόνες σαν αυτήν… μέχρι το επόμενο καλοκαίρι».

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν είναι η πρώτη φορά που ο Άκης Σκέρτσος μπαίνει στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης για το ζήτημα των διακοπών – για την ακρίβεια, εκείνων που δεν μπορεί να κάνει η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών.

Είχε προηγηθεί, την περασμένη εβδομάδα, η κόντρα του υπουργού Επικρατείας με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, με αφορμή στοιχεία της Eurostat που καταδεικνύουν ότι το 46% των Ελλήνων δεν αντέχει να πληρώσει ούτε για μια εβδομάδα διακοπές.

Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο: Rebound στις τιμές – Το στοίχημα της αποθήκευσης

Φυσικό αέριο: Rebound στις τιμές – Το στοίχημα της αποθήκευσης

Economy
Λιανικό εμπόριο: Συρρίκνωση τζίρου για τις μικρομεσαίες

Λιανικό εμπόριο: Συρρίκνωση τζίρου για τις μικρομεσαίες

inWellness
inTown
inTickets 22.08.25

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

Σύνταξη
Φάμελλος για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιοι σοβαροί επιχειρηματίες θα εμπιστευτούν μια χώρα η οποία έχει σκάνδαλα διαφθοράς;
ΣΥΡΙΖΑ 23.08.25

Φάμελλος για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιοι σοβαροί επιχειρηματίες θα εμπιστευτούν μια χώρα η οποία έχει σκάνδαλα διαφθοράς;

«Η κυβέρνηση έχει αφήσει πολλά κενά στην Πυροσβεστική», ανέφερε για τις πυρκαγιές ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος - «Πρέπει να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και ισοτιμία στην αγορά», πρόσεθσε

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για επιστολή ΜΚΟ σε Μητσοτάκη: Να απομακρυνθεί η κυβέρνηση από την ακροδεξιά μεταναστευτική πολιτική
Δήλωση Θεοδωράκη 23.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για επιστολή ΜΚΟ σε Μητσοτάκη: Να απομακρυνθεί η κυβέρνηση από την ακροδεξιά μεταναστευτική πολιτική

«Ο πρωθυπουργός οφείλει να ξεκαθαρίσει τη θέση της κυβέρνησής του απέναντι στις ΜΚΟ», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία

Σύνταξη
Απόστολος Βεσυρόπουλος: Πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο – Με την ελληνική σημαία το φέρετρο
Στην Αλεξάνδρεια 23.08.25

Πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο στον Απόστολο Βεσυρόπουλο - Με την ελληνική σημαία το φέρετρο

Ο πολιτικός κόσμος, συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τον Απόστολο Βεσυρόπουλο. Παρών ο πρωθυπουργος, πολλοί υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ

Σύνταξη
ΜΚΟ: Απέναντι βάζει την Κοινωνία των Πολιτών η κυβέρνηση Μητσοτάκη – «Επικίνδυνη ολίσθηση οι έλεγχοι σε όσους διαφωνούν»
67 ΜΚΟ καταγγέλλουν 22.08.25

Απέναντι βάζει την Κοινωνία των Πολιτών η κυβέρνηση Μητσοτάκη - «Ολίσθηση οι έλεγχοι σε όσους διαφωνούν»

Εξήντα επτά ΜΚΟ, με ανοιχτή επιστολή προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εκφράζουν τη βαθιά τους ανησυχία για την υποτίμηση που δέχεται το έργο και η διαφάνεια των ΟΚοιΠ, μετά από πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις νυν και πρώην κυβερνητικών στελεχών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τα παιδιά της ακροδεξιάς ατζέντας και του ορμπανισμού, Γεωργιάδης και Πλεύρης, συμπράττουν κατά των ανήλικων μεταναστών
Νέο πλαίσιο 22.08.25

Τα παιδιά της ακροδεξιάς ατζέντας και του ορμπανισμού, Γεωργιάδης και Πλεύρης, συμπράττουν κατά των ανήλικων μεταναστών

Στην ακροδεξιά στροφή στο μεταναστευτικό που θα ζήλευε ακόμη και ο Ορμπαν βάζει πλάτη και ο Άδωνις Γεωργιάδης, συνυπογράφοντας με τον «αδερφό» του Θάνο Πλεύρη υπουργική απόφαση που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τη ζωή των ανήλικων μεταναστών.

