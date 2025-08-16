Συνεχίζεται η κόντρα Σκέρτσου-Τσουκαλά για τις διακοπές του 46% – «Καλή επάνοδο στο 2025, κ. Σκέρτσο»

Κλιμακώνεται η πολιτική σύγκρουση μεταξύ του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου και του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά, με αφορμή τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat, που καταδεικνύουν ότι το 46%% των Ελλήνων δεν αντέχει να πληρώσει ούτε για μια εβδομάδα διακοπές.

«Χαιρόμαστε που το ΠΑΣΟΚ, έστω με καθυστέρηση και δια της πλαγίας οδού, πήρε πίσω μέσω του κ. Τσουκαλά όσα ψευδώς υποστήριζε στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας», αναφέρει σε νέα του ανάρτηση ο κ. Σκέρτσος, καλώντας τους πολίτες να δώσουν τη μια απάντηση στο «γιατί η δημιουργικότητα των στελεχών του ΠΑΣΟΚ εξαντλείται στη συστηματική παραποίηση των στατιστικών δεδομένων».

Για να τονίσει καταληκτικά πως «τα δεδομένα όμως είναι ‘ξεροκέφαλα’ και ευτυχώς παρά τον συστηματικό εκ-βιασμό τους από το ΠΑΣΟΚ, καταγράφουν μια σταθερή βελτίωση όλων των βασικών δεικτών της οικονομίας από το 2019 έως σήμερα».

Τσουκαλάς: Καλή επάνοδο στο 2025, κ. Σκέρτσο

Στον ανάλογο τόνο, ο Κώστας Τσουκαλάς σχολίασε χαρακτηριστικά πως «ο κ. Σκέρτσος φαίνεται πως νομίζει είτε ότι ζει σε άλλη χώρα είτε πως είναι μέλος σε άλλη κυβέρνηση και σε άλλη ιστορική περίοδο», προσθέτοντας πως «δεν εξηγούνται αλλιώς οι ακατανόητες δηλώσεις του».

Όπως εξηγεί ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, «στην απογευματινή ανάρτησή του (σ.σ. του κ. Σκέρτσου) αναφέρεται σε σταθερή βελτίωση, ενώ στην αμέσως προηγούμενη παραδέχτηκε πως φέτος λιγότεροι Έλληνες σε σχέση με πέρυσι μπορούν να πάνε διακοπές».

«Δυστυχώς για τον κ. Σκέρτσο, το βίωμα των πολιτών δεν προσδιορίζεται από τα excel του και τις ευφάνταστες ’30 +2 παρεμβάσεις’ όπως βαφτίζει κάθε φορά τα χιλιοειπωμένα μέτρα, που εξαγγέλλονται ξανά και ξανά», υπογραμμίζει.

Και προσθέτει πως «η ακρίβεια που ‘τρώει’ μισθούς και συντάξεις, το διογκούμενο ιδιωτικό χρέος, η έλλειψη χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, τα σκάνδαλα είναι η πραγματικότητα της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Του ευχόμαστε καλή επάνοδο στο 2025. Η αλήθεια απελευθερώνει».