Σύνταξη
Σβίγκου: Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει την μονόπλευρη στήριξη στο Ισραήλ και να πρωτοστατήσει σε ειρηνευτικές πρωτοβουλίες
Γάζα 22.08.25

Σβίγκου: Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει την μονόπλευρη στήριξη στο Ισραήλ και να πρωτοστατήσει σε ειρηνευτικές πρωτοβουλίες

«Να αναγνωρίσει, επιτέλους, η χώρα μας το παλαιστινιακό κράτος, όπως ψήφισε ομόφωνα η ελληνική Βουλή, επί κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα, το 2015», ζητά η Ράνια Σβίγκου

Σύνταξη
Ράπισμα από την ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τις ακροδεξιές κορώνες Πλεύρη σε σχέση με τις ΜΚΟ
Δυσαρέσκεια 22.08.25

Ράπισμα από την ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τις ακροδεξιές κορώνες Πλεύρη σε σχέση με τις ΜΚΟ

Έφριξε η ειδική εισηγητρια του ΟΗΕ με τις απειλές του Θάνου Πλεύρη απέναντι στις ΜΚΟ που δεν στηρίζουν την κυβερνητική πολιτική στο μεταναστευτικό. «Το υπουργείο θα πρέπει να υποστηρίζει τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όχι να τους στοχοποιεί με αυθαίρετες παρεμβάσεις και περιορισμούς», τονίζει. Στο πλευρό του Πλεύρη ο Γεωργιάδης

Σύνταξη
Η Ελλάδα και άλλες 24 χώρες καταδικάζουν το σχέδιο του Ισραήλ για κατασκευή 3.400 νέων κατοικιών στη Δυτική Όχθη
Μέση Ανατολή 22.08.25

Η Ελλάδα και άλλες 24 χώρες καταδικάζουν το σχέδιο του Ισραήλ για κατασκευή 3.400 νέων κατοικιών στη Δυτική Όχθη

το Ισραήλ ενέκρινε το σχέδιο που είναι γνωστό ως «E1», το οποίο προβλέπει την κατασκευή 3.400 νέων κατοικιών στον εποικισμό Μααλέ Αντουμίμ στη Δυτική Όχθη, ανατολικά της Ιερουσαλήμ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βαφτίζει και πάλι «επένδυση» το αδικαιολόγητο ξεπούλημα της ΕΛΒΟ
Πολιτική Γραμματεία 22.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βαφτίζει και πάλι «επένδυση» το αδικαιολόγητο ξεπούλημα της ΕΛΒΟ

«Εντελώς ανίκανη να κρατήσει όρθια μια αμυντική βιομηχανία κομβικής σημασίας, απαραίτητη για την εθνική μας άμυνα», λέει για την κυβέρνηση ο τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ, Συμεών Κεδίκογλου

Σύνταξη
Κασσελάκης: Σιωπή της κυβέρνησης για την ισοπέδωση της Γάζας – Η Ελλάδα δεν είναι επιχείρηση του Μητσοτάκη
Κίνημα Δημοκρατίας 22.08.25

Κασσελάκης: Σιωπή της κυβέρνησης για την ισοπέδωση της Γάζας – Η Ελλάδα δεν είναι επιχείρηση του Μητσοτάκη

Απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, ο Στέφανος Κασσελάκης τόνισε πως «δεν μπορείτε να κρατάτε τη χώρα μας σιωπηλή μπροστά σε αυτό το έγκλημα. Δεν μπορεί να σερνόμαστε πίσω από την φιλία σας με τον ακροδεξιό Νετανιάχου»

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Να προχωρήσει άμεσα η κυβέρνηση στη νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας
Δολοφονία 36χρονης 22.08.25

Νέα Αριστερά: Να προχωρήσει άμεσα η κυβέρνηση στη νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας

Η Νέα Αριστερά επισημαίνει ότι «η μνήμη των θυμάτων δεν μπορεί να τιμάται με λόγια συμπόνιας μόνο. Απαιτείται πολιτική βούληση και θεσμική τομή άμεσα»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ακόμη μια γυναικοκτονία, ενώ ο Μητσοτάκης αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου
Στον Βόλο 22.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Ακόμη μια γυναικοκτονία, ενώ ο Μητσοτάκης αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου

«Αρνείται πεισματικά να ακούσει τους ειδικούς οργανώνοντας ένα ουσιώδες πλαίσιο προστασίας και υποστήριξης των γυναικών», υπογραμμίζει για τον πρωθυπουργό ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Βουλή: Αναφορά ΣΥΡΙΖΑ για να επεκταθεί χρονικά το επίδομα ανεργίας για τους εργαζόμενους σε επισιτισμό – τουρισμό
Οικονομικές Ειδήσεις 22.08.25

Αναφορά ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για να επεκταθεί χρονικά το επίδομα ανεργίας για τους εργαζόμενους σε επισιτισμό - τουρισμό

Την αναφορά κατέθεσαν η τομεάρχης Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Καλλιόπη Βέττα, και ο τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Γιώργος Γαβρήλος

Σύνταξη
Συγκινητική αναφορά Αλεξιάδη για τον Βεσυρόπουλο: Σπουδαίος πολιτικός, τηλεφωνούσε κάθε μέρα να δει πώς είμαι
Θλίψη 22.08.25

Συγκινητική αναφορά Αλεξιάδη για τον Βεσυρόπουλο: Σπουδαίος πολιτικός, τηλεφωνούσε κάθε μέρα να δει πώς είμαι

Το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Τρύφωνας Αλεξιάδης, αναφέρθηκε στον φίλο του, σπουδαίο πολιτικό και ικανό στέλεχος του οικονομικού επιτελείου της Νέας Δημοκρατίας, όπως τον χαρακτήρισε, Απόστολο Βεσυρόπουλο

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αταλάντη: Αυτοκίνητο παραβίασε STOP και σκότωσε 32χρονη μητέρα – Τι είπε ο σύζυγος του θύματος
Συνελήφθη ο οδηγός 23.08.25

Αταλάντη: Αυτοκίνητο παραβίασε STOP και σκότωσε 32χρονη μητέρα – Τι είπε ο σύζυγος του θύματος

Πολύ σφοδρή ήταν η σύγκρουση του αυτοκινήτου με τη μηχανή της 32χρονης, που πήγαινε από την Αταλάντη στη Σκάλα να συναντήσει τον σύζυγο και το παιδί της. Ο σύζυγός της περιέγραψε στο Mega τι συνέβη.

Σύνταξη
Κοντά στο γκολ δύο φορές ο Κοστίνια (vids)
Ποδόσφαιρο 23.08.25

Κοντά στο γκολ δύο φορές ο Κοστίνια (vids)

Ο Πορτογάλος αμυντικός έκανε σουτ από το ύψος της περιοχής, αλλά ο πορτιέρε του Αστέρα μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια, ενώ λίγο αργότερα η κεφαλιά του πέρασε άουτ

Σύνταξη
Δανία: Πήραν νεογέννητο από τη μητέρα του – Την έκριναν ακατάλληλη, επειδή την κακοποιούσε ο θετός της πατέρας
Την έκριναν ακατάλληλη 23.08.25

Οργή στη Δανία: Πήραν νεογέννητο από τη μητέρα του επειδή... την κακοποιούσε ο θετός της πατέρας

Οι Αρχές ενημέρωσαν την μητέρα ότι το μωρό της αφαιρέθηκε, εξαιτίας του τραύματος που υπέστη από τον θετό της πατέρα, που εκτίει ποινή φυλάκισης για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος της

Σύνταξη
Επιστήμονες και ερευνητές από 15 χώρες συζητούν στο ΑΠΘ για συμπερίληψη, λαϊκισμό και ευρωσκεπτικισμό
Ελλάδα 23.08.25

Επιστήμονες και ερευνητές από 15 χώρες συζητούν στο ΑΠΘ για συμπερίληψη, λαϊκισμό και ευρωσκεπτικισμό

Στο διήμερο συνέδριο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των εμβληματικών ερευνητικών έργων του ΑΠΘ, DATIS και EUPopLink, τα οποία ρίχνουν φως σε φλέγοντα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα της σύγχρονης Ευρώπης

Σύνταξη
Συρία: Εξαιρούνται από τις πρώτες βουλευτικές εκλογές τρεις επαρχίες για «λόγους ασφαλείας»
Το εκλογικό σύστημα 23.08.25

Συρία: Εξαιρούνται από τις πρώτες βουλευτικές εκλογές τρεις επαρχίες για «λόγους ασφαλείας»

Η Ανώτατη Εκλογική Επιτροπή ανακοίνωσε ότι στις βουλευτικές εκλογές (15-20 Σεπτεμβρίου), θα αναβληθούν στην επαρχία των Δρούζων, αλλά και σε περιοχές που ελέγχουν οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις.

Σύνταξη
Στέλιος Ρόκκος για Γάζα: «Πού να καταλάβει ένα φασιστάκι τι σημαίνει αντίσταση;»
«Ανήσυχα παιδιά» 23.08.25

Στέλιος Ρόκκος για Γάζα: «Πού να καταλάβει ένα φασιστάκι τι σημαίνει αντίσταση;»

Ο Στέλιος Ρόκκος ανέφερε σε πρόσφατη δημοσίευση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι νιώθει «εξαγριωμένος με αυτό που γίνεται στην Παλαιστίνη, με αυτή την γενοκτονία».

Σύνταξη
Το μετέωρο βήμα Τραμπ στο Ουκρανικό – Η διαμεσολάβηση και η «απογοήτευση» του Αμερικανού προέδρου
Δύο εβδομάδες ακόμα 23.08.25

Το μετέωρο βήμα Τραμπ στο Ουκρανικό – Η διαμεσολάβηση και η «απογοήτευση» του Αμερικανού προέδρου

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι βρίσκεται σε δύσκολη όσον αφορά την προσπάθεια να λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Είναι ξανά «απογοητευμένος» από τον Ρώσο πρόεδρο, αλλά αποφεύγει να ασκήσει πίεση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Άρης – Βόλος
Ποδόσφαιρο 23.08.25

LIVE: Άρης – Βόλος

LIVE: Άρης – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Βόλος για την 1η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης
Ποδόσφαιρο 23.08.25

LIVE: Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης

LIVE: Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης για την 1η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Λιντς
Ποδόσφαιρο 23.08.25

LIVE: Άρσεναλ – Λιντς

LIVE: Άρσεναλ – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Λιντς για τη 2η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Σασουόλο – Νάπολι
Ποδόσφαιρο 23.08.25

LIVE: Σασουόλο – Νάπολι

LIVE: Σασουόλο – Νάπολι. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σασουόλο – Νάπολι για την 1η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Άρης: Με Μάικιτς και Ράτσιτς η 11άδα που επέλεξε ο Ουζουνίδης για το παιχνίδι με τον Βόλο
Ποδόσφαιρο 23.08.25

Άρης: Με Μάικιτς και Ράτσιτς η 11άδα που επέλεξε ο Ουζουνίδης για το παιχνίδι με τον Βόλο

Έγιναν γνωστές οι αρχικές συνθέσεις με τις οποίες Άρης και Βόλος ΝΠΣ θα παραταχθούν στις 20:00, στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για το μεταξύ τους παιχνίδι στο πλαίσιο της πρεμιέρας της Super League.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σάββατο 23 Αυγούστου 2025